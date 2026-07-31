День ВДВ в 2026 году: какого числа праздник “голубых беретов”, какие у него традиции и история

В 2026 году Воздушно-десантные войска отмечают 96-й день рождения. Для кого-то это просто дата в календаре, а для других — день, когда небо стало родным, а земля — точкой приземления после прыжка. Рассказываем, как отмечают праздник “голубые береты” и какая у него история.

Когда отмечают День ВДВ в 2026 году

Какого числа праздник десанта

День Воздушно-десантных войск традиционно отмечается 2 августа. В этом году он выпадает на воскресенье. День десантника числится в государственном календаре праздников, но не считается официальным выходным в стране.

Почему празднуется 2 августа

День десантника празднуется 2 августа не случайно: в 1930 году в этот день под Воронежем в ходе учений ВВС Московского округа впервые в СССР был высажен воздушный десант в составе 12 бойцов. Они десантировались с бомбардировщика с парашютами для выполнения боевой задачи. Это событие стало доказательством возможности быстрой переброски войск по воздуху, что положило начало созданию воздушно-десантных частей. Позже 2 августа и было выбрано как официальный День ВДВ.

День Воздушно-десантных войск был закреплен как праздник в 2006 году указом президента № 549. Однако традиция отмечать его существовала еще с советских времен.

История Дня Воздушно-десантных войск

В 1920–1930 годах Вооруженные силы Советского Союза планировали сформировать новый род войск, включающий обученных бойцов, которые могли бы наносить удары в тылу врага после парашютного десантирования.

95 лет назад, 2 августа 1930 года, в ходе учений Московского военного округа в районе села Воронежское проходили тактические армейские учения, чтобы протестировать возможность высадки бойцов с парашютами в тылу условного противника и оценить боевую эффективность воздушного десанта. В учениях участвовали 12 добровольцев-десантников, а руководил экспериментом Леонид Минин.

После десантирования с тяжелого бомбардировщика ТБ-1 бойцы должны были быстро собраться, вооружиться и занять огневую позицию для выполнения боевой задачи. Им требовалось перейти от прыжка к ведению боя молниеносно. Добровольцы справились, учения были признаны успешными. С этого момента началось развитие парашютных подразделений в Советском Союзе и создание десантных войск.

Изначально это были экспериментальные подразделения, но уже к началу Великой Отечественной войны действовали пять воздушно-десантных корпусов. 3 июня 1946 года десантные войска были официально выделены в отдельный род войск. Вскоре их возглавил Василий Маргелов, и под его руководством воздушно-десантные войска завоевали репутацию элиты Советской армии. Бойцы активно принимали участие в зарубежных операциях, включая Афганистан и Чехословакию, выполняли роль миротворцев. Их престиж возрастал.

После распада СССР воздушные десантники сохранили статус отдельного рода войск в составе Вооруженных сил Российской Федерации. С 2000-х годов началось их усиление: модернизация вооружения, развитие контрактной службы, формирование горных и специализированных подразделений. На сегодняшний день ВДВ сохраняют статус элиты российской армии.

Символы и традиции празднования Дня десантника

Купание в фонтанах

Ежегодно 2 августа “голубые береты” соблюдают традицию купаться в фонтанах в жаркий праздничный день. Есть несколько версий, откуда она взялась. Одна из них связана с тем, что в эту же дату празднуется Ильин день. Славяне считали этого пророка повелителем дождя, и в дань уважения святому и для защиты от неудач было принято умываться родниковой водой. После ВОВ традиция изменилась, и люди стали полностью окунаться в воду. Именно Илию десантники считают своим покровителем, который очищает им небо для прыжка.

По другой версии, так десантники демонстрируют свою неуязвимость. Раньше считалось, что 2 августа нельзя заходить в воду, иначе русалки и водяные могут утащить на дно. Таким образом десантные войска бросают вызов примете и показывают свое бесстрашие.

Символы праздника

Голубой берет. Официальный головной убор Воздушно-десантных войск, символизирующий небо, доблесть и особый статус. Он закреплен в качестве парадного головного убора для бойцов приказом Министра обороны СССР № 191 в июле 1969 года.

Тельняшка. Голубые полоски на белом фоне — узнаваемая расцветка тельняшек десантников. Изначально полосатая майка были частью формы морского флота, но со временем ее адаптировали для ВДВ. Тельняшка носится не только в праздничные дни — многие десантники надевают ее под форму ежедневно.

Арбузы. В августе в самом разгаре сезон арбузов, поэтому во многих частях страны на День ВДВ их раздают бесплатно и повсюду: в парках, на митингах и концертах.

Эмблема. Золотой парашют, два самолета, земля — это знак принадлежности к воздушно-десантным войскам.

Девиз — “Никто, кроме нас!”. Появился, когда Василий Маргелов сказал: “Я понимаю, как это сложно, но никто, кроме нас, этого не сделает”. Девиз отражает боевой дух, братство и особое чувство ответственности десантников.

Военные парады, митинги и автопробеги

Неотъемлемая часть празднования Дня ВДВ — торжественные собрания десантников, ветеранов и их семей у мемориалов. Митинги и памятные церемонии проходят во многих городах России у монументов ВДВ, Вечного огня, мемориалов погибшим в локальных конфликтах. Проходит минута молчания, люди возлагают цветы и зачитывают имена погибших товарищей.

Нередко проходят автопробеги, и по городам разъезжают колонны автомобилей с десантниками в голубых беретах, тельняшках и с флагами. Также в этот день могут проводиться военные парады и показательные выступления, где воздушные десантники демонстрируют прыжки с парашютом, технику, имитацию боевого захвата и работу спецназа.

Исполнение гимна ВДВ и награждение

Официального гимна Воздушно-десантных войск нет, но фактически таким считается марш “Синева”. Обычно он исполняется в начале и завершении официальных церемоний, а также после минуты молчания. Впервые песня, посвященная небу и братству, прозвучала в исполнении пяти десантников со сцены гарнизонного Дома офицеров 2 августа 1973 года.

“Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по беретам. Даже в сердце синева затерялась, разлилась своим заманчивым цветом…”

На День ВДВ проходят официальные церемонии, где награждаются ветераны боевых действий, лучшие военнослужащие, курсанты, волонтеры. Они могут проходить на разных уровнях: от Кремля до региональных штабов. “Голубым беретам” вручаются медали Минобороны России, памятные знаки, грамоты, именные награды и многое другое. Награды выдаются и родственникам погибших бойцов.

Как празднуют День ВДВ в городах России

Программа мероприятий на День ВДВ в Москве

Красная площадь. Обычно воздушные десантники приходят на улицу Ильинка, чтобы почтить пророка Илию, затем начинается крестный ход. Часто на Красной площади на День ВДВ проводятся праздничные концерты и показательные выступления.

ВДНХ. День ВДВ традиционно отмечается и на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ). В этот день проводятся праздничные концерты, выступает военный оркестр, работает полевая кухня.

Парк Горького. На протяжении всего Дня ВДВ парк становится точкой притяжения для бойцов, носящих голубые береты. В их честь проводятся концерты и выставки техники, а гостей угощают полевой кухней.

Празднование Дня ВДВ в Санкт-Петербурге

Из года в год в Санкт-Петербурге проводятся множество мероприятий ко Дню ВДВ. На Дворцовой площади собираются десантники в тельняшках и беретах — здесь проходит официальное награждение бойцов и встреча ветеранов. В эту дату принято возлагать цветы воинам-десантникам на кладбищах, а также к бюсту “Дяди Васи” в сквере Маргелова. В честь военно-десантных войск ветераны производят “салютный выстрел” из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Далее празднование продолжается в парках, например, 300-летия Санкт-Петербурга.

Как празднуют в регионах

В разных городах России люди могут посетить показательные выступления и увидеть прыжки с парашютом, захваты “объекта”, рукопашные бои и тренировки с оружием с участием десантников и курсантов. На торжественных концертах исполняются патриотические песни, включая, конечно, неофициальный гимн — песню “Синева”. Популярны в этот день и полевые кухни: гостям и виновникам торжества раздаются каши, чай, арбузы и другие угощения.

Во многих городах власти ограждают фонтаны, но где-то — молча разрешают купаться, уважая традиции воздушных десантников. Везде проходят народные гуляния, где можно услышать кричалки и девиз бойцов — “Никто, кроме нас”. По городам разъезжают автомобили с флагами ВДВ, в том числе с участием ветеранов.

Что подарить на День ВДВ