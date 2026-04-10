12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин совершил первый орбитальный полет вокруг Земли на корабле “Восток-1”. Юноша стал первым, кто увидел Землю из космоса и открыл путь за ее пределы. Это историческое событие имело важнейшее значение для развития космонавтики и всего человечества, и в честь него был установлен праздник — День космонавтики. Рассказываем, как началась история покорения космоса, какие традиции соблюдает экипаж корабля перед полетом и как сегодня стать космонавтом.

День космонавтики в 2026 году: какого числа отмечают праздник

В России День космонавтики ежегодно отмечается 12 апреля. Именно в этот день в 1961 году произошло событие мирового масштаба: 27-летний советский военный летчик Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества полет в космос.

В память об этом историческом достижении, открытии новой “космической эры” и о триумфе советской науки и техники в 1962 году в СССР был установлен праздник. Дата 12 апреля была выбрана во многом потому, что к концу этого же месяца планировался полет американца Алана Шепарда. Советский Союз не мог позволить США стать первыми в космической гонке, поэтому было принято решение поспешить со стартом корабля «Восток-1». Так, первый полет человека в космос стал важной частью соперничества двух сверхдержав в период Холодной войны и доказал превосходство СССР в космосе.

История Дня космонавтики

В 1950-х годах в Советском Союзе началась активная работа над освоением космоса. Началом эпохи стал запуск первого искусственного спутника Земли, который назывался “Спутник-1”, в 1957 году. Затем последовали успешные запуски спутников с животными на борту, включая собаку Лайку в том же году, а затем — Белку и Стрелку в 1960 году. Все они успешно вернулись на Землю после выполненного задания.

В то же время советские ученые и конструкторы под руководством Сергея Королева работали над созданием космического корабля, способного вывести человека на орбиту и вернуть обратно на Землю. В результате для этих целей были разработаны космический корабль и ракета-носитель “Восток”.

В 1960 году был создан Центр подготовки космонавтов, в который набирали первый отряд летчиков-испытателей. Среди этих молодых людей и предстояло найти того, кто совершит первый полет в космос. В группу попал и Юрий Гагарин. Однако еще в 1959 году юноша был всего лишь одним из более чем 3 тыс. кандидатов, и вероятность стать лидером среди такого количества людей была крайне низка.

Отбор космонавтов был жестким: учитывались не только физические данные и идеальное здоровье, но и психологическая устойчивость, реакция на перегрузки и замкнутое пространство. Также среди критериев были возраст, рост и вес: не более 30 лет, 170 см и 70 кг. Все тренировки, медицинские тесты и психологические испытания проводились на Центральном аэродроме Чкаловский в Центре подготовки космонавтов, который сегодня называется Центром имени Ю. А. Гагарина.

Военные летчики изучали множество разделов физики и астрономии, устройство космического корабля и не только. Им требовалось знать все, что касалось будущего полета. В ходе психологической подготовки кандидатов изолировали на 10 дней в специальной камере, в которой было пониженное давление атмосферы и полная тишина. Они проходили имитацию аварийных ситуаций, учились работать в стрессовых условиях.

После многочисленных проверок Гагарин был зачислен в первый отряд космонавтов, состоящий из 20 человек. Вскоре группу сократили до шести человек, среди которых были Герман Титов, Павел Попович, Адриан Николаев, Андриян Николаев, Валерий Быковский и Юрий Гагарин. И первым из них был выбран Гагарин.

Полет состоялся 12 апреля 1961 года на корабле “Восток-1” с космодрома Байконур. Ракета стартовала в 09:07 по московскому времени, и именно в этот момент Гагарин произнес знаменитое “Поехали!”, что стало символом начала космической эры. Достигнув орбиты, корабль сделал один виток вокруг Земли со скоростью около 28 тыс. км/ч. Космонавт провел на орбите 108 минут в невесомости, наблюдая Землю из иллюминатора.

Примерно через 1 час 30 минут началась посадка, но обшивка корабля загорелась во время входа в плотные слои атмосферы. Гагарин принял решение катапультировался на высоте около 7 км, после чего приземлился на парашюте около деревни Смеловка в Саратовской области.

«Я свой, товарищи, свой!», — первые слова Гагарина после приземления.

Анна Ниловна Тахтарова и ее внучка Рита стали первыми, кто встретил вернувшегося с орбиты Юрия Алексеевича Гагарина. Никто не ожидал увидеть человека, прибывшего прямиком из космоса, поэтому люди были взволнованы и даже слегка напуганы при виде него. Затем подъехал автомобиль “ЗИЛ-151” и доставил юношу в ближайшую военную часть, куда вскоре прибыла поисковая группа.

Второй человек в космосе — Герман Степанович Титов, еще один участник отряда космонавтов, состоящем из шести человек, включая Юрия Гагарина. Космонавт совершил суточный полет на корабле “Восток-2” 6–7 августа 1961 года, а уже 11–15 августа состоялся полет сразу двух кораблей “Восход”. Среди экипажа были Борис Егоров, Владимир Комаров и Константин Феоктистов.

В 1963 году Валентина Терешкова совершила полет в космос на корабле “Восток-6” и стала первой женщиной в космосе.

Первый международный полет состоялся в июле 1975 года: на орбите произошла стыковка корабля “Союз-19” с американским “Аполлоном”. Следующим шагом стала разработка и ввод в эксплуатацию околоземной лаборатории “Мир”, куда было совершено суммарно более 40 экспедиций и стыковок. Там же размещалось 11,5 тонн научного оборудования, которое принадлежало 27 странам. Затем “Мир” сменился на другой построенный усилиями сразу 16 стран комплекс — Международную космическую станцию (МКС).

Как День космонавтики стал международным праздником

Со временем значимость Дня космонавтики вышла за пределы Советского Союза, и в 1968 году Международная авиационная федерация (FAI) объявила 12 апреля Всемирным днем авиации и космонавтики. Затем некоторые страны Запада стали проводить мероприятия, посвященные первому полету человека в космос, в юбилейную дату — на 20-летие полета Гагарина.

В 2011 году, к 50-летию исторического события, Генеральная Ассамблея ООН объявила 12 апреля Международным днем полета человека в космос. В принятой резолюции подчеркивалась важность этого полета как исторического события для всего человечества.

Как отмечают День космонавтики в разных странах

Сегодня День космонавтики отмечают по всему миру: в России, странах СНГ, США и Европе. 12 апреля проводятся торжественные мероприятия, выставки и встречи с космонавтами, а музеи и планетарии подготавливают специальные программы для посетителей.

Кроме того, с 2001 года более чем в 80 странах отмечают Ночь Юрия в честь полета Гагарина. И идея создания праздника принадлежит американцам. 12 апреля проводятся научные лекции, люди наблюдают за звездами через телескоп, веселятся и проводят множество других мероприятий. Этот день стал поводом вспомнить великий подвиг советского летчика Юрия Гагарина. Например, в России в 2023 году фестиваль “Ночь Юрия Гагарина” отмечали сразу в 57 городах.

Традиции празднования Дня космонавтики в России

Ежегодно в стране проводятся различные мероприятия, экскурсии, флешмобы, встречи с космонавтами и показы фильмов в честь Дня космонавтики. Школы и вузы организуют специальные уроки и лекции, посвященные космическим достижениям России, а телеканалы транслируют документальные и художественные фильмы о космосе. Также в этот день принято поздравлять и выражать благодарность всем, кто связан с освоением космоса: ученым, инженерам, конструкторам, космонавтам и остальным.

Суеверия космонавтов и интересные факты

Малоизвестные подробности полета Гагарина

Радиопозывной Юрия Гагарина — Кедр. Перед полетом все космонавты получают позывные. Первый космический летчик выбрал Кедр, потому что это сибирское дерево символизирует силу, спокойствие и выносливость.

Корабль приземлился не в том месте, которое было запланировано. Изначально посадка должна была состояться в районе Саратовской области, но из-за отклонения траектории Гагарин приземлился в 26 км от города Энгельс рядом с деревней Смеловка. Его обнаружили местные жители, бабушка с внучкой, которые сначала испугались человека в скафандре.

Полет был полностью автоматическим. Гагарин не пилотировал корабль “Восток-1” вручную, так как врачи опасались, что в невесомости космонавт может потерять ориентацию и не справиться с управлением. При этом на случай аварийной ситуации в кабине находился запечатанный конверт с кодом для разблокировки ручного управления.

Необычные традиции перед стартом

С 1973 года появилась традиция включать перед запуском советский фильм “Белое солнце пустыни”, так как его смотрел первый экипаж, который успешно вернулся на Землю.

На двери номера в гостинице “Космонавт”, в котором ночуют космонавты, принято оставлять памятные автографы. А затем обязательно нужно послушать песню “Трава у дома” группы “Земляне”.

Экипаж в полном составе возлагает красные гвоздики у Кремлевской стены, где покоятся Гагарин, Королев и трагически погибшие во время выполнения миссий космонавты: Комаров, Волков, Пацаев и Добровольский.

Не принято говорить слово “последний”. Вместо него космонавты стараются использовать “крайний” или “итоговый”.

Ракету обливают шампанским — это считается символом удачного старта. А еще во время завтрака перед стартом экипаж делает по глотку этого напитка.

Перед тем, как зайти на борт, принято махать рукой, как это делал Гагарин.

Космонавты справляют нужду на заднее правое колесо автобуса, который отвозит их на стартовую площадку. Причина проста: после этого скафандр плотно застегивается, и ждать следующего шанса облегчиться придется до прибытия на станцию. А начал эту традицию Гагарин.

Перед полетом не принято говорить “прощай”, чтобы не накликать беду. Вместо этого космонавты говорят: “До встречи!”.

Как сегодня стать космонавтом в России

Какие требования предъявляются к кандидатам

Сегодня требования к космонавтам, которые предъявляет Центр подготовки космонавтов, гораздо мягче, чем в СССР:

гражданство России (запрещено двойное гражданство и вид на жительство в другой стране);

возраст до 35 лет;

рост от 150 до 190 см;

вес от 50 до 90 кг;

размер обуви — до 46;

физическая подготовка и отсутствие хронических заболеваний;

высшее образование — специалист или магистр — по научным, летным или инженерным специальностям;

опыт работы по специальности — не менее трех лет;

знание английского языка;

психологическая устойчивость.

Перечень документов, которые необходимы для участия в открытом отборе в конкурсную комиссию ЦИК, утвердил Роскосмос. Также требуется предоставить медицинские документы.

Где и как учатся будущие космонавты

Профильных вузов, где обучали бы будущих космонавтов, сегодня в России нет. Однако Роскосмос сотрудничает с несколькими учреждениями: