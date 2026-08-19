4 ноября в России отмечается День народного единства — официальный государственный праздник, символизирующий гражданскую сплоченность, историческую преемственность и единство многонационального народа. В материале рассказываем про историю праздника, его смысл и особенности ноябрьских выходных для россиян.

Что за праздник День народного единства

Праздник закреплен в календаре как памятная дата, утвержденная Федеральным законом от 2004 года. Он учрежден в честь событий 1612 года, когда народное ополчение освободило Москву от польских интервентов. В более широком смысле День народного единства подчеркивает важность объединения общества перед лицом кризисов. Это не просто историческая дата, а напоминание о способности народа самоорганизовываться и сохранять государственность, несмотря на внешние и внутренние потрясения.

Кроме того, эта дата тесно связана с Казанской иконой Божией Матери — одним из самых почитаемых образов в Русской православной церкви.

В 2026 году 4 ноября приходится на среду; это один нерабочий праздничный день, без длинных выходных. 3 ноября — предпраздничный сокращенный рабочий день.

Почему День народного единства отмечают 4 ноября

Исторически эта дата связана с окончанием Смутного времени — трагичного периода в истории России конца XVI — начала XVII века. Этот день стал символом победы народной воли над иноземным вмешательством и внутренней раздробленностью, не только политического, но и духовного возрождения страны. Праздник отмечается с 1649 года по указу царя Алексея Михайловича. В этот день (22 октября по старому стилю) в Московской Руси праздновался День Казанской иконы Божией Матери.

История Дня народного единства

День приурочен к событиям 1612 года, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иностранных войск.

Смутное время и польская интервенция

Смутное время — это период кризиса, охватывающий события с конца правления Ивана Грозного в 1584 году до воцарения Михаила Романова в 1613 году. Прекращение династии Рюриковичей привело к политической нестабильности, распаду центральной власти и усилению социальной напряженности. В стране появилось много самозванцев, выдающих себя за потомков царей, усилились беспорядки, грабежи и анархия.

Управление перешло к боярам, которые в дальнейшем допустили вхождение польских войск в Кремль с целью возведения на трон королевича Владислава. В ответ на угрозу внешнего вмешательства патриарх Ермоген обратился к народу с призывом отстоять православную веру и изгнать захватчиков. Этот призыв стал отправной точкой для освободительного движения.

Второе народное ополчение: Минин и Пожарский

Первое ополчение, созданное в 1611 году под руководством воеводы Прокопия Ляпунова, распалось из-за внутренних конфликтов и его убийства. Антипольское восстание в Москве, начавшееся в марте того же года, оказалось неудачным.

Осенью 1611 года нижегородский староста Кузьма Минин выступил с инициативой создания нового, второго ополчения. Он призвал горожан к самоотверженности ради спасения государства. Средства собирались сначала добровольно, затем — через обязательный сбор: пятую часть доходов на нужды войска.

По предложению Минина, военным предводителем стал князь Дмитрий Пожарский. Новое ополчение объединило десятки тысяч человек: дворян, казаков, стрельцов, крестьян и представителей разных народов. Оно стало всенародным движением за освобождение страны от иностранных захватчиков.

Освобождение Москвы и возрождение государства

4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года народное ополчение во главе с Мининым и Пожарским штурмом заняло Китай-город и освободило Москву. Перед боем ополченцы молились перед Казанской иконой. Освобождение стало ключевым этапом в процессе восстановления государственной целостности России, а Казанская икона Божией Матери обрела значение символа единства народа.

После освобождения столицы были разосланы грамоты с призывом присоединиться к созыву Земского собора, который в феврале 1613 года избрал царем Михаила Романова — первого монарха новой династии. Это ознаменовало конец Смутного времени и начало нового этапа в истории страны.

Казанская икона Божией Матери и День народного единства

Казанская икона Божией Матери — известный в России православный образ, ставший символом духовной поддержки в ключевые моменты истории страны. По преданию, её нашли в Казани в 1579 году на месте пожарища. Подробнее об истории иконы мы рассказывали в материале о Казанской святыне.

Особую историческую значимость Казанская икона приобрела в 1612 году, когда ее список был передан народному ополчению во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. Эта икона сопровождала войско при освобождении Москвы от польских интервентов. С тех пор образ Казанской Божией Матери ассоциируется с национальным единством и победой над внешней угрозой.

Дата совпадает с православным праздником Казанской иконы.

Как появился праздник в современной России

Праздник отмечали с 1649 года по 1917 год: в Советском Союзе на смену ему пришел День Октябрьской революции, 7 ноября.

Идея вернуть историческую дату появилась в 2004 году — с инициативой выступил Межрелигиозный совет России. Государственная Дума поддержала предложение, и с 2005 года 4 ноября официально стал праздноваться День народного единства. Дата также стала официальным выходным днем в России.

Значение и смысл праздника

День народного единства подчеркивает важность гражданской ответственности, взаимопомощи и готовности действовать сообща в трудные времена. Он напоминает, что народное единство — не просто историческая память, а основа национальной стабильности и развития, что сила общества в его сплоченности перед вызовами, а уважение к общему прошлому формирует основу для общего будущего.

Как празднуется День народного единства

День народного единства ежегодно становится поводом для масштабного празднования в разных уголках страны. 4 ноября отражает не только историческую преемственность, но и современные формы гражданского участия, объединяя людей разных возрастов и взглядов вокруг общих ценностей.

Официальные мероприятия и участие регионов

Центральным событием 4 ноября традиционно является возложение венка Президентом России к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. В храмах проходят богослужения, посвященные иконе Божией Матери, с которой ополченцы шли на освобождение Москвы. Основные торжества традиционно проходят в Москве и Нижнем Новгороде — городах, связанных с историей народного ополчения.

Народные шествия, концерты и патриотические акции

Праздник сопровождается массовыми культурными и спортивными мероприятиями: концертами, фестивалями, народными гуляньями и шествиями. Во многих регионах проходят патриотические акции, встречи и лекции, посвященные истории и символике праздника. Особое внимание уделяется теме сплоченности многонационального народа, роли гражданского подвига и исторической памяти.

Участие молодежи и волонтерских движений

В празднование активно включается молодежь: студенты, школьники, участники волонтерских и патриотических объединений. Они проводят флешмобы, тематические квесты, участвуют в общественно значимых инициативах и акциях памяти. Через эти мероприятия подрастающее поколение приобщается к историческому наследию и осмысливает ценность гражданской солидарности.