Для кого-то День пионерии — просто очередной праздник, а для других — день, когда впервые был завязан красный галстук и дано обещание быть честным, трудолюбивым и верным Родине. Рассказываем в материале ИС “Вести”, почему исчезла масштабная государственная система воспитания детей, какого числа отмечается День пионерии и почему он был так важен для СССР.
Когда отмечают День пионерии
Какого числа День пионерии в 2026 году
19 мая в России отмечается День пионерии — праздник, уходящий корнями в советскую эпоху, но до сих пор сохраняющий ностальгическую значимость для многих. В СССР он носил другое название, а именно День Всесоюзной пионерской организации имени Ленина.
В 2026 году День пионерии выпадает на вторник. Праздник не считается государственным, поэтому выходного дня не будет.
Когда и почему его перестали отмечать официально
После распада СССР в 1991 году Всесоюзная пионерская организация имени Ленина, в честь который был учрежден День пионерии, была упразднена. Вместе с ней потерял официальный статус и сам праздник. Пионерия была частью советской системы, и ее деятельность напрямую контролировалась КПСС и комсомолом (ВЛКСМ). В 1991 деятельность КПСС была приостановлена и запрещена, после чего организация потеряла финансирование и административную поддержку.
Новая Россия отказалась от коммунистической символики: значков с Лениным, красных галстуков, маршей под горны и барабаны и остального. Власти не стали создавать прямого аналога пионерии, и на смену пришли неполитические детские движения. В 1990-е годы интерес к пионерским движениям угас и у народа: родители и дети больше не видели смысла в идеологизированных ритуалах. Развитие неформальных организаций — например, молодежных объединений и клубов по интересам — привлекало все больше молодых ребят, предлагая им новые формы самовыражения. Так, интерес к консервативной пионерской организации начал угасать.
История и суть праздника
День пионерии в СССР: как и когда появился
Праздник был учрежден 19 мая 1922 года на II Всероссийской конференции Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ) вместе с созданием самой организации для детей в возрасте от девяти до 14 лет. Пионерским движением руководил Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ), который, в свою очередь, контролировался КПСС.
День Всесоюзной организации имени Ленина начал отмечаться в 1924 году, но поистине масштабные торжества развернулись в послевоенное время. Уже в 1957 году численность пионеров составляла более 12,5 млн человек, а в 1974 году — 23,5 млн. Всего за 69 лет существования организации в ее рядах побывали не менее 210 млн человек.
19 мая во всех школах Советского Союза проходили линейки, на которых лучших октябрят принимали в пионеры. Под звуки горна и барабанов дети произносили клятву.
Честным словом обещаю, что буду верен рабочему классу, буду ежедневно помогать своим трудовым собратьям, знаю законы пионеров и буду им повиноватьсяРедакция 1922 года (формулировки могут различаться)
Есть и второй вариант.
Я, [ФИО], вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия, свято соблюдать законы пионерии Советского союзаРедакция 1954 года
После этого старшие пионеры повязывали новичкам красные галстуки — символ школьника, входящего в пионерскую организацию, — и прикрепляли на грудь значок.
В крупных городах проводились парады пионеров, в ходе которых по центральным улицам с песнями шли колонны школьников в белых рубашках и красных галстуках. Например, на Красной площади. Там поздравляли отличившихся ребят секретари ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, члены политбюро и другие. Также проходили пионерские слеты у памятников Ленину, где отряды соревновались в строевой подготовке, исполнении пионерских песен и маршей. Со временем участники организации обзавелись собственными знаменами, атрибутикой и традициями.
В советских школах для учеников проводились “Ленинские уроки”, во время которых подводились итоги состязаний между отрядами и дружинами в успеваемости, сборе макулатуры и тому подобное. Еще юноши и девушки устраивали костры с песнями под гитару, чтением стихов и рассказами ветеранов о героях-пионерах.
Существовала особая система мотивации: лучших пионеров награждали грамотами, значками и путевками в “Артек” — знаменитый советский лагерь
После распада СССР в 1991 году Всесоюзная пионерская организация прекратила существование, однако в России и некоторых странах СНГ остались ее наследники — например, “Российское движение школьников”, появившееся в 2015 году. 19 мая перестало считаться официальным праздников, но многие бывшие пионеры до сих пор ностальгируют по этому дню. Некоторые традиции сохранились и стали основой для нового праздника — Дня детских общественных объединений и организаций.
Цели и идеология пионерского движения
Основным документом, который определял принципы, цели и задачи пионерской организации, был устав Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. Он формировал идеологию, поведение и мировоззрение миллионов советских детей. В организацию могли вступить школьники от девяти до 14 лет, а прием проводился на добровольной основе.
Идеология пионеров включала в себя принципы труда, дружбы и солидарности. Преследовались несколько задач:
- воспитание в духе коммунизма;
- развитие патриотизма и коллективизма;
- приобщение к труду и дисциплине;
- взаимное уважение в семье и между всеми людьми;
- добросовестный труд во благо Отечества;
- высокое сознание общественного долга;
- патриотическое и идейное воспитание под руководством комсомола.
Теперь расскажем о законах. Пионер:
- предан Родине, партии, коммунизму;
- готовится стать комсомольцем;
- держит равнение на героев борьбы и труда;
- чтит память павших бойцов и готовится стать защитником Родины;
- товарищ и вожак октябрят;
- друг пионерам и детям трудящихся всех стран;
- лучший в труде, спорте и учении;
- честный и верный товарищ, который всегда смело стоит за правду;
- поет и любит музыку;
- закаляет себя и каждый день делает зарядку.
Участник движения был обязан хорошо учиться и быть примером для других, соблюдать законы пионерской организации, носить символику организации, участвовать в жизни отряда и помогать октябрятам. Символика включала красный галстук как символ принадлежности к организации и пионерский значок с изображением Ленина, костра и девиза “Всегда готов!”.
Существовали и определенные ритуалы, которые соблюдали девушки и юноши. Во-первых, это пионерский салют: рука поднята над головой, что символизирует готовность служить обществу, а пальцы плотно сжаты вместе, означая единство организации. Во-вторых, пионеры исполняли гимн, а также произносили девиз “Будь готов!”, “ Всегда готов!”.
Помимо награждений грамотами и путевками в “Артек”, пионеры могли получить право внеочередного вступления в комсомол за свои успехи. Но за нарушение устава им грозило исключение из отряда или организации.
Структура пионерской организации включала:
- звенья — самые маленькие ячейки;
- отряды — школьные классы;
- дружины — объединения отрядов в одной школе;
- городские, районные и областные штабы.
Отличия пионеров от октябрят и комсомольцев
Октябренок, пионер, комсомолец — не одно и то же. Это разные организации, три ступени детско-молодежного воспитания, по которым мог продвинуться советский ребенок. Каждая из них имела свою символику, традиции, ритуалы и все остальное.
Начальный этап — это октябрята. В организацию принимали школьников с первого класса. Им рассказывали о Ленине, учили честности и любви к Родине. Второй ступенью считались пионеры, на которых возлагалось больше ответственности и дисциплины, также была своя структура организации. Комсомольцами становились молодые люди, которые участвовали уже в серьезной работе. Они считались резервом КПСС, а многие потом вступали в партию.
|Характеристика
|Октябрята
|Пионеры
|Комсомольцы
|Возраст
|7–9 лет (1–3 классы)
|9–14 лет (4–8 классы)
|14–28 лет (средняя школа, вуз, работающие)
|Организация
|Октябрятская группа
|Всесоюзная пионерская организация имени Ленина
|ВЛКСМ
|Цель
|Первичное социалистическое воспитание
|Воспитание советского подростка, готового к комсомолу
|Активное участие в строительстве коммунизма
|Символика
|Значок с Лениным в детстве
|Красный галстук, до 1960-х был значок с костром и девизом, позже — значок с Лениным
|Значок с Лениным в зрелом возрасте
|Девиз
|“Октябрята — будущие пионеры!”
|
— “Будь готов!”
— “Всегда готов!”
|Изначальный лозунг: “Если партия скажет: “Надо!”, комсомольцы ответят: “Есть!”
|Клятва
|—
|Торжественная клятва
|Клятва верность делу партии, готовности трудиться и защищать страну
|Деятельность
|Простые коллективные уроки
|Помощь старшим, походы, участие в слетах
|Политическая, трудовая и общественная деятельность
|Руководство
|Учителя и пионеры-вожатые
|Пионервожатые, ВЛКСМ
|КПСС
|Переход в следующую ступень
|Переходят в пионеры
|Переходят в комсомол
|В КПСС (не для всех)
Традиции и символика
Форма, галстук и другие атрибуты
Главный символ принадлежности к пионерской организации — красный галстук. Это треугольный лоскут ткани, завязанный прямым узлом, три угла которого символизируют связь коммунистов, пионеров и комсомольцев. Еще одно значение — кровь, пролитая революционерами за справедливость и свободу. Это знак памяти о героях.
Если у пионера на шее повязан красный галстук, значит, он принял на себя ответственность перед страной и народом. Также стоит обратить внимание, что галстук был треугольной формы, и каждая из сторон означала преемственность поколений: первая — октябрят, то есть первый шаг на пути, вторая — пионеров, а третья — комсомольцев.
Еще одной важной частью образа советского школьника считалась пионерская форма. Хоть она и претерпела немало изменений, но ее основные элементы оставались узнаваемыми. Юноши носили белую рубашку, темные брюки и туфли. Девушки одевались в белые блузки, темные юбки, туфли или босоножки. И, конечно, неотъемлемый элемент для всех — красный галстук. Светлый верх символизировал чистоту помыслов и непорочность, черный низ — дисциплину и строгость.
Пионеры надевали форму на школьные линейки, сборы, торжественные мероприятия, экскурсии и походы. При этом форма не допускала вольностей: запрещались яркие украшения, спортивная обувь и тому подобное. За нарушение правил школьник мог получить замечание от классного руководителя или вожатого и быть не допущен на мероприятие.
Среди дополнительных атрибутов были пионерский значок, который носился на левой стороне груди и сменялся в разные годы, ремень с пряжкой (чаще у мальчиков) и красная пилотка. Другие главные символы — флаг, шейный платок, Красное знамя, барабан и горн.
Как принимали в пионеры
Готовить школьников к приему в пионеры обычно начинали с третьего класса. Отбор в кандидаты проходил из числа октябрят. Они начинали изучать устав пионерской организации, традиции и законы, а также сдавали “пионерский минимум”: знание гимна “Взвейтесь кострами”, умение завязывать галстук и знание пионерских символов. Решение о приеме принималось общим собранием отряда и могло сопровождаться испытательным сроком.
Далее проходила торжественная линейка, как правило, 22 апреля или 19 мая. Места могли быть разные: у памятников Ленину, в школьных актовых залах, в музеях революционной славы, а в особых случаях у Кремлевской стены. Октябрята строились под звуки горна и барабана, затем выносилось знамя пионерской дружины.
Председатель совета дружины читал доклад о готовности принятия новых членов, и каждый школьник вслух произносил торжественное обещание. Старшие пионеры и ветераны повязывали галстуки новичкам, далее им вручались значки организации. В конце ритуала приема ребята поднимали руки в пионерском приветствии и исполняли гимн.
После принятия в пионерскую организацию новички получали первое поручение, запись в пионерский дневник, а иногда устраивали пионерский костер. В особых случаях проходил прием у мавзолея Ленина или с ветеранами Великой Отечественной войны.
День пионерии сегодня
Есть ли современные аналоги пионерии
В современной России точного аналога советской пионерии нет. Но существуют объединения, которые частично переняли ее идеи.
Российское движение детей и молодежи “Движение первых” (РДДМ). Появилось в 2022 году как преемник Российского движения школьников. В движении участвуют дети в возрасте от шести лет и молодежь до 18 лет, и сегодня оно включает более 12 млн человек. РДДМ можно назвать самым близким по духу и структуре аналогом пионерии сегодня.
“Движение первых” имеет 12 ключевых направлений: патриотизм и историческую память, образование и знания, спорт, ЗОЖ и туризм, культуру и искусство, экологию, медиа и новые технологии, труд и профессию, а также волонтерство. Среди задач — развитие потенциала, воспитание у детей любви к Родине, уважения к культуре и традициям.
До реорганизации на его месте было Российское движение школьников (РДШ), созданное в 2015 году. Оно было предназначено для детей и подростков в возрасте 8–18 лет. Аналогия с пионерией в том, что РДШ охватывало школы по всей России, имело собственную символику и проводило коллективные мероприятия.
“Юнармия”. Всероссийское военно-патриотическое движение основано в 2016 году под эгидой Минобороны России. Оно воспитывает в детях патриотизм и готовность к службе в армии. Участвующие в движении ребята изучают строевую подготовку, занимаются спортом, участвуют в парадах, а также осваивают начальные военные звания.
Если сравнивать с советским пионерским движением, то “Юнармия” все же ближе к старшим пионерам или даже к ДОСААФ СССР, но главное отличие — акцент на военную подготовку.
Кто и как празднует
Сегодня День пионерии отмечается 19 мая, но не официально и не широко, а массовые празднования остались в прошлом. Но они послужили основой формирования Дня детских общественных объединений и организаций. Как и раньше, в середине мая проводятся субботники, спортивные мероприятия, концерты, классные часы в школах, посвященные истории пионерского движения, и так далее. Одна из основных целей праздника — помочь обучающимся понять и почувствовать сопричастность к прошлому, настоящему и будущему России.