День города Санкт-Петербурга в 2026 году: когда отмечается и какая программа мероприятий

Ежегодно в конце мая десятки тысяч людей собираются в Санкт-Петербурге, чтобы отметить день рождения культурной столицы России. ИС "Вести" рассказывает, на какие концерты и фестивали можно сходить и как появился праздник.

Когда отмечают День города в Санкт-Петербурге в 2026 году

День города в Санкт-Петербурге отмечается ежегодно 27 мая. В 2026 году праздник приходится на среду, и она будет рабочей. Тем не менее, во многих районах города пройдут торжественные концерты, фестивали и другие события, которые традиционно растягиваются на несколько дней и даже недель.

Год основания культурной столицы России приходится на 1703, и в этом году она празднует 323-летие.

Программа Дня города в Санкт-Петербурге в 2026 году

Главные площадки праздника

Основная программа на День города 27 мая:

утро: церемония возложения цветов на Сенатской площади к памятнику Петру I;

полдень: полуденный выстрел из пушки в Петропавловской крепости на Заячьем острове;

круглые сутки: гуляния в центре, концерт на Соборной площади, литургии в Исаакиевском и Казанском соборах;

вечер: праздничный гала-концерт на Дворцовой площади;

ближе к полночи: шоу «Музыка Дворцового моста» и разведение моста, а также фейерверк в Петропавловской крепости.

Концерты и музыкальные события

Гала-концерт "Классика на Дворцовой". Ежегодно проводится грандиозный концерт классической музыки под открытым небом. На сцене объединяются оперные артисты из разных стран, выступают симфонические оркестры, исполняются зрелищные номера, звучит узнаваемая музыка. В 2026 году концерт пройдет 30 мая в 21.30. Вход свободный.

"Похвальная ода Санкт-Петербургу" в Исаакиевском соборе. 27 мая в 20.00 в честь праздника в музее-памятнике прозвучит хоровая музыка петербургских композиторов. Вход бесплатный, но билеты нужно приобрести заранее.

Казанский собор

Молодежный музыкальный фестиваль "Петровские ассамблеи 3.2.3" в "Газпром Арене". Состоится 30 мая 2026 года с 19.00. Запланированы выступления диджеев, танцоров, поп- и рэп-исполнителей. Площадка вмещает около 50 тыс. зрителей, поэтому шоу будет масштабным. Вход по билетам.

Шоу "Музыка Дворцового моста". Разведение мостов — зрелищная картина и обязательная часть программы для тех, кто посещает культурную столицу. В честь праздника оно будет сопровождаться светомузыкальным шоу «Музыка Дворцового моста», которое пройдет, предварительно, в ночь с 29 на 30 мая.

Музыкальный фестиваль "Звезды белых ночей". На площадках Мариинского театра зрители смогут увидеть как классические шедевры, так и современные постановки. Фестиваль продлится с 29 мая по 24 июля 2026 года, и программа зависит от дня. Например, открытие 29 числа будет сопровождаться балетом "Лебединое озеро", оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов" и выступлением Страдивари-ансамбля.

Фестивали и культурная афиша

"Книжный салон". 21-24 мая с 11.00 до 20.00 на Дворцовой площади и в здании главного штаба государственного Эрмитажа пройдет «книжный» праздник. Главными темами станут Год единства народов России, Год петербургской культуры и 200-летие Салтыкова-Щедрина. Предыдущее событие за четыре дня посетили более 500 тыс. человек.

"ТранспортФест". С 21 по 23 мая пройдет Международный транспортный фестиваль к 323-летию культурной столицы. Зрителей ждет конкурс профессионального мастерства водителей автобусов, выставка транспорта (более 70 единиц техники) и культурная часть программы.

Фестиваль тюльпанов. В честь дня рождения северной столицы на Елагином острове открывается выставка растений. Главными героями цветочного фестиваля станут, конечно же, — тюльпаны. Программа продлится четыре дня — точные даты уточняются.

"Соляной городок — город мастеров". Фестиваль художественных мастерских пройдет 30 мая. В программу включены мастер-классы по керамике, мозаике, росписи тканей, а также живая музыка и выставка изделий ручной работы.

Фестиваль мороженого. На площади Островского 23 и 24 мая пройдет «вкусный» фестиваль, где можно будет попробовать более 100 видов мороженого. Кроме того, традиционно проводятся конкурсы, игры, музыкальные и танцевальные выступления.

Праздничный салют на День города Санкт-Петербурга

Будет ли салют на День города в 2026 году

Официального заявления о запуске салюта на День города в 2026 году еще не было. Информация уточняется.

Обычно финал дня рождения культурной столицы яркий и зрелищный: традиционно праздник завершается ночным фейерверком, который запускается с Петропавловской крепости. В прошлые годы пиротехническое шоу начиналось в 00.00 и длилось около 10 минут.

Где обычно смотрят фейерверк

Отличный вид на праздничные огни открывается со стороны акватории Невы, стрелки Васильевского острова, с Дворцовой набережной, а также у Петропавловской крепости. Кроме того, по Неве курсируют теплоходы, и отдельно продаются билеты на ночные водные прогулки с видом на фейерверк.

Во сколько лучше приходить на площадки

Если огненное шоу будет объявлено, прийти на выбранную площадку стоит заранее, примерно за один или два часа до начала, так как места быстро занимают.

История праздника Санкт-Петербурга

Петр I основал Санкт-Петербург 27 мая 1703 года во время Северной войны со Швецией. В этот день на Заячьем острове в устье Невы была заложена Петропавловская крепость — история началась именно с нее.

Петр I хотел создать новый город-порт, который дал бы России выход к Балтийскому морю и стал бы «окном в Европу». И он выбрал именно то место, где Нева соединяла внутренние русские земли с Балтикой, что было важно для торговли, флота и обороны.

В первое десятилетие с основания были построены воинские части, ремесленные слободы и служебные здания, а также Троицкая церковь. Над зданиями работали зарубежные мастера по образу и подобию архитектуры других стран, ориентируясь на европейские каноны. Главным районом считался Городской остров, ныне Петроградский.

В 1712 году Санкт-Петербург стал столицей Российской империи.

Во времена правления Екатерины Петровны и Екатерины II северная столица изменилась особенно сильно. Вектор строительства сдвинулся в сторону величественных и роскошных зданий, достойных столицы: Зимнего и Аничкова дворцов, Владимирского и Смольного соборов, Дворцовой площади. Санкт-Петербург приобрел образ европейского города, который стал не только административным, но и культурным центром страны: здесь жили и работали великие писатели, поэты, композиторы и художники.

Памятник Петру Первому

В начале XX века Петербург стал центром важных политических событий. В 1905 году в нем проводились революционные выступления, начавшиеся после событий Кровавого воскресенья. Позже именно здесь произошли две революции: Февральская и Октябрьская. В связи с этим Ленинград в народе стали называть колыбелью революции.

Самая трагическая страница города — блокада во время Великой Отечественной войны, которая длилась почти 900 дней. Жители страдали от голода, холода, бомбежек и артиллерийских обстрелов. Но не сдавались. Даже в таких страшных условиях продолжали работать заводы, больницы, школы, театры и библиотеки. Символом мужества стала Дорога жизни, проходящая через Ладожское озеро, по которой доставляли продукты и эвакуировали людей. За героизм жителей Ленинград получил звание города-героя.

На судьбу северной столицы повлияла Первая мировая война, и в 1914 году город был переименован в Петроград в честь основателя. Позже, в 1924-м, он сменил имя на Ленинград. Историческое и привычное всем нам название— Санкт-Петербург — было возвращено в 1991 году.

Петр Первый

Петербург занимает особое место в истории России, потому что он был:

бывшей столицей Российской империи;

первым крупным морским "окном в Европу";

центром революционных событий;

городом-героем во время Великой Отечественной войны;

одним из главных культурных центров страны.

Сегодня он остается культурным центром России с большой историей и множеством достопримечательностей. Здесь продолжают развиваться искусство, наука, туризм и технологии.

