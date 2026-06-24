Кто возводит модные жилые комплексы, сооружает торговые центры и стадионы, возводит храмы и ремонтирует дороги? Строители! И у них, разумеется, есть профессиональный праздник — о котором мы и расскажем в этом тексте.

Когда отмечают День строителя в 2026 году

Хотя дата систематически смещается, фиксированное время празднования у Дня строителя все же есть — второе воскресенье августа — в 2026 году это 9 августа. Именно в этот день в России и некоторых других государствах, ранее входивших в состав СССР, пройдут торжественные мероприятия.

История Дня строителя в России

Официально праздник появился в СССР в середине прошлого века. Тогда, в 1955 году, Никита Хрущев посетил стройку Жигулевской гидроэлектростанции, был впечатлен масштабами работ и трудолюбием строителей, после чего предложил учредить специальный день для чествования тех, кто возводит заводы, жилые дома, мосты и другие объекты. В сентябре в том же году Президиум Верховного Совета СССР подписал соответствующий указ.

В 2026 году профессиональный праздник отмечает 70-летие. Первый День строителя в СССР прошел 12 августа 1956 года после подписания Указа Президиума Верховного Совета СССР об учреждении праздника.

Поначалу праздник носил официальный характер: на предприятиях проводились торжественные собрания, награждались лучшие строители и других специалистов отрасли, вручались грамоты и медали. А со временем в этот день начали проводить концерты и народные гуляния.

Традиции и обычаи празднования

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В этот день организовываются профессиональные форумы, семейные мероприятия, городские фестивали, ярмарки, мастер-классы и выставки достижений строительной отрасли. В некоторых городах даже устраиваются символическое "посвящение в строители" для молодых специалистов.

Главная традиция праздника — чествование лучших строителей. В этот день проходят награждения почетными грамотами, благодарственными письмами и ведомственными медалями. Многие компании подводят итоги своей работы за год, объявляют о новых проектах и достижениях.

По традиции, в ряде городов именно ко Дню строителя приурочивается открытие новых жилых зданий, социальных объектов или крупных инфраструктурных сооружений. Это символизирует постоянное движение вперед и развитие отрасли.

Приметы и суеверия строителей

  1. Не свистеть на стройке. Считается, что так можно "сдуть" удачу и привести к финансовым потерям или другим несчастьям.
  2. Не передавать инструменты из рук в руки через порог — есть поверье, что это может спровоцировать ссоры в бригаде.
  3. Первый кирпич или первый камень должен заложить самый опытный или уважаемый строитель, чтобы обеспечить долгую и безопасную эксплуатацию здания.
  4. Не начинать новый проект в понедельник, чтобы избежать проблем в дальнейшем.

Кого поздравляют с днем строителя

Это праздник всех специалистов, чей труд связан с возведением зданий, сооружений и других объектов инфраструктуры. А это не только рабочие, которые кладут кирпичи или заливают бетон, но и:

  • прорабы, инженеры и архитекторы;
  • проектировщики и сметчики;
  • крановщики, машинисты и операторы тяжелой техники;
  • работники заводов стройматериалов и монтажных бригад;
  • специалисты по отделочным работам, электрики, сантехники и многие другие.

Также поздравления принимают преподаватели строительных колледжей и вузов и студенты, которые только готовятся войти в профессию.

Как отмечают в организациях

В День строителя принято выражать благодарность и уважение к труду каждого работника отрасли. Руководство компаний часто устраивает праздничные собрания, во время которых вручаются грамоты, благодарности и памятные подарки. Лучшие сотрудники нередко получают премии за вклад в развитие отрасли.

Коллеги обычно поздравляют друг друга теплыми словами, шутками, организуют чаепития или вечеринки с конкурсами, викторинами или спортивными состязаниями. Нередко делают шуточные плакаты, совместные фотоальбомы, видеопоздравления или тематические подарки, например, "парадные" каски, миниатюрные модели строительных кранов или бетоносмесителей.

Поздравления на День строителя

Источник: unsplash.com

Поздравления в День строителя могут быть как лаконичными, так и более душевными. Перечислим ниже несколько идей:

  1. Официально: "Поздравляем с Днем строителя! Желаем новых масштабных проектов, профессиональных побед и уверенности в каждом кирпиче. Пусть здоровье будет крепким, как бетон, а вдохновение — безграничным!".
  2. По-дружески, неформально, с юмором: "С Днем строителя! Пусть стены будут ровными, а крыша никогда не "съезжает"! Побольше классных объектов и благодарных заказчиков!".
  3. Лаконичное, для открытки или сообщения: "С праздником! Пусть проекты всегда будут надежными, а жизнь — уютной и светлой, как новый дом".

Можно также добавить личные пожелания здоровья, семейного тепла, уверенности в завтрашнем дне и так далее.

Идеи открыток и подарков в 2026 году

Подарок не обязательно должен быть большим и дорогим — главное, чтобы он был символичным и сделан от души. Вот несколько вариантов:

  1. Открытки. Можно выбрать классические бумажные с изображением кранов, зданий, касок и других атрибутов строительства или заказать индивидуальные с фотографией коллектива. Многие компании делают корпоративные дизайнерские открытки с профессиональными шутками.
  2. Именные сувениры. Например, миниатюрные модели строительной техники, гравированные рулетки, каски с надписями, кружки или футболки с тематическими принтами.
  3. Практичные подарки. Это могут быть термосы, мультитулы, наборы инструментов, стильные органайзеры для документов.
  4. Впечатления. Подарки не обязательно должны быть материальными, многих порадуют билеты на концерт, сертификаты на мастер-класс, совместные корпоративные выезды или экскурсии.

Если поздравления предназначаются близкому человеку, можно выбрать более личный вариант, например, уютный плед, книгу по архитектуре, подарочный набор для хобби или оригинальный торт в форме какого-то инструмента.

Интересные факты о профессии и празднике

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  • в некоторых крупных компаниях существует ритуал вручения золотой или позолоченной каски самым опытным и заслуженным работникам — как знак признания профессионализма и преданности делу;
  • многие строители действительно верят в запреты на свист на стройке, передачу инструментов через порог и избегание работ в понедельник.

В России профессия строителя всегда была символом прогресса и модернизации.

День строителя в других странах

Как мы писали выше, праздник отмечается не только в России. Например, в Беларуси, Казахстане, Армении и ряде других стран СНГ День строителя также отмечается во второе воскресенье августа и связан с аналогичными традициями.

В Азербайджане День строителя ежегодно отмечают 10 апреля. Профессиональный праздник был учрежден Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 декабря 2009 года и впервые отмечался в 2010 году. Праздник носит официальный характер и сопровождается награждениями, профессиональными мероприятиями и государственными поздравлениями.

В Кыргызстане действует собственная дата праздника — первое воскресенье августа. Ранее он также отмечался во второе воскресенье августа по советской традиции.

В Туркменистане также есть фиксированная дата — строители отмечают профессиональный праздник 6 августа. Праздник был учрежден указом президента и совпадает с активным развитием масштабных проектов в стране.

А в таких странах, как США и Канада, нет отдельного Дня строителя, но в первый понедельник сентября отмечается День труда — Labor Day. В этот день чествуют всех рабочих и специалистов, включая строителей. Этот праздник сопровождается массовыми парадами и семейными мероприятиями.