Диспансеризация в 2027 году: что входит в обследование по ОМС

Диспансеризация в 2027 году позволит взрослым гражданам бесплатно проверить здоровье по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), выявить хронические заболевания и оценить риски их развития. Разобрали перечень анализов и обследований, порядок записи и возможные изменения в программе. Отдельно рассмотрели скрининг репродуктивного здоровья и гарантии работающим гражданам.

Что такое диспансеризация и профилактический медицинский осмотр

Диспансеризация — это комплекс обследований, который помогает выявлять заболевания на ранних стадиях, когда симптомы могут еще отсутствовать [1][2]. Программа включает анкетирование, измерение основных показателей, лабораторные анализы, отдельные инструментальные исследования и консультацию врача-терапевта.

Профилактический медицинский осмотр — более короткая проверка здоровья. Он позволяет определить основные факторы риска заболевания [1][2]. Врач может измерить рост, вес, артериальное давление и окружность талии, рассчитать индекс массы тела, назначить анализы на глюкозу и холестерин. Конкретный перечень процедур зависит от возраста.

Главное различие заключается в объеме обследований. Диспансеризация включает профилактический медицинский осмотр и индивидуальные дополнительные исследования для отдельной возрастной группы.

Кто имеет право пройти диспансеризацию в 2027 году

. Фото: Фото радио "Вести FM"

Периодичность обследований зависит от возраста. По действующему порядку взрослые в возрасте от 18 до 39 лет проходят диспансеризацию один раз в три года, а граждане от 40 лет — ежегодно [1][2]. Между плановыми обследованиями можно проходить профилактический медицинский осмотр.

Общие правила и график прохождения по годам

Если в 2027 году сохранятся действующие правила, пройти плановую диспансеризацию смогут граждане, которым исполнилось 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 или 39 лет, а также все, кому 40 лет и больше. Дети проходят профилактические осмотры по отдельному графику, установленному для несовершеннолетних.

Год рождения* Возраст в 2027 году 2009 18 лет 2006 21 год 2003 24 года 2000 27 лет 1997 30 лет 1994 33 года 1991 36 лет 1988 39 лет 1987 и ранее 40 лет и старше

Перед записью на обследование стоит уточнить действующий порядок в поликлинике или на официальном портале регионального здравоохранения.

Кому положены ежегодные осмотры и особые льготы

Граждане от 40 лет могут проходить диспансеризацию раз в год. Это правило распространяется и на работающих пенсионеров.

Людям с хроническими заболеваниями может потребоваться дополнительное диспансерное наблюдение. Его график определяется диагнозом и рекомендациями лечащего врача.

Отдельные гарантии предусмотрены для ветеранов боевых действий и некоторых участников специальной военной операции. Программа государственных гарантий закрепляет бесшовный маршрут лечения с сокращенными сроками обследований от 1 до 3 дней и плановой госпитализации до 10 дней [3]. Военнослужащие в отпуске могут получать первичную медпомощь незамедлительно и без полиса ОМС в ближайшей клинике. Бойцы и их супруги имеют законное право на бесплатную психологическую поддержку на всех этапах лечения. Организацию записи к врачам, контроль сроков и прохождение процедур без очередей обеспечивают закрепленные за ветеранами персональные координаторы.

Что изменится с 2027 года

Врач Фото: Источник: https://www.magnific.com

Минздрав России подготовил проект нового порядка проведения профилактических медосмотров и диспансеризации, предполагаемая дата вступления в силу которая — март 2027 года[4]. Среди предложенных новшеств — следующие направления:

Определение уровня липопротеина (а). Это показатель крови, связанный с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Его определение может дополнить оценку вероятности развития атеросклероза — хронического заболевания артерий, при котором на их внутренних стенках откладывается “плохой” холестерин и жиры, образуя так называемые холестериновые бляшки — и связанных с ним осложнений. Более подробная оценка вероятности ишемической болезни сердца при анализе данных пациента. Это может помочь врачу определить, кому необходимы дополнительные диагностические процедуры. Учет коронарного кальция. При наличии результатов ранее проведенной компьютерной томографии сердца или органов грудной клетки предлагается проверка сосудов на наличие опасных бляшек. Это позволит вовремя выявить признаки инфаркта без назначения новых сложных обследований.

В проектных материалах также описаны возможные корректировки графика отдельных исследований. Например, периодичность проверки холестерина и легких будет зависеть от возраста и наличия зависимости от никотина, а направление на УЗИ брюшной аорты, гликированный гемоглобин и сканирование сосудов шеи будут привязаны к определенным факторам риска, например, при пограничном сахаре.

Что входит в диспансеризацию

Диспансеризация проводится в два этапа.

Первый этап

На первом этапе оцениваются основные показатели здоровья, выявляются распространенные хронические заболевания и факторы риска. В базовую программу могут входить:

анкетирование для уточнения жалоб, образа жизни, физической активности, курения, употребления алкоголя и других факторов риска;

измерение роста, массы тела, окружности талии и артериального давления;

расчет индекса массы тела;

анализ крови на общий холестерин и глюкозу;

общий анализ крови — в возрастных группах, для которых он предусмотрен;

электрокардиография — с учетом возраста и периодичности, установленной программой;

измерение внутриглазного давления;

флюорография или другое исследование органов грудной клетки с учетом ранее выполненных обследований;

скрининговые исследования для раннего выявления отдельных онкологических заболеваний;

консультация терапевта по результатам обследования.

Женщинам в рамках онкологического скрининга назначаются цитологическое исследование материала с шейки матки и маммография. Для мужчин предусмотрено определение простатспецифического антигена (ПСА) — белка, который вырабатывается клетками предстательной железы — для ранней диагностики рака и других заболеваний простаты.

В зависимости от возраста и показаний могут проводиться другие исследования. Например, при выявлении повышенного уровня глюкозы врач может назначить дополнительную оценку усвоения углеводов в организме.

Второй этап

Второй этап диспансеризации нужен для дополнительного обследования и проводится для тех пациентов, у кого по результатам первого обнаружены отклонения и требуется постановка диагноза.

Врач может направить пациента:

к неврологу;

к хирургу или урологу;

к колопроктологу;

к акушеру-гинекологу;

на колоноскопию, ректороманоскопию или другие исследования кишечника;

на спирометрию — при подозрении на хронические заболевания органов дыхания;

на дополнительные анализы крови, инструментальные исследования или другие процедуры, если это необходимо для уточнения диагноза.

Репродуктивное здоровье: специальный чекап

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Оценка репродуктивного здоровья входит в программу бесплатных профилактических обследований параллельно с основным медосмотром. Она помогает выявлять состояния, которые могут повлиять на возможность зачатия, течение беременности и репродуктивную функцию.

Обследование предусмотрено для женщин и мужчин в возрасте 18–49 лет [5].

Первый этап для женщин включает:

прием и осмотр врача акушера-гинеколога;

пальпацию молочных желез;

осмотр шейки матки в зеркалах с забором материала для исследования;

микроскопическое исследование влагалищных мазков;

цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала, если нет медицинских противопоказаний;

лабораторное исследование мазков для выявления возбудителей инфекций органов малого таза методом ПЦР у женщин в возрасте 18–29 лет.

Первый этап для мужчин включает прием и осмотр врача-уролога. Если такого специалиста нет, осмотр может провести хирург, прошедший подготовку по вопросам репродуктивного здоровья мужчин.

Второй этап для женщин назначается по результатам первичного обследования. При наличии показаний он может включать:

лабораторные исследования для выявления инфекций органов малого таза методом ПЦР у женщин в возрасте 30–49 лет;

ультразвуковое исследование органов малого таза;

УЗИ молочных желез; повторный прием акушера-гинеколога.

Второй этап для мужчин может включать:

спермограмму;

исследования на инфекции, передающиеся половым путем;

УЗИ предстательной железы и органов мошонки;

повторный прием уролога или хирурга.

Как пройти диспансеризацию бесплатно по полису ОМС

. Фото: Кадр телеканала "Россия"

Диспансеризация проводится бесплатно по полису ОМС. Обычно пройти обследование можно в поликлинике, к которой прикреплен пациент.

Чтобы пройти диспансеризацию, нужно:

Уточнить в поликлинике, положено ли плановое обследование в текущем году и какие процедуры входят в программу. Записаться на прием. Способы мы разберем ниже. Подготовить документы: паспорт и полис ОМС. СНИЛС стоит взять с собой, если он требуется медицинской организации для оформления документов. Пройти первый этап обследования. Часть анализов и процедур может быть организована в один день, но иногда требуется несколько визитов. Если выявлены отклонения, пройти назначенные дополнительные обследования и консультации специалистов.

Как записаться на диспансеризацию через “Госуслуги” или в поликлинике

Способ записи зависит от региона и возможностей медицинской организации. В большинстве случаев можно выбрать один из следующих вариантов:

Через “Госуслуги”. Нужно войти в учетную запись и проверить доступность услуги записи на профилактический осмотр или диспансеризацию в своем регионе. Через региональный портал здравоохранения. В некоторых регионах запись доступна на отдельном медицинском портале или в региональном приложении. По телефону поликлиники. Регистратура сообщит, в какие дни проводятся обследования и нужно ли предварительно записываться к терапевту. Лично в медицинской организации. Можно обратиться в регистратуру или кабинет медицинской профилактики и уточнить порядок прохождения. По месту работы. Если работодатель организует выездную диспансеризацию, информацию о дате и порядке участия сообщат сотрудникам.

Как правильно подготовиться к диспансеризации

Подготовка к диспансеризации зависит от списка назначенных процедур. Основные рекомендации следующие:

уточнить в поликлинике, какие анализы нужно сдавать натощак и сколько времени нельзя принимать пищу;

сообщить врачу о принимаемых лекарствах и хронических заболеваниях;

при наличии принести результаты недавних обследований, выписки и сведения о ранее установленных диагнозах;

заранее уточнить, нужно ли подготовиться к отдельным исследованиям.

Подготовка зависит от конкретных процедур и ее необходимо уточнять в поликлинике, где будет проводиться диспансеризация. Например, некоторые анализы крови сдаются натощак. Также назначенные препараты нельзя отменять без согласования с врачом.

Где получить результаты и что значат группы здоровья

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Результаты диспансеризации можно получить у врача-терапевта. Врач объяснит показатели, сообщит о выявленных факторах риска и определит группу здоровья:

Ⅰ группа: заболеваний и факторов развития не выявлено или они на низком или среднем сердечно-сосудистом уровне риска и после обследования терапевт проводит краткую консультацию;

Ⅱ группа: хронических болезней на этапе обследования нет, но есть факторы риска, например, лишний вес или вредные привычки, поэтому назначаются наблюдение и профилактика;

Ⅲ группа: выявлены хронические заболевания неинфекционные или иные заболевания, после чего пациент вносится в диспансерный учет и направляется на лечение.

Освобождение от работы на диспансеризацию

Работники имеют право пройти диспансеризацию в рабочее время с сохранением места работы и среднего заработка [6]. Количество предоставляемых дней зависит от возраста и категории гражданина.

Категория работника Освобождение от работы Работники младше 40 лет, не относящиеся к специальным категориям Один рабочий день раз в три года Работники в возрасте 40 лет и старше Один рабочий день ежегодно Предпенсионеры — в течение пяти лет до наступления пенсионного возраста — и получатели пенсии по старости или за выслугу лет Два рабочих дня ежегодно Работники, привлекаемые к сверхурочной работе сверх 120 часов в год [7] Один рабочий день ежегодно

Чтобы воспользоваться гарантией на оплачиваемый день для прохождения диспансеризации, работнику нужно подать письменное заявление и согласовать дату с руководством.

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