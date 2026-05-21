Диета “Стол №2”: что можно и нельзя есть во время лечения

Часто пациенты допускают критическую ошибку во время диеты при гастрите — слишком сильно урезают порции, чем только вредят пищеварению. Разбираемся, как составляется меню по системе “стол №2”, чтобы мягко стимулировать работу желудка и выйти в ремиссию.

Что такое диета “Стол №2”: суть и цель по Певзнеру

Диета №2, или стол №2 по Певзнеру, — это лечебный рацион, который исторически назначали при заболеваниях желудка и кишечника вне острой фазы. Его задачей было улучшить аппетит, уменьшить раздражение слизистой, увеличить работу мышц желудка и кишечника для лучшего усвоения пищи.

Кому назначается диета “Стол №2”

Показания к лечебному столу

Стол №2 назначается детям старше пяти лет и взрослым, если организму необходимо более щадящее питание без чрезмерного ограничения рациона.

Предполагается, что при определенных заболеваниях, например, функциональной диспепсии или хроническом гастрите в стадии ремиссии, желудок и кишечник способны нормально переваривать еду, но при этом грубая, жирная, слишком острая или холодная пища по-прежнему переносится трудно. При этом у пациента наблюдаются тяжесть в животе, быстрое насыщение, вздутие, отрыжка и неприятных привкус во рту.

Диета №2 назначается часто людям с гастритом с пониженной кислотностью, а также всем, кто восстанавливается после острых инфекций, и после резекции желудка. Стол не подойдет при диарее, людям с язвой и при повышенной кислотности, так как стимулирует секрецию и может вызвать обострение заболевания и боли. При панкреатите и холецистите диета №2 также противопоказана, так как может привести к болям в поджелудочной и желчном пузыре соответственно. Евгения Сергеевна Байтурова эндокринолог, диетолог “Он Клиник”

При каких заболеваниях пищеварительной системы применяется

Обычно диетотерапия рекомендуется при:

хроническом гастрите с пониженной кислотностью, когда железы желудка не вырабатывают достаточно соляной кислоты;

хроническом энтерите — воспалительном заболевании слизистой оболочки тонкой кишки, при котором нарушаются функции расщепления пищи и всасывания питательных веществ;

колите — воспалительном заболевании слизистой оболочки толстой кишки, сопровождающемся нарушением ее функций — вне обострения;

восстановлении после острого воспаления, инфекции или операции на ЖКТ.

Однако рацион для каждого пациента подбирается самостоятельно в зависимости от сопутствующих заболеваний и общего состояния здоровья. Например, при атрофии слизистой помимо щадящего питания необходимо обеспечить контроль содержания в еде железа, витамина B12 и фолиевой кислоты. Более того, требуется наблюдение у гастроэнтеролога, так как при таком состоянии высок риск развития раковых клеток в слизистой желудка. Об этом говорится в клинических рекомендациях “Гастрит и дуоденит”. Кроме того, причина большинства гастритов —не плохое питание, а, например, инфекция H. pylori, аутоиммунный процесс, последствия приема нестероидных противовоспалительных препаратов и другое.

Основные правила диеты №2

Принципы питания

Основу лечебного рациона составляет полноценное питание без строгих ограничений, то есть достаточное количество белка в порциях, умеренное содержание жиров, привычные углеводы и блюда, которые не перегружают желудок. Этот и другие составы лечебного питания регламентируются приказом Минздрава России №330.

Режим приема пищи

Исследование “Взаимосвязь симптомов с пищевыми привычками и предпочтениями в еде у пациентов с хроническим гастритом” от Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine (eCAM) показало, что режим питания не менее важен, чем сам состав рациона. Так как у пациентов с хроническим гастритом симптомы связаны не с набором продуктов, а с неправильными пищевыми привычками: быстрыми перекусами, нерегулярным питанием, перееданием и другим.

Есть необходимо дробно, небольшими порциями, 4–5, а иногда и шесть раз в день. Желательно, чтобы приемы пищи были в одно и то же время. Важно тщательно пережевывать продукты и избегать переедания, особенно вечером. Если необходимо поесть перед сном, лучше отдать предпочтение легкому ужину или кисломолочным напиткам за 1,5–2 часа до сна.

В среднем также необходимо выпивать до 1,5 л воды в сутки. Горячие или слишком холодные продукты желательно исключить.

Способы приготовления блюд

В столе №2 не предполагается строгое ограничение в питании. Разрешаются вареные, тушеные, запеченные продукты и иногда жареные блюда, но без грубой корки и панировки. Главное, чтобы еда долго не переваривалась, не усиливала процесс брожения в желудке, не раздражала слизистую и не провоцировала тяжесть в животе.

Калорийность и состав диеты

Стол №2 считается физиологически полноценным рационом. Его суточная калорийность составляет приблизительно 2,5–3 тыс. ккал, но возможны изменения с учетом возраста, массы тела, уровня активности и сопутствующих заболеваний, например, сахарного диабета, болезни печени, желчного пузыря и поджелудочной железы.

Средний показатель КБЖУ в день:

белки — 90–100 г;

жиры — 80–100 г;

углеводы — 350–400 г;

соль — 10–12 г.

Разрешенные и запрещенные продукты при диете

Что можно есть на диете №2

Даже если какой-то продукт есть в списке разрешенных, в первую очередь необходимо ориентироваться на собственное состояние: возвращаются ли симптомы заболевания, появляется ли боль, урчание или вздутие живота. В таком случае продукт следует временно исключить из рациона и проконсультироваться с врачом.

Группа Что разрешено Мучные изделия вчерашний пшеничный хлеб, сухари, сухой бисквит и галеты Супы на слабом мясном, рыбном, овощном или грибном бульоне; с хорошо разваренной крупой, вермишелью и мелко нарезанными овощам Мясо и птица курица, индейка, кролик, телятина и нежирная говядина Рыба только нежирная, например, хек, минтай, треска, судак или щука Молочные продукты кефир, йогурт без сахара, ряженка, нежирный творог, неострый сыр или немного сметаны в блюда Яйца всмятку или омлет Крупы и макароны овсянка, рис, гречка, манка и хорошо разваренные макароны Овощи картофель, морковь, кабачки, тыква, цветная капуста, свекла в отварном, тушеном, запеченном виде Фрукты запеченные яблоки, мягкие спелые фрукты: груша, банан, абрикос, персики или сливы Сладости желе, пастила, зефир и мармелад Напитки кисели, компоты, слабый чай, компоты, разбавленные соки, отвар шиповника и кофе с молоком, если нет неприятных симптомов

Важно не только что есть, но и как: без спешки, без переедания, только комнатной температуры и без жирной, острой и копченой еды.

Что нельзя есть на диете “Стол №2”

Под ограничение попадает все, что долго переваривается, механически травмирует слизистую и вызывает неприятные симптомы.

Группа Что запрещено Хлеб и выпечка свежая выпечка, сдоба, слоеное тесто или грубый ржаной хлеб Супы слишком наваристые бульоны, окрошка и бобовые супы Мясо и птица утка, гусь, жирная свинина, баранина и копчености Рыба жирная, копченая, соленая и консервированная рыба Молочные продукты жирные сливки, острые сыры, молоко при плохой переносимости лактозы Яйца вкрутую и сильно зажаренные Крупы и макароны бобовые, грубая перловка, ячка, пшено и кукурузная крупа при плохой переносимости Овощи редька, редис, чеснок, маринады, соленья и грибы Фрукты кислые и грубые фрукты натощак Сладости мороженое, шоколад и кремовые торты Напитки алкоголь, газировка, квас и очень крепкий кофе

Отдельно стоит сказать про соленые, копченые и переработанные продукты. Специалисты в исследовании “Потребление соли с пищей и риск рака желудка” от Frontiers in Nutrition связывают высокое потребление соли, маринованных продуктов и переработанного мяса с более высоким риском рака желудка. Поэтому при хроническом гастрите такие категории еды особенно нежелательны.

Пример меню стола №2

Меню на один день

Завтрак: овсяная каша на воде с небольшим количеством молока, омлет на пару, чай. Второй завтрак: печеное яблоко, йогурт без сахара. Обед: суп с фрикадельками, запеченная индейка, картофельное пюре, компот из сухофруктов. Полдник: творожная запеканка, кисель. Ужин: хек, тушенный с морковью, гречка, чай. Перед сном: стакан кефира.

Меню на неделю

День Завтрак Обед Полдник Ужин Понедельник Рисовая каша, омлет и чай Овощной суп, куриные тефтели и картофельное пюре Творожное суфле Запеченная рыба и тушеные кабачки Вторник Гречневая каша, сыр и чай Суп с вермишелью, телячьи кнели и морковное пюре Печеное яблоко и кефир Паровой омлет с цветной капустой Среда Овсянка, яйцо всмятку и чай Борщ на слабом бульоне, индейка и рис Кисель и сухой бисквит Творожная запеканка Четверг Манная каша и йогурт Суп-пюре из тыквы, рыбные котлеты и гречка Банан или мягкая груша без кожицы Куриное суфле и свекольное пюре Пятница Омлет, подсушенный хлеб и чай Куриный суп с фрикадельками, запеченный кролик и картофель Ряженка, галеты Хек в духовке, макароны мелкие Суббота Сырники без грубой корочки и кисель Суп с рисом, паровые котлеты из говядины, тушеная морковь Творог с небольшим количеством меда Овощное рагу с индейкой Воскресенье Гречневая каша, мягкий сыр и чай Суп овощной, судак и картофельное пюре Печеная тыква Ленивые вареники, кефир

Сколько соблюдать диету “Стол №2”

Рекомендуемая длительность всегда зависит от диагноза и самочувствия. Кому-то такой рацион нужен на 3–4 недели после обострения, а кому-то — на несколько месяцев как базовый вариант питания.

Обычно ориентируются на три вещи:

насколько быстро уходят жалобы;

как человек переносит расширение рациона;

есть ли сопутствующие заболевания — например, панкреатит, болезни желчного пузыря, анемия, дефицит B12 или железа.

Расширять меню можно постепенно: сначала добавить новые гарниры и более плотные по консистенции блюда, затем — больше свежих, но мягких продуктов, и только потом проверять переносимость более тяжелой еды.

По словам эндокринолога Евгении Байтуровой, симптомы на фоне лечебного рациона, из-за которых нужно обязательно обратиться к врачу:

острая боль — приступ панкреатита;

рвота цвета кофе или с примесью крови может свидетельствовать о кровотечении в желудке;

лихорадка, метеоризм и задержка стула — симптом непроходимости кишечника;

черный стул — также признак внутреннего кровотечения;

сильная слабость, холодный пот, учащенное сердцебиение тоже могут быть признаком внутреннего кровотечения.

Особенности диеты при заболеваниях желудка

При гастрите с пониженной кислотностью

Цель лечебного режима при таком заболевании — не перегрузить желудок, но при этом сохранить привычный рацион, не делая его слишком пресным и жидким. Пациентам рекомендуются слабые бульоны, рубленое мясо, хорошо разваренные каши, нежирные кисломолочные продукты и запеченные овощи.

Также при гастрите с пониженной кислотностью важно соблюдать режим и не есть на бегу. У таких пациентов чаще всего хуже переваривается еда, поэтому порции должны быть небольшими. Более того, стоит не допускать слишком длинные перерывы между приемами пищи, чтобы не усиливать тяжесть в желудке и отрыжку.

По словам диетолога “Он Клиник” Евгении Байтуровой, пациенты чаще всего совершают следующие ошибки в питании при гастрите с пониженной кислотностью:

слишком малые порции: есть нужно досыта, но без переедания и ощущения тяжести в желудке;

прием воды вместе с пищей: это разбавляет желудочный сок, поэтому лучше пить за минимум 30 минут до еды, через час после;

употребление грубой и необработанной клетчатки: лучше в тушеном, вареном или измельченном виде;

проглатывание пищи большими кусочками: важно также хорошо пережевывать еду, так как еще во рту начинается процесс переваривания.

При атрофическом гастрите

При атрофическом гастрите меню должно быть максимально точно подобрано под состояние здоровья ЖКТ: никаких острых, холодных или кислых продуктов, достаточное количество белка и калорий в ежедневном рационе. Атрофия слизистой может приводить к дефициту железа и витамина B12 и требует наблюдение врача и восполнения недостающих микроэлементов.

Без данных микроэлементов развиваются B12-дефицитная и железодефицитная анемии и другие патологии. Контроль и проведение анализов на ферритин обязательно раз в 6 месяцев. Он показывает запасы железа в тканях. Евгения Сергеевна Байтурова эндокринолог, диетолог “Он Клиник”

В российских рекомендациях по аутоиммунному гастриту также указывается связь атрофического гастрита с гипо- и ахлоргидрией, B12-дефицитной и железодефицитной анемией и рекомендуется эндоскопическое наблюдение.

Если атрофический гастрит сочетается с болезнями печени, желчного пузыря, поджелудочной железы или кишечника, базовый стол №2 дополнительно смягчается путем перехода на щадящую диетотерапию №5.

Расширение диеты должно быть постепенным и нерезким при достижении ремиссии. Щадящий рацион назначается врачом строго на определенный срок, после обострения заболевания или после операции, так как при длительном применении может вызвать атрофию желудка. Через несколько месяцев специалист порекомендует вернуться к нормальному питанию, но без жареной и жирной пищи. Евгения Сергеевна Байтурова эндокринолог, диетолог “Он Клиник”

При анацидном гастрите

Анацидный гастрит — это вариант атрофического гастрита, при котором выработка соляной кислоты резко снижена или почти отсутствует. Из-за этого белковая пища может перевариваться хуже, а усвоение железа и витамина B12 минимальное. Здесь особенно важны:

небольшие, но частые приемы пищи;

мягкая консистенция блюд;

достаточное количество белка;

отсутствие грубой, жирной и раздражающей еды;

контроль состояния с помощью анализов.

Но если у пациента уже есть железодефицит или B12-дефицит, врач может назначить добавки или инъекции, потому что одной коррекции питания бывает недостаточно. Информация следует из экспертного обзора “Обновленная информация о клинической практике AGA в области диагностики и лечения атрофического гастрита” от журнала Gastroenterology.

Частые вопросы о диете №2

01 Подходит ли диета №2 при хроническом гастрите — Лечебный рацион №2 подходит в основном при хроническом гастрите с пониженной кислотностью только в период ремиссии или в фазе восстановления после обострения. 02 Чем стол №2 отличается от других лечебных диет — Второй стол не самый строгий по сравнению с другими лечебными диетами. Он более щадящий привычного рациона, но не требует исключительно протертой пищи и в нем больше разнообразия разрешенных продуктов. Цель данной диетотерапии — поддерживать полноценное питание и при этом облегчить желудку переваривание пищи. 03 Можно ли есть свежие овощи и фрукты — Свежие фрукты и овощи можно есть, но не сразу и далеко не всем пациентам. Если заболевание находится в стадии обострения, то лучше ограничиться запеченными, тушеными и протертыми плодами. Диетолог Евгения Байтурова рекомендует брать на этап ремиссии фрукты без кожуры и в запеченном виде, так как свежие могут вызвать метеоризм: спелые бананы, сладкая груша, авокадо, персик или нектарин, арбуз, дыня на сытый желудок и запеченное яблоко.

В рацион также можно добавить и овощи:

огурцы сладкие и без шкурки;

помидоры спелые и не кислые;

натертая сладкая морковь;

очень молодой кабачок;

свежевыжатый сок из моркови.

Не рекомендуются ягоды с косточками, цитрусовые из-за возможного раздражения желудка, виноград, так как может вызвать брожение.