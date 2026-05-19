“Всегда готов!”: как в СССР отмечали День пионерии и какого числа будет праздник

Для кого-то День пионерии — просто очередной праздник, а для других — день, когда впервые был завязан красный галстук и дано обещание быть честным, трудолюбивым и верным Родине. Рассказываем в материале ИС “Вести”, почему исчезла масштабная государственная система воспитания детей, какого числа отмечается День пионерии и почему он был так важен для СССР.

Когда отмечают День пионерии

Какого числа День пионерии в 2026 году

19 мая в России отмечается День пионерии — праздник, уходящий корнями в советскую эпоху, но до сих пор сохраняющий ностальгическую значимость для многих. В СССР он носил другое название, а именно День Всесоюзной пионерской организации имени Ленина.

В 2026 году День пионерии выпадает на вторник. Праздник не считается государственным, поэтому выходного дня не будет.

Когда и почему его перестали отмечать официально

После распада СССР в 1991 году Всесоюзная пионерская организация имени Ленина, в честь который был учрежден День пионерии, была упразднена. Вместе с ней потерял официальный статус и сам праздник. Пионерия была частью советской системы, и ее деятельность напрямую контролировалась КПСС и комсомолом (ВЛКСМ). В 1991 деятельность КПСС была приостановлена и запрещена, после чего организация потеряла финансирование и административную поддержку.

Новая Россия отказалась от коммунистической символики: значков с Лениным, красных галстуков, маршей под горны и барабаны и остального. Власти не стали создавать прямого аналога пионерии, и на смену пришли неполитические детские движения. В 1990-е годы интерес к пионерским движениям угас и у народа: родители и дети больше не видели смысла в идеологизированных ритуалах. Развитие неформальных организаций — например, молодежных объединений и клубов по интересам — привлекало все больше молодых ребят, предлагая им новые формы самовыражения. Так, интерес к консервативной пионерской организации начал угасать.

История и суть праздника

День пионерии в СССР: как и когда появился

Праздник был учрежден 19 мая 1922 года на II Всероссийской конференции Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ) вместе с созданием самой организации для детей в возрасте от девяти до 14 лет. Пионерским движением руководил Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи (ВЛКСМ), который, в свою очередь, контролировался КПСС.

День Всесоюзной организации имени Ленина начал отмечаться в 1924 году, но поистине масштабные торжества развернулись в послевоенное время. Уже в 1957 году численность пионеров составляла более 12,5 млн человек, а в 1974 году — 23,5 млн. Всего за 69 лет существования организации в ее рядах побывали не менее 210 млн человек.

19 мая во всех школах Советского Союза проходили линейки, на которых лучших октябрят принимали в пионеры. Под звуки горна и барабанов дети произносили клятву.

Честным словом обещаю, что буду верен рабочему классу, буду ежедневно помогать своим трудовым собратьям, знаю законы пионеров и буду им повиноваться Редакция 1922 года (формулировки могут различаться)

Есть и второй вариант.

Я, [ФИО], вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь горячо любить свою Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит Коммунистическая партия, свято соблюдать законы пионерии Советского союза Редакция 1954 года

После этого старшие пионеры повязывали новичкам красные галстуки — символ школьника, входящего в пионерскую организацию, — и прикрепляли на грудь значок.

В крупных городах проводились парады пионеров, в ходе которых по центральным улицам с песнями шли колонны школьников в белых рубашках и красных галстуках. Например, на Красной площади. Там поздравляли отличившихся ребят секретари ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, члены политбюро и другие. Также проходили пионерские слеты у памятников Ленину, где отряды соревновались в строевой подготовке, исполнении пионерских песен и маршей. Со временем участники организации обзавелись собственными знаменами, атрибутикой и традициями.

В советских школах для учеников проводились “Ленинские уроки”, во время которых подводились итоги состязаний между отрядами и дружинами в успеваемости, сборе макулатуры и тому подобное. Еще юноши и девушки устраивали костры с песнями под гитару, чтением стихов и рассказами ветеранов о героях-пионерах.

Существовала особая система мотивации: лучших пионеров награждали грамотами, значками и путевками в “Артек” — знаменитый советский лагерь

После распада СССР в 1991 году Всесоюзная пионерская организация прекратила существование, однако в России и некоторых странах СНГ остались ее наследники — например, “Российское движение школьников”, появившееся в 2015 году. 19 мая перестало считаться официальным праздников, но многие бывшие пионеры до сих пор ностальгируют по этому дню. Некоторые традиции сохранились и стали основой для нового праздника — Дня детских общественных объединений и организаций.

Цели и идеология пионерского движения

Основным документом, который определял принципы, цели и задачи пионерской организации, был устав Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. Он формировал идеологию, поведение и мировоззрение миллионов советских детей. В организацию могли вступить школьники от девяти до 14 лет, а прием проводился на добровольной основе.

Идеология пионеров включала в себя принципы труда, дружбы и солидарности. Преследовались несколько задач:

воспитание в духе коммунизма;

развитие патриотизма и коллективизма;

приобщение к труду и дисциплине;

взаимное уважение в семье и между всеми людьми;

добросовестный труд во благо Отечества;

высокое сознание общественного долга;

патриотическое и идейное воспитание под руководством комсомола.

Теперь расскажем о законах. Пионер:

предан Родине, партии, коммунизму;

готовится стать комсомольцем;

держит равнение на героев борьбы и труда;

чтит память павших бойцов и готовится стать защитником Родины;

товарищ и вожак октябрят;

друг пионерам и детям трудящихся всех стран;

лучший в труде, спорте и учении;

честный и верный товарищ, который всегда смело стоит за правду;

поет и любит музыку;

закаляет себя и каждый день делает зарядку.

Участник движения был обязан хорошо учиться и быть примером для других, соблюдать законы пионерской организации, носить символику организации, участвовать в жизни отряда и помогать октябрятам. Символика включала красный галстук как символ принадлежности к организации и пионерский значок с изображением Ленина, костра и девиза “Всегда готов!”.

Существовали и определенные ритуалы, которые соблюдали девушки и юноши. Во-первых, это пионерский салют: рука поднята над головой, что символизирует готовность служить обществу, а пальцы плотно сжаты вместе, означая единство организации. Во-вторых, пионеры исполняли гимн, а также произносили девиз “Будь готов!”, “ Всегда готов!”.

Помимо награждений грамотами и путевками в “Артек”, пионеры могли получить право внеочередного вступления в комсомол за свои успехи. Но за нарушение устава им грозило исключение из отряда или организации.

Структура пионерской организации включала:

звенья — самые маленькие ячейки;

отряды — школьные классы;

дружины — объединения отрядов в одной школе;

городские, районные и областные штабы.

Отличия пионеров от октябрят и комсомольцев

Октябренок, пионер, комсомолец — не одно и то же. Это разные организации, три ступени детско-молодежного воспитания, по которым мог продвинуться советский ребенок. Каждая из них имела свою символику, традиции, ритуалы и все остальное.

Начальный этап — это октябрята. В организацию принимали школьников с первого класса. Им рассказывали о Ленине, учили честности и любви к Родине. Второй ступенью считались пионеры, на которых возлагалось больше ответственности и дисциплины, также была своя структура организации. Комсомольцами становились молодые люди, которые участвовали уже в серьезной работе. Они считались резервом КПСС, а многие потом вступали в партию.

Характеристика Октябрята Пионеры Комсомольцы Возраст 7–9 лет (1–3 классы) 9–14 лет (4–8 классы) 14–28 лет (средняя школа, вуз, работающие) Организация Октябрятская группа Всесоюзная пионерская организация имени Ленина ВЛКСМ Цель Первичное социалистическое воспитание Воспитание советского подростка, готового к комсомолу Активное участие в строительстве коммунизма Символика Значок с Лениным в детстве Красный галстук, до 1960-х был значок с костром и девизом, позже — значок с Лениным Значок с Лениным в зрелом возрасте Девиз “Октябрята — будущие пионеры!” — “Будь готов!” — “Всегда готов!” Изначальный лозунг: “Если партия скажет: “Надо!”, комсомольцы ответят: “Есть!” Клятва — Торжественная клятва Клятва верность делу партии, готовности трудиться и защищать страну Деятельность Простые коллективные уроки Помощь старшим, походы, участие в слетах Политическая, трудовая и общественная деятельность Руководство Учителя и пионеры-вожатые Пионервожатые, ВЛКСМ КПСС Переход в следующую ступень Переходят в пионеры Переходят в комсомол В КПСС (не для всех)

Традиции и символика

Форма, галстук и другие атрибуты

Главный символ принадлежности к пионерской организации — красный галстук. Это треугольный лоскут ткани, завязанный прямым узлом, три угла которого символизируют связь коммунистов, пионеров и комсомольцев. Еще одно значение — кровь, пролитая революционерами за справедливость и свободу. Это знак памяти о героях.

Если у пионера на шее повязан красный галстук, значит, он принял на себя ответственность перед страной и народом. Также стоит обратить внимание, что галстук был треугольной формы, и каждая из сторон означала преемственность поколений: первая — октябрят, то есть первый шаг на пути, вторая — пионеров, а третья — комсомольцев.

Еще одной важной частью образа советского школьника считалась пионерская форма. Хоть она и претерпела немало изменений, но ее основные элементы оставались узнаваемыми. Юноши носили белую рубашку, темные брюки и туфли. Девушки одевались в белые блузки, темные юбки, туфли или босоножки. И, конечно, неотъемлемый элемент для всех — красный галстук. Светлый верх символизировал чистоту помыслов и непорочность, черный низ — дисциплину и строгость.

Пионеры надевали форму на школьные линейки, сборы, торжественные мероприятия, экскурсии и походы. При этом форма не допускала вольностей: запрещались яркие украшения, спортивная обувь и тому подобное. За нарушение правил школьник мог получить замечание от классного руководителя или вожатого и быть не допущен на мероприятие.

Среди дополнительных атрибутов были пионерский значок, который носился на левой стороне груди и сменялся в разные годы, ремень с пряжкой (чаще у мальчиков) и красная пилотка. Другие главные символы — флаг, шейный платок, Красное знамя, барабан и горн.

Как принимали в пионеры

Готовить школьников к приему в пионеры обычно начинали с третьего класса. Отбор в кандидаты проходил из числа октябрят. Они начинали изучать устав пионерской организации, традиции и законы, а также сдавали “пионерский минимум”: знание гимна “Взвейтесь кострами”, умение завязывать галстук и знание пионерских символов. Решение о приеме принималось общим собранием отряда и могло сопровождаться испытательным сроком.

Далее проходила торжественная линейка, как правило, 22 апреля или 19 мая. Места могли быть разные: у памятников Ленину, в школьных актовых залах, в музеях революционной славы, а в особых случаях у Кремлевской стены. Октябрята строились под звуки горна и барабана, затем выносилось знамя пионерской дружины.

Председатель совета дружины читал доклад о готовности принятия новых членов, и каждый школьник вслух произносил торжественное обещание. Старшие пионеры и ветераны повязывали галстуки новичкам, далее им вручались значки организации. В конце ритуала приема ребята поднимали руки в пионерском приветствии и исполняли гимн.

После принятия в пионерскую организацию новички получали первое поручение, запись в пионерский дневник, а иногда устраивали пионерский костер. В особых случаях проходил прием у мавзолея Ленина или с ветеранами Великой Отечественной войны.

День пионерии сегодня

Есть ли современные аналоги пионерии

В современной России точного аналога советской пионерии нет. Но существуют объединения, которые частично переняли ее идеи.

Российское движение детей и молодежи “Движение первых” (РДДМ). Появилось в 2022 году как преемник Российского движения школьников. В движении участвуют дети в возрасте от шести лет и молодежь до 18 лет, и сегодня оно включает более 12 млн человек. РДДМ можно назвать самым близким по духу и структуре аналогом пионерии сегодня.

“Движение первых” имеет 12 ключевых направлений: патриотизм и историческую память, образование и знания, спорт, ЗОЖ и туризм, культуру и искусство, экологию, медиа и новые технологии, труд и профессию, а также волонтерство. Среди задач — развитие потенциала, воспитание у детей любви к Родине, уважения к культуре и традициям.

До реорганизации на его месте было Российское движение школьников (РДШ), созданное в 2015 году. Оно было предназначено для детей и подростков в возрасте 8–18 лет. Аналогия с пионерией в том, что РДШ охватывало школы по всей России, имело собственную символику и проводило коллективные мероприятия.

“Юнармия”. Всероссийское военно-патриотическое движение основано в 2016 году под эгидой Минобороны России. Оно воспитывает в детях патриотизм и готовность к службе в армии. Участвующие в движении ребята изучают строевую подготовку, занимаются спортом, участвуют в парадах, а также осваивают начальные военные звания.

Если сравнивать с советским пионерским движением, то “Юнармия” все же ближе к старшим пионерам или даже к ДОСААФ СССР, но главное отличие — акцент на военную подготовку.

Кто и как празднует

Сегодня День пионерии отмечается 19 мая, но не официально и не широко, а массовые празднования остались в прошлом. Но они послужили основой формирования Дня детских общественных объединений и организаций. Как и раньше, в середине мая проводятся субботники, спортивные мероприятия, концерты, классные часы в школах, посвященные истории пионерского движения, и так далее. Одна из основных целей праздника — помочь обучающимся понять и почувствовать сопричастность к прошлому, настоящему и будущему России.