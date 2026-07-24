День ВМФ в 2026 году: история праздника и его традиции

День военно-морского флота в России — это не только праздник моряков, но и важная дата для всей страны. В материале — история, традиции и символика этого дня, а также обзор мероприятий, посвященных празднованию.

Когда отмечается День ВМФ в 2026 году

День военно-морского флота — одно из самых заметных торжеств в российском календаре профессиональных праздников. Его отмечают масштабно: в разных регионах проходят зрелищные мероприятия, а в морских городах парады боевых кораблей.

Традиционно праздник проходит в последнее воскресенье июля, фиксированной даты нет, зато неизменна привязка ко дню недели. В 2026 году День ВМФ будет отмечаться 26 июля.

История Дня военно-морского флота России

Официальный статус День военно-морского флота получил в 1939 году — тогда советское правительство утвердило его как знак признания роли флота в обеспечении обороноспособности страны. Однако идея отмечать флотский праздник возникла задолго до этого: ещё во времена Петра I, основавшего регулярный военно-морской флот России в начале XVIII века.

Первоначально символической датой стало 27 июля — день Гангутского сражения, в котором русский флот одержал первую крупную победу над шведами в ходе Северной войны. Дата прочно закрепилась за празднованием морской славы.

С 1939 по 1980 год День ВМФ отмечался 24 июля. Позже формат пересмотрели: с 1981 года праздник перенесли на последнее воскресенье июля — традиция, которая действует и по сей день.

Традиции празднования Дня ВМФ

Центральным событием неизменно остаётся военно-морской парад — масштабное действо, которое проводится в ключевых флотских городах России: Санкт-Петербурге, Севастополе, Владивостоке и других. В параде задействованы боевые корабли, подводные лодки, морская авиация и подразделения морской пехоты.

В этот день в портовых городах поднимают Андреевский флаг — официальный символ флота, а на набережных проходят концерты, выставки, показательные выступления водолазов и морских пехотинцев. Музеи открывают экспозиции, посвященные морской истории и выдающимся сражениям.

Особым вниманием пользуются экскурсии на военные корабли, часть которых становится доступной для посещения. Гостям рассказывают об устройстве судов, повседневной службе экипажей и морских традициях. Кроме того, в некоторых городах организуются прогулки на теплоходах с возможностью наблюдать парад с воды.

Сегодня повседневная форма военнослужащих ВМФ России, как правило, темно-синяя, но в торжественные дни матросы носят белую форму. Белая форма — будь то китель или рубашка-голландка — надевается исключительно по особым случаям, таким как День ВМФ и другие официальные торжества. Исторически белая форма действительно была повседневной. Во-первых, белый цвет символизировал море и перекликался с Андреевским флагом. Во-вторых, человека в светлой одежде легче заметить в воде при падении за борт. И, наконец, белая форма выполняла дисциплинарную функцию — поддержание ее чистоты требовало аккуратности и ответственности, что воспитывало у матросов внимательное отношение к внешнему виду и военной выправке.

Традиционным элементом торжеств остается церемония возложения венков к памятникам и мемориалам, посвященным морякам, погибшим в разные периоды истории. Эти мероприятия проходят с участием военных, представителей власти, ветеранов, курсантов и членов семей погибших.

Программа мероприятий на День ВМФ 2026

В конце июля в ряде российских городов, включая Санкт-Петербург, Кронштадт, Мурманск, Новороссийск и Калининград, традиционно проходят праздничные мероприятия. Основной акцент обычно делается на военно-морских парадах, в которых принимают участие как российские корабли, так и суда дружественных государств.

Людей привлекает не только возможность стать свидетелями масштабных морских парадов, но и благоприятные погодные условия, характерные для этого времени года в северной столице и её окрестностях.

В Москве

В Москве ко Дню Военно-морского флота подготовлена обширная городская программа. Праздничные мероприятия охватят различные локации: от парков и библиотек до музеев и концертных площадок. В афише парады, регаты, интерактивные лекции, мастер-классы, выставки и концерты.

Северный речной вокзал (26 июля, 10:00–17:00). Торжественное построение, парад катеров и парусная регата. В течение дня будут работать зоны с мастер-классами по судомоделированию и морскому делу, спортивные игры и живая музыка. Вход свободный.

Библиотеки (29–30 июля): тематические выставки, викторины "Морской бой" и литературно-музыкальные композиции. Вход по регистрации.

В парке "Усадьба Трубецких" и у ДК "Московский" (26 июля) состоятся выступления вокальных и танцевальных коллективов. Вход свободный.

Музей Победы (с 24 июля по 6 августа): Открытие обновленной экспозиции "Семейные реликвии" о защитниках Севастополя и показ фильма об Александре Маринеско. Билеты: 300–450 руб.

Музей "Г.О.Р.А." (26 июля). Торжественная церемония с ветеранами, историческая реконструкция, концерт и мастер-классы. Для посетителей в тельняшках — бесплатный вход (кроме спецэкспозиций). Билеты: 300–450 руб.

Парк "Северное Тушино" (26 июля, 10:00–18:00). Интерактивы, квесты, экскурсии на подводной лодке Б-396 и концерт. Вход свободный.

Музей военной формы (26 июля, 12:00–17:00). Интерактив "Навигацкая школа", мастер-класс "Матрос" и лекция об истории флота. Вход свободный, требуется регистрация на мероприятия.

Большинство уличных активностей бесплатны. Для посещения библиотек и Музея военной формы необходима предварительная регистрация.

В Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ запланированы выступления военно-морских оркестров (19 и 26 июля, Петропавловская крепость, 14:00–15:00) и церемония зажжения факелов Ростральных колонн на Стрелке Васильевского острова (26 июля, с 11:00 до 14:00 и с 21:00 до 23:30).

Вечером того же дня в БКЗ "Октябрьский" будет концерт Александра Розенбаума (19:00).

В праздник также открыты для бесплатного посещения Центральный военно-морской музей (пл. Труда, 5), крейсер "Аврора" (Петроградская наб., 2) и объекты "Кронштадской крепости" (Итальянский дворец и Артиллерийская площадка).

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