Праздник, посвященный матерям, — это не только цветы и поздравления, но и повод напомнить обществу об их ежедневных подвигах. Рассказываем об истории Дня матери в разных странах и о том, когда отмечается праздник.
Когда отмечают День матери в России в 2026 году
Традиционно День матери празднуется в последнее воскресенье октября.
В 2026 году День матери в России будет отмечаться 29 ноября
День матери — международный праздник, который в разных странах отмечается в разные дни. В большинстве случаев, например в США, Германии, Италии и многих других странах, он приходится на второе воскресенье мая.
Нельзя путать Международной женский день, который отмечается 8 марта, с Днем матери в России. Это разные праздники с разной историей: первый посвящается всем представительницам женского пола, второй — именно матерям.
История праздника в России
История Дня матери началась в Российской империи. Он появился по инициативе петроградских скаутов, и впервые его отпраздновали 1 декабря 1915 года. В конце 1980-х школьные инициативы придали празднику массовый характер: появились публикации в “Советской России” и журналах, тиражирование сценариев, чествования в школах. Республика Саха стала первым субъектом Российской Федерации, который официально ввел праздник — это произошло 2 сентября 1993 года, и отмечался День матери в третье воскресенье октября.
В 1990-е лоббирование на федеральном уровне провел комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи. В источниках отдельно отмечается роль Алевтины Апариной как инициатора парламентского обращения. На федеральном уровне День матери был утвержден указом президента России от 30 января 1998 года № 120. Тогда же была обозначена и дата празднования — последнее воскресенье ноября.
Как появился праздник в других странах
США. В Соединенных Штатах Америки День матери — популярный праздник, который отмечается во второе воскресенье мая. В 1872 году автор республиканского гимна Джулия Уорд Хоув стала первой, кто публично призывал праздновать торжество. Ежегодно в честь Дня матери она проводила массовые митинги в Бостоне. Затем с предложением выделить день для чествования матерей выступила Анна Джарвис в 1907 году. Спустя три года штат Вирджиния откликнулся на ее инициативу и объявил День матери официальным праздником. В 1914 году президент Вудро Вильсон провозгласил второе воскресенье мая национальным Днем матери в США.
Великобритания. Ежегодно страна празднует День матери в четвертое воскресенье Великого поста. Традиция зародилась в самом начале 17 века. С распространением христианства в Европе этот день стал праздником Матери церкви, а затем слился воедино со светским торжеством.
Египет, Сирия и другие арабские страны. Учреждения праздника добился журналист Мустафа Амин, и первый раз День матери официально отметили в день весеннего равноденствия, 21 марта 1956 года. Традиция быстро распространилась по арабскому миру.
Мексика. В Мексике и во многих частях Латинской Америки День матери приходится на 10 мая. Первые массовые празднования прошли в 1922 году.
Норвегия. День матери выпадает на нетипичную дату, а именно на второе воскресенье февраля. Впервые праздник отмечался 9 февраля 1919 года в Бергене. Иногда в Норвегии День матери совпадает с праздником Вастлавьи — скандинавским аналогом Масленицы.
Германия. Muttertag — День матери в Германии — был введен Союзом владельцев цветочных лавок. Тогда флористы предложили отметить подвиг матерей в Первую Мировую войну. В 1933 году он был официально утвержден как общенациональный. Однако под влиянием нацистской пропаганды смысл праздника был искажен, и суть стала заключаться в чествовании тех женщин, которые рождают чистокровных арийцев. После падения Третьего рейха и дальнейшего объединения обеих частей страны День матери вернул свой смысл и получил новое место в календаре. С тех пор он отмечается во второе воскресенье мая.
Символика праздника
Самым распространенным и узнаваемым символом Дня матери можно назвать цветы. Они олицетворяют красоту, нежность, хрупкость, заботу и саму жизнь.
- Гвоздика — ключевой “материнский” символ в англоязычном мире со времен Анны Джарвис. Традиционно белая гвоздика означает память о ушедших мамах, а розовая и красная — любовь к живущим матерям.
- Незабудка — распространенный символ в России, призывающий помнить заботу и не забывать сказать “спасибо”.
- Ромашка — простота, искренность и домашнее тепло.
- Хризантема — в Австралии и некоторых странах Восточной Азии ассоциируется с долгой жизнью и уважением к старшим.
- Розы, тюльпаны, лилии — универсальные весенние и праздничные символы заботы и благодарности. Красные розы означают глубокую любовь и уважение, розовые — благодарность и нежность, а белые — чистую любовь или память.
Кроме того, есть и общие символы Дня матери.
- Мать и ребенок. Основной символ праздника, символизирующий заботу, нежность, связь поколений.
- Сердце и ладони. Иллюстрирует любовь и “теплые руки” мамы. Часто встречается в логотипах акций и открыток.
- Дом. Означает уют и безопасность, которые создает мама.
- Ленты и венки. Знак почета и благодарности.
Существует и религиозная символика этого праздничного дня. Во многих странах с католическими традициями, таких как Мексика или Италия, День матери переплетается с почитанием Богородицы. Она считается высшим символом божественного материнства, жертвенности, чистоты и безусловной любви.
Что подарить на День матери
К празднику можно подготовить подарок для мамы, сделанный своими руками. Например, что-то вкусное: испечь печенье и красиво упаковать, сделать самодельное варенье или джем, приготовить торт и добавить на него надпись “Для лучшей мамы”. Либо подарить ей вязаный плед или шарф, свечи ручной работы, картину.
Можно рассмотреть практичные и универсальные подарки:
- массажер для шеи и поясницы;
- абонемент в бассейн, спа-салон, на массаж или на курсы по иностранному языку, рисованию, фотографии;
- семейную фотосессию или сертификат на съемку;
- билеты в театр или на концерт с любимым артистом матери;
- одежду или аксессуары;
- набор качественной косметики для ухода;
- умную колонку;
- поездку на выходные в другой город.
Есть несколько рекомендаций, как выбрать идеальный подарок ко Дню матери. В первую очередь нужно прислушаться к намекам и “случайным” фразам мамы: “Как бы мне хотелось…” или “У меня вот эта вещь совсем испортилась”. Далее необходимо вспомнить о ее ежедневных ритуалах, например, если каждый ее день начинается с чашечки кофе, то хорошим подарком может стать кофемашина. Если мама обожает принимать ванну по вечерам, то подарить можно набор бомбочек для ванны и соль. Иногда лучший подарок — это приехать и помочь сделать маме то, что она долго откладывала: помыть окна, разобрать шкаф, починить компьютер, провести генеральную уборку в квартире.
Главное — не цена, а внимание. Часто самый простой подарок, но подкрепленный искренними словами любви и благодарности, значит гораздо больше, чем дорогая, но бездушная вещь
Как поздравить маму
Тексты для короткого sms-сообщения ко Дню матери:
- “Желаю тебе сегодня и всегда улыбаться так же светло, как ты улыбалась мне в детстве. Я тебя люблю!”;
- “Мама, спасибо за дом, где всегда тепло благодаря тебе. С Днем матери!”;
- “Мам, ты мой лучший компас: куда бы ни шла — прихожу к тебе. Обнимаю!”;
- “Любимая мама, у меня все получается, потому что ты однажды в меня поверила. С праздником!”;
- “За твое терпение, юмор и бесконечный “поешь” — люблю без меры. С днем мамы!”;
- “Мама, если бы давали медали за многозадачность, у тебя был бы свой музей. С праздником, наша супергероиня без плаща!”.
Тексты поздравлений ко Дню матери для открыток и писем:
- “Мамочка, ты научила меня любить и не сдаваться. Когда сложно — вспоминаю твой смех и становится легче. Желаю тебе здоровья, тишины для любимого чая и поводов для радости каждый день. Обнимаю крепко!”;
- “Мама, спасибо за сотни маленьких дел, из которых сложилась моя жизнь. За твои “позвони, когда приедешь”, за советы и веру в меня. Пусть рядом будут люди, которые берегут тебя так же, как ты бережешь всех нас. С праздником, мам!”;
- “Мама, ты — мой дом. Пусть будет больше времени на себя, на книги, фильмы и прогулки, которые ты откладывала. Счастья тебе — остальное сделаем мы”;
- “В этот день я хочу сказать тебе самое главное “спасибо”. Спасибо за твои теплые руки, за твои мудрые советы, которые всегда меня выручали, и за твою бесконечную веру в меня, даже когда я сам в себе сомневался. Ты — мой маяк и моя опора. Я тебя бесконечно люблю и очень ценю. Желаю тебе здоровья, душевного спокойствия, чтобы твоя жизнь была наполнена радостными моментами. Обещаю, буду радовать тебя чаще!”.
Интересные факты о Дне матери
- В России существуют три “женских” награды: медаль Материнства, орден “Материнская слава” и орден “Родительская слава”.
- В Финляндии селекционеры назвали один из сортов полиантовых роз в честь праздника — Morsdag (День матери).
- Во многих странах слово “мама” звучит похоже или одинаково. Это связано с тем, что слог “ма” — часто первое, что произносят дети. Отсюда “мама” закрепилась во множестве языков.
- В США День матери занимает одно из лидирующих мест по объему потребительских расходов. Ежегодно на подарки, цветы, открытки и другие траты в этот день уходят миллиарды долларов.