Пристегните ремни, ведь совсем скоро вся Россия будет праздновать День ГИБДД! Он посвящается профессионалам, которые первые приезжают на место ДТП, останавливают нетрезвых водителей и предотвращают трагедии. ИС “Вести” рассказывает, как появился праздник, в какой день он отмечается и что подарить сотруднику Госавтоинспекции.

Какого числа отмечают День ГИБДД в 2026 году

В России День государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) ежегодно отмечается 3 июля. Это фиксированная дата, которая не менялась с момента учреждения праздника.

У торжества есть и неофициальное название — День ГАИ. Оно связано с тем, что до 1998 года ГИБДД называлась Государственной автомобильной инспекцией (ГАИ). Несмотря на переименование, старое название до сих пор используется в обиходе, в том числе, когда речь идет о празднике.

День Госавтоинспекции Министерства внутренних дел России — это повод отметить профессиональные достижения сотрудников, напомнить обществу о важности соблюдения ПДД, повысить престиж службы и укрепить доверие между Госавтоинспекцией и гражданами.

История праздника: как появился День Госавтоинспекции

5 ноября 1934 года постановлением Совета народных комиссаров СССР при Центральном управлении шоссейных и грунтовых дорог и автомобильного транспорта (ЦУДОРТРАНС) была создана Государственная автомобильная инспекция (ГАИ). Она контролировала техническое состояние автотранспорта, отвечала за выдачу номерных знаков и водительских удостоверений, а также разрабатывала правила дорожного движения. Хотя эту дату можно назвать днем рождения ГАИ в России, праздник был закреплен за другой датой — 3 июля.

Именно 3 июля 1936 года постановлением Совета народных комиссаров было утверждено “Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР”. Эта дата считается официальным днем рождения ГАИ, и она легла в основу празднования Дня Госавтоинспекции. Документ закрепил структуру, функции и полномочия службы, которая обеспечивала безопасность дорожного движения, контролировала водителей и пешеходов, чтобы те соблюдали правила, и боролась с нарушителями и аварийностью.

В советский период служба развивалась как структурное подразделение МВД и постепенно получала все больше функций. В 1998 году ГАИ была переименована в ГИБДД. Хотя сама организация существует с 1936 года, официально День Госавтоинспекции был учрежден в 2009, когда министр внутренних дел Российской Федерации Рашид Нургалиев подписал приказ “Об объявлении Дня госинспекции безопасности дорожного движения МВД РФ”.

Традиции празднования Дня ГИБДД

Как отмечают День ГИБДД в России

День ГИБДД посвящен всем сотрудникам службы, обеспечивающей безопасность дорожного движения, и сопровождается различными мероприятиями по всей стране. В подразделениях Госавтоинспекции проводятся линейки и собрания, где зачитываются поздравления от Министерства внутренних дел, региональных властей и президента. Из года в год лучшим работникам вручаются государственные награды, медали, почетные грамоты и благодарности. Часто профессиональные праздники становятся отличным поводом, чтобы объявить о присвоении новых званий или повышении в должности.

Традиционно 3 июля сотрудники ГИБДД в ряде регионов возлагают цветы к мемориалам погибших коллег, отдавая дань уважения тем, кто погиб при исполнении служебного долга. Часто проходят показательные учения и демонстрации специальной техники, которой пользуются профессионалы.

Во многих российских городах проходят праздничные концерты с участием народных артистов, ансамблей и местных творческих коллективов. Для общественности проводятся просветительские акции, которые устраивает Госавтоинспекция — например, уроки и викторины по ПДД с участием инспекторов в школах и детских садах. Кроме того, желающие могут принять участие во флешмобах и других акциях, посвященных Дню ГИБДД.

Чтобы укрепить командный дух и популяризовать здоровый образ жизни, среди сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения проводятся спортивные соревнования по футболу, волейболу, стрельбе и другим видам спорта.

Есть и неформальные традиции. Одна из них — “обмывание звезд”, то есть новых званий. В ходе ритуала сотрудники помещают звезды в бокал с алкоголем, который затем выпивают под аплодисменты коллег. В подразделениях иногда устраиваются праздничные банкеты, где профессионалы рассказывают о службе и поздравляют друг друга. Обычно на такие мероприятия приглашаются и ветераны ГАИ/ГИБДД.

Как празднуют в других странах

В других странах не существует точного аналога профессионального праздника Госавтоинспекции, так как он уникален и связан именно с МВД России. Однако есть даты, посвященные сотрудникам дорожной полиции или вопросам безопасности на дорогах.

В Беларуси 3 июля совпадает с Днем независимости, и сотрудники Госавтоинспекции МВД РБ также отмечают свой профессиональный день в эту дату. Как и в России, там проводятся торжественные мероприятия, встречи с ветеранами службы, а также награждаются отличившиеся сотрудники.

День дорожной полиции в Казахстане отмечается 23 ноября. Этот профессиональный праздник сопровождается официальными мероприятиями, награждениями, акциями и поздравлениями от властей.

В Германии нет официального Дня полиции, но иногда проводятся акции с участием сотрудников, например, по обеспечению безопасности движения на дорогах. Уже более 10 раз в Германии проходила акция "Марафон скорости" (Speedmarathon, или Blitzermarathon), в ходе которой усиленно контролируется соблюдение скоростного режима.

Нет отдельного торжества и в США, но ежегодно 15 мая отмечается День памяти блюстителей порядка (Peace officers memorial day), посвященный сотрудникам полиции, которые погибли при исполнении. Также периодически проводится Traffic Safety Week, включающая акции, которые направлены на снижение числа ДТП.

Обязанности и роль сотрудников ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции — настоящие стражи порядка, от которых напрямую зависит безопасность на дорогах. Ежедневно они выходят на службу, чтобы граждане могли спокойно доехать на работу, в школу, кафе или просто домой. Инспекторы контролируют, чтобы все участники дорожного движения соблюдали ПДД: водители, пешеходы, велосипедисты и остальные. Их работа особенно важна в сложные моменты: при авариях, заторах, во время массовых мероприятий и в сложных погодных условиях.

В повседневной работе инспекторы проверяют документы и техническое состояние транспортных средств, а также выявляют нарушителей — например, нетрезвых водителей, которые ставят под угрозу не только свою безопасность, но и окружающих. Кроме того, профессионалы работают на местах дорожно-транспортных происшествий. В любой день и в любую погоду именно они первыми оказываются на месте, фиксируют обстоятельства, оформляют документы, оказывают помощь пострадавшим и просто успокаивают.

ГИБДД участвует в проведении экзаменов на получение водительских прав в России и контролирует, чтобы они проходили строго по правилам. Служба внимательно следит за тем, чтобы удостоверения получали только те, кто действительно готов нести ответственность за себя и других. Важными знаниями о ПДД инспекторы делятся с большим количеством россиян, например, проводя лекции в образовательных учреждениях и различные акции.

Работа в Государственной инспекции безопасности дорожного движения — это про мужество, преданность делу и тихий, но важный героизм

Внимательные, выносливые, строгие и справедливые — сотрудники ГИБДД каждый день стоят между хаосом и порядком на дороге.

Что подарить сотруднику ГИБДД на профессиональный праздник

Подарок работнику Госавтоинспекции на 3 июля должен быть уместным, уважительным и практичным. Желательно, с намеком на специфику профессии. В первую очередь можно рассмотреть сувениры с символикой ГИБДД: подарочные наборы, часы, тематические книги, кружки или медали.

Можно выбрать более практичные подарки на праздник, например, универсальный автомобильный набор, дорожный термос, качественный нож, абонемент в спортзал и бассейн или тактический фонарь. И, конечно, не исключены креативные идеи вроде торта с машинкой ДПС или толстовки с шуточной надписью, связанной со службой.