День города Екатеринбурга в 2026 году вновь станет одним из крупнейших летних праздников на Урале. Для жителей и гостей подготовят концерты, фестивали, семейные площадки и традиционный вечерний фейерверк над городским прудом. Собрали основную информацию о дате проведения праздника, программе мероприятий, главных пространствах для гуляний, популярных достопримечательностях, а также о работе транспорта, парковках и лучших местах для просмотра фейерверка.

Какого числа День города Екатеринбурга в 2026 году

На протяжении многих лет этот день отмечали в третью субботу августа. Однако в апреле 2026 года глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил с инициативой перенести основные праздничные мероприятия на первую субботу августа. Предложение уже поддержала профильная комиссия городской думы, однако окончательное решение пока не принято.

Если изменения утвердят, в 2026 году город отпразднует 303-летие 1 августа вместо ранее ожидаемой даты — 15 августа.

Актуальную информацию о переносе праздника городские власти опубликуют дополнительно.

История города Екатеринбурга

Екатеринбург был основан в 1723 году как центр горнозаводской промышленности Урала. Город вырос вокруг плотины и завода, а в 1781 году получил официальный статус. Уже в XVIII веке он стал важным промышленным и административным узлом региона благодаря развитию металлургии и монетного дела.

В XIX веке город укрепился как крупный промышленный и транспортный центр. Железнодорожная линия с Пермью была открыта в 1878 году, позже город получил выход к Транссибирской магистрали.

После революционных событий начала XX века в 1924 году город переименовали в Свердловск. В советский период он стал одним из ключевых индустриальных центров страны: активно развивалась тяжелая промышленность, формировалась конструктивистская архитектура, а в годы Великой Отечественной войны сюда эвакуировали предприятия и научные учреждения. После войны город закрепил статус научного и культурного центра.

В 1991 году населенному пункту вернули историческое название. Сегодня Екатеринбург — один из крупнейших городов России и главный центр Урала, где сочетаются промышленное наследие, архитектура разных эпох и современная деловая среда.

Программа на День города Екатеринбурга в 2026 году

Праздничные мероприятия обычно начинаются за несколько дней до основной даты. В программу Дня города традиционно войдут концерты, фестивали, семейные активности и городские шоу.

Официальная программа еще не опубликована, но среди основных событий праздника обычно проходят:

концерты на главной сцене;

выступления популярных российских артистов;

фестивальные и тематические пространства;

авиашоу над акваторией городского пруда;

выставка ретроавтомобилей;

спортивные соревнования и городской марафон;

детские интерактивные зоны;

церемония регистрации браков под открытым небом.

В предыдущие годы в праздничной программе участвовали известные российские исполнители. В 2025 году на сцене выступали Алсу, Леша Свик и Mary Gu. Список артистов на 2026 год организаторы обычно публикуют за несколько недель до праздника.

В центре традиционно работают концертные сцены, гастрономические зоны, ярмарки и творческие пространства. Для семей с детьми организуют мастер-классы, игровые пространства и развлекательные программы.

Что посетить в Екатеринбурге в праздничные дни

В дату празднования центральные улицы и общественные пространства становятся главными площадками для городских мероприятий. В праздничные выходные здесь проходят концерты, фестивали, ярмарки и уличные шоу.

Площадь 1905 года. Главная сцена праздника традиционно располагается на площади 1905 года. Здесь проходят вечерние концерты, выступления артистов и официальные мероприятия.

Набережная городского пруда. На набережной обычно работают фуд-корты, ярмарки и интерактивные зоны. Это пространство также считается одной из лучших точек для просмотра авиашоу и вечернего фейерверка.

Исторический сквер, известный как Плотинка, становится площадкой для выставок, мастер-классов и выступлений уличных музыкантов.

ЦПКиО имени Маяковского. Парк традиционно принимает семейные мероприятия, детские программы, аттракционы и квесты.

Для семей с детьми организуют специальные игровые и развлекательные зоны с конкурсами, мастер-классами и интерактивными программами. Большая часть мероприятий проходит в парках и пешеходных пространствах центра.

Главные достопримечательности Екатеринбурга:

Храм-на-Крови. Православный храм, построенный на месте Ипатьевского дома и считающийся одним из главных исторических объектов города.

Дом Севастьянова. Архитектурный памятник XIX века и одна из самых узнаваемых достопримечательностей центра города.

Ново-Тихвинский монастырь. Крупный монастырский комплекс, известный своей архитектурой и историей.

Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Один из крупнейших художественных музеев Урала с коллекцией русского искусства и знаменитым Каслинским павильоном.

Городок чекистов. Архитектурный ансамбль эпохи конструктивизма, отражающий особенности советской застройки 1930-х годов.

Бизнес-центр "Высоцкий". Современный небоскреб со смотровой площадкой и панорамным видом на город.

"Екатеринбург Арена". Спортивный комплекс, реконструированный к чемпионату мира по футболу 2018 года.

После завершения концертов и официальных мероприятий туристы могут прогуляться по набережной городского пруда, посетить рестораны, музеи, смотровые точки и пешеходные улицы центра.

Салют на День Екатеринбурга в 2026 году

Традиционным завершением праздничного дня становится фейерверк над акваторией городского пруда.

Во сколько начинается фейерверк

В предыдущие годы фейерверк запускали около 22:30. Продолжительность шоу обычно составляла около 15 минут. Точное время объявят ближе к празднику.

Откуда лучше смотреть фейерверк

Главными точками для просмотра праздничного фейерверка в Екатеринбурге традиционно становятся набережная городского пруда, район Плотинки и Макаровский мост. Из этих точек открывается панорамный вид на акваторию, где обычно проходит основная пиротехническая программа.

Одной из самых популярных локаций считается Набережная Рабочей Молодежи, откуда хорошо виден запуск фейерверка и центральная часть города. Также зрители часто выбирают точку возле Храма-на-Крови и прогулочные зоны рядом с Историческим сквером.

Тем, кто предпочитает более комфортный формат отдыха, подойдут рестораны и летние террасы на проспекте Ленина с видом на центр. В праздничные выходные спрос на такие пространства высокий, поэтому бронировать столики рекомендуется заранее.

Для тех, кто хочет посмотреть фейерверк без большого скопления людей, хорошим вариантом считается Метеогорка. Эта точка расположена дальше от основных площадок праздника, но позволяет увидеть вечернее шоу с высоты и избежать плотной толпы в центре города.

Как добраться до площадок и где парковаться

Во время празднования Дня города в центре традиционно вводят временные ограничения движения транспорта. Часть центральных улиц, включая проспект Ленина, обычно становится пешеходной зоной. Из-за большого количества посетителей парковки рядом с основными пространствами быстро заполняются.

Для автомобилистов удобнее оставлять машины рядом со станциями метро “Геологическая” и “Чкаловская”, откуда можно быстро доехать до центра.

Общественный транспорт в День города обычно работает в усиленном режиме. В предыдущие годы для жителей и гостей города также действовал бесплатный проезд на отдельных маршрутах.

Туристам, планирующим поездку в Екатеринбург на начало августа, рекомендуется заранее бронировать жилье и авиабилеты из-за повышенного спроса в праздничные даты.