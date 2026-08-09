День строителя в 2026 году: история праздника, традиции и значение для России

Кто возводит жилые комплексы и школы, строит дороги и мосты, проектирует стадионы и промышленные объекты? За всем этим стоят строители и десятки смежных специалистов. В России у них есть собственный профессиональный праздник — День строителя. Рассказываем, какого числа его отмечают в 2026 году, как появился праздник, кого принято поздравлять и какие традиции сохранились до наших дней.

Когда отмечается День строителя в 2026 году

В 2026 году День строителя отмечается 9 августа

В 2026 году День строителя отмечается 9 августа. Праздник ежегодно приходится на второе воскресенье августа, поэтому его календарная дата меняется. В России День строителя имеет статус профессионального праздника работников строительной отрасли.

Почему дата меняется каждый год

День строителя не привязан к определенному числу. Он празднуется во второе воскресенье августа, поэтому дата зависит от календаря. В 2025 году праздник пришелся на 10 августа, а в 2026-м — на 9 августа.

День строителя в 2026 году: выходной или нет

Дополнительного выходного в честь Дня строителя в России нет: он не входит в перечень нерабочих праздничных дней, установленный Трудовым кодексом РФ. Однако в 2026 году 9 августа приходится на воскресенье, поэтому для большинства россиян с пятидневной рабочей неделей этот день и так будет выходным.

История Дня строителя в России

Профессиональный праздник строителей появился в СССР в середине 1950-х годов. Его учреждение связано с Никитой Хрущевым и его поездкой на строительство Куйбышевской ГЭС на Волге, которая сегодня называется Жигулевской. По распространенной версии, масштаб и темпы работ произвели на советского руководителя большое впечатление, после чего появилась идея отдельно отметить труд работников строительной отрасли.

6 сентября 1955 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ “Об установлении ежегодного праздника “Дня строителя”. Отмечать его предписывалось во второе воскресенье августа.

В 2026 году День строителя отмечает 70-летие: первое празднование состоялось 12 августа 1956 года

Со временем ко Дню строителя стали открывать жилые дома, школы, больницы, дороги и другие важные объекты, а лучших работников отрасли награждать грамотами, медалями и премиями.

День строителя сохранился после распада СССР и продолжает ежегодно отмечаться в России. С 2011 года он имеет федеральный статус профессионального праздника.

Традиции и обычаи празднования

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Сегодня День строителя отмечается и на уровне отрасли, и внутри компаний. В регионах проходят профессиональные форумы, выставки, семейные мероприятия, городские фестивали, мастер-классы и презентации новых технологий. Строительные организации подводят промежуточные итоги, рассказывают о завершенных проектах и планах.

Одна из главных традиций — чествование специалистов. Лучшим работникам вручают почетные грамоты, благодарственные письма, ведомственные награды и премии. В некоторых городах к празднику приурочивается ввод жилых домов, социальных и инфраструктурных объектов.

В некоторых компаниях, учебных заведениях и профессиональных сообществах сохраняется символическое посвящение молодых специалистов в строители. Единого сценария у такого обряда нет. Новичку могут предложить попробовать хлеб с солью как символ непростой работы, надеть строительную каску или произнести профессиональную клятву. Сегодня такие церемонии обычно проходят в шуточной форме и скорее помогают молодым сотрудникам почувствовать себя частью команды и профессионального сообщества.

Приметы и суеверия строителей

У строителей, как и у представителей многих профессий, со временем появились свои приметы и суеверия.

1. Не свистеть на стройке. По поверью, свист может “сдуть” удачу и привести к неприятностям или финансовым потерям. Не передавать инструменты через порог. Считается, что это может стать причиной ссор в бригаде. Доверять первый кирпич или камень опытному мастеру. Существует поверье, что это помогает сделать здание надежным и долговечным. Не начинать важный этап стройки в понедельник. По старой примете, такое начало может принести лишние сложности.

Кого поздравлять с Днем строителя

День строителя — праздник всех, чья работа связана с проектированием, возведением, ремонтом и эксплуатацией зданий и инфраструктуры. Поздравления принимают не только рабочие на строительных площадках, но и специалисты, без которых невозможно реализовать современный проект:

прорабы, мастера, инженеры и архитекторы;

проектировщики, сметчики и геодезисты;

каменщики, бетонщики, монтажники и отделочники;

крановщики, машинисты и операторы строительной техники;

электрики, сантехники и специалисты инженерных систем;

дорожные строители;

работники предприятий по производству стройматериалов;

руководители проектов и сотрудники строительных организаций;

ветераны строительной отрасли.

Поздравления также принимают преподаватели строительных колледжей и вузов, а также студенты, которые готовятся связать свою профессию со строительством

Как отмечают День строителя в организациях

В компаниях праздник обычно проходит в неформальной атмосфере. Руководители собирают коллектив, благодарят сотрудников за выполненные проекты, вручают награды и памятные подарки. Лучшие специалисты могут получить премии или корпоративные знаки отличия.

Коллеги поздравляют друг друга, устраивают чаепития и небольшие корпоративные мероприятия, проводят викторины, конкурсы и спортивные соревнования. Иногда компании готовят видеопоздравления, фотоальбомы или тематические сувениры — например, миниатюрные модели строительной техники или символические "парадные" каски.

Поздравления на День строителя

Источник: unsplash.com

Официально: “Поздравляем с Днем строителя! Желаем успешной реализации новых проектов, профессионального роста, надежных партнеров и уверенности в каждом результате. Крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!”

По-дружески: “С Днем строителя! Пусть объекты сдаются вовремя, проекты получаются надежными, а работа приносит не только хороший результат, но и удовольствие. Удачи, сил и отличной команды!”

Для открытки или сообщения: “С Днем строителя! Желаю крепкого здоровья, надежных проектов, профессиональных успехов и благополучия!”

К готовому поздравлению всегда можно добавить личное пожелание: здоровья, семейного тепла, спокойных рабочих дней или успешного завершения важного проекта.

Идеи открыток и подарков в 2026 году

Подарок ко Дню строителя не обязательно должен быть дорогим. Важнее, чтобы он соответствовал интересам человека и был уместным.

Открытка. Подойдет классическая открытка со строительной тематикой или персональный вариант с фотографией коллектива и коротким поздравлением. Именный сувенир. Можно выбрать гравированную рулетку, термокружку, ежедневник, модель строительной техники или другой небольшой подарок. Практичная вещь. Термос, органайзер, набор для автомобиля, качественный фонарь или полезный аксессуар для работы и отдыха. Впечатление. Билеты на концерт, сертификат на мастер-класс, экскурсия или совместный корпоративный выезд.

Если подарок предназначен близкому человеку, необязательно связывать его со строительной тематикой. Можно выбрать то, что человек давно хотел получить

Интересные факты о профессии и празднике

Источник: unsplash.com

В России в строительной отрасли трудятся около 11 млн человек.

В 2025 году в России был достигнул рекордный объем ввода недвижимости — почти 150 млн кв. м.

Доля строительства в ВВП России составляет более 20%.

Около 15% работников строительной отрасли — женщины.

В 20 веке в Москве передвигали здания: инженеры отделяли их от фундамента, монтировали под основанием стальную раму, ставили на рельсы и медленно перемещали по улице с помощью лебедок.

Строительство — одна из отраслей, от которой напрямую зависят развитие городов, качество инфраструктуры и повседневная жизнь людей

День строителя в других странах

Профессиональный праздник строителей существует и за пределами России, но даты в разных странах отличаются.

В Казахстане День строителя, как и в России, отмечается во второе воскресенье августа. В 2026 году он также приходится на 9 августа.

В Кыргызстане с 2025 года установлена фиксированная дата — 2 августа. Ранее профессиональный праздник был привязан ко второму воскресенью августа.

В Азербайджане День строителя ежегодно празднуется 10 апреля. Профессиональная дата была учреждена распоряжением президента страны в 2009 году.

В Туркменистане 6 августа отмечается День работников строительного и промышленного комплекса. Праздник с этой фиксированной датой был учрежден в 2021 году.

В США отдельного общенационального Дня строителя, сопоставимого с российским профессиональным праздником, нет. В первый понедельник сентября там отмечается День труда (Labor Day), посвященный в целом трудящимся и их вкладу в развитие страны.

Часто задаваемые вопросы