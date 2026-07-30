Дружба ценится настолько высоко, что ей посвящено целых два праздника. Неудивительно: ведь в нашем не самом стабильном мире именно дружба становится одной из самых устойчивых и нужных форм отношений. Расскажем о том, как — и когда — отпраздновать с друзьями и что подарить.
Что это за праздники
Цели этих дат:
- укрепление доверия между отдельными людьми, культурами и странами;
- признание дружбы как ресурса, который помогает "держаться на плаву" и преодолевать конфликты;
- поддержка инициатив, направленных на межнациональное сотрудничество и взаимопомощь;
- воспитание уважения, открытости и эмпатии;
- создание условий для сближения людей разных социальных и этнических групп;
- поощрение диалога и отказа от насилия как формы взаимодействия.
Разница между праздниками
Международный день дружбы и День друзей часто путают, но между ними есть важные различия:
|
Праздник
|
Дата
|
Статус
|
Акцент
|
Международный день дружбы
|
30 июля
|
официальный праздник, утвержденный ООН
|
мир, солидарность, культура дружбы
|
Международный день друзей — пока не имеет такого статуса
|
9 июня
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неофициальный праздник, популярный в соцсетях
|
личные отношения, поздравления друзей
Когда празднуется Международный день дружбы
Праздник ежегодно отмечается 30 июля. Эта дата была утверждена ООН в 2011 году как способ подчеркнуть значение дружбы между народами, культурами и отдельными людьми. В 2026 году праздник выпадает на четверг, и, хотя он не является официальным выходным, его активно поддерживают во многих странах через образовательные и культурные инициативы.
Когда отмечается День друзей в 2026 году
Праздник традиционно отмечают 9 июня (в этом году выпал на вторник). Его обычно отмечают пользователи соцсетей — особенно молодежь. Это хороший повод написать другу, встретиться и провести время вместе.
История праздников дружбы
Праздники, посвященные дружбе, существуют в разных формах и традициях во многих странах. Они появились из-за стремления подчеркнуть важность связей между людьми, особенно на фоне глобальных конфликтов и быстрой смены ритма жизни.
Происхождение Международного дня дружбы
Идея этой официальной даты принадлежит южноамериканским государствам, особенно Парагваю, где с середины XX века уже отмечали свой День дружбы. Инициативу поддержала Генеральная Ассамблея ООН, так как увидела в ней потенциал для укрепления взаимопонимания и доверия между народами. Ведь глобальное сотрудничество начинается с простых человеческих отношений.
Истоки Дня друзей
Праздник возник спонтанно в середине XX века, в основном в англоязычных странах, как отклик на желание людей выразить благодарность своим близким. Особую популярность он приобрел в эпоху социальных сетей, где стал традицией делиться фотографиями, историями и поздравлениями с друзьями.
Какие страны отмечают праздник
Международный день дружбы сегодня официально признан ООН и отмечается инициативами в разных странах — от Индии до Аргентины, от Японии до Франции. Особенно активно он празднуется в Латинской Америке, несколько менее распространен в России.
В ряде стран параллельно популярны другие даты, например Friendship Day в Индии — в первое воскресенье августа; в 2026 году это 2 августа.
Традиции: как отмечаются "дни дружбы" в 2026
Эти праздники принято отмечать по-разному — от душевных встреч до масштабных акций. Несмотря на общее настроение, традиции у Дня друзей и Международного дня дружбы немного отличаются по духу и масштабу.
Как отмечается Международный день дружбы
Поскольку он в первую очередь несет глобальный и просветительский посыл, в этот день:
- проводятся образовательные и культурные мероприятия — лекции, конференции, выставки, посвященные межкультурному диалогу и теме мира;
- организуются акции и благотворительные инициативы — например, флешмобы в поддержку дружбы между народами, совместные проекты между школами разных стран;
- в соцсетях и СМИ публикуются истории настоящей дружбы — особенно тех, кто преодолел границы, предрассудки или кризисы;
- в некоторых странах, особенно в Латинской Америке, люди дарят друзьям символические подарки — сувениры, записки, открытки с пожеланиями.
Как празднуется День друзей
Поскольку это скорее личный и непринужденный праздник, к традициям относятся:
- поздравления в мессенджерах и соцсетях — с фотографиями, воспоминаниями, забавными историями;
- встречи и совместные посиделки — дома, в кафе, на природе или даже в виде видеозвонков;
- обмен подарками — чаще всего небольшими: брелоки, открытки, сладости, совместные сувениры;
- создание "капсул дружбы" — совместных фотоколлажей, заметок или даже плейлистов, посвященных общим воспоминаниям.
Что подарить
Порадовать близких на неофициальный День друзей в 2026 можно разными способами. Некоторые из них — как популярные, так и оригинальные — мы перечислим ниже.
Душевные подарки
- Открытка с личным посланием: можно купить или сделать своими руками. Главное вкладывать в слова душу.
- Фото с воспоминанием — распечатанная фотография в рамке или мини-альбом с подписями и датами.
- Чековая книжка дружбы — набор самодельных купонов на совместные действия, например, сеанс фильмов, совместная прогулка, разговор без телефона.
- Письмо или электронная открытка: особенно трогательным такой подарок становится, если он написан от руки.
Подарки-впечатления
- Билет на концерт, выставку или в кино: если знаете, что другу это интересно.
- Сертификат на мастер-класс: например, гончарное дело, кулинария, рисование.
- Квест или настольная игра на вечер: если планируете провести день вместе.
- Совместное фото в студии или фотобудке: для тех, кто любит яркие воспоминания.
Теплые и милые подарки
- Кружка с надписью "лучший друг" или с вашей совместной шуткой или фразой-фишкой.
- Именной брелок, значок или значимый кулон, например, половинка сердца или пазла.
- Плед, свеча, домашняя выпечка: особенно уютно, если подарок принести на встречу.
- Блокнот, книга или журнал с вашими заметками на полях — персонализированная классика.
Оригинальные идеи
- Пазл или другая поделка из вашего совместного фото.
- Подарок-шутка: если у друга легкий и ироничный стиль общения. Например, грамота "За терпение".
- Коробочка с записками "Почему я ценю тебя" — 10, 20 или 50 причин, написанных от руки.
- Книга воспоминаний: можно распечатать короткие заметки, переписки, билеты и составить из них блокнот.
Для друзей на расстоянии
- Электронная открытка или анимация с вашим общим фото.
- Доставка сюрприза: это могут быть цветы, еда, небольшие сувениры, что угодно.
- Онлайн-поздравление в формате видеосообщения, слайд-шоу или презентации.
- Совместный онлайн-вечер, например, просмотр кино, кооперативная игра или разговор по душам.
Интересные факты
- В Индии День дружбы — очень важный праздник, который отмечают широко и дарят "браслеты дружбы" (Friendship bands), особенно в первое воскресенье августа.
- В соцсетях распространены несколько неофициальных “дней друзей”: 9 июня часто называется Днем друзей, а в англоязычной традиции отдельно отмечается Best Friends Day 8 июня.
- В Японии нет официального Дня дружбы, но очень ценятся длительные отношения сами по себе. Поэтому друзья часто дарят друг другу символические подарки в другие праздники, например, на Новый год или в день рождения.
- В Латинской Америке некоторые люди отмечают этот день как "антикоммерческий праздник": стараются не дарить дорогие вещи, а просто встречаются, разговаривают, пишут письма или устраивают вечер воспоминаний.
- Это не единственные праздники, посвященные дружбе. Например, в США 8 июня отмечается День лучших друзей. А еще существует Международный день женской дружбы (1 августа) и Galentine’s Day (13 февраля) — ироничный "анти-Валентинов день" в США (для подруг), возникший из сериала Parks and Recreation.