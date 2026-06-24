Ежегодно в конце июня молодые россияне отмечают свой официальный праздник. В материале рассказываем историю этого дня, как его праздновали раньше и какие мероприятия пройдут в День молодежи 2026.
Какого числа День молодежи 2026
День молодежи в России отмечают в последнюю субботу июня. В 2026 году праздник выпадает на 27 июня.
История Дня молодежи
Додвадцатилетний люд, выше знамена вздень: сегодня праздник МЮД, мира юношей день.Владимир Маяковский
До появления Дня молодежи в привычном виде в СССР с 1917 по 1945 год отмечали Международный юношеский день (МЮД). Он проходил в конце августа. Один из самых известных эпизодов, связанных с МЮД, — рекорд по добыче угля, установленный Алексеем Стахановым в 1935 году. Его достижение стало символом трудового подвига и дало начало понятию "стахановец", которое до сих пор используется в русском языке. Название праздника сохранилось и в топонимике: аббревиатура МЮД все еще встречается в названиях улиц (например улица МЮД в Брянске).
В 1958 году День молодежи был учрежден в современном формате. Изначально его праздновали в последнее воскресенье июня. С 1993 года в России датой проведения стало 27 июня, однако для многих этот день так и не стал выходным, поэтому традиция отмечать его в воскресенье сохранялась. В 2023 году формат вновь изменился: 2 мая был подписан указ о переносе праздника на последнюю субботу июня. Инициатива исходила от студентов, которые на встрече с президентом сообщили, что будний день мешает полноценно участвовать в мероприятиях.
Кто считается молодежью в России
По определению ООН, к молодежи относятся люди в возрасте 15–24 лет. По данным международных организаций, на сегодняшний день в мире насчитывается около 1,2 миллиарда молодых людей. В России возрастные рамки шире: от 14 до 35 лет включительно.
Как празднуют День молодых в России: традиции
В советское время День молодежи носил идеологический характер: проводились собрания, трудовые соревнования, спортивные состязания и награждения. После официальной части — танцы. С 1993 акцент сместился на концерты, выставки и творческие выступления. Сегодня в России каждый регион формирует программу по интересам местной молодежи — от фестивалей и концертов до косплея и реконструкций. Также традиционно награждают активистов. Всё чаще празднику придают и социальное значение: организуют благотворительные акции в поддержку детей и медицинских учреждений.
Международный День молодежи: когда отмечают и чем отличается
День молодежи — международное явление: подобные праздники существуют не только в нашей стране, но и во многих других. Также ООН учредила Международный день молодежи 12 августа. Тематика праздника ежегодно определяется заранее и фокусируется на актуальных социальных и экономических вопросах, включая роль работающей молодежи.
|Параметр
|День молодежи в России
|Международный день молодежи (ООН)
|Дата
|Последняя суббота июня
|12 августа
|Год учреждения
|1958 (дата обновлена в 2023)
|1999
|Инициатор создания
|Государственные органы СССР / России
|Организация Объединенных Наций
|Цель
|Признание роли молодежи, проведение массовых культурных мероприятий
|Привлечение внимания к глобальным проблемам и правам молодежи
|Формат
|Концерты, фестивали, спортивные мероприятия, награждения
|Просветительские кампании, социальные инициативы
|Целевая аудитория
|Молодежь в возрасте от 14 до 35 лет
|Молодые люди до 24 лет
|Тематика
|Зависит от региона
|Ежегодно определяется глобальная тема (в 2025 году обсуждались местные молодежные действия для целей устойчивого развития)
10 ноября неофициально отмечают Всемирный день молодежи — дата связана с основанием Всемирной федерации демократической молодежи (ВФДМ) в Лондоне. Именно эта организация инициировала проведение Международного фестиваля молодежи и студентов, который проходит в разных странах. В 2017-ом форум принимал Сочи — в нем участвовали более 25 тысяч человек из свыше 60 государств. Каждый день фестиваля был посвящен отдельному региону мира, включая Россию как страну-организатора.
Еще одна дата — 24 апреля, Международный день солидарности молодежи. Он также учрежден ВФДМ в середине XX века. Праздник активно поддерживался СССР, но после распада союза утратил актуальность. Сегодня интерес к этой дате постепенно возвращается.
День молодежи отмечается в разные даты в зависимости от страны.
В Беларуси он приходится на последнее воскресенье июня. В Азербайджане 2 февраля, во Вьетнаме 26 марта, на Тайване 29 марта, в Кыргызстане 10 ноября, в Таджикистане 23 мая. Формат празднования в этих странах схож с российским. В Турции День молодежи и спорта отмечается 19 мая, в программе спортивные соревнования, забеги и авиашоу. В Китае 4 мая проходят массовые мероприятия с участием коммунистической партии. В Замбии 12 марта молодежь участвует в спортивных акциях и экологических инициативах, включая посадку деревьев.
Мероприятия ко Дню молодежи
Программа Дня молодежи в 2026 году обещает быть насыщенной и разнообразной. В Москве мероприятия традиционно проходят в парках "Сокольники", "Зарядье", Лианозовском, Воронцовском, парке имени Баумана и других. Обычно гостей ждут концерты, спектакли, мастер-классы, спортивные соревнования и экскурсии. Для тех, кто интересуется карьерой и бизнесом, предусмотрены встречи с лидерами и представителями власти. В библиотеках и культурных центрах организуют книжные выставки, кинолектории и турниры по настольным играм. Молодым родителям предложат образовательные программы, а для детей подготовят развлекательные и творческие активности. Основной площадкой празднования Санкт-Петербургского Дня молодежи в 2026 будет парк 300-летия Санкт-Петербурга.
Интересные факты о молодежи
- По данным исследований, среди молодежи растет интерес к здоровому образу жизни — снижается уровень потребления алкоголя и табака.
- Вместе с тем отмечается снижение концентрации внимания: согласно исследованию 2015 года, внимание рассеивается уже через 8 секунд. Распространено клиповое мышление — предпочтение отдается кратким и ярким визуальным форматам.
- Всемирная организация здравоохранения указывает депрессию как одно из наиболее распространенных состояний среди молодежи.
- Также наблюдается тенденция к более позднему началу самостоятельной жизни — большинство молодых россиян переезжают от родителей в возрасте 23–25 лет, тогда как раньше это происходило в 18–20 лет.