“Только сегодня”, “осталось два товара” и “скидка до 80%” — такие надписи особенно часто встречаются во время сезонных распродаж. Однако за привлекательным предложением может скрываться предварительно завышенная стоимость или маркетинговый прием, рассчитанный на спонтанную покупку. Разбираемся с экспертами, как отличить настоящую скидку от иллюзии выгоды и на что обращать внимание перед оплатой.

Какие приемы чаще всего используют магазины во время сезонных распродаж

Самый распространенный прием — повышение базовой цены перед акцией, считает генеральный директор экосистемы управления репутацией и бизнес-аналитики платформы Victory Василий Александров. “Ценник поднимают за несколько недель, а в день распродажи “скидка” возвращает товар к обычной стоимости. Второй способ: скидку считают от рекомендованной розничной цены, по которой в реальности никто не торгует”, — объяснил он.

Затем идет работа с восприятием. Рядом с нужным товаром ставят заведомо дорогой аналог, на фоне которого основной вариант кажется выгодным. Предлагают второй товар в подарок, хотя его стоимость уже заложена в цену первого. Скидку заменяют баллами и кешбэком, чтобы деньги остались внутри системы. Цену дробят на платежи, и вместо полной суммы человек видит ежемесячный взнос. Отдельная история — товары, собранные специально под распродажу: комплектация упрощенная, материалы дешевле, а выглядит это как обычная модель со скидкой рассказал эксперт в управлении репутацией

Директор по маркетингу Carcraft Group Валентина Вылегжанина добавляет, что сезонные распродажи сегодня — это комплексная маркетинговая кампания, где эмоции покупателя часто превалируют над рациональным расчетом. Магазины используют сенсорное оформление пространства, специальные экспозиции, лимитированные коллекции, лотереи и привязку к поп-культурным образам.

Показательный пример — распродажа White Friday от “М.Видео”. Лицами акции стали Валерия и Иосиф Пригожин, а главным визуальным образом — “Скидколет”, вдохновленный хитом певицы “Маленький самолет”. В период акции клиенты могли участвовать в чековой лотерее, где главным призом было большое путешествие. Вероятно, именно такой подход — перевод рациональной выгоды в эмоциональное переживание — становится все более востребованным, поскольку сухие проценты в карточке товара уже не работают без истории, в которую вовлекается покупатель рассказала Вылегжанина

Как создается искусственное ощущение дефицита и срочности

Василий Александров считает искусственный дефицит и срочность одними из наиболее действенных маркетинговых приемов. “Таймер обратного отсчета обнуляется и запускается заново. Счетчик “осталось две штуки” не связан с реальным складским остатком. Рядом появляется строка о том, что товар прямо сейчас смотрят восемнадцать человек, а “последние дни акции” продлеваются из недели в неделю”, — обращает внимание эксперт.

Смысл один: срочность выключает сравнение. Человеку не хватает времени проверить цену в другом месте, а именно проверка и есть главный враг фальшивой скидки. Поэтому чем сильнее на вас давят временем, тем полезнее отложить покупку на сутки. Если предложение настоящее, оно переживет эти сутки, а если исчезнет, вы ничего не потеряли добавил Александров

Фото: ТАСС Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Что стоит за формулировками “скидки до 80%”, “только сегодня” и “последний товар”

Эти формулировки не должны быть единственной причиной для покупки, к тому же не стоит воспринимать их буквально. Такое мнение высказала Валентина Вылегжанина. “Слово “до” почти всегда означает, что максимальная скидка доступна лишь на ограниченный ассортимент, возможно, не самый популярный. “Только сегодня” часто оказывается маркетинговым приемом, который может быть продлен. А “последний товар” — это классический пример создания искусственного дефицита”, — объяснила маркетолог.

Примечательно, что в преддверии мегараспродаж общественные организации уже обращались в ФАС с просьбой усилить контроль за реальным размером скидок, поскольку, по их мнению, некоторые сети используют схему с искусственным завышением цен перед акциями. Введение потребителей в заблуждение посредством имитации скидок нарушает Федеральный закон “О рекламе”, и за такие нарушения предусмотрена ответственность, включая штрафы подчеркивает она

Как проверить, действительно ли товар подешевел

“Самый надежный способ — отслеживать цену за несколько недель до распродажи. Если за несколько дней до акции стоимость резко выросла, а потом упала до “скидочной”, это, возможно, фикция. В России покупателям доступны специальные сервисы и расширения для браузеров, которые помогают отслеживать цены на маркетплейсах с историей изменений”, — поделилась Вылегжанина.

Также эксперт рекомендует сравнивать цену с конкурентами, читать условия акции, обращать внимание на цену за единицу измерения и проверять, не компенсируется ли выгода платными услугами — например, доставкой или дополнительными сборами.

Распродажа Фото: Getty Images

Куда направить жалобу на недостоверную информацию о цене или скидке

Если на кассе стоимость товара оказалась выше, чем на ценнике, вопрос можно решить на месте с администратором. Если магазин указал недостоверную информацию о цене, обращение направляется в Роспотребнадзор, а если речь о недостоверной рекламе акции — в ФАС. Об этом рассказал Василий Александров. Также эксперт в управлении репутацией рекомендует собрать доказательства: скриншот страницы с датой, фотографию ценника, чек.

Параллельно имеет смысл написать публичный отзыв, и часто он срабатывает быстрее. Обращение в ведомство запускает проверку, которая займет недели, а отзыв на карточке магазина видят следующие покупатели, поэтому реагируют на него охотнее. Работает такой отзыв при одном условии: в нем должны быть дата, название товара, заявленная цена и та, которую попросили на кассе. Эмоции без этих данных не помогут ни вам, ни тем, кто будет читать отзыв после вас обращает внимание Александров

Отзывы полезны и до покупки. “Перед распродажей загляните в свежие отзывы о магазине: претензии к тому, что скидка не применилась или цена в корзине отличалась от заявленной, обычно повторяются из акции в акцию. Посмотрите заодно, как продавец на них отвечает. Если разбирают по существу и пишут, что исправили, ваш вопрос тоже решат. Если висит шаблон про важность мнения клиента, готовьтесь идти в ведомства”, — советует эксперт в управлении репутацией.

Кроме того, 1 октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике № 289-ФЗ, и изменения приходятся как раз на сезон распродаж. Маркетплейс больше не сможет включать товар в скидочную акцию за счет продавца без его согласия, надзор за этим возложен на ФАС, а за соблюдение прав покупателей отвечает Роспотребнадзор. Рынок станет прозрачнее, но проверять цену все равно придется самому, объяснил Василий Александров.