Традиции и история праздника 9 мая: как проходит День Победы спустя 80 лет

Каждый год 9 мая улицы наполняются звуками маршей, запахом цветов и воспоминаниями. Почему это особенная дата, как ее отмечают взрослые и дети и что важно знать о Дне Победы — рассказываем в этом материале.

Что это за праздник

День Великой Победы — это один из главных государственных праздников в России и ряде стран бывшего СССР. Он посвящен победе Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне (1941–1945).

Этот день символизирует окончание самой разрушительной войны в истории СССР, которая унесла более 27 миллионов жизней. Дата стала символом памяти, благодарности ветеранам и гордости за героизм народа.

История праздника 9 мая

Праздник 9 мая появился сразу после окончания Великой Отечественной войны. Уже 8 мая 1945 года был подписан указ президиума Верховного Совета СССР, объявляющий 9 мая Днем победы над фашистской Германией.

Вскоре, 24 июня 1945 года, на Красной площади прошел первый парад Победы. И с каждым десятилетием традиции дополнялись новыми символами: Георгиевской ленточкой, акцией "Бессмертный полк", возложением цветов к памятникам и Вечному огню.

Значение Победы для России

Победа в Великой Отечественной войне стала одним из ключевых событий в истории России и всего советского народа. Праздник стал символом стойкости, самопожертвования и национального единства.

Для России День Победы — это:

память о миллионах погибших;

уважение к ветеранам — живым свидетелям войны;

историческая гордость, передаваемая из поколения в поколение.

Эта дата напоминает не только о победе, но и о цене, которой она была достигнута — миллионы жизней, разрушенные судьбы и тяжелое послевоенное восстановление. Поэтому праздник 9 мая по-прежнему остается глубоко значимым для многих россиян.

Как впервые праздновали День Победы в СССР

Первый День Великой Победы в СССР отметили 9 мая 1945 года, на следующий день после подписания акта о безоговорочной капитуляции нацистской Германии. Дату тогда объявили выходным днем. В Москве и других городах-героях прошли массовые гуляния, митинги и праздничные собрания. Люди вышли на улицы с портретами близких, красными флагами, цветами.

Официальных парадов в этот день еще не проводилось — все произошло спонтанно, с искренними эмоциями и радостью. Повсюду звучали песни военных лет, люди обнимались, плакали, поздравляли друг друга. А вечером 9 мая в столице был дан торжественный артиллерийский салют из 100 залпов из 1 тыс. орудий.

9 мая День Победы флаги GLP Фото: Globallookpress

Традиции на 9 мая

Парад Победы на Красной площади

Первый официальный Парад Победы прошел 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Им командовал маршал Константин Рокоссовский, а принимал его маршал Георгий Жуков.

На параде прошли более 40 тыс. военнослужащих, и демонстрировалась трофейная техника. Символическим моментом стало то, как солдаты бросали на брусчатку знамена поверженных нацистских дивизий.

При этом традицией Парад Победы стал с 1965 года, когда празднование 9 мая возвратили в качестве государственного праздника (дата утратила этот статус в 1947 году).

Сегодня в параде принимают участие:

подразделения российской армии, в том числе ветераны и курсанты военных училищ;

воздушная часть с пролетом авиации;

современная техника и образцы вооружения.

Парад транслируется в прямом эфире и собирает миллионы зрителей по всей стране.

Акция "Бессмертный полк"

Мероприятие впервые было проведено в 2012 году. Ежегодно люди выходят на улицы с портретами своих родственников — участников войны: фронтовиков, тружеников тыла, узников концлагерей.

Основная цель акции — сохранение личной памяти о героях, передача этой памяти будущим поколениям. В последние годы она проходила как в офлайн, так и в онлайн-формате.

Возложение цветов и зажжение Вечного огня

Каждый год 9 мая у могил Неизвестного солдата, памятников, мемориалов и братских захоронений проходят церемонии возложения цветов — чаще всего красных гвоздик.

В Москве Могила Неизвестного Солдата расположена в Александровском саду, где установлен Вечный огонь — символ вечной памяти и благодарности павшим.

Праздничный салют 9 мая

Салют в честь Дня Победы — один из самых ожидаемых моментов торжества. Это мощное завершение дня, наполненного памятью, гордостью и благодарностью. Фейерверки проводятся в десятках городов по всей стране, но особенно масштабные шоу можно увидеть в Москве и Санкт-Петербурге.

Символы Дня Победы

Красные гвоздики

Традиция возлагать цветы к памятникам появилась в СССР в середине XX века. Люди приносят гвоздики к Вечному огню, кладут у мемориалов, несут на шествия "Бессмертного полка". Цветок выбран был не случайно:

красный цвет — цвет крови, мужества и подвига, который ассоциируется с воинской отвагой и ценой победы;

форма цветка напоминает пламя, что символизирует вечную память и огонь сердца.

Георгиевская ленточка

Лента имеет исторические корни: в XVIII веке она входила в состав ордена Святого Георгия — одной из высших военных наград Российской империи. Позже эта символика перешла на орден Славы в годы Великой Отечественной войны.

Черный цвет символизирует дым и скорбь, а оранжевый — огонь и мужество.

Сегодня ленточки раздают на улицах, прикрепляют к одежде, сумкам, автомобилям. Главное — носить их с уважением и понимать смысл, а не просто как украшение.

Георгиевская ленточка АГН Фото: Агентство городских новостей "Москва"

Как отмечают в России и странах бывшего СССР

День Победы — это праздник с единым корнем и общей памятью, но в каждой стране у него есть свои особенности.

Как отмечают в России

В России 9 мая — официальный выходной день. Его отмечают торжественно и масштабно. Проводятся:

военные парады в Москве и других регионах;

минута молчания;

акция "Бессмертный полк" — вживую и онлайн;

возложение цветов к памятникам;

праздничные концерты и показ фильмов о Великой Отечественной войне на телевидении;

салюты и фейерверки в вечернее время

уроки мужества, выставки, встречи с ветеранами и тематические линейки в школах.

Как празднуют в СНГ

В Беларуси День Победы также имеет статус государственного праздника. Проводится парад на площади Победы в Минске, массовые народные гуляния и концерты, акции памяти (шествия, фотовыставки, флешмобы), минута молчания и праздничный салют. Люди возлагают цветы и венки.

Казахстан также бережно сохраняет память о вкладе в Победу. 9 мая — официальный выходной и День памяти воинов, павших в Великой Отечественной войне, на который проводят памятные шествия и возложения цветов, торжественные марши и парады, концерты и фестивали патриотической песни, поддержка ветеранов и поздравления на государственном уровне.

В Армении, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане 9 мая остается памятной датой, проводится возложение цветов, акции памяти и культурные мероприятия.

В Молдове празднование Дня Победы сочетается с европейским Днем Европы, но ветеранов также чествуют.

В некоторых странах, таких как Грузия, Латвия, Литва и Эстония, празднование носит более сдержанный характер, и фокус смещен на День памяти и примирения 8 мая.

Как празднуют День Победы за рубежом

Память о Победе сохраняется и за пределами постсоветского пространства. В некоторых странах проходят официальные мероприятия, а в других реализуются инициативы со стороны диаспор, общественных организаций и посольств.

Например, в ФРГ нет государственного праздника на 9 мая, но дата воспринимается как день освобождения от нацизма. В немецкой общественной и политической повестке большее значение имеет 8 мая — именно тогда капитуляция вступила в силу по европейскому времени. Проводится возложение цветов к мемориалам, мероприятия на кладбищах и местах захоронений советских солдат, акции памяти, организованные русскоязычными диаспорами, особенно в Берлине, Франкфурте, Гамбурге.

В США чтут память о Второй мировой войне, особенно в рамках Дня памяти, который проходит в конце мая. Тем не менее, 8 мая упоминается как Victory in Europe Day — День Победы в Европе. Русскоязычные общины и ветераны эмигранты организуют шествия, концерты, "Бессмертный полк" — особенно в Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе.

В таких странах, как Франция, Великобритания, Канада и Австралия, акцент делается на 8 мая: возложение цветов, речи политиков, тематические телепрограммы. Русскоязычные сообщества проводят акции памяти, выставки, читают стихи и поют песни военных лет.

В Израиле День Победы 9 мая официально признан государством. В этот день проводятся парады ветеранов, концерты, встречи, активное участие в которых принимают выходцы из стран СНГ.

Куда сходить

В честь этой знаменательной даты в российских городах пройдут масштабные торжественные мероприятия. Особенно насыщенной будет программа в столицах: парады, концерты, исторические акции и памятные выставки соберут тысячи зрителей.

Москва

Военный парад на Красной площади.

Культурная программа. Во многих парках Москвы пройдут тематические концерты, фестивали и встречи с ветеранами. Один из самых заметных — праздничный концерт на ВДНХ, где выступят духовые оркестры и молодежные коллективы.

Памятные выставки в московских музеях.

Вечерний салют. В завершение Дня Победы, в 22:00, москвичей и гостей города ждет масштабный фейерверк, который можно будет наблюдать с Поклонной горы, Воробьевых гор и набережных Москвы-реки.

Санкт-Петербург

Военный парад на Дворцовой площади. Начинается примерно в 10.00 часов. В мероприятии участвуют военные части, техника времен Великой Отечественной войны и современные боевые машины. Шествие завершится торжественным маршем под звуки военных оркестров.

Культурные и исторические мероприятия. На главных улицах города и в музеях пройдут патриотические акции, концерты, выставки и автопробеги на ретроавтомобилях. На Дворцовой площади состоится большой музыкальный концерт под открытым небом.

Зажжение факелов на Ростральных колоннах. Это традиционная церемония, символизирующая свет памяти и вечную благодарность павшим героям.

Салют над Невой. Вечером небо над городом озарит праздничный фейерверк, запуск которого пройдет у стен Петропавловской крепости в 22.00.

Онлайн-трансляции и ТВ-программы

Военные парады будут транслироваться в прямом эфире федеральных телеканалов. Также будут показывать документальные фильмы, военные драмы и интервью с ветеранами.

Как рассказать детям о празднике 9 мая

Для ребенка важно не просто услышать сухие даты и факты, а почувствовать личную сторону истории. Рассказ о Дне Победы может быть не только про войну, но и про мир, который пришел благодаря мужеству и доброте. Стоит делать акцент на положительных человеческих качествах, дружбе, взаимопомощи, вере и памяти.

Вот как можно рассказать детям о сути праздника:

День Победы — это день, когда закончилась большая и страшная война, и все люди на Земле обрадовались, что снова наступил мир. В этот день мы вспоминаем наших прадедушек и прабабушек, которые защищали свою страну и не дали врагу победить.

Можно вместе сделать поделку, например, красную гвоздику из бумаги. Или нарисовать рисунок и посмотреть семейный альбом с военными фотографиями.

