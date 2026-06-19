День памяти и скорби в 2026: не угаснет боль утраты

Многие из нас не слышали тех сирен, не видели первых взрывов, не прощались с близкими перед уходом на войну с нацистами. Но День памяти и скорби — это и наш день. Мы — потомки тех, кто выстоял. И боль утраты, пусть переданная через рассказы и фильмы, жива и в нас.

Что произошло 22 июня 1941 года

На рассвете, в 4 утра, нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война — крупнейший, самый кровопролитный конфликт на территории СССР, ставший частью Второй мировой войны. Вдоль огромной линии фронта, от Балтийского до Черного моря вермахт перешел границу и нанес ряд ударов по советским аэродромам, городам и военным частям.

Это событие стало шоком: Германия вторглась на территорию СССР, нарушив пакт о ненападении 1939 года. С первых минут начались ожесточенные бои в небе, на земле и на море.

Нападение на СССР: начало Великой Отечественной войны

Германия спланировала операцию "Барбаросса" — за несколько месяцев немецкое командование рассчитывало дойти до Москвы, уничтожить Красную армию и установить полный контроль над западной частью СССР.

К такому удару Советский Союз не был готов. Многие части Красной армии в то время находились в процессе реорганизации, войска не были приведены в полную боевую готовность.

Первыми под удар попали пограничные округа — Белоруссия, Украина, Прибалтика. Несмотря на мужественное сопротивление, советские войска поначалу несли тяжелые потери.

Первые часы и реакция страны

После нападения телефоны замолчали, началась воздушная тревога, были слышны взрывы. Лишь в полдень 22 июня, по радио к народу обратился нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. Он сказал:

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну…

Позже, 3 июля, с обращением выступил и сам Иосиф Сталин. Впервые с начала войны прозвучали слова: "Братья и сестры!", что стало символом мобилизации всей страны. Люди добровольцами шли на фронт, вставали в очередь в военкоматы, заводы переходили на круглосуточный режим работы.

Жертвы первых дней Великой Отечественной войны

Немецкая авиация уничтожила тысячи советских самолетов. Огромные части Красной армии были окружены или поспешно отступали. Города подвергались ударам с воздуха — Брест, Минск, Киев, Севастополь и десятки других стали ареной жестоких боев или были оккупированы в течение нескольких лет.

Мирное население также страдало с первых же дней. Гибли мирные жители, рушились дома, люди в панике покидали свои дома, спасаясь от наступающего врага. В первые недели погибли и попали в плен сотни тысяч солдат и офицеров, многие из которых так и не вернулись домой.

Почему День памяти и скорби 22 числа

Во время Великой Отечественной войны навсегда изменились или оборвались миллионы жизней. Чтобы почтить их память и ввели День памяти и скорби — символ боли и мужества, утраты и сопротивления. Это молчаливое напоминание о том, насколько хрупкий мир, и о том, какой ценой его вернули.

Значение даты для России и мира

22 июня определило судьбу всей страны на десятилетия вперед. Война унесла более 27 миллионов жизней советских граждан — на фронте, в оккупации, в блокаде, в концлагерях, в тылу. Для остального мира 22 июня — момент коренного перелома во Второй мировой войне. С началом войны СССР против нацистской Германии, масштаб войны вырос в несколько раз. Стал понятен масштаб агрессии — и началась долгая борьба за освобождение.

Как появилась памятная дата

Долгое время 22 июня отмечалось в семьях, среди ветеранов и очевидцев. Официального статуса день не имел. Установлена дата была только в 1996 году — указом Президента Российской Федерации № 857.

Как отмечается День памяти и скорби 22 июня

22 июня — это день памяти и скорби по миллионам погибших и вместе с тем — день единения, тишины и воспоминаний.

Мероприятия и акции в России

возложение цветов и венков к памятникам, братским могилам, мемориалам Великой Отечественной войны;

мемориальные митинги, где звучат слова благодарности, памяти и скорби;

показ фильмов, тематических концертов, выставок и лекций, посвященных началу войны;

уроки мужества в школах и музеях с участием ветеранов, тружеников тыла, детей войны, поисковиков, историков, представителей общественных организаций.

Важно: рекомендовано приспускать флаги, отменять развлекательные мероприятия, но на практике могут проходить тематические концерты-реквиемы, памятные программы, литературно-музыкальные вечера.

Всероссийская минута молчания и "Свеча памяти"

С 2020 года на День памяти и скорби действует “Всероссийская минута молчания”. Она проводится 22 июня в 12:15 по московскому времени. Эта инициатива закреплена на официальном уровне: в это время по ТВ и радио замолкают трансляции, а граждан просят остановиться и отдать дань погибшим.

Особенно значимой стала акция "Свеча памяти". 22 июня ночью или ранним утром:

Люди выходят к памятникам и ставят зажженные свечи — символы вечной памяти и скорби. В школах и музеях проходят тихие акции с зачитыванием имен погибших. Зажигаются виртуальные свечи на портале деньпамяти.рф.

Как проходит День памяти и скорби 22 числа в регионах

В городах-героях, таких как Москва, Волгоград, Севастополь, Санкт-Петербург, проходят крупные митинги с участием ветеранов, военных, школьников и общественных организаций. В сельских районах часто собираются семьей, у памятников или обелисков, проводят минуты молчания. В ряде регионов проводятся вахты памяти, чтения дневников военного времени, походы к мемориалам. В мемориальном комплексе “Брестская крепость-герой” в Беларуси традиционно проходят памятные мероприятия с участием делегации из России. На 2026 год уже анонсированы даты на 21–22 июня.

День памяти и скорби 22 июня в культуре и искусстве

Это одна из самых глубоких тем в российской культуре. 22 июня как символ начала трагедии, Великой Отечественной войны, особенно часто появляется в фильмах, книгах, песнях, картинах и музейных экспозициях.

Так, во многих произведениях 22 июня звучит как трагический водораздел — момент, когда разрушилось мирное существование. Например, в повестях Виктора Некрасова, Юрия Бондарева, Василя Быкова, Константина Симонова и других часто встречаются сцены, где герои узнают о нападении на страну. Например, в романе Василия Гроссмана "Жизнь и судьба" 22 июня — поворотный момент, который запускает цепь трагических событий.

Не менее красочно эти эмоции передает музыка. К примеру, Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича, написанная во время блокады Ленинграда, стала символом сопротивления. А сколько песен посвящено Великой Отечественной войне! "Журавли", "Синий платочек, "Вставай, страна огромная", "Двадцать второго июня, ровно в четыре часа" и множество других…

В наше время почтить память помогают также изобразительное искусство и кинематограф. Так, в музеях военной истории к 22 июня организуются выставки фотографий, писем, личных вещей фронтовиков, реконструкции событий, чтения имен погибших. Современное искусство тоже обращается к теме:

инсталляции, мультимедиа-проекты, уличные выставки;

визуальные перформансы и стилизованные акции — как форма переосмысления трагедии XX века для новых поколений.

22 июня в других странах

Источник: unsplash.com

В Европе нет единой даты памяти и скорби, аналогичной 22 июня, но память о Второй мировой сохраняется повсеместно:

Польша особенно чтит 1 сентября — день, когда в 1939 году Германия напала на страну, начав Вторую мировую войну. Эта дата считается началом глобального конфликта. Франция и Великобритания отмечается дата 8 мая (в Советском Союзе на тот момент уже наступило 9 мая) — день капитуляции нацистской Германии в 1945 году. Этот день в Европе известен как День Победы в Европе (VE Day). В Германии, несмотря на сложное историческое прошлое, 8 мая также стало важной датой — Днем освобождения от нацизма. В Берлине 8 мая 2020 и 2025 гг. даже были официально объявлены выходными. Во многих странах Европы установлены мемориалы жертвам Холокоста, военнопленным, партизанам, гражданскому населению, погибшему от оккупации и бомбардировок.

Международные формы памяти о войне

Международный день памяти жертв Холокоста — 27 января, в день освобождения лагеря Аушвиц. Отмечается в странах ООН с 2005 года. 11 ноября — День памяти павших (Remembrance Day) в Великобритании, Канаде и Австралии — изначально посвящен жертвам Первой мировой, но позже стал днем памяти всех павших в войнах XX века. Йом ха-Зикарон в Израиле — День памяти павших солдат и жертв терроризма, а также Йом ха-Шоа — День памяти жертв Катастрофы (Холокоста). Memorial Day в США отмечается в конце мая — День памяти погибших в военных конфликтах, с участием ветеранов, семей, общественности.

Также активно развиваются музеи и международные образовательные проекты: