Ежегодно в России отмечается праздник, посвященный профессионалам и любителям автотранспорта, — День автомобилиста. Какая у него история, в какой день он празднуется и что можно подарить коллегам и родным — в материале ИС “Вести”.
Когда отмечается День автомобилиста в 2026 году
В России День автомобилиста празднуется ежегодно в последнее воскресенье октября.
В 2026 году профессиональный праздник отмечается 25 октября
Кого поздравлять и кто отмечает праздник
Прежде всего с праздником поздравляют профессиональных водителей автобусов, грузовиков, троллейбусов, трамваев и такси. Это люди, для которых вождение — не хобби, а работа. Также День автомобилиста касается тех, кто обеспечивает работу транспорта: сотрудников автопредприятий и таксопарков, механиков и слесарей, диспетчеров, логистов, инженеров, работников СТО и автосервисов, инструкторов автошкол. И, конечно, неофициально с Днем автомобилиста поздравляют и всех автолюбителей, у кого есть машина и кто за рулем.
История Дня автомобилиста
Как появился праздник
День автомобилиста зародился еще в СССР — его учредил Президиум Верховного Совета Советского Союза в 1976 году. Первоначально праздник назывался “День работников автомобильного транспорта”, хотя уже тогда в быту было распространено привычное нам современное название. С 1980 года, после подписания указа о памятных и праздничных днях, его стали отмечать в последнее воскресенья октября.
Этапы развития и изменения даты
После распада СССР в 1991 году праздник перестал существовать, и каждая бывшая республика стала самостоятельно решать его судьбу: перенесла на другую дату или вовсе упразднила. В России в 1996 году День автомобилиста был временно объединен с другим праздником — Днем дорожника. Они праздновались в одно воскресенье на протяжении четырех лет, а потом День дорожника был отделен и перенесен на другое число.
В 2011 году в России отмечалось 75-летие отечественного автомобильное транспорта, и это привлекло дополнительное внимание к празднику. 2012 год стал для него ключевым. В это время было утверждено официальное название торжества — День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Это расширило его смысл, поскольку теперь в названии прямо имеются в виду работники городского транспорта: водители трамваев, троллейбусов, сотрудники автовокзалов, метро и другие профессионалы. Дата празднования Дня автомобилиста сохранена — последнее воскресенье октября.
Также в России ежегодно 29 мая отмечается еще один родственный праздник — День военного автомобилиста.
Традиции и особенности праздника: как принято отмечать День автомобилиста
В День автомобилиста проводятся награждения и озвучиваются поздравления в автопредприятиях, таксопарках, автоколоннах. Отличившимся сотрудникам вручают грамоты, ценные подарки и премии. Иногда проводятся специальные акции по безопасности и конкурсы профмастерства: скоростной шиномонтаж, ремонт на время и тому подобное.
Проходят и городские активности, например, пробеги, автопарады и выставки. Этот праздник объединяет единомышленников-автомобилистов, которые с радостью знакомятся и делятся друг с другом опытом. С друзьями можно собраться на природе или даче, чтобы приготовить шашлыки, пообщаться, обсудить машины и поделиться полезными и интересными историями. Отметить День автомобилиста можно и в кругу семьи, отправившись на машине в небольшое путешествие по красивому маршруту.
Что подарить и как поздравить
Подарки ко Дню автомобилиста стоимостью примерно до 2 тыс. руб.:
- брелок или чехол для автодокументов, держатель телефона;
- салфетки из микрофибры, антизапотеватель;
- автомобильный ароматизатор, складной органайзер в багажник;
- светоотражающий жилет, перчатки механику, запасные предохранители;
- подарочный купон на мойку.
Подарки от 2 тыс. до 5 тыс. руб.:
- автокомпрессор;
- зарядка в прикуриватель с двумя портами;
- набор автохимии, включающий очиститель стекол, шампунь, экспресс-воск и так далее;
- чехол на руль, коврик в багажник.
Подарки от 5 тыс. до 15 тыс. руб.:
- видеорегистратор;
- датчики давления, домкрат;
- комбо: термокружка, компрессор и аварийный набор;
- бескаркасные дворники и стеклоомыватель на сезон вперед.
Подарки от 15 тыс. до 40 тыс. руб.:
- автомобильные шины по сезону;
- динамики для музыки;
- премиум-детейлинг, тонировка в рамках ПДД;
- профессиональные курсы, например, безопасного вождения.
Поздравить с Днем автомобилиста коллег можно так: “Уважаемые коллеги! Поздравляю с Днем автомобилиста! Спасибо за дисциплину, безопасность рейсов и командную работу. Ровных дорог, безаварийной службы и достойной оценки вашего труда!”. Компании могут подготовить для социальных сетей отдельный пост с поздравлениями. Например: “Сегодня поздравляем наших водителей, механиков и диспетчеров с Днем автомобилиста. Вы — движущая сила города. Спасибо за безопасность, сервис и тысячи километров без происшествий! #ДеньАвтомобилиста #БезопасныеДороги”.
Близкому человеку можно сказать следующее: “Любимый, спасибо за тысячи безопасных километров. Пускай навстречу — только зеленый. Люблю и горжусь!”. Отдельное поздравление для водителей пассажирского транспорта: “Спасибо за пунктуальность и безопасность. Вы не просто водите транспорт — вы возите людей и их судьбы. С праздником и безаварийной службы!”
Интересные факты об автотранспорте
- Ремень безопасности спасает одну жизнь каждые шесть минут. Пристегнутый ремень снижает риск гибели на переднем сиденье примерно на 45% в легковом авто и на 60% в пикапе или легком грузовике.
- Поворотники, зеркала заднего вида, стеклоочистители, кевлар, 76-й бензин, систему обогрева и еще множество изобретений для автотранспорта придумали женщины.
- Самая высокогорная автодорога — перевал Умлинг-Ла в Индии — поднимается до 5,8 тыс. м.
- Самый дорогой номерной знак — “7” — был продан в ОАЭ за рекордные $15 млн. До этого последний рекорд принадлежал знаку “1” стоимостью $14,2 млн.
- Самая высокая скорость в мире на автомобиле и на любом наземном управляемом транспортном средстве — 1228 км/ч — была показана Энди Грином на реактивном авто Thrust SSC в 1997 году.