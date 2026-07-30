Международный день дружбы в 2026 году: лучшие традиции и способы порадовать друзей

Дружба ценится настолько высоко, что ей посвящено целых два праздника. Неудивительно: ведь в нашем не самом стабильном мире именно дружба становится одной из самых устойчивых и нужных форм отношений. Расскажем о том, как — и когда — отпраздновать с друзьями и что подарить.

Что это за праздники

Цели этих дат:

укрепление доверия между отдельными людьми, культурами и странами;

признание дружбы как ресурса, который помогает "держаться на плаву" и преодолевать конфликты;

поддержка инициатив, направленных на межнациональное сотрудничество и взаимопомощь;

воспитание уважения, открытости и эмпатии;

создание условий для сближения людей разных социальных и этнических групп;

поощрение диалога и отказа от насилия как формы взаимодействия.

Разница между праздниками

Международный день дружбы и День друзей часто путают, но между ними есть важные различия:

Праздник Дата Статус Акцент Международный день дружбы 30 июля официальный праздник, утвержденный ООН мир, солидарность, культура дружбы Международный день друзей — пока не имеет такого статуса 9 июня неофициальный праздник, популярный в соцсетях личные отношения, поздравления друзей

Когда празднуется Международный день дружбы

X, бывш. twitter.com/RussiaUN

Праздник ежегодно отмечается 30 июля. Эта дата была утверждена ООН в 2011 году как способ подчеркнуть значение дружбы между народами, культурами и отдельными людьми. В 2026 году праздник выпадает на четверг, и, хотя он не является официальным выходным, его активно поддерживают во многих странах через образовательные и культурные инициативы.

Когда отмечается День друзей в 2026 году

Праздник традиционно отмечают 9 июня (в этом году выпал на вторник). Его обычно отмечают пользователи соцсетей — особенно молодежь. Это хороший повод написать другу, встретиться и провести время вместе.

История праздников дружбы

Праздники, посвященные дружбе, существуют в разных формах и традициях во многих странах. Они появились из-за стремления подчеркнуть важность связей между людьми, особенно на фоне глобальных конфликтов и быстрой смены ритма жизни.

Происхождение Международного дня дружбы

Идея этой официальной даты принадлежит южноамериканским государствам, особенно Парагваю, где с середины XX века уже отмечали свой День дружбы. Инициативу поддержала Генеральная Ассамблея ООН, так как увидела в ней потенциал для укрепления взаимопонимания и доверия между народами. Ведь глобальное сотрудничество начинается с простых человеческих отношений.

Истоки Дня друзей

Источник: unsplash.com

Праздник возник спонтанно в середине XX века, в основном в англоязычных странах, как отклик на желание людей выразить благодарность своим близким. Особую популярность он приобрел в эпоху социальных сетей, где стал традицией делиться фотографиями, историями и поздравлениями с друзьями.

Какие страны отмечают праздник

Международный день дружбы сегодня официально признан ООН и отмечается инициативами в разных странах — от Индии до Аргентины, от Японии до Франции. Особенно активно он празднуется в Латинской Америке, несколько менее распространен в России.

В ряде стран параллельно популярны другие даты, например Friendship Day в Индии — в первое воскресенье августа; в 2026 году это 2 августа.

Традиции: как отмечаются "дни дружбы" в 2026

Эти праздники принято отмечать по-разному — от душевных встреч до масштабных акций. Несмотря на общее настроение, традиции у Дня друзей и Международного дня дружбы немного отличаются по духу и масштабу.

Как отмечается Международный день дружбы

Поскольку он в первую очередь несет глобальный и просветительский посыл, в этот день:

проводятся образовательные и культурные мероприятия — лекции, конференции, выставки, посвященные межкультурному диалогу и теме мира;

организуются акции и благотворительные инициативы — например, флешмобы в поддержку дружбы между народами, совместные проекты между школами разных стран;

в соцсетях и СМИ публикуются истории настоящей дружбы — особенно тех, кто преодолел границы, предрассудки или кризисы;

в некоторых странах, особенно в Латинской Америке, люди дарят друзьям символические подарки — сувениры, записки, открытки с пожеланиями.

Как празднуется День друзей

Поскольку это скорее личный и непринужденный праздник, к традициям относятся:

поздравления в мессенджерах и соцсетях — с фотографиями, воспоминаниями, забавными историями;

встречи и совместные посиделки — дома, в кафе, на природе или даже в виде видеозвонков;

обмен подарками — чаще всего небольшими: брелоки, открытки, сладости, совместные сувениры;

создание "капсул дружбы" — совместных фотоколлажей, заметок или даже плейлистов, посвященных общим воспоминаниям.

Что подарить

Порадовать близких на неофициальный День друзей в 2026 можно разными способами. Некоторые из них — как популярные, так и оригинальные — мы перечислим ниже.

Душевные подарки

Открытка с личным посланием: можно купить или сделать своими руками. Главное вкладывать в слова душу. Фото с воспоминанием — распечатанная фотография в рамке или мини-альбом с подписями и датами. Чековая книжка дружбы — набор самодельных купонов на совместные действия, например, сеанс фильмов, совместная прогулка, разговор без телефона. Письмо или электронная открытка: особенно трогательным такой подарок становится, если он написан от руки.

Подарки-впечатления

Билет на концерт, выставку или в кино: если знаете, что другу это интересно. Сертификат на мастер-класс: например, гончарное дело, кулинария, рисование. Квест или настольная игра на вечер: если планируете провести день вместе. Совместное фото в студии или фотобудке: для тех, кто любит яркие воспоминания.

Теплые и милые подарки

Источник: unsplash.com

Кружка с надписью "лучший друг" или с вашей совместной шуткой или фразой-фишкой. Именной брелок, значок или значимый кулон, например, половинка сердца или пазла. Плед, свеча, домашняя выпечка: особенно уютно, если подарок принести на встречу. Блокнот, книга или журнал с вашими заметками на полях — персонализированная классика.

Оригинальные идеи

Пазл или другая поделка из вашего совместного фото. Подарок-шутка: если у друга легкий и ироничный стиль общения. Например, грамота "За терпение". Коробочка с записками "Почему я ценю тебя" — 10, 20 или 50 причин, написанных от руки. Книга воспоминаний: можно распечатать короткие заметки, переписки, билеты и составить из них блокнот.

Для друзей на расстоянии

Электронная открытка или анимация с вашим общим фото. Доставка сюрприза: это могут быть цветы, еда, небольшие сувениры, что угодно. Онлайн-поздравление в формате видеосообщения, слайд-шоу или презентации. Совместный онлайн-вечер, например, просмотр кино, кооперативная игра или разговор по душам.

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