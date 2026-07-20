День автомобилиста в 2026 году: какого числа отмечается и кого поздравлять

Ежегодно в России отмечается праздник, посвященный профессионалам и любителям автотранспорта, — День автомобилиста. Какая у него история, в какой день он празднуется и что можно подарить коллегам и родным — в материале ИС “Вести”.

Когда отмечается День автомобилиста в 2026 году

В России День автомобилиста празднуется ежегодно в последнее воскресенье октября.

В 2026 году профессиональный праздник отмечается 25 октября

Кого поздравлять и кто отмечает праздник

Прежде всего с праздником поздравляют профессиональных водителей автобусов, грузовиков, троллейбусов, трамваев и такси. Это люди, для которых вождение — не хобби, а работа. Также День автомобилиста касается тех, кто обеспечивает работу транспорта: сотрудников автопредприятий и таксопарков, механиков и слесарей, диспетчеров, логистов, инженеров, работников СТО и автосервисов, инструкторов автошкол. И, конечно, неофициально с Днем автомобилиста поздравляют и всех автолюбителей, у кого есть машина и кто за рулем.

История Дня автомобилиста

Как появился праздник

День автомобилиста зародился еще в СССР — его учредил Президиум Верховного Совета Советского Союза в 1976 году. Первоначально праздник назывался “День работников автомобильного транспорта”, хотя уже тогда в быту было распространено привычное нам современное название. С 1980 года, после подписания указа о памятных и праздничных днях, его стали отмечать в последнее воскресенья октября.

Этапы развития и изменения даты

После распада СССР в 1991 году праздник перестал существовать, и каждая бывшая республика стала самостоятельно решать его судьбу: перенесла на другую дату или вовсе упразднила. В России в 1996 году День автомобилиста был временно объединен с другим праздником — Днем дорожника. Они праздновались в одно воскресенье на протяжении четырех лет, а потом День дорожника был отделен и перенесен на другое число.

В 2011 году в России отмечалось 75-летие отечественного автомобильное транспорта, и это привлекло дополнительное внимание к празднику. 2012 год стал для него ключевым. В это время было утверждено официальное название торжества — День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Это расширило его смысл, поскольку теперь в названии прямо имеются в виду работники городского транспорта: водители трамваев, троллейбусов, сотрудники автовокзалов, метро и другие профессионалы. Дата празднования Дня автомобилиста сохранена — последнее воскресенье октября.

Также в России ежегодно 29 мая отмечается еще один родственный праздник — День военного автомобилиста.

Традиции и особенности праздника: как принято отмечать День автомобилиста

В День автомобилиста проводятся награждения и озвучиваются поздравления в автопредприятиях, таксопарках, автоколоннах. Отличившимся сотрудникам вручают грамоты, ценные подарки и премии. Иногда проводятся специальные акции по безопасности и конкурсы профмастерства: скоростной шиномонтаж, ремонт на время и тому подобное.

Проходят и городские активности, например, пробеги, автопарады и выставки. Этот праздник объединяет единомышленников-автомобилистов, которые с радостью знакомятся и делятся друг с другом опытом. С друзьями можно собраться на природе или даче, чтобы приготовить шашлыки, пообщаться, обсудить машины и поделиться полезными и интересными историями. Отметить День автомобилиста можно и в кругу семьи, отправившись на машине в небольшое путешествие по красивому маршруту.

Что подарить и как поздравить

Подарки ко Дню автомобилиста стоимостью примерно до 2 тыс. руб.:

брелок или чехол для автодокументов, держатель телефона;

салфетки из микрофибры, антизапотеватель;

автомобильный ароматизатор, складной органайзер в багажник;

светоотражающий жилет, перчатки механику, запасные предохранители;

подарочный купон на мойку.

Подарки от 2 тыс. до 5 тыс. руб.:

автокомпрессор;

зарядка в прикуриватель с двумя портами;

набор автохимии, включающий очиститель стекол, шампунь, экспресс-воск и так далее;

чехол на руль, коврик в багажник.

Подарки от 5 тыс. до 15 тыс. руб.:

видеорегистратор;

датчики давления, домкрат;

комбо: термокружка, компрессор и аварийный набор;

бескаркасные дворники и стеклоомыватель на сезон вперед.

Подарки от 15 тыс. до 40 тыс. руб.:

автомобильные шины по сезону;

динамики для музыки;

премиум-детейлинг, тонировка в рамках ПДД;

профессиональные курсы, например, безопасного вождения.

Поздравить с Днем автомобилиста коллег можно так: “Уважаемые коллеги! Поздравляю с Днем автомобилиста! Спасибо за дисциплину, безопасность рейсов и командную работу. Ровных дорог, безаварийной службы и достойной оценки вашего труда!”. Компании могут подготовить для социальных сетей отдельный пост с поздравлениями. Например: “Сегодня поздравляем наших водителей, механиков и диспетчеров с Днем автомобилиста. Вы — движущая сила города. Спасибо за безопасность, сервис и тысячи километров без происшествий! #ДеньАвтомобилиста #БезопасныеДороги”.

Близкому человеку можно сказать следующее: “Любимый, спасибо за тысячи безопасных километров. Пускай навстречу — только зеленый. Люблю и горжусь!”. Отдельное поздравление для водителей пассажирского транспорта: “Спасибо за пунктуальность и безопасность. Вы не просто водите транспорт — вы возите людей и их судьбы. С праздником и безаварийной службы!”

Интересные факты об автотранспорте