Диета “Стол №5”: какие продукты можно и нельзя при таком режиме питания

Задача диеты №5 — снизить нагрузку на пищеварение, наладить отток желчи, помочь печени работать лучше и снизить риск появления обострений. Разберем, кому подходит данный лечебный стол, что можно и нельзя есть, как готовить блюда и где пациенты чаще всего ошибаются.

Что такое стол №5

Лечебный рацион №5 — это щадящее питание для людей с заболеваниями гепатобилиарной системы, то есть органов, отвечающих за образование и выведение желчи, например, печени, желчного пузыря и желчных протоков.

Печень участвует в углеводном, жировом и белковом обмене, синтезе холестерина, образовании желчи и обезвреживании токсинов. Когда она или желчевыводящая система воспалены или идет процесс восстановления после операции, правильный рацион становится главной частью лечения. Это подтверждается “Руководством ESPEN по клиническому питанию при заболеваниях печени” от журнала Clinical Nutrition.

. Фото: Unsplash

Чаще всего коррекция питания необходима при хроническом воспалении желчного пузыря, печени, дискинезии желчевыводящих путей, например, при спазме сфинктера Одди и после холецистэктомии. Евгения Маевская Гастроэнтеролог и диетолог ФГБУ “Объединенная больница с поликлиникой” Управления делами президента РФ

Показания к щадящему меню №5

При заболеваниях печени

Лечебный рацион №5 чаще всего назначается при хроническом гепатите вне выраженного обострения, жировой болезни печени, компенсированном циррозе и в период восстановления здоровья после острых состояний. Соблюдение данной диеты поможет не перегружать печень избытками жира и раздражающей пищей, но при этом сохранить полноценность рациона.

Для пациентов с хроническими болезнями печени особенно важно сохранять достаточные калорийность и содержание белка, чтобы помогать клеткам слизистых восстанавливаться и не терять мышечную массу.

При болезнях желчевыводящих путей

При хроническом холецистите, дискинезии желчевыводящих путей и желчнокаменной болезни не в период обострения диета помогает соблюдать рацион, уменьшить пищевые триггеры и регулировать нормальный отток желчи. Рекомендации российской гастроэнтерологической ассоциации по диагностике и лечению желчнокаменной болезни выделяют, что наличие ожирения, быстрое похудение, прием эстрогенов или заместительной гормональной терапии ухудшают протекание заболеваний.

. Фото: Источник: freepik.com

При удалении желчного пузыря

После хирургического извлечения желчного пузыря — холецистэктомии — желчь в кишечник поступает постоянно и непрерывно напрямую из печени. Поэтому рацион должен быть щадящим, то есть маленькими порциями, с малым количеством жирного, чтобы минимизировать дополнительный выброс желчи.

В исследовании “Диета после холецистэктомии” от журнала Current Medicinal Chemistry указано, что после операции у части пациентов возникает постхолецистэктомическая диарея, а умеренное потребление жира и постепенное включение растворимой клетчатки в порции еды могут помочь отрегулировать работу печени.

При панкреатите и для поджелудочной железы

При хроническом панкреатите чаще назначается диета №5п. Порции еды должны быть дробными, с достаточным количеством белка и без “диетических качель”, то есть без постоянных переходов от строгих ограничений к перееданию. В период обострения воспаления поджелудочной железы назначается полный отказ от еды на 2–3 дня и обильное питье — только вода и отвар из шиповника — затем в течении следующих 5–6 дней вводится протертая, теплая, жидкая и полужидкая пища. В “рекомендациях ESPEN по клиническому питанию при остром и хроническом панкреатите” от журнала Clinical Nutrition указано, что перечень блюд для пациентов подбирается, ориентируясь на стадию протекания этого заболевания и нутритивному статусу больного, то есть комплексную характеристику степени соответствия между поступлением питательных веществ (нутриентов) и их расходом.

При сахарном диабете

Если у человека диагностирован диабет и одновременно есть патология работы печени или желчного пузыря, врач может назначить щадящую диету, но со строгим контролем углеводов, режимом питания и соблюдением нормального уровня гликемии. Согласно научной работе “Ожирение и управление массой тела для профилактики и лечения диабета: стандарты медицинской помощи при диабете — 2026” из журнала Diabetes Care, перечень блюд для диабетиков устанавливается с учетом сопутствующих диагнозов и состояния здоровья.

Не стоит забывать о том, что столы по Певзнеру, к которым относится диета “стол №5”, были упразднены еще в 2003 году из-за их мнимой универсальности для всех патологий. Однако, можно использовать основные принципы этих лечебных рационов, задача которых облегчить работу пищеварения в остром периоде, подстраивая их под каждую конкретную ситуацию. комментирует Евгения Маевская.

. Фото: Unsplash

Основные правила диеты №5

Принципы щадящего питания

Режим №5 предполагает рацион с нормальным количеством белка и углеводов и умеренное содержание жиров. Еда подбирается таким образом, чтобы не спровоцировать спазмы, застой желчи, тошноту и не перегрузить органы ЖКТ. Поэтому исключается жареное, жирное, острое, копченое и слишком холодные блюда. Основной пищей должна быть вареная, запеченная и приготовленная на пару еда: каши, термически обработанные овощи, некислые фрукты, кисломолочные, рыба и негустые бульоны.

В среднем в сутки, по данным из “Современных аспектов диетотерапии в Российской Федерации” от “Крымского терапевтического журнала”, ориентироваться следует на:

85–90 г белка;

70–80 г жиров;

300–330 г углеводов;

6–10 г соли;

около 1,5–2 л жидкости.

Режим питания и размер порций

Оптимальное расписание приемов пищи составляет 5–6 раз в день без длительных перерывов и переедания вечером. Главная задача №5 — уменьшить нагрузку на желчевыводящие каналы и не допустить ощущения тяжести после еды. Поэтому порции должны быть дробными, а пережевывать пищу нужно медленно.

Суточная калорийность регулируется для каждого пациента индивидуально, но по базовым правила диапазон составляет около 2,3–2,6 тыс. ккал.

. Фото: Unsplash

Через какое время можно расширять перечень разрешенных блюд?

Здесь все зависит от исходной интенсивности процесса обострения и характеристики того диагноза, с которым мы имеем дело. Например, после стихания воспаления при холецистите минимальное расширение порций возможно не ранее, чем через 10–14 дней. А через четыре недели, при условии отсутствия жалоб, можно вернуться к блюдам с нормальным содержанием жиров. комментирует Евгения Маевская.

Способы приготовления блюд

Как было упомянуто выше, основными способами обработки продуктов остаются варка, тушение без жарки, на пару и запекание. Недопустимо приготовление еды во фритюре, на большой количестве масла и методом копчения.

Блюда должны быть теплыми, не горячими, но и не холодными. В период обострения заболеваний следует отдавать предпочтение мягким консистенциям: пюре, суфле, жидким кашам, крем-супам.

. Фото: Unsplash

Что можно есть на лечебном рационе №5

Основной пищей должны быть каши, запеканки, паровые котлеты, суфле, блюда из птицы, рыба с овощами, супы-пюре, кисломолочные продукты. Согласно научной работе “Диагностика и лечение диареи после холецистэктомии” от World Journal of Gastrointestinal Surgery, при склонности к запорам и после извлечения желчного пузыря рекомендуется в минимальном количестве включать в перечень блюд источник клетчатки — свеклу, чернослив, овощи и фрукты.

Ниже приведена удобная таблица с базовыми разрешенными продуктами.

Группы еды Рекомендации Напитки вода без газа, некрепкий чай, компоты, кисели, отвар шиповника Хлеб вчерашний хлеб, сухари, галеты, несдобное печенье Источники белка яйца, мясо и рыба — курица, индейка, кролик, нежирная говядина, хек, треска, судак Молочные продукты творог, кефир, йогурт без избытка жира, немного сметаны Крупы и макаронные изделия овсянка, гречка, рис, манка, булгур, кускус, макароны из твердых сортов Овощи картофель, кабачок, тыква, морковь, цветная капуста, брокколи, свекла Фрукты сладкие яблоки, груши, банан в умеренном количестве, запеченные фрукты Жиры немного сливочного масла, растительные масла в умеренном количестве Супы овощные с мелкорубленной зеленью, крупяные, молочные, вегетарианские борщ и щи без зажарки

. Фото: Unsplash

Что нельзя на лечебном рационе №5

Важно: “нельзя” в лечебной диете — список того, что может ухудшить здоровье пациента в период лечения или восстановления после обострения или операции. Во время ремиссии разнообразие порций постепенно расширяется с учетом реакции организма на ту или иную еду.

Группы еды Список запрещенных продуктов Жирное мясо свинина, утка, гусь, жирная баранина, сало Рыба скумбрия, сельдь, жирные соленые и копченые сорта Выпечка свежий хлеб, слоеное и сдобное тесто, жареные пирожки Бульоны крепкие с мясом, рыбные, грибные Овощи-триггеры редька, редис, чеснок, много сырого лука, щавель, шпинат Консервы копчености, колбасы, маринады, консервы Десерты кремовые пирожные, шоколад, мороженое Напитки алкоголь, газировка, очень крепкий кофе и чай

. Фото: Unsplash

Разновидности рациона №5

У пятого стола есть подварианты, каждый из которых выбирается в зависимости от состояния пациента.

№5а — наиболее щадящий вариант, чем стандартный стол. Назначается в период обострения гепатита, застоя желчи или в начале восстановления. Еду необходимо тщательно протирать и исключить грубую клетчатку из порций — нерастворимые пищевые волокна в оболочках растений, которые не перевариваются ферментами желудка — например, отруби, крупы, фрукты и ягоды с кожурой, бобовые, орехи, а также капусту, сельдерей и морковь.

№5п — подвид диеты, назначаемый при панкреатите. При обострении заболевания стол помогает снизить нагрузку на поджелудочную железу, ограничивая жиры до 40–60 г и углеводы до 200–240 г в сутки.

№5щ назначается при воспалении верхних отделов ЖКТ, например, гастрите или дуодените, и наличии проблем с желчеотделением. Но слишком сильное ограничение жиров, необходимое для снятия воспаления, может привести к тому, что желчь будет застаиваться еще сильнее. Более того, длительное потребление исключительно жидкой пищи отучает кишечник переваривать твердую еду самостоятельно, что впоследствии способно вызвать запоры. При соблюдении данной диеты необходим постоянный мониторинг состояния у врача, так как из-за сильных ограничений также есть риск появления дефицита витаминов и других микроэлементов. Поэтому придерживаться такого рациона рекомендуется порядка 7–14 дней.

№5ж/л назначается при застое желчи и гипомоторике желчевыводящих путей, когда важно мягко стимулировать желчный пузырь к активным сокращениям. В диете разрешены много овощей и фруктов, так как клетчатка в их составе активизирует работу кишечника. Блюда не обязательно превращать в пюре. Однако этот вид стола нельзя назначать при наличии камней в желчном пузыре или острого воспалительного процесса, так как это спровоцирует приступ желчной колики.

№5р назначается после операций на желудке (резекции) для борьбы с демпинг-синдромом. Это состояние, при котором пища слишком быстро попадает в кишечник, вызывая резкие скачки сахара, потливость, слабость и боли в ЖКТ. Главное правило диеты — нельзя пить во время еды, только через 30–60 минут после твердой пищи. Также исключаются простые углеводы и закуски, например, мед, варенье и сладости, так как они мгновенно всасываются в кишечник и вызывают резкий выброс инсулина. Пациентом может быть рекомендовано полежать 15–20 минут сразу после еды, чтобы под действием силы тяжести еда не попадала сразу в кишечник.

. Фото: Unsplash

Пример меню пятой диеты на неделю

Меню, представленное ниже, лишь наглядный пример. При панкреатите, диабете, после операции и в период обострения состав блюд должен корректироваться врачом.

Завтрак Второй завтрак Обед Полдник Ужин Понедельник овсянка на воде с молоком, белковый омлет, чай творожная запеканка овощной суп, гречка, паровые тефтели, компот печеное яблоко хек на пару, картофельное пюре, салат из отварной свеклы Вторник рисовая каша, творог, чай банан вегетарианский борщ, куриная котлета, кабачки галеты и кисель запеченная индейка, тушеная морковь с рисом, напиток из шиповника Среда манный пудинг, некрепкий чай йогурт суп-пюре из тыквы, суфле из говядины, макароны компот и сухари творожное суфле, запеченная груша Четверг гречка с небольшим кусочком масла, омлет из яиц печеное яблоко суп с вермишелью, рыба запеченная, картофель кефир ленивые вареники, чай Пятница овсяная каша с ягодным соусом, творог с бананом сухари и кисель свекольник без зажарки, тефтели из индейки, рис йогурт овощное рагу и судак Суббота творожный пудинг, чай сладкая груша суп овощной с крупой, паровые котлеты, пюре из цветной капусты компот запеканка из макарон и творога Воскресенье молочная гречка, омлет из яиц печеная тыква суп с рисом, кролик тушеный без обжарки, морковное пюре кефир рыбные кнели, тушеные кабачки и легкий сметанный соус

. Фото: Unsplash

Плюсы и минусы диеты №5

Плюсы меню №5 в том, что:

Оно имеет понятную логику правил, то есть существуют определенные списки разрешенных и запрещенных продуктов, а также четкие правила приготовления пищи. Используются базовые ингредиенты, которые есть в любом магазине, например, крупы, овощи, нежирное мясо и рыба. Оно обеспечивает организм всеми необходимыми веществами в правильном соотношении, несмотря на имеющиеся ограничения. Дробный режим поддерживает стабильный уровень сахара в крови и правильный отток желчи. Его можно придерживаться длительное время в стадии ремиссии благодаря сбалансированным порциям и исключению еды-триггеров, например, острого, копченого и жареного. Строгое расписание приемов пищи помогает избежать переедания или чувства голода.

Главный минус заключается в соблюдении дисциплины. Еда должна быть домашней, а составы блюд следует тщательно изучать, чтобы не вызвать раздражение и без того воспаленных слизистых ЖКТ. Много времени на приготовление еды и бытовая рутина могут утомлять. Чтобы упростить себе задачу, можно запекать ингредиенты в фольге или использовать мультиварку. Это позволит сэкономить часы у плиты и соответствует правилам щадящего рациона.

Частые ошибки при соблюдении диеты

Как рассказывает эксперт Евгения Маевская, в начале лечения пациенты часто совершают три ошибки:

Полное исключение жиров. Из-за страха вновь испытать сильную боль пациенты часто полностью исключают все жиросодержащие продукты, например, масло и яйца. Такая ошибка может привести к усилению нарушения желчеотделения и нарастанию симптомов. Максимально дробное питание по 6–7 раз в день. Такая интенсивность не даст возможности пищеварительной системе отдохнуть. Использование “народных” желчегонных средств, салат из одуванчиков или сок из редьки. Такие природные холеретики, усиливающие выработку желчи печенью, при застое (холестазе) могут спровоцировать приступ печеночной колики или спазма.

Также гастроэнтеролог рассказала нам о частых ошибках, которые мешают пациентам выйти в длительную ремиссию. Среди них: