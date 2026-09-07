Если в поликлинике отказывают в приеме, неправильно выписывают рецепт или сбивается запись в электронной системе, Департамент здравоохранения Москвы предлагает несколько способов связи. Собрали телефоны горячих линий, график их работы, а также выяснили, как подать жалобу через интернет или по почте.

Телефон горячей линии

Департамент здравоохранения Москвы — главный исполнительный орган, который управляет городскими больницами, поликлиниками, аптеками и другими подведомственными структурами. Он относится к комплексу социальной сферы и входит в ведомство Правительства Москвы. Управления здравоохранения как территориальные подразделения представлены во всех административных округах Москвы. Он отвечает за реализацию по вопросам охраны здоровья москвичей.

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Основные номера телефонов горячей линии

С Департаментом здравоохранения можно связаться по следующим телефонам горячей линии:

единая справочная Москвы: 8 (495) 777-77-77;

врачебная помощь: 8 (499) 251-83-00;

льготные медикаменты в управлении фармации: 8 (495) 652-82-37;

общие вопросы по медикаментам: 8 499 251-14-55;

вакцинация: 8 (495) 699-50-30.

График работы специалистов горячей линии здравоохранения

График работы:

врачебная помощь — круглосуточно;

льготные лекарства — пн–чт 8:00–17:00, пт до 15:45 (обед 12:30–13:15);

общие вопросы препаратов и вакцинация — пн–пт 8:00–20:00.

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Когда обращение записывается на голосовую почту

Если обращение в единую справочную службу записывается на голосовую почту, стоит оставить четкое сообщение с сутью вопроса и номером для связи.

Можно использовать альтернативные каналы:

электронная почта: zdrav@mos.ru;

единая справочная Москвы: 8 (495) 777-77-77.

Можно направить бумажное обращение по адресу 127006, Москва, Оружейный пер., д.43, стр.1.

Если вопрос не решен, можно обратиться в федеральные структуры:

Минздрав РФ: info@rosminzdrav.ru;

Росздравнадзор: 8 800 500-18-35.

По каким вопросам можно обратиться

Справочные службы консультируют по основным вопросам работы городской медицины.

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В их компетенции:

проверка качества и сроков оказания лечебно-диагностической помощи;

запись к врачу, исправление ошибок и сбоев в системе ЕМИАС;

разъяснения по льготным лекарствам и рецептам;

прием жалоб на работу поликлиник, стационаров или конкретных врачей.

По каждому из этих направлений сотрудники дают адресные ответы и помогают решить как текущие организационные проблемы, так и конфликтные ситуации.

Когда горячая линия не сможет помочь

Справочные службы не решают все вопросы. Есть категории обращений, по которым консультация по телефону не предоставляется или малоэффективна:

вопросы вне компетентности операторов (федеральные льготы, частные клиники, межрегиональные споры) — для них существуют Минздрав, Росздравнадзор и страховые компании;

экстренные ситуации — при угрозе жизни, травмах, болях, потере сознания необходимо звонить 103 или 112;

обращения без данных пациента — отсутствие ФИО, даты рождения, полиса или названия медорганизации не позволяет проверить факты и направить запрос.

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Кроме того, Департамент не ставит диагнозы, не отменяет и не меняет врачебные назначения, а также не участвует в судебных или следственных процедурах. Если есть сомнения, подходит ли номер для вопроса, лучше заранее посмотреть перечень услуг на сайте или уточнить у оператора.

Как подать жалобу в Департамент здравоохранения Москвы

Через официальные социальные сети

Для быстрого обращения можно использовать официальные страницы в соцсетях и мессенджерах: "ВКонтакте", Telegram и MAX. Через личные сообщения можно описать проблему, приложить документы и получить ответ. Получить ответ получится без формальной регистрации и быстрее, чем по другим каналам.

Через электронную приемную

Через электронную форму на сайте можно подать официальное обращение, на которое в течение 30 дней придет письменный ответ. В форме нужно указать свои ФИО, контакты, полис ОМС, название медучреждения и дату события. Стоит приложить сканы или фото подтверждающих документов: выписки, рецепты, скриншоты из ЕМИАС — это ускорит проверку.

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Письменным обращением по почте

Если требуется официальный документооборот или приложение оригиналов, нужно направить жалобу по почте 127006, Москва, Оружейный пер., д. 43, стр. 1. О регистрации обращения можно узнать по телефонам +7 (499) 251-33-04 и +7 (499) 251-31-39, о статусе рассмотрения — по +7 (499) 973-02-32 (график работы этих линий совпадает с режимом приемной).

Все письменные обращения регистрируются и рассматриваются в сроки, установленные законом № 59‑ФЗ. При личном визите нужно иметь при себе удостоверение личности и копии документов по теме обращения.

На личном приеме

Для вопросов, требующих личного общения, можно посетить приемную по адресу 127473, Москва, 2-ой Щемиловский пер., д. 4А. График приема граждан: пн–чт 08:00–17:00, пт до 15:45, обед 12:30–13:15, сб–вс выходной. Телефон для справок: +7 (499) 973-07-49.

При себе нужно иметь паспорт и копии документов по теме обращения. Это ускорит регистрацию и проверку. Все заявления, поданные на приеме, регистрируются и рассматриваются в сроки, установленные законом № 59‑ФЗ.

Больница Фото: Unsplash

Как правильно составить обращение

Обязательно указать контактную информацию:

свои ФИО и контактный телефон и электронную почту;

название поликлиники и адрес медучреждения;

ФИО врача (если известно);

дату и время события;

подробное описание ситуации.

Отсутствие части сведений не является основанием для отказа, но замедляет процесс.

Что происходит после подачи жалобы

После поступления обращения запускается регламентированный процесс.

Регистрация. Присвоение номера и фиксация даты. Для письменных и электронных форм — обычно в день поступления, в отдельных случаях до 3 рабочих дней.

Проверка. Анализ изложенных фактов на основе данных заявителя и внутренних систем.

Принятие мер. По результатам проверки возможны дисциплинарные взыскания, рекомендации, управленческие решения.

Ответ заявителю. Официальный мотивированный ответ направляется в выбранной форме (электронной или письменной) в срок до 30 календарных дней с даты регистрации. При необходимости срок могут продлить, уведомив заявителя.

Заполнение формы Фото: Unsplash

На всех этапах соблюдаются требования о персональных данных и врачебной тайне. Уточнить статус обращения можно по справочным телефонам на сайте ведомства.

Куда обращаться, если вопрос не решен

Если ответ Департамента не устроил или проблема осталась не решена, можно обратиться в другие инстанции (поочередно или на выбор).

Руководство медицинской организации. Главный врач, заведующий отделением. Это первый шаг, часто помогает без вышестоящих структур. Срок рассмотрения — до 30 дней.

Страховая компания по ОМС контролирует качество помощи и защищает права пациентов. Контакты указаны на полисе или на сайте территориального фонда ОМС.

Росздравнадзор — федеральный надзор за соблюдением лицензий и стандартов. Телефон 8 (800) 500-18-35.

Минздрав России рассматривает жалобы на региональные органы, если те вышли за свои полномочия. Электронная почта: info@rosminzdrav.ru.

У каждой инстанции свои сроки, но ответ обязателен в рамках закона № 59‑ФЗ.

Сроки рассмотрения и время ответа

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Горячая линия — ожидание 1–5 минут в зависимости от нагрузки операторов; при необходимости переводят в профильный отдел.

Письменные и электронные обращения — до 30 дней, могут продлить еще на 30 дней с уведомлением.

Проверить статус по телефону +7 (499) 973-02-32 (пн–чт 08:00–17:00, пт до 15:45), через электронную приемную или лично в приемной.

Если ответа нет, стоит проверить контакты и папку "Спам", уточнить причину по телефону или подать повторное обращение с отметкой о пропуске срока: его рассмотрят быстрее.

Частые вопросы