"Доверительный платеж" от "Билайна": как подключить услугу и на какой срок пополняется баланс

Если деньги на телефоне закончились, а пополнить счет прямо сейчас не получается, абонент может временно получить средства на баланс от оператора. Разберемся, как взять обещанный платеж в "Билайне", сколько денег можно получить и когда их нужно вернуть.

Что такое услуга "Доверительный платеж" в "Билайне"

Обещанный платеж — временное пополнение баланса на телефоне по отдельному запросу. Оно дает возможность абоненту пользоваться услугами оператора: совершать звонки, писать sms и пользоваться мобильным интернетом. Оплатить этими средствами сторонние сервисы или покупки нельзя. В "Билайне" это услуга называется "Доверительный платеж".

Автоматическое подключение "Доверительного платежа"

"Автодоверительный платеж" пополняет баланс без предварительного обращения. Средства поступают на счет для оплаты связи, если на нем осталось меньше 50 рублей. В роуминге порог составляет 150 рублей. Остальные условия схожи со стандартным вариантом услуги "Доверительный платеж".

Подключение стоит 10 рублей, плата — 2 рубля в день. Команда доступа, которая набирается на раскладке вызова на смартфоне, — *141*11#, комбинация, чтобы отключить — *141*10#, команда для проверки доступной суммы — *141*9#. Размер пополнения зависит от расходов абонента.

Если деньги на банковской карте есть постоянно, вместо этой опции абоненту проще настроить обычный автоплатеж. Тогда баланс будет пополняться с карты, а долга перед оператором не возникнет

Обещанный платеж от "Билайна" в роуминге Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Обещанный платеж от "Билайна" в роуминге

Услугой можно воспользоваться и за границей: запрос отправляется командой *141#. В международном роуминге абоненту может быть предоставлена увеличенная сумма.

Чтобы была возможность подключить "Доверительный платеж" с посуточной оплатой средние расходы за последние три месяца должны составлять не менее 50 рублей. Максимальная сумма займа в этом случае обычно ограничена 500 рублями.

Для услуг связи с ежемесячной оплатой сумма по-прежнему рассчитывается автоматически и чаще всего равна абонентской плате.

Фиксированной суммы для всех абонентов нет. Поэтому перед подключением лучше проверить доступный лимит через комбинацию *141*7# или в приложении "Билайна".

"Доверительный платеж" для модема и домашнего интернета

Опция в "Билайне" доступна физлицам с предоплатной системой расчетов. И при условии, что до конца расчетного срока осталось не более 7 дней либо после его окончания прошло не более 30 дней.

Подключить услугу для домашнего интернета и ТВ можно в приложении: раздел "Оплата" → "Доверительный платеж" → "Для домашнего интернета" → "Подключить".

Цена зависит от региона и доступной суммы. Например, для абонентов в Москве с 15 июля 2026 года при сумме до 200 рублей услуга стоит 20 рублей, а при сумме выше — 70 рублей. Индивидуально стоимость лучше проверять непосредственно перед подключением.

Если абонент использует сим-карту "Билайна" в модеме или роутере, для нее действуют правила мобильной связи, но со своей спецификой. Как правило одобряется долг на сумму, равный стоимости ежемесячного подключения, если пользоваться услугами оператора более трех месяцев.

Три варианта, как подключить услугу:

Зайти в интерфейс адаптера через браузер — обычно по адресу 192.168.8.1 или 192.168.0.1 — в раздел "СМС/Команды" и совершить звонок на *141#. Переставить сим-карту в обычный телефон и набрать *141#. Открыть приложение "Билайн" на смартфоне, привязать туда номер модема и подключить услугу.

Как в "Билайне" взять обещанный платеж

Страница услуги "Доверительный платеж" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

USSD-команда для подключения

Чтобы абоненту воспользоваться услугой, достаточно набрать команду *141# и нажать кнопку вызова. Деньги зачислятся на баланс. Если сначала необходимо узнать доступную сумму и стоимость, тогда следует воспользоваться комбинацией *141*7#.

Активация услуги в личном кабинете

Абонент может войти в профиль на сайте "Билайна" или в приложении и найти раздел "Обещанный платеж", где сразу есть возможность проверить условия по индивидуальному расчету. Там будут указаны доступная сумма обещанного платежа и стоимость услуги.

Выбрать произвольный размер платежа нельзя: его рассчитывает оператор автоматически

Получение платежа через обращение в службу поддержки

Обратиться за услугой к оператору можно через бесплатного голосового помощника по номеру 064012. Общий номер горячей линии "Билайна" — 0611.

Когда обещанный платеж недоступен

Услуга доступна физическим лицам с предоплатной системой расчетов. Подробнее об условиях услуги можно прочесть на сайте "Билайн".

Услуга не работает на постоплатной системе расчетов. Оператор также учитывает и другие параметры. Если сим-карта используется менее 26 дней или средние расходы за последние три месяца составляют менее 50 рублей в месяц, то опция "Доверительный платеж" может быть недоступна.

Также услугу нельзя взять повторно, если предыдущий долг перед оператором не погашен. Если у абонента подключена опция "Всегда на связи", которая позволяет уходить в минус по балансу без дополнительных запросов, стандартный обещанный платеж блокируется. При блокировке номера или его переносе "Доверительный платеж" тоже может быть недоступен для абонентов.

Как быстро определить точную причину? Достаточно набрать комбинацию *141*7#, в ответном уведомлении оператор укажет конкретную причину. Например: "Недостаточно расходов за последние три месяца"

Взять обещанный платеж в "Билайне" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

Какую сумму "Доверительного платежа" можно получить

Как рассчитывается доступная сумма

Размер предоставляемых средств не фиксирован. Он зависит от тарифа и истории расходов абонента за последние три месяца, а стоимость самой услуги "Доверительный платеж" — от предоставленного платежа. Самостоятельно увеличить или уменьшить рассчитанную сумму нельзя.

Как узнать доступную сумму

Для того, чтобы узнать сумму для временного пополнения баланса, достаточно набрать команду *141*7#. Ту же информацию можно посмотреть и в личном кабинете, где отражается актуальные лимит для конкретного номера.

"Доверительный платеж" на тарифе с ежемесячной абонентской платой

При достаточном стаже пользования сим-картой "Билайна" и расходах на связь размер обещанного платежа может соответствовать размеру абонентской платы. Например, на актуальной странице услуги для Москвы указано:

при ежедневной оплате связи нужно пользоваться сим-картой "Билайна" более 26 дней;

при ежемесячном списании — более 26 дней и средние расходы за последние три месяца составляют не менее 50 рублей в месяц.

При этом в некоторых региональных справочных разделах "Билайна" встречаются другие требования — например, для Ямало-Ненецкого автономного округа стаж должен быть более трех месяцев и расходы от 200 рублей в месяц для тарифов с ежемесячным списанием.

Однако единый лимит не устанавливается, а точные условия оператор рассчитывает для конкретного абонента отдельно.

"Доверительный платеж" при посуточной оплате

При посуточной оплате также учитываются условия связи и история пользования услугами. Чтобы иметь доступ к "Доверительному платежу", минимальный срок обслуживания должен быть более 26 дней.

Условия для тарифов "Все в одном"

Для пользователей "Все в одном", где мобильная связь, ТВ, домашний интернет на планшете и других гаджетах объединены в один счет, условия "Доверительного платежа" схожи со стандартным перечнем для балансов с ежемесячным пополнением. Актуальные условия лучше смотреть в личном кабинете на сайте или в приложении.

Пополнение счета по тарифу "Билайна" Фото: Фото медиаплатформы "Смотрим"

На какой срок пополняется баланс

Для мобильной связи срок составляет 3 дня. Затем "Билайн" снимает со счета стоимость услуги и начисленные средства. Списание может пройти раньше, если пополнить баланс на достаточную сумму.

Если после погашения задолженности денег на счете недостаточно для дальнейшей оплаты связи, потребуется дополнительно пополнить баланс

Как погасить задолженность по услуге

Чтобы закрыть долг по услуге "Доверительный платеж" абоненту достаточно пополнить баланс телефона так, чтобы средств хватило на обещанный платеж, стоимость услуги и на дальнейшую оплату тарифа. Переводить деньги на отдельный счет не нужно.

Долг спишется автоматически — через 3 дня либо досрочно после достаточного пополнения счета

Как отключить "Автодоверительный платеж"

Если подключен "Автодоверительный платеж", но абонент хочет его отключить, необходимо воспользоваться командой на раскладке вызова *141*10#. Управлять опцией также можно через личный кабинет на сайте или в приложении.