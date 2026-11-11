До скольких продается алкоголь в Москве и других регионах России в 2026 году

В России алкоголь в обычных магазинах разрешено продавать с 8.00 до 23.00, но в некоторых регионах действуют более строгие правила. Например, в Санкт-Петербурге купить спиртное можно только с 11.00 до 22.00, а в Вологодской области по будням — всего два часа в день. Разбираемся, в какой временной промежуток продается алкоголь в 2026 году, когда действуют дополнительные запреты, можно ли заказать напитки ночью и какие штрафы предусмотрены для нарушителей.

До какого часа можно купить алкоголь в магазине

По общему правилу алкоголь в России продается до 23.00 по местному времени. С этого часа до 8.00 следующего дня действует федеральный запрет на розничную продажу спиртного [1].

Со скольких продается алкоголь утром

В Москве продажа алкоголя начинается с 8.00. Это правило действует в будни, нерабочие и праздничные дни, если не установлен отдельный запрет. Допустим, супермаркет открывается в 7.00. Покупатель может приобрести продукты, но за вином или пивом придется вернуться после восьми утра. Если магазин начинает работать в 9.00, алкоголь появится в продаже одновременно с открытием торговой точки.

В других регионах начало торговли может быть более поздним. Например, в Санкт-Петербурге спиртное разрешено продавать с 11.00. Подробнее продажи по регионам мы разберем ниже.

Чем отличается продажа в Москве и Московской области

В Москве и Подмосковье алкоголь можно купить с 8.00 до 23.00 ежедневно. В столице действуют федеральные временные рамки, поэтому обычные супермаркеты, продуктовые и специализированные магазины не вправе реализовать спиртное после 11 вечера.

В Подмосковье с 1 сентября 2025 года действуют дополнительные ограничения для магазинов в многоквартирных домах. Продажа алкоголя запрещена в торговых точках с выходами во двор, за исключением предусмотренных законом случаев [13].

В Подмосковье с 1 марта 2026 года вступили в силу дополнительные ограничения для ресторанов и баров в жилых домах [2]:

в отдельных объектах общепита, не относящихся к ресторанам, крепкий алкоголь разрешено продавать только с 13.00 до 15.00;

для заведений во встроенно-пристроенных и пристроенных помещениях, в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, у которых все входы для посетителей организованы со стороны улично-дорожной сети и расположены в радиусе не более 30 метров до края проезжей части, предусмотрено время с 8.00 до 23.00.

Часы продажи алкоголя в других регионах России

Федеральный закон устанавливает общие временные границы, но субъекты РФ вправе сокращать разрешенные часы торговли и вводить дополнительные запреты на отдельные даты.

В некоторых регионах спиртное продается до 21.00 или 22.00, а в других разрешенный промежуток значительно короче.

Регион Разрешенное время продажи в обычных магазинах Санкт-Петербург 11.00–22.00 [4] Калининградская область 11.00–21.00 [5] Тюменская область 08.00–21.00 [6] Вологодская область 12.00–14.00 по будням; в субботу и воскресенье — 08.00–23.00, кроме дней полного запрета [3]

Часы продажи определяются регионом. Поэтому магазины одного бренда в Москве, Петербурге и Калининграде могут продавать спиртное по разному графику. Проверить региональные правила можно в справочнике “КонсультантПлюс” об ограничениях продажи алкогольной продукции [7]. В нем собраны действующие нормативные акты субъектов РФ.

Меняется ли время продажи в праздники и выходные

Меняется ли время продажи алкоголя в праздники и выходные Фото: Unsplash

Сам по себе праздник не продлевает разрешенное время торговли спиртосодержащих напитков. В Москве на Новый год, 8 Марта, майские и обычные выходные магазины по-прежнему могут продавать алкоголь с 8.00 до 23.00.

При этом федеральное законодательство разрешает регионам устанавливать дополнительные дни полного запрета по следующим датам:

1 июня — День защиты детей;

1 сентября — День знаний;

11 сентября — Всероссийский день трезвости;

выпускные и последние звонки — дополнительные ограничения зависят от регионального законодательства и дат проведения мероприятий.

В Санкт-Петербурге, например, отдельный запрет распространяется на день проведения праздника выпускников “Алые паруса”. В Москве общегородского запрета на продажу алкоголя 1 июня или 1 сентября нет. Однако временные ограничения устанавливаются в местах проведения массовых мероприятий.

Рестораны, кафе и бары: можно ли заказать спиртное после 23.00

В ресторане или баре спиртосодержащие напитки можно заказать после 23.00, если заведение имеет право его продавать и в регионе нет дополнительных ограничений.

Федеральный ночной запрет прежде всего касается обычной розничной торговли. Между покупкой в магазине и заказом в ресторане есть принципиальная разница.

В супермаркете человек приобретает бутылку и уносит ее домой. В кафе или баре алкоголь продается для потребления в заведении. При реализации спиртного в заведении сотрудник должен вскрыть потребительскую упаковку.

Купить закрытую бутылку на вынос после 23.00 под видом ресторанного заказа нельзя

Кроме того, не каждое заведение может торговать спиртным круглосуточно. Для продажи крепких напитков и вина, как правило, необходима соответствующая лицензия на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания, в то время как для пива, сидра, пуаре и медовухи она не требуется.

Где еще можно приобрести алкоголь ночью

У федерального ночного запрета есть исключения.

В аэропортах и магазинах duty free

Магазины беспошлинной торговли в специальных таможенных зонах — duty free — освобождены от общего ограничения с 23.00 до 8.00 [1]. Но приобрести там спиртосодержащие напитки могут только пассажиры и другие лица, имеющие доступ в соответствующую зону аэропорта. Само расположение в терминале не дает кафе и ресторанам права продавать алкоголь ночью, они работают по правилам общественного питания.

Можно ли заказать в интернет-магазине?

Заказать крепкий алкоголь через интернет с доставкой на дом в России нельзя [1]. Это касается не только сайтов интернет-магазинов, но и продажи через приложения или мессенджеры. Некоторые торговые сети позволяют посмотреть ассортимент, проверить наличие товара или оформить предварительное бронирование. Но сама продажа должна происходить с соблюдением законодательных требований.

Одинаковое ли время для пива, вина и крепких напитков

Одинаковое ли время продажи для пива, вина и крепких напитков Фото: Unsplash

В Москве время продажи алкоголя не зависит от его крепости. Для пива, вина, водки и других спиртных напитков действует единый период — с 8.00 до 23.00.

Алкогольной в общем случае признается пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готового продукта, за исключением предусмотренных законом категорий [8]. При этом региональные власти могут вводить дополнительные ограничения, в том числе для отдельных категорий товаров.

Время продажи в “Пятерочке”, “Магните” и других сетях

Крупные торговые сети соблюдают те же региональные ограничения, что и небольшие продуктовые магазины.

В московских магазинах крупных сетей алкоголь можно купить не раньше 8.00 и не позже 23.00. Даже если конкретная “Пятерочка” открывается в семь утра, продажа спиртного начнется только с восьми. Или если торговая точка закрывается в 22.00, продажа завершится раньше установленного законом предела.

Магазины сети “Магнит”, “Лента”, “Перекресток” или “Ашан” работают по тем же ограничениям. В других регионах часы могут отличаться.

Где запрещена продажа спиртного в любое время

Закон ограничивает продажу алкоголя не только по часам, но и по месту расположения торговой точки. Запреты распространяются, в частности, на [1]:

помещения образовательных и медицинских организаций;

определенные объекты культуры и спорта;

вокзалы и терминалы — за исключением предусмотренных законом случаев, в том числе магазинов duty free и отдельных объектов питания;

общественный транспорт;

автозаправочные станции;

нестационарные торговые объекты;

установленные законом прилегающие территории.

В Москве установлены дополнительные ограничения [9]. В частности, продажа алкоголя запрещена на расстоянии до 100 метров от детских и образовательных организаций, студенческих общежитий и рынков. Для медицинских организаций, вокзалов, аэропортов, станций метро и ряда других объектов предусмотрена зона до 25 метров.

Почему могут отказать в продаже до 23.00

Разрешенное время торговли не гарантирует, что магазин обязан продать спиртосодержащие напитки каждому посетителю. Существуют законные причины для отказа:

Покупателю нет 18 лет. Продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена независимо от крепости напитка. При этом обычная фотография документа в телефоне сама по себе не заменяет предусмотренную законом проверку возраста. Не подтвержден возраст. Если у продавца есть сомнения, он вправе запросить документ или использовать предусмотренный законом способ проверки. С конца 2025 года законодательство также предусматривает возможность подтверждать возраст с помощью цифрового сервиса в мессенджере MAX [10]. Продажа запрещена по адресу. Магазин может находиться в зоне ограничений. Есть проблемы с товаром. Продажу могут остановить из-за нарушений маркировки, учета или отсутствия необходимых документов. Магазин уже закрылся. Закон не обязывает торговую точку работать до 23.00.

Штрафы за нарушение правил продажи

Штрафы за нарушение правил продажи алкоголя Фото: Unsplash

Нарушение правил торговли алкоголем может привести к административной, а в отдельных случаях — уголовной ответственности. Размер наказания зависит от характера нарушения и того, кто признан виновным.

Что грозит магазину за продажу в запрещенное время

За продажу спиртного ночью либо с нарушением других специальных требований предусмотрены следующие штрафы [11]:

Нарушитель Размер штрафа Должностное лицо 20–40 тыс. рублей Юридическое лицо 100–300 тыс. рублей

Дополнительно возможна конфискация алкогольной продукции.

Что будет за продажу несовершеннолетним

Алкоголь нельзя продавать лицам младше 18 лет, за нарушение предусмотрены следующие штрафы [11]:

для граждан — 30–50 тыс. рублей;

для должностных лиц — 100–200 тыс. рублей;

для юридических лиц — 300–500 тыс. рублей.

Если человек повторно продает алкоголь несовершеннолетнему в период, когда считается подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, возможна уголовная ответственность [12]. Санкция предусматривает, в частности, денежное взыскание 50–80 тыс. рублей либо исправительные работы на срок до одного года.

Куда жаловаться на продажу в запрещенное время

Если магазин регулярно продает спиртное ночью или нарушает другие требования законодательства, об этом можно сообщить в полицию или уполномоченный региональный орган, контролирующий розничную продажу алкоголя.

Если нарушение происходит прямо сейчас, самый быстрый способ вызвать наряд полиции по телефону 102 или по единому номеру экстренных служб 112. Также можно подать онлайн-обращение на официальном сайте МВД конкретного региона.

Также в каждом субъекте РФ есть уполномоченный орган, который осуществляет контроль за розничной продажей алкоголя и участвует в лицензировании. Например, Москве это департамент торговли и услуг, в Подмосковье — Министерство сельского хозяйства и продовольствия, в других регионах — Министерство экономического развития или Министерство промышленности и торговли. Написать жалобу можно через электронную приемную на сайте конкретного ведомства.

Роспотребнадзор разбирается с нарушениями прав потребителей, например, если продается контрафакт, алкоголь без акцизных марок или если спиртное реализуется в жилом доме с нарушением санитарных норм. Подать жалобу следует на официальном сайте ведомства. Потребуется авторизация через “Госуслуги” для проведения внеплановой проверки.

В обращении желательно указать:

Данные магазина: точный адрес, название, желательно юридическое лицо — ООО или ИП, которое можно посмотреть на чеке или на уголке потребителя. Обстоятельства продажи, например, “Регулярная продажа алкогольной продукции в ночное время (после 23.00)” или “Продажа алкоголя несовершеннолетним”. Дата и время предполагаемого нарушения. Имеющиеся подтверждения. Например, фото или видеофиксация передачи бутылки и денег на фоне часов или ночного времени суток. Также можно приложить чек, на котором будут выбиты точное время покупки, адрес и реквизиты продавца. Если алкоголь продан ночью, но чек не был выдан или в нем указан другой товар — важно указать это в жалобе как отдельное нарушение.

Продается ли безалкогольное пиво ночью? Фото: Unsplash

Частые вопросы

01 Можно ли купить спиртное в 22.59? — Если в регионе продажа разрешена до 23.00, магазин еще работает, а покупка оформляется до начала запрета, то купить спиртное в 22.59 возможно. 02 Нужен ли паспорт при покупке алкоголя? — Если продавец не сомневается в совершеннолетии покупателя, документ могут не попросить. Но желательно всегда иметь при себе документ удостоверяющий личность или водительское удостоверение для подтверждения возраста. Также законодательство допускает цифровое подтверждение через мессенджер MAX. 03 Продается ли безалкогольное пиво ночью? — Если напиток действительно относится к безалкогольной продукции, его возможно отпустить по кассе в ночное время, так как федеральный запрет на это не распространяется.

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