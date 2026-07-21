Список дружественных стран России в 2026 году

В 2026 году список дружественных стран остается условным и зависит от текущей международной ситуации и уровня сотрудничества. Единого официального перечня нет: страны оцениваются по характеру взаимодействия в торговле, политике, энергетике и других сферах. Разбираемся, кого относят к дружественным и по каким критериям это определяется.

Что значит "дружественные страны России"

В 2023 году правительство утвердило перечень недружественных стран (распоряжение № 430-р). Все остальные страны, которые не входят в этот список, можно считать дружественными или нейтральными.

"Все остальные, кто не попал в этот список, — дружественные нам страны", — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров

Под дружественными странами чаще всего понимают государства, с которыми у России выстроены стабильные и конструктивные отношения. Это не официальный список, закрепленный в одном документе. В разных источниках и в разных контекстах перечень дружественных стран может отличаться — он зависит от текущей международной обстановки и конкретной сферы.

Обычно речь идет о странах, с которыми Россия поддерживает сотрудничество без острого политического противостояния. При этом отношения могут быть не идеальными или не полностью совпадать по всем вопросам.

По каким критериям страны считаются дружественными

Оценка дружественных отношений между странами обычно строится на совокупности политических, экономических и гуманитарных факторов. Важную роль играет устойчивость контактов, отсутствие острых конфликтов интересов и наличие долгосрочного взаимодействия в ключевых сферах — от торговли до безопасности и культуры.

Одним из главных критериев считается уровень политического диалога и координации на международной арене. Дружественные государства, как правило, поддерживают регулярные дипломатические контакты, согласуют позиции в международных организациях и сотрудничают в рамках таких структур, как ООН, БРИКС и ШОС.

Саммит БРИКС BRICS

Дополнительным индикатором служит взаимная поддержка в кризисных ситуациях и совпадение подходов к ключевым вопросам глобальной политики.

Экономическое взаимодействие — базовый элемент межгосударственной дружбы. Оно включает торговлю товарами и услугами, инвестиционные проекты, совместное развитие инфраструктуры и технологический обмен.

Высокий уровень экономической интеграции, стабильные торговые потоки и участие в совместных проектах часто указывают на прочные партнерские отношения между странами.

Гуманитарная и транспортная доступность также отражает характер двусторонних отношений. Упрощенные визовые режимы, расширение авиасообщения, развитие логистических маршрутов и рост мобильности граждан способствуют укреплению межгосударственных связей.

Чем проще перемещение людей и обмен ресурсами, тем выше уровень фактического взаимодействия и взаимной открытости стран.

Какую роль дружественные страны играют для России

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Дружественные для России страны помогают поддерживать стабильные экономические, торговые и финансовые связи. Благодаря сотрудничеству с ними снижается влияние внешних ограничений, расширяются возможности для экспорта товаров и услуг.

Важное направление взаимодействия — импорт товаров и ресурсов. Через дружественные страны осуществляется поставка оборудования, сырья, комплектующих и потребительской продукции. Такие связи помогают поддерживать работу промышленности и компенсировать ограничения на отдельных внешних рынках, сохраняя устойчивость внутренних экономических процессов.

Дружественные государства также выступают ключевыми направлениями для российского экспорта. Речь идет о поставках энергоносителей, металлов, сельскохозяйственной продукции, удобрений и других товаров.

Отдельную роль играет сотрудничество в сфере финансовых расчетов. Это снижает зависимость от отдельных мировых финансовых центров, упрощает проведение трансграничных операций и повышает устойчивость внешнеэкономических расчетов в условиях изменяющейся международной среды.

Список дружественных стран РФ

Страны СНГ

Путин и СНГ

К этому блоку чаще всего относят государства постсоветского пространства, где сохраняются тесные экономические и транспортные связи.

Беларусь считается ключевым партнером из-за Союзного государства, высокой степени интеграции экономик и тесного политического взаимодействия.

Казахстан важен как крупный торговый партнер и транзитный узел, активно участвует в евразийских интеграционных структурах: например, в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

С Узбекистаном развивается сотрудничество в трудовой миграции, промышленности и энергетике.

Кыргызстан: тесные связи в рамках ЕАЭС и трудовой миграции, а также совместные экономические проекты.

Армения сохраняет сотрудничество с Россией в рамках ЕАЭС и СНГ, а также поддерживает тесные гуманитарные связи в сфере культуры, образования и межличностных контактов, несмотря на периодические политические разногласия.

Страны Азии

ЦБ Китая Пекин Китай EPA Фото: EPA

Азиатский регион — один из ключевых в структуре международных связей России. Здесь сотрудничество в основном строится на торговле, энергетике, логистике и участии в региональных объединениях.

Китай — главный экономический партнер России в Азии. Сотрудничество стран основано на масштабной торговле, энергетических поставках, а также крупных инфраструктурных проектах, таких как газопровод "Сила Сибири", мосты через реку Амур и развитие международных транспортных коридоров. Координация также осуществляется в рамках ШОС и БРИКС.

Индия — важный стратегический партнер с акцентом на энергетику, фармацевтику, IT и военно-техническое сотрудничество. Отношения развиваются за счет устойчивого торгового обмена.

Вьетнам — давний партнер с устойчивыми экономическими и оборонными связями. Сотрудничество охватывает энергетику, промышленность и образование.

Монголия — близкое экономическое взаимодействие, включая транспортные коридоры, энергетику и совместные инфраструктурные проекты.

Индонезия — растущий партнер в торговле и инвестициях, взаимодействие усиливается в рамках международных площадок и региональных экономических инициатив.

Малайзия — сотрудничество развивается в сфере энергетики, технологий и торговли, с акцентом на расширение экономических связей.

Таиланд — партнер по туристическому и экономическому взаимодействию, также развиваются торговля и инвестиционные проекты.

Ближний Восток и Африка

форум африка

Здесь ключевую роль играют энергетика, безопасность и инвестиционные проекты.

Иран — стратегическое сотрудничество в энергетике, транспорте и региональной безопасности.

Объединенные Арабские Эмираты — активное финансово-инвестиционное взаимодействие и развитие торговых связей.

Саудовская Аравия — сотрудничество в рамках энергетического рынка и координация в формате ОПЕК+.

Египет — крупные проекты в энергетике и сельском хозяйстве, а также военно-техническое и туристическое взаимодействие.

Южно-Африканская Республика — участие в БРИКС и развитие политико-экономического диалога.

Алжир — сотрудничество в энергетике и оборонной сфере, а также долгосрочные торговые отношения.

Страны Латинской Америки

Здесь взаимодействие в основном строится на политическом диалоге, торговле и отдельных стратегических проектах.

Бразилия — крупнейший партнер в регионе, активное участие в БРИКС и развитые торговые отношения.

Куба — исторически тесные политические связи, сотрудничество в медицине, энергетике и образовании.

Никарагуа — политическое взаимодействие и ограниченные, но стабильные экономические контакты.

Венесуэла — сотрудничество в энергетике и политическая поддержка на международной арене.

Меняется ли список дружественных стран

Да, список дружественных стран не фиксированный и может меняться.

Статус "дружественности" в международной практике России зависит от текущих отношений между странами. На него влияют: