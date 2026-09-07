Если в поликлинике отказывают в приеме, неправильно выписывают рецепт или сбивается запись в электронной системе, Департамент здравоохранения Москвы предлагает несколько способов связи. Собрали телефоны горячих линий, график их работы, а также выяснили, как подать жалобу через интернет или по почте.
Телефон горячей линии
Департамент здравоохранения Москвы — главный исполнительный орган, который управляет городскими больницами, поликлиниками, аптеками и другими подведомственными структурами. Он относится к комплексу социальной сферы и входит в ведомство Правительства Москвы. Управления здравоохранения как территориальные подразделения представлены во всех административных округах Москвы. Он отвечает за реализацию по вопросам охраны здоровья москвичей.
Основные номера телефонов горячей линии
С Департаментом здравоохранения можно связаться по следующим телефонам горячей линии:
- единая справочная Москвы: 8 (495) 777-77-77;
- врачебная помощь: 8 (499) 251-83-00;
- льготные медикаменты в управлении фармации: 8 (495) 652-82-37;
- общие вопросы по медикаментам: 8 499 251-14-55;
- вакцинация: 8 (495) 699-50-30.
График работы специалистов горячей линии здравоохранения
График работы:
- врачебная помощь — круглосуточно;
- льготные лекарства — пн–чт 8:00–17:00, пт до 15:45 (обед 12:30–13:15);
- общие вопросы препаратов и вакцинация — пн–пт 8:00–20:00.
Когда обращение записывается на голосовую почту
Если обращение в единую справочную службу записывается на голосовую почту, стоит оставить четкое сообщение с сутью вопроса и номером для связи.
Можно использовать альтернативные каналы:
- электронная почта: zdrav@mos.ru;
- единая справочная Москвы: 8 (495) 777-77-77.
Можно направить бумажное обращение по адресу 127006, Москва, Оружейный пер., д.43, стр.1.
Если вопрос не решен, можно обратиться в федеральные структуры:
- Минздрав РФ: info@rosminzdrav.ru;
- Росздравнадзор: 8 800 500-18-35.
По каким вопросам можно обратиться
Справочные службы консультируют по основным вопросам работы городской медицины.
В их компетенции:
- проверка качества и сроков оказания лечебно-диагностической помощи;
- запись к врачу, исправление ошибок и сбоев в системе ЕМИАС;
- разъяснения по льготным лекарствам и рецептам;
- прием жалоб на работу поликлиник, стационаров или конкретных врачей.
По каждому из этих направлений сотрудники дают адресные ответы и помогают решить как текущие организационные проблемы, так и конфликтные ситуации.
Когда горячая линия не сможет помочь
Справочные службы не решают все вопросы. Есть категории обращений, по которым консультация по телефону не предоставляется или малоэффективна:
- вопросы вне компетентности операторов (федеральные льготы, частные клиники, межрегиональные споры) — для них существуют Минздрав, Росздравнадзор и страховые компании;
- экстренные ситуации — при угрозе жизни, травмах, болях, потере сознания необходимо звонить 103 или 112;
- обращения без данных пациента — отсутствие ФИО, даты рождения, полиса или названия медорганизации не позволяет проверить факты и направить запрос.
Кроме того, Департамент не ставит диагнозы, не отменяет и не меняет врачебные назначения, а также не участвует в судебных или следственных процедурах. Если есть сомнения, подходит ли номер для вопроса, лучше заранее посмотреть перечень услуг на сайте или уточнить у оператора.
Как подать жалобу в Департамент здравоохранения Москвы
Через официальные социальные сети
Для быстрого обращения можно использовать официальные страницы в соцсетях и мессенджерах: "ВКонтакте", Telegram и MAX. Через личные сообщения можно описать проблему, приложить документы и получить ответ. Получить ответ получится без формальной регистрации и быстрее, чем по другим каналам.
Через электронную приемную
Через электронную форму на сайте можно подать официальное обращение, на которое в течение 30 дней придет письменный ответ. В форме нужно указать свои ФИО, контакты, полис ОМС, название медучреждения и дату события. Стоит приложить сканы или фото подтверждающих документов: выписки, рецепты, скриншоты из ЕМИАС — это ускорит проверку.
Письменным обращением по почте
Если требуется официальный документооборот или приложение оригиналов, нужно направить жалобу по почте 127006, Москва, Оружейный пер., д. 43, стр. 1. О регистрации обращения можно узнать по телефонам +7 (499) 251-33-04 и +7 (499) 251-31-39, о статусе рассмотрения — по +7 (499) 973-02-32 (график работы этих линий совпадает с режимом приемной).
Все письменные обращения регистрируются и рассматриваются в сроки, установленные законом № 59‑ФЗ. При личном визите нужно иметь при себе удостоверение личности и копии документов по теме обращения.
На личном приеме
Для вопросов, требующих личного общения, можно посетить приемную по адресу 127473, Москва, 2-ой Щемиловский пер., д. 4А. График приема граждан: пн–чт 08:00–17:00, пт до 15:45, обед 12:30–13:15, сб–вс выходной. Телефон для справок: +7 (499) 973-07-49.
При себе нужно иметь паспорт и копии документов по теме обращения. Это ускорит регистрацию и проверку. Все заявления, поданные на приеме, регистрируются и рассматриваются в сроки, установленные законом № 59‑ФЗ.
Как правильно составить обращение
Обязательно указать контактную информацию:
- свои ФИО и контактный телефон и электронную почту;
- название поликлиники и адрес медучреждения;
- ФИО врача (если известно);
- дату и время события;
- подробное описание ситуации.
Отсутствие части сведений не является основанием для отказа, но замедляет процесс.
Что происходит после подачи жалобы
После поступления обращения запускается регламентированный процесс.
- Регистрация. Присвоение номера и фиксация даты. Для письменных и электронных форм — обычно в день поступления, в отдельных случаях до 3 рабочих дней.
- Проверка. Анализ изложенных фактов на основе данных заявителя и внутренних систем.
- Принятие мер. По результатам проверки возможны дисциплинарные взыскания, рекомендации, управленческие решения.
- Ответ заявителю. Официальный мотивированный ответ направляется в выбранной форме (электронной или письменной) в срок до 30 календарных дней с даты регистрации. При необходимости срок могут продлить, уведомив заявителя.
На всех этапах соблюдаются требования о персональных данных и врачебной тайне. Уточнить статус обращения можно по справочным телефонам на сайте ведомства.
Куда обращаться, если вопрос не решен
Если ответ Департамента не устроил или проблема осталась не решена, можно обратиться в другие инстанции (поочередно или на выбор).
- Руководство медицинской организации. Главный врач, заведующий отделением. Это первый шаг, часто помогает без вышестоящих структур. Срок рассмотрения — до 30 дней.
- Страховая компания по ОМС контролирует качество помощи и защищает права пациентов. Контакты указаны на полисе или на сайте территориального фонда ОМС.
- Росздравнадзор — федеральный надзор за соблюдением лицензий и стандартов. Телефон 8 (800) 500-18-35.
- Минздрав России рассматривает жалобы на региональные органы, если те вышли за свои полномочия. Электронная почта: info@rosminzdrav.ru.
У каждой инстанции свои сроки, но ответ обязателен в рамках закона № 59‑ФЗ.
Сроки рассмотрения и время ответа
Горячая линия — ожидание 1–5 минут в зависимости от нагрузки операторов; при необходимости переводят в профильный отдел.
Письменные и электронные обращения — до 30 дней, могут продлить еще на 30 дней с уведомлением.
Проверить статус по телефону +7 (499) 973-02-32 (пн–чт 08:00–17:00, пт до 15:45), через электронную приемную или лично в приемной.
Если ответа нет, стоит проверить контакты и папку "Спам", уточнить причину по телефону или подать повторное обращение с отметкой о пропуске срока: его рассмотрят быстрее.
Частые вопросы
- 01Можно ли подать жалобу анонимно?
— Если не указать свои ФИО, официального ответа не будет — ведомству некуда его отправить. Чтобы получить ответ, нужно указать электронную почту или почтовый адрес. Имя можно не писать полностью, достаточно инициалов, но для серьезного разбирательства лучше указать фамилию. Анонимные обращения не регистрируются по закону, но могут быть переданы в профильные отделы, если текст понятный и без нарушений. Выбор за вами: остаться без ответа или раскрыть контакты и получить решение. Для быстрого результата лучше указывать реальные данные.
- 02Можно ли пожаловаться за родственника?
— Да, подать жалобу за родственника можно. В обращении нужно указать его полные данные (ФИО, дата рождения, полис), опишите нарушение и приложите документы. Если хотите получить официальный ответ с его данными — нужна доверенность, без неё ответ отправят самому пациенту. По телефону — только устная консультация, а для официальной проверки требуется письменное заявление. Чем полнее информация, тем быстрее результат, и так соблюдается врачебная тайна.
- 03Куда звонить при отказе в бесплатной медицинской помощи?
— При отказе в бесплатной помощи по ОМС стоит обращаться последовательно: в медучреждение — главному врачу или заведующему, в страховую компанию (телефон на полисе), в МГФОМС — 8 (495) 952-93-21, 8 (800) 250-11-41, в Департамент здравоохранения Москвы — 8 (495) 777-77-77. В Росздравнадзор — 8-800-550-99-03. В Минздрав РФ — 8 (495) 627-24-00.