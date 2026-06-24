Домашнее обучение 2026: зачем нужно, как перевести ребенка

Не всем подходит стандартный "школьный" формат обучения: дети с разной скоростью усваивают информацию, неодинаково реагируют на нагрузку и стрессовые ситуации, а также нуждаются в разной степени автономности. Обучение на дому позволяет скорректировать темп, акцентировать внимание на отдельных предметах, освободить время под спорт и хобби. Но у этой свободы есть цена: подробности разберем в этом тексте.

Что такое домашнее обучение

В быту домашнее обучение подразумевает сразу несколько форматов, при которых ребенок учится не в обычном очном школьном режиме — семейное образование, самообразование, обучение на дому по состоянию здоровья или с применением дистанционных образовательных технологий. Каждый вариант различается требованиями для оформления и порядком перевода.

Правовые основы и регулирующие законы

1. Семейный кодекс РФ, ст. 63. Родители обязаны обеспечить получение детьми общего образования и имеют право выбирать образовательную организацию, форму получения образования и способ обучения с учетом мнения ребенка — до получения им основного общего образования.

2. Федеральный закон № 273-ФЗ "Об образовании в РФ":

статья 17 различает получение образования в учебном учреждении в очной, очно-заочной или заочной форме и вне нее в форме семейного образования и самообразования — закон допускает сочетание разных форматов получения образования;

статья 44 закрепляет право родителей выбирать форму получения образования с учетом его мнения, а также с учетом рекомендаций медицинской комиссии, если они есть, — важно после уведомить об этом администрацию;

статья 34 закрепляет право лиц, которые осваивают программу в форме семейного образования или самообразования, пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в образовательной организации с государственной аккредитацией по соответствующей программе;

в статье 60 указано, что после успешного прохождения ГИА и выполнения требований образовательной программы выпускник получает документ об образовании установленного образца — форма получения образования в аттестате не указывается.

Кому подходит домашнее обучение

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Постоянные тренировки, сборы, гастроли, соревнования, олимпиады. Углубленный интерес или одаренность, когда ребенок сильно опережает программу по некоторым или всем предметам. Нейроотличность, если у психики или нервной системы ребенка есть особенности и он иначе, чем сверстники, воспринимает и обрабатывает информацию. В образовательном процессе таким детям нередко требуются паузы, дозировка стимулов, дробные задания и особая обратная связь. Переезды, смена часовых поясов, отсутствие школы рядом. Психологическая безопасность, если есть большой стресс, буллинг, ценностные конфликты в детском коллективе. Философия семьи — некоторые люди просто очень ценят самостоятельность и альтернативные методики.

Чек-лист готовности семьи

У ребенка есть базовые навыки самоорганизации: задача → выполнение → проверка или обращение ко взрослым уже с результатом. Взрослые готовы уделять 5–10 часов в неделю организации учебного процесса: план, программа, дедлайны, коммуникация с преподавателями. Есть другие пути для социализации: кружки, клубы, спорт, творческие студии, волонтерство, проектные группы, встречи со сверстниками. Онлайн-общение и игры могут быть дополнением, но не должны полностью заменять живую коммуникацию.

Может ли школа инициировать перевод

Если есть проблемы со здоровьем, школа может рекомендовать родителям обратиться за медицинским заключением. Но обучение на дому по медицинским показаниям организуется только при наличии письменного обращения родителей и медицинского заключения. Даже если у ребенка проблемы с посещаемостью, домашнее обучение не может быть наказанием, — это неправомерно.

Виды и формы домашнего обучения

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Как мы уже упоминали в начале, домашнее обучение — это собирательный термин. Форм на практике несколько: подробнее о них мы расскажем в этом разделе.

Семейное обучение

Выбирается по решению родителей — с учетом мнения ребенка.

Занятия могут проходить дома, на курсах, в онлайн-школе или с репетиторами. Для проверки результатов ребенок зачисляется в аккредитованную образовательную организацию для прохождения промежуточной и/или государственной итоговой аттестации — ОГЭ и ЕГЭ — как обычные школьник, но в качестве экстерна.

Надомное обучение

Назначается по медицинским показаниям, когда ребенок не может посещать школу — временно или на постоянной основе — по состоянию здоровья.

Частые причины перехода — длительная реабилитация, хронические заболевания с обострениями, состояния, требующие щадящего режима и ограниченного нахождения в коллективе.

Для назначения надомного обучения нужны письменное обращение родителей и медицинское заключение о наличии у ребенка заболевания, которое дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому. Ребенок при этом остается обучающимся школы, а учебное заведение организует обучение по индивидуальному учебному плану и назначает педагогов, которые ведут уроки у ребенка дома или онлайн, иногда в смешанном формате.

Все договоренности фиксируются письменно: перечень предметов, количество часов, режим связи, формы контроля. Промежуточная аттестация проводится по индивидуальному графику. Во время ГИА специальные условия аттестации предоставляются при наличии предусмотренных документов, в том числе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). При необходимости могут быть предоставлены специальные условия, например, назначено дополнительное время, выделена отдельная аудитория, обеспечение техническими средствами и так далее.

Дистанционное обучение

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Перевести ребенка на такую форму часто хотят семьи, которые временно — но на длительный период — переехали, и в случае опережения программы по отдельным предметам и хотят заниматься самостоятельно.

Учеба строится в цифровой среде: видеоуроки, интерактивные задания, вебинары, проекты, календарь дедлайнов. Промежуточная аттестация в виде тестов, проектов и собеседований проходит по отдельно утвержденному графику, итоговая — очно в пунктах проведения экзаменов.

Важно: дистанционные образовательные технологии — это не отдельная форма образования, а способ реализации программы. Их можно применять при очной, очно-заочной, заочной форме, семейном образовании, самообразовании или надомном обучении — если это предусмотрено школьной программой и локальными актами.

Самообразование

Самообразование возможно для получения среднего общего образования, то есть после освоения программы основного общего образования. Такой формат подходит старшим подросткам и взрослым, у которых уже есть развитая автономность и понятный план подготовки к итоговой аттестации.

Основа такого домашнего обучения — самостоятельное прохождение курсов, чтение учебников, занятия с репетиторами, проектная работа и сбор портфолио. Промежуточная аттестация проходит в образовательной организации — по ее правилам, а итоговая — ОГЭ/ЕГЭ — в статусе экстерна.

Плюсы и минусы домашнего обучения

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Плюсы Минусы Учебный процесс Индивидуальный темп и более тщательно "погружение" в материал с возможность уделить какой-то теме больше времени Кому-то все же необходимы школьные ритуалы и "живой" контроль со стороны учителей, поэтому домашнее обучение может подойти не всем Домашнее обучение позволяет подбирать методики под конкретного ребенка: карточки, видео- или аудиолекции, визуальные схемы, тренажеры, проекты При семейном обучении значительную часть жизни приходится перевести в онлайн — и учебный процесс как будто не останавливается, из-за чего растет риск выгорания Ученик и родители могут выбирать частоту интенсивов, график работы с репетиторами и периоды отдыха, самостоятельно контролируя подготовку к ГИА Промежуточную аттестацию и экзамены на домашнем обучении все равно придется сдавать в установленные школой даты Организация и время учебного процесса Не нужно добираться до школы, выжидать перемены, посещать классные часы, что значительно экономит время Высокие требования к самоорганизации и самоконтролю ребенка Возможность перевести ребенка на гибкий график и вписать в жизнь спорт и хобби Возрастает нагрузка на родителей, так как теперь необходимо самостоятельно составлять и соблюдать четкий учебный план и дедлайны, коммуникация — для этого требуется значительная психологическая устойчивость Свободный выбор репетиторов и платформ для обучения Платформы, репетиторы, кружки, логистика, время взрослых — бюджет может быть сопоставим с профильной школой — или даже быть выше Психология и социум Обеспечивается психологическая безопасность и снижается риск стресса и буллинга. Ребенку легче делать паузы по своему самочувствию и менять расписание Необходимость планировать социализацию: искать сообщества, платить за секции, возить ребенка на встречи Увеличивается дополнительная социализация "по интересам" с помощью кружков, школ искусств, клубов, волонтерства, общения в смешанных возрастных группах

Как перевести ребенка на домашнее обучение: инструкция

Итак, вы с ребенком решили учиться вне школы. Мы расскажем, что подготовить, куда обращаться, как договориться с образовательной организацией о промежуточной аттестации и не упустить сроки ГИА.

Принятие решения

Прежде чем перевести ребенка на домашнее обучение, следует обсудить, зачем ребенку необходим такой формат обучения и подумать, как именно стоит организовывать образовательный процесс — кто будет координировать процесс, какой бюджет на образовательные платформы, репетиторов, кружки, как будет решаться вопрос социализации и сдачи экзаменов.

И обязательно надо обсудить все с ребенком и согласовать с ним вид домашнего обучения — когда и как нужно учиться, что сдавать, как отдыхать, а также разработать план, что делать, если накопятся долги по предметам.

Подготовка документов

паспорт родителя;

свидетельство о рождении или паспорт ребенка;

СНИЛС при наличии;

документ о регистрации.

Для семейного образования обычно не требуется медицинская справка. Для надомного обучения по состоянию здоровья медицинское заключение обязательно.

Подача заявления

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Если ребенок уже учится в школе и семья выбирает семейное образование, родителям нужно подать в школу заявление о прекращении образовательных отношений в связи с выбором семейного образования.

После этого необходимо уточнить порядок выдачи личного дела: его могут выдать взрослым на руки или передать в образовательную организацию, где школьник будет проходить аттестацию.

Затем следует уведомить муниципалитет по месту проживания — управление или департамент образования. Оповещение можно подать лично в приемной, через МФЦ или в электронном виде.

Важно сохранять подтверждение подачи документов: на руках должен остаться экземпляр с отметкой о приеме заявление в школе, а также скриншот из личного кабинета или квитанция обращения в орган местного самоуправления.

Параллельно нужно прикрепиться к учебному заведению для сдачи ОГЭ и ЕГЭ с помощью заявления на участие в промежуточной аттестации или экстернате. Будет не лишним уточнить формат промежуточных аттестаций, — тест, проект или собеседование — а также запросить календарь и правила пересдач и учитывается ли портфолио.

Если ребенок учится в 9-м или 11-м классе, лучше заранее выяснить порядок и сроки подачи заявления на ГИА. Как правило, заявление на ЕГЭ подается до 1 февраля, а на ОГЭ — до 1 марта соответствующего учебного года. Если крайняя дата выпадает на выходной, срок может переноситься на следующий рабочий день.

Точные даты нужно проверять ежегодно на сайте школы, регионального органа образования или Рособрнадзора.

Составление индивидуального учебного плана

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Для понимания итогового результата домашнего обучения необходимо поставить цель, чтобы понимать, к чему ребенок стремится, в каком темпе и как будут оцениваться его успехи в учебе. Если ученик остается обучающимся школы или осваивает программу по индивидуальному учебному плану, его утверждает образовательная организация.

Также стоит распределить, сколько дней в неделю и по сколько часов ребенок будет учиться, когда отдыхать, когда и как социализироваться. Еще нужно ввести регулярные срезы. Например, раз в месяц проводить небольшие диагностические работы по ключевым предметам, раз в квартал — неделя контрольных. И важно заранее выбрать, какие предметы планируются сдавать, какие пробники нужно писать.

Совет: чтобы не перегрузить ребенка на домашнем обучении, стоит попробовать запланировать 6–8 учебных блоков с школьными предметами, спортом и творчеством по 25–40 минут с перерывами по 10 минут. А успеваемость ранжировать по тому, что необходимо сделать за день, и бонусным достижениям, если у школьника остались силы и время.

Учет и контроль обучения

Полезно вести календарь, где будут отмечены все промежуточные аттестации, периоды подачи документов на ГИА, диагностики, каникулы, соревнования, концерты и поездки.

Также пригодится таблица прогресса по предметам: темы → статус ("изучено / в процессе / нужно доработать").

Если ребенок прикреплен к школе для аттестаций, можно заранее согласовать формы, график, перечень предметов, порядок пересдач и требования к документам. Все договоренности важно фиксировать письменно.

Наконец, обдумать, что делать, если что-то пойдет не так. Например, если накопятся долги по предметам — заложить "буфер-недели" без нового материала. Если снизится мотивация, попробовать поменять формат: проект вместо курса, решение контрольно-измерительных материалов на время вместо обычного урока, карточки вместо видеолекции — выбирать нужно в зависимости от своей ситуации.

Если же появились проблемы с социализацией, закрепить в календаре время на секции, общение ребенка с друзьями или даже видеоигры.

Что делать, если школа отказывает?

Если дирекция отказывает в семейном образовании, необходимо попросить письменный ответ со ссылкой на норму закона и локальный акт и после обратиться с копиями заявлений и письменно оформленным отказом в муниципальный или региональный департамент образования.

Если школа отказывается принимать решение об обучении на дому по медицинским показаниям, стоит проверить, есть ли письменное заявление родителей и медицинское заключение. Без этих документов школа не обязана организовывать надомное обучение.

Если дирекция уклоняется от зачисления ребенка на дистанционное обучение, нужно понимать, что дистанционные технологии не являются отдельной формой образования. Школа применяет их по своим программам и локальным актам, поэтому полезно запросить письменное объяснение и предложить конкретный вариант индивидуального учебного плана или смешанного формата.

Частые вопросы о домашнем обучении