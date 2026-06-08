День России в 2026 году: как отдыхаем 12 июня и где отметить праздник

12 июня вся страна отмечает один из самых значимых национальных праздников — День России. Это особенная дата, с которой началась история современного государства. В какие дни будут выходные в июне в связи с торжеством и какая у него история — в материале ИС “Вести”.

Что за праздник — День России

День России — государственный праздник, который символизирует рождение современной Российской Федерации, национальное единство и гордость за свою страну. Это один из главных российских праздников, и он посвящен становлению страны как самостоятельного, независимого и демократического государства.

Шагом к созданию новой России стало принятие декларации о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической республики (РСФСР) 12 июня 1990 года, поэтому ежегодно торжество проходит именно в этот день. Значимое событие стало точкой отсчета истории современной Российской Федерации и фактически днем ее рождения.

Какого числа День России в 2026 году: как отдыхаем 12 июня

День России ежегодно празднуется 12 июня, и в Трудовом кодексе закреплено, что это нерабочий праздничный день. В 2026 году он выпадает на пятницу. Далее следуют два выходных: суббота и воскресенье. А в преддверии праздника, в четверг 11 июня, будет сокращенный рабочий день.

12 июня будут отмечаться еще несколько праздников, включая церковные: Всемирный день борьбы с детским трудом, Собор Пензенских святых, дни памяти священномученика Василия Смоленского и преподобного Исаакия Далматского.

Источник: Jennifer Boyer, Wikipedia / лицензия CC BY-SA 3.0

История праздника День России

Почему День России отмечается 12 июня

12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял исторический документ — декларацию о государственном суверенитете. Это стало первым официальным шагом к выходу России из состава Советского Союза и провозглашало приоритет Конституции и законов РСФСР над союзными законами. Также документ закрепил идеи политической и экономической самостоятельности, разделения властей и построения демократического государства.

С принятием декларации страна провозгласила приоритет своих законов, а через год, 12 июня 1991 года, прошли первые всенародные выборы президента, на которых победил Борис Ельцин. Сначала эта дата отмечалась как День принятия декларации о государственном суверенитете, и в 1994 году Ельцин присвоил 12 июня государственное значение.

В 1998 году президент предложил переименовать праздник и называть его Днем России. 1 февраля 2002 года вступили в силу положения нового Трудового кодекса РФ, после чего он и получил свое современное официальное название — День России — и стал символом рождения новой государственности в стране.

День независимости России: миф или факт

С 1992 по 2002 год 12 июня называли Днем принятия декларации о государственном суверенитете РСФСР, а в народе — Днем независимости. Действительно ли можно назвать эту дату днем независимости, если в 1990 году, согласно декларации, Россия не выходила из состава СССР?

Факт. Праздник официально существует и отмечается в России. Он связан с конкретным историческим событием — принятием декларации о суверенитете. Дата 12 июня закреплена в законодательстве как праздник, с 2002 года называемый День России.

Миф. Если подразумевать “независимость” как полное отделение от другой страны или внешнего управления, то название День независимости может быть спорным. В 1990 году РСФСР была частью Советского Союза, и декларация о суверенитете не означала немедленный выход из СССР, а скорее подчеркивала стремление к большей автономии. Полный распад Союза произошел в 1991 году, и некоторые считают, что именно этот момент более подходит для понятия независимости.

Так, дата праздника знаменовала обретение государственного суверенитета, но не выход из СССР. Другими словами, это скорее был шаг к большей автономии в составе Союза, а не провозглашение независимости. В 2002 году, когда в силу вступил новый Трудовой кодекс РФ, праздник переименовали в День России, чтобы подчеркнуть единство страны, а не отделение от кого-либо.

Суть и значение праздника День России

День России выступает поводом выразить гордость за страну, вспомнить ее исторический путь, культурное наследие, достижения и ценности, которые объединяют население. Хотя праздник не связан с формальным выходом из состава СССР, он символизирует начало процесса обретения государственности и новой национальной идентичности.

Это не день независимости в юридическом смысле, а рождение новой России, основанной на идеях свободы, правового государства и демократии.

Праздник можно назвать символом патриотизма и национального единства, напоминающем об ответственности за настоящее и будущее страны.

Традиции и символика Дня России

Значимость 12 июня как праздника национального единства и гордости за страну подчеркивают традиции и символика Дня России. В этот день государственные символы — флаг, герб и гимн — становятся неотъемлемой и особенно заметной частью общественного пространства, напоминая о прошлом, настоящем и будущем страны.

Флаг — триколор. Флаг Российской Федерации считается главным символом праздника. Белый, синий и красный — цвета, которые можно будет увидеть повсюду: на госучреждениях, жилых домах, автомобилях и так далее.

Герб — двуглавый орел. Исторический символ страны также используется в мероприятиях, посвященных Дню России, и украшает праздничную атрибутику: плакаты, открытки и тому подобное.

Гимн. Почти ни одно официальное мероприятие на День России не обходится без торжественного исполнения гимна. Он отражает идеи величия страны, ее истории и сплоченности народа. Всегда, когда звучит гимн, принято вставать со своих мест.

На День России президент вручает государственные премии в Кремле и вместе с другими высокопоставленными лицами выступает с поздравительными речами. Во всех городах проводится торжественное поднятие флага под звуки гимна, а в Москве на Красной площади проходит церемония с участием первых лиц страны.

На главных площадях российских городов организуют масштабные концерты с участием звезд, а вечером запускают праздничный салют. Также 12 июня проходят массовые гуляния, флешмобы и фестивали на открытом воздухе. Могут проводиться патриотические акции, например, раздача ленточек триколора.

Как празднуют: мероприятия и концерты в Москве и Санкт-Петербурге

Гала-концерт в Кремлевском дворце “Мой дом — Россия”, Москва. 11 июня в 19.00 на сцене соберутся звезды отечественной эстрады, которые споют песни о Родине, доме, любви, дружбе и семье. Их выступления напомнят всем, что вместе жители страны едины и непобедимы. После концерта будет запущен красочный праздничный фейерверк.

Торжественная программа на ВДНХ, Москва. На День России гости смогут посетить лекции, мастер-классы, концерты, кинопоказы и не только.

"Классика в Царицыне. Концерт ко Дню России", Москва. Праздничный концерт начинается 12 июня в 14.00. Здесь прозвучат инструментальные произведения русских композиторов, а также современные песни-признания в любви к Родине.

"ТопФест", Москва. В "Лужниках" пройдет гастрольный тур молодых интернет-звезд. Запланированы праздничные выступления детей-блогеров, встречи с кумирами и интерактивные зоны.

"Пятый московский джазовый фестиваль. Сад Эрматаж. День четвертый". В рамках фестиваля на протяжении недели в столице выступят более 1 тыс. артистов из России и других стран, в хэдлайнером масштабного события 12 июня станет Billy's Band.

Кроме того, москвичи и гости столицы смогут отметить государственный праздник в некоторых музеях и парках, которые предложат развлекательную программу на День России. Подробная информация будет доступна на их официальных сайтах. Также на 12 июня 2026 года запланированы множество концертов.

Джазовый концерт "День России", Санкт-Петербург. Концерт пройдет 12 июня в филармонии джазовой музыки с участием Ленинградского диксиленда под управлением Олега Кувайцева.

День России у “Газпром Арены”, Санкт-Петербург. Организаторы готовят для гостей гастрофестиваль, выступления отечественных звезд, множество тематических зон и активностей. Среди приглашенных артистов: Клава Кока, Ольга Бузова и другие.

Информация о мероприятиях дополняется.