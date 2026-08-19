День матери в 2026 году: когда отмечается в России и как поздравить маму

Праздник, посвященный матерям, — это не только цветы и поздравления, но и повод напомнить обществу об их ежедневных подвигах. Рассказываем об истории Дня матери в разных странах и о том, когда отмечается праздник.

Когда отмечают День матери в России в 2026 году

Традиционно День матери празднуется в последнее воскресенье октября.

В 2026 году День матери в России будет отмечаться 29 ноября

День матери — международный праздник, который в разных странах отмечается в разные дни. В большинстве случаев, например в США, Германии, Италии и многих других странах, он приходится на второе воскресенье мая.

Нельзя путать Международной женский день, который отмечается 8 марта, с Днем матери в России. Это разные праздники с разной историей: первый посвящается всем представительницам женского пола, второй — именно матерям.

История праздника в России

История Дня матери началась в Российской империи. Он появился по инициативе петроградских скаутов, и впервые его отпраздновали 1 декабря 1915 года. В конце 1980-х школьные инициативы придали празднику массовый характер: появились публикации в “Советской России” и журналах, тиражирование сценариев, чествования в школах. Республика Саха стала первым субъектом Российской Федерации, который официально ввел праздник — это произошло 2 сентября 1993 года, и отмечался День матери в третье воскресенье октября.

В 1990-е лоббирование на федеральном уровне провел комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. В источниках отдельно отмечается роль Алевтины Апариной как инициатора парламентского обращения. На федеральном уровне День матери был утвержден указом президента России от 30 января 1998 года № 120. Тогда же была обозначена и дата празднования — последнее воскресенье ноября.

Как появился праздник в других странах

США. В Соединенных Штатах Америки День матери — популярный праздник, который отмечается во второе воскресенье мая. В 1872 году автор республиканского гимна Джулия Уорд Хоув стала первой, кто публично призывал праздновать торжество. Ежегодно в честь Дня матери она проводила массовые митинги в Бостоне. Затем с предложением выделить день для чествования матерей выступила Анна Джарвис в 1907 году. Спустя три года штат Вирджиния откликнулся на ее инициативу и объявил День матери официальным праздником. В 1914 году президент Вудро Вильсон провозгласил второе воскресенье мая национальным Днем матери в США.

Великобритания. Ежегодно страна празднует День матери в четвертое воскресенье Великого поста. Традиция зародилась в самом начале 17 века. С распространением христианства в Европе этот день стал праздником Матери церкви, а затем слился воедино со светским торжеством.

Египет, Сирия и другие арабские страны. Учреждения праздника добился журналист Мустафа Амин, и первый раз День матери официально отметили в день весеннего равноденствия, 21 марта 1956 года. Традиция быстро распространилась по арабскому миру.

Мексика. В Мексике и во многих частях Латинской Америки День матери приходится на 10 мая. Первые массовые празднования прошли в 1922 году.

Норвегия. День матери выпадает на нетипичную дату, а именно на второе воскресенье февраля. Впервые праздник отмечался 9 февраля 1919 года в Бергене. Иногда в Норвегии День матери совпадает с праздником Вастлавьи — скандинавским аналогом Масленицы.

Германия. Muttertag — День матери в Германии — был введен Союзом владельцев цветочных лавок. Тогда флористы предложили отметить подвиг матерей в Первую Мировую войну. В 1933 году он был официально утвержден как общенациональный. Однако под влиянием нацистской пропаганды смысл праздника был искажен, и суть стала заключаться в чествовании тех женщин, которые рождают чистокровных арийцев. После падения Третьего рейха и дальнейшего объединения обеих частей страны День матери вернул свой смысл и получил новое место в календаре. С тех пор он отмечается во второе воскресенье мая.

Символика праздника

Самым распространенным и узнаваемым символом Дня матери можно назвать цветы. Они олицетворяют красоту, нежность, хрупкость, заботу и саму жизнь.

Гвоздика — ключевой “материнский” символ в англоязычном мире со времен Анны Джарвис. Традиционно белая гвоздика означает память о ушедших мамах, а розовая и красная — любовь к живущим матерям.

Незабудка — распространенный символ в России, призывающий помнить заботу и не забывать сказать “спасибо”.

Ромашка — простота, искренность и домашнее тепло.

Хризантема — в Австралии и некоторых странах Восточной Азии ассоциируется с долгой жизнью и уважением к старшим.

Розы, тюльпаны, лилии — универсальные весенние и праздничные символы заботы и благодарности. Красные розы означают глубокую любовь и уважение, розовые — благодарность и нежность, а белые — чистую любовь или память.

Кроме того, есть и общие символы Дня матери.

Мать и ребенок. Основной символ праздника, символизирующий заботу, нежность, связь поколений.

Сердце и ладони. Иллюстрирует любовь и “теплые руки” мамы. Часто встречается в логотипах акций и открыток.

Дом. Означает уют и безопасность, которые создает мама.

Ленты и венки. Знак почета и благодарности.

Существует и религиозная символика этого праздничного дня. Во многих странах с католическими традициями, таких как Мексика или Италия, День матери переплетается с почитанием Богородицы. Она считается высшим символом божественного материнства, жертвенности, чистоты и безусловной любви.

Что подарить на День матери

К празднику можно подготовить подарок для мамы, сделанный своими руками. Например, что-то вкусное: испечь печенье и красиво упаковать, сделать самодельное варенье или джем, приготовить торт и добавить на него надпись “Для лучшей мамы”. Либо подарить ей вязаный плед или шарф, свечи ручной работы, картину.

Можно рассмотреть практичные и универсальные подарки:

массажер для шеи и поясницы;

абонемент в бассейн, спа-салон, на массаж или на курсы по иностранному языку, рисованию, фотографии;

семейную фотосессию или сертификат на съемку;

билеты в театр или на концерт с любимым артистом матери;

одежду или аксессуары;

набор качественной косметики для ухода;

умную колонку;

поездку на выходные в другой город.

Есть несколько рекомендаций, как выбрать идеальный подарок ко Дню матери. В первую очередь нужно прислушаться к намекам и “случайным” фразам мамы: “Как бы мне хотелось…” или “У меня вот эта вещь совсем испортилась”. Далее необходимо вспомнить о ее ежедневных ритуалах, например, если каждый ее день начинается с чашечки кофе, то хорошим подарком может стать кофемашина. Если мама обожает принимать ванну по вечерам, то подарить можно набор бомбочек для ванны и соль. Иногда лучший подарок — это приехать и помочь сделать маме то, что она долго откладывала: помыть окна, разобрать шкаф, починить компьютер, провести генеральную уборку в квартире.

Главное — не цена, а внимание. Часто самый простой подарок, но подкрепленный искренними словами любви и благодарности, значит гораздо больше, чем дорогая, но бездушная вещь

Как поздравить маму

Тексты для короткого sms-сообщения ко Дню матери:

“Желаю тебе сегодня и всегда улыбаться так же светло, как ты улыбалась мне в детстве. Я тебя люблю!”;

“Мама, спасибо за дом, где всегда тепло благодаря тебе. С Днем матери!”;

“Мам, ты мой лучший компас: куда бы ни шла — прихожу к тебе. Обнимаю!”;

“Любимая мама, у меня все получается, потому что ты однажды в меня поверила. С праздником!”;

“За твое терпение, юмор и бесконечный “поешь” — люблю без меры. С днем мамы!”;

“Мама, если бы давали медали за многозадачность, у тебя был бы свой музей. С праздником, наша супергероиня без плаща!”.

Тексты поздравлений ко Дню матери для открыток и писем:

“Мамочка, ты научила меня любить и не сдаваться. Когда сложно — вспоминаю твой смех и становится легче. Желаю тебе здоровья, тишины для любимого чая и поводов для радости каждый день. Обнимаю крепко!”;

“Мама, спасибо за сотни маленьких дел, из которых сложилась моя жизнь. За твои “позвони, когда приедешь”, за советы и веру в меня. Пусть рядом будут люди, которые берегут тебя так же, как ты бережешь всех нас. С праздником, мам!”;

“Мама, ты — мой дом. Пусть будет больше времени на себя, на книги, фильмы и прогулки, которые ты откладывала. Счастья тебе — остальное сделаем мы”;

“В этот день я хочу сказать тебе самое главное “спасибо”. Спасибо за твои теплые руки, за твои мудрые советы, которые всегда меня выручали, и за твою бесконечную веру в меня, даже когда я сам в себе сомневался. Ты — мой маяк и моя опора. Я тебя бесконечно люблю и очень ценю. Желаю тебе здоровья, душевного спокойствия, чтобы твоя жизнь была наполнена радостными моментами. Обещаю, буду радовать тебя чаще!”.

Интересные факты о Дне матери