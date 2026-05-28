День пограничника в 2026 году: традиции и история праздника

Сегодня Россия соседствует с 18 странами, а протяженность ее государственной границы составляет более 60 тыс. км. На охране границы стоит Федеральная пограничная служба, и 28 мая отмечается посвященный ей профессиональный праздник — День пограничника. Как и когда он появился, а также кого поздравляют в этот день — в материале ИС “Вести”.

В России День пограничника ежегодно отмечается 28 мая. Профессиональный праздник посвящен сотрудникам и ветеранам пограничной службы и связан с защитой государственной границы. В 2026 году он выпадает на четверг, но день будет рабочим, так как праздник не считается официальным выходным.

День пограничника был введен указом президента России Бориса Ельцина в 1994 году. Дата выбрана не случайно: именно 28 мая 1918 года Совет Народных комиссаров РСФСР создал Главное управление пограничной охраны для защиты государственной границы. Спустя 40 лет, с 1958 года, в этот день в Советском Союзе стал отмечаться профессиональный праздник День пограничника.

История праздника

День пограничника в СССР

В 1918 году для обеспечения безопасности государственной границы, предотвращения нарушений ее пересечения, борьбы с контрабандой и шпионажем Совет Народных комиссаров подписал декрет “Об учреждении Пограничной охраны республики”. Этот документ положил начало формированию пограничный войск в Советском Союзе.

В 1920–1930 годах началось активное формирование регулярных частей пограничных войск ОГПУ. С 1934 года ими руководило Главное управление пограничной и внутренней охраны НКВД СССР, а затем — КГБ. Пограничные войска считались элитой вооруженных сил. Они защищали границы Советского Союза и принимали участие в боевых конфликтах на острове Даманский и в Афганистане.

В первые часы Великой Отечественной войны военнослужащие-пограничники первыми вступили в бой с немецко-фашистскими войсками и оказали им сопротивление. Из них более 17 тыс. человек были награждены орденами и медалями, а 158 были удостоены звания Героя Советского Союза.

Официально День пограничника стал отмечаться в 1958 году, когда Совет Министров СССР утвердил 28 мая как профессиональный праздник.

Как появился праздник в современной России

После распада СССР многие праздники и традиции подверглись пересмотру. Однако День пограничника сохранил свое значение и в современной России.

23 мая 1994 года президент России Борис Ельцин подписал указ, согласно которому 28 мая официально признавался Днем пограничника. Дата осталась неизменной, подчеркивая преемственность и уважение к истории пограничной службы. В 2003 году пограничная служба вошла в состав Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Когда начали официально отмечать

День пограничника в России ежегодно отмечается с 1994 года — именно тогда был подписан указ “О федеральной пограничной службе Российской Федерации” и утвержден праздник.

Кто такие пограничники сегодня

Кого поздравляют 28 мая

Пограничниками называют военных или сотрудников спецслужб, которые занимаются охраной государственной границы и входят в состав Пограничной службы ФСБ. 28 мая принято поздравлять:

действующих сотрудников Пограничной службы ФСБ;

военных, которые проходят службу в пограничных частях;

ветеранов пограничных войск, включая тех, кто служил в СССР;

военный, проходивших срочную службу на границе;

родственников пограничников.

Особенности службы в пограничных войсках

Пограничники служат на различных участках государственной границы России, включая труднодоступные и малонаселенные районы с суровыми климатическими условиями: Крайний Север, жаркие степи, горные районы, острова. Они отвечают за охрану как сухопутных, так и водных рубежей страны. Служба проходит не в казарме, а на заставах и контрольных пунктах, часто вдали от городов.

Военный всегда должен быть наготове, чтобы быстро отреагировать на любые сигналы тревоги, обнаружить нарушение границы и предотвратить вторжение. Военным, проходящим службу в пограничных частях, требуется задерживать нарушителей границы, контрабандистов, разведчиков, перевозчиков наркотиков и оружия. Еще одной неотъемлемой частью службы считается использование служебных собак, которые помогают искать нарушителей, наркотики и оружие.

Кандидаты на службу проходят несколько психофизиологические исследования, медицинское освидетельствование, проверку уровня физической подготовки и процедуру оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Также ФСБ размещала перечень рекомендуемых видеоматериалов и литературы о работе спецслужб для кандидатов на службу.

Главный атрибут пограничников — зеленая фуражка. Это символ элитных войск, мужества, стойкости и гордости за причастность к охране государственной границы.

В декабре 2023 года президент России Владимир Путин разрешил призывникам проходить срочную службу в пограничных войсках ФСБ. Исключения составляют те, кто признан иностранным агентом, употребляет наркотики, имеет иностранное гражданство или судимость.

Известные люди, служившие в погранвойсках

Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Политик Михаил Саакашвили.

Певец Леонид Агутин.

Певец и актер Михаил Гребенщиков.

Актер Борис Галкин.

Олимпийский чемпион Александр Мальцев.

Экс-генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко.

Певец Николай Трубач.

Традиции на День пограничника в России

Как проходит праздник в разных городах

28 мая традиционно поздравляют пограничников. Отличившихся награждают ведомственными наградами и почетными грамотами. Многие из тех, кто проходил федеральную пограничную службу, отдают дань традиции и отмечают праздник, надевая зеленые фуражки. Посещают празднования и ветераны службы. Также на День пограничника принято возлагать цветы к памятникам и мемориалам погибших бойцов.

Проходят концерты, парады и показательные выступления, которые демонстрируют боевую подготовку и слаженность действий пограничных подразделений. После торжественной официальной части празднование продолжается в неформальной обстановке. Пограничники встречаются с сослуживцами, произносят тосты, а иногда и купаются в фонтанах, как и десантники.

В честь Дня пограничника в Москве традиционно проходят встречи ветеранов и действующих служащих, например, в парках: Горького, Победы или в Сокольниках. Здесь организуют концерты, выставки военной техники и другие мероприятия. В Санкт-Петербурге местом встречи становится обелиск “Городу-герою Ленинграду”.

Что дарят на День пограничника

Хорошими вариантами подарков для пограничников могут стать сувениры в виде оружейных атрибутов, интересные книги о федеральной службе, нашивки, тематические наборы, медали, статуэтки, флаг погранвойск, именной нож. Также на профессиональный праздник можно подготовить разнообразные душевные и памятные подарки, не ограничиваясь военной тематикой. Например, часы, технику, шахматы, одежду и аксессуары, походное снаряжение, фонарь, флягу и так далее.