Кто возводит жилые комплексы и школы, строит дороги и мосты, проектирует стадионы и промышленные объекты? За всем этим стоят строители и десятки смежных специалистов. В России у них есть собственный профессиональный праздник — День строителя. Рассказываем, какого числа его отмечают в 2026 году, как появился праздник, кого принято поздравлять и какие традиции сохранились до наших дней.
Когда отмечается День строителя в 2026 году
В 2026 году День строителя отмечается 9 августа
В 2026 году День строителя отмечается 9 августа. Праздник ежегодно приходится на второе воскресенье августа, поэтому его календарная дата меняется. В России День строителя имеет статус профессионального праздника работников строительной отрасли.
Почему дата меняется каждый год
День строителя не привязан к определенному числу. Он празднуется во второе воскресенье августа, поэтому дата зависит от календаря. В 2025 году праздник пришелся на 10 августа, а в 2026-м — на 9 августа.
День строителя в 2026 году: выходной или нет
Дополнительного выходного в честь Дня строителя в России нет: он не входит в перечень нерабочих праздничных дней, установленный Трудовым кодексом РФ. Однако в 2026 году 9 августа приходится на воскресенье, поэтому для большинства россиян с пятидневной рабочей неделей этот день и так будет выходным.
История Дня строителя в России
Профессиональный праздник строителей появился в СССР в середине 1950-х годов. Его учреждение связано с Никитой Хрущевым и его поездкой на строительство Куйбышевской ГЭС на Волге, которая сегодня называется Жигулевской. По распространенной версии, масштаб и темпы работ произвели на советского руководителя большое впечатление, после чего появилась идея отдельно отметить труд работников строительной отрасли.
6 сентября 1955 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ “Об установлении ежегодного праздника “Дня строителя”. Отмечать его предписывалось во второе воскресенье августа.
В 2026 году День строителя отмечает 70-летие: первое празднование состоялось 12 августа 1956 года
Со временем ко Дню строителя стали открывать жилые дома, школы, больницы, дороги и другие важные объекты, а лучших работников отрасли награждать грамотами, медалями и премиями.
День строителя сохранился после распада СССР и продолжает ежегодно отмечаться в России. С 2011 года он имеет федеральный статус профессионального праздника.
Традиции и обычаи празднования
Сегодня День строителя отмечается и на уровне отрасли, и внутри компаний. В регионах проходят профессиональные форумы, выставки, семейные мероприятия, городские фестивали, мастер-классы и презентации новых технологий. Строительные организации подводят промежуточные итоги, рассказывают о завершенных проектах и планах.
Одна из главных традиций — чествование специалистов. Лучшим работникам вручают почетные грамоты, благодарственные письма, ведомственные награды и премии. В некоторых городах к празднику приурочивается ввод жилых домов, социальных и инфраструктурных объектов.
В некоторых компаниях, учебных заведениях и профессиональных сообществах сохраняется символическое посвящение молодых специалистов в строители. Единого сценария у такого обряда нет. Новичку могут предложить попробовать хлеб с солью как символ непростой работы, надеть строительную каску или произнести профессиональную клятву. Сегодня такие церемонии обычно проходят в шуточной форме и скорее помогают молодым сотрудникам почувствовать себя частью команды и профессионального сообщества.
Приметы и суеверия строителей
У строителей, как и у представителей многих профессий, со временем появились свои приметы и суеверия.
- 1. Не свистеть на стройке. По поверью, свист может “сдуть” удачу и привести к неприятностям или финансовым потерям.
- Не передавать инструменты через порог. Считается, что это может стать причиной ссор в бригаде.
- Доверять первый кирпич или камень опытному мастеру. Существует поверье, что это помогает сделать здание надежным и долговечным.
- Не начинать важный этап стройки в понедельник. По старой примете, такое начало может принести лишние сложности.
Кого поздравлять с Днем строителя
День строителя — праздник всех, чья работа связана с проектированием, возведением, ремонтом и эксплуатацией зданий и инфраструктуры. Поздравления принимают не только рабочие на строительных площадках, но и специалисты, без которых невозможно реализовать современный проект:
- прорабы, мастера, инженеры и архитекторы;
- проектировщики, сметчики и геодезисты;
- каменщики, бетонщики, монтажники и отделочники;
- крановщики, машинисты и операторы строительной техники;
- электрики, сантехники и специалисты инженерных систем;
- дорожные строители;
- работники предприятий по производству стройматериалов;
- руководители проектов и сотрудники строительных организаций;
- ветераны строительной отрасли.
Поздравления также принимают преподаватели строительных колледжей и вузов, а также студенты, которые готовятся связать свою профессию со строительством
Как отмечают День строителя в организациях
В компаниях праздник обычно проходит в неформальной атмосфере. Руководители собирают коллектив, благодарят сотрудников за выполненные проекты, вручают награды и памятные подарки. Лучшие специалисты могут получить премии или корпоративные знаки отличия.
Коллеги поздравляют друг друга, устраивают чаепития и небольшие корпоративные мероприятия, проводят викторины, конкурсы и спортивные соревнования. Иногда компании готовят видеопоздравления, фотоальбомы или тематические сувениры — например, миниатюрные модели строительной техники или символические "парадные" каски.
Поздравления на День строителя
Официально: “Поздравляем с Днем строителя! Желаем успешной реализации новых проектов, профессионального роста, надежных партнеров и уверенности в каждом результате. Крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!”
По-дружески: “С Днем строителя! Пусть объекты сдаются вовремя, проекты получаются надежными, а работа приносит не только хороший результат, но и удовольствие. Удачи, сил и отличной команды!”
Для открытки или сообщения: “С Днем строителя! Желаю крепкого здоровья, надежных проектов, профессиональных успехов и благополучия!”
К готовому поздравлению всегда можно добавить личное пожелание: здоровья, семейного тепла, спокойных рабочих дней или успешного завершения важного проекта.
Идеи открыток и подарков в 2026 году
Подарок ко Дню строителя не обязательно должен быть дорогим. Важнее, чтобы он соответствовал интересам человека и был уместным.
- Открытка. Подойдет классическая открытка со строительной тематикой или персональный вариант с фотографией коллектива и коротким поздравлением.
- Именный сувенир. Можно выбрать гравированную рулетку, термокружку, ежедневник, модель строительной техники или другой небольшой подарок.
- Практичная вещь. Термос, органайзер, набор для автомобиля, качественный фонарь или полезный аксессуар для работы и отдыха.
- Впечатление. Билеты на концерт, сертификат на мастер-класс, экскурсия или совместный корпоративный выезд.
Если подарок предназначен близкому человеку, необязательно связывать его со строительной тематикой. Можно выбрать то, что человек давно хотел получить
Интересные факты о профессии и празднике
- В России в строительной отрасли трудятся около 11 млн человек.
- В 2025 году в России был достигнул рекордный объем ввода недвижимости — почти 150 млн кв. м.
- Доля строительства в ВВП России составляет более 20%.
- Около 15% работников строительной отрасли — женщины.
- В 20 веке в Москве передвигали здания: инженеры отделяли их от фундамента, монтировали под основанием стальную раму, ставили на рельсы и медленно перемещали по улице с помощью лебедок.
Строительство — одна из отраслей, от которой напрямую зависят развитие городов, качество инфраструктуры и повседневная жизнь людей
День строителя в других странах
Профессиональный праздник строителей существует и за пределами России, но даты в разных странах отличаются.
- В Казахстане День строителя, как и в России, отмечается во второе воскресенье августа. В 2026 году он также приходится на 9 августа.
- В Кыргызстане с 2025 года установлена фиксированная дата — 2 августа. Ранее профессиональный праздник был привязан ко второму воскресенью августа.
- В Азербайджане День строителя ежегодно празднуется 10 апреля. Профессиональная дата была учреждена распоряжением президента страны в 2009 году.
- В Туркменистане 6 августа отмечается День работников строительного и промышленного комплекса. Праздник с этой фиксированной датой был учрежден в 2021 году.
- В США отдельного общенационального Дня строителя, сопоставимого с российским профессиональным праздником, нет. В первый понедельник сентября там отмечается День труда (Labor Day), посвященный в целом трудящимся и их вкладу в развитие страны.
Часто задаваемые вопросы
- 01Какого числа День строителя в 2026 году?
— В России День строителя в 2026 году отмечается 9 августа. Это второе воскресенье месяца.
- 02Почему День строителя каждый год выпадает на разные числа?
— Праздник привязан ко второму воскресенью августа, а не к фиксированной календарной дате. Поэтому число ежегодно меняется.
- 03День строителя — официальный выходной?
— День строителя не включен в перечень нерабочих праздничных дней. В 2026 году 9 августа приходится на воскресенье, поэтому при стандартной пятидневной рабочей неделе это обычный выходной.
- 04Кого можно поздравить с Днем строителя?
— Поздравляют всех работников строительной отрасли: рабочих, инженеров, архитекторов, проектировщиков, сметчиков, геодезистов, прорабов, специалистов строительной техники, работников предприятий стройматериалов и ветеранов отрасли. Поздравления также уместны для преподавателей и студентов строительных специальностей.
- 05Сколько лет Дню строителя в 2026 году?
— В 2026 году День строителя отмечает 70-летие. Первый праздник прошел 12 августа 1956 года.