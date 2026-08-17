Электронные повестки в 2026 году: что это и как работают

В 2025 году начал работать единый электронный реестр повесток, кардинально повлияв на жизнь призывников. Теперь уведомления о явке в военкомат вручаются не только в бумажном виде, но и в электронном. Как проверить наличие повестки в реестре — рассказывает ИС “Вести”.

Электронные повестки в военкомат в 2026 году

Что это такое

Электронная повестка — это официальный документ, который уведомляет о необходимости явиться в военкомат. Согласно статье 31 закона “О воинской обязанности и военной службе”, уведомление может быть вручено лично под расписку по месту жительства, учебы или работы, размещено в реестре электронных повесток или отправлено заказным письмом.

Бумажные и электронные уведомления приходят одновременно и имеют равнозначную юридическую силу. Также у них одинаковые сроки действия. Электронная повестка выглядит так же, как и бумажная, но содержит цифровую подпись, которая нужна, чтобы подтвердить подлинность документа. В электронной повестке указаны:

имя и фамилия призывника;

место проживания;

дата и время явки;

причина вызова;

адрес военкомата;

цифровая подпись.

И бумажная, и электронная повестки направляются для:

прохождения медицинского освидетельствования;

уточнения документов воинского учета;

прохождения призывной комиссии;

отправки к месту прохождения службы.

Куда приходят электронные повестки и как их проверить

В соответствии с Федеральным законом № 127-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” граждане могут получить электронную повестку через государственные информационные системы: “реестрповесток.рф”, “Госуслуги”, mos.ru. В некоторых случаях уведомление приходит по sms или на email после размещения в реестре.

“Госуслуги”. Электронная повестка отображается у военнообязанных в личном кабинете на “Госуслугах”. Чтобы посмотреть ее, необходимо войти в свою учетную запись на сайте или в приложении, введя логин и пароль, и перейти в личный кабинет. Далее нужно выбрать раздел “Уведомления” и найти сообщение от военного комиссариата. Если нажать на него, то откроется текст повестки.

Портал mos.ru. В Москве повестка в военкомат дублируется в личный кабинет mos.ru. Жителю столицы нужно перейти на сайт и авторизоваться, перейти в раздел “Документы”, а затем в “Воинский учет”. Там можно посмотреть и скачать повестку.

Сайт “реестрповесток.рф”. Чтобы найти повестку, нужно перейти на сервис “реестрповесток.рф” и авторизоваться, введя логин и пароль от учетной записи на портале “Госуслуги”. Далее потребуется перейти в раздел “Для граждан”.

Реестр электронных повесток в России

Что такое реестр повесток и как его проверить

С 9 мая 2025 года начал работать в полноценном режиме по всей России реестр повесток — единая государственная база, в которую вносятся все повестки в военкоматы, направленные гражданам. Получить к нему доступ и проверить наличие уведомлений можно после регистрации на сайте “реестрповесток.рф”.

В личном кабинете “реестрповесток.рф” содержатся:

копии отправленных повесток, даты их отправки и получения;

дата постановки на воинский учет;

информация о военном комиссариате;

дата явки в комиссариат;

личные данные военнообязанного.

Реестр воинского учета — это одно и то же или нет

В ходе цифровизации были созданы два разных реестра: не только повесток, но и воинского учета. Вся информация о гражданах России, которые состоят на учете, хранится в этом реестре военнообязанных. В этой закрытой базе данных есть сведения о семейном положении, ближайших родственниках, вызовах в военкомат, результатах медицинских осмотров, водительском удостоверении и многое другое. В отличие от реестра повесток, который может изучить каждый, доступ к реестру воинского учета имеет только Минобороны.

Когда повестка в военкомат считается врученной и можно ли ее игнорировать

Документ считается официально полученным через семь дней с даты размещения в едином реестре повесток. После этого россиянин обязан явиться в военкомат в течение 30 дней. Игнорировать электронную повестку в военкомат не получится — она считается врученной, даже если призывник ее не увидел или вовсе никогда не имел аккаунта на портале “Госуслуги”. Если гражданин не явился в военный комиссариат без уважительной причины, вводятся ограничения.

Можно ли прийти в военкомат раньше даты, которая указана в повестке

Посетить военкомат раньше даты, обозначенной в повестке, можно. Но гражданина могут не принять, поэтому лучше предварительно позвонить в военный комиссариат и уточнить, есть ли возможность пройти процедуры заранее.

Что делать, если потерял повестку

Потеря уведомления — каждое из которых дублируется в реестре врученных повесток — не освобождает призывника от явки в назначенный день. Проверить электронную повестку можно на нескольких ресурсах: портале “Госуслуги”, mos.ru, “реестрповесток.рф”. Также, чтобы удостовериться в нужной дате и времени, можно связаться с военкоматом по телефону или посетить его лично. За потерю повестки штраф не предусмотрен, а административная ответственность возникает лишь в том случае, если россиянин не приходит в срок.

Штраф за неявку по повестке в военкомат

Административная ответственность налагается при единичных случаях нарушения воинской обязанности. Если россиянин не явился в военкомат без уважительной причины, ему может грозить штраф в размере 10–30 тыс. руб., согласно статье 21.5 КоАП РФ.

Также есть и другие нарушения, которые влекут за собой наложение штрафа.

Нарушение Штраф Гражданин не явился без уважительной причины 10–30 тыс. руб. Не сообщил в военный комиссариат об изменении семейного положения, места работы, должности, образования 1–5 тыс. руб. Не сообщил о переезде на новое место 10–20 тыс. руб. Не уведомил, что покидает место жительства во время призыва на срок более трех месяцев 10–20 тыс. руб. Не сообщил о выезде из России на срок более шести месяцев или о возвращении в страну 5–15 тыс. руб. Потерял или испортил документ воинского учета 3–5 тыс. руб. Работодатель не оповестил сотрудника о вызове в военкомат Штраф работодателю — 350–400 тыс. руб.

Со дня размещения повестки в реестре начинает действовать запрет на выезд из России. Кроме того, если военнообязанный не явится в военкомат в течение 20 дней, он может столкнуться с отказом в выдаче кредитов или займов, а также с запретом на регистрацию ИП, недвижимости и транспорта.

Уголовная ответственность и уклонение

Уголовная ответственность за уклонение от службы предусмотрена статьей 328 УК РФ. Военнообязанный наказывается:

штрафом до 200 тыс. руб. либо в размере дохода за период до 18 месяцев;

принудительными работами на срок до двух лет;

арестом на срок до шести месяцев;

лишением свободы на срок до двух лет.

Решение о признании гражданина виновным в уклонении принимает суд. Если он докажет, что россиянин не пришел в военкомат именно потому, что хотел избежать призыва, ему будет грозить уголовная ответственность. Уклонением также будут считаться фальсификация документов для отсрочки или освобождения и побег со сборного пункта.

Если лицо уклоняется от альтернативной гражданской службы, то ему может грозить штраф до 80 тыс. руб., обязательные работы до 480 часов или арест на срок до шести месяцев.

Уважительные причины неявки

Если есть документальные подтверждения, некоторые причины неявки в комиссариат могут считаться уважительными:

Заболевание или травма, связанные с утратой трудоспособности. Понадобится предоставить медицинскую справку или больничный лист. Смерть, тяжелая болезнь или необходимость ухода за близкими родственниками. Нужна справка о состоянии здоровья близкого, свидетельство о смерти. Непредвиденные чрезвычайные обстоятельства: авария, стихийное бедствие, наводнение, пожар. Подтверждается справками МЧС, полиции и других служб. Иные причины, которые призывная комиссия или суд признает уважительными.

Уведомить военкомат об уважительной причине неявки рекомендуется письменно.

Электронные повестки и пребывание за границей

Что делать, если повестка пришла за границей

Пребывание за пределами России может быть признано уважительной причиной неявки, если россиянин сможет документально подтвердить нахождение и своевременно уведомит военкомат. Однако сам факт нахождения за границей не освобождает от обязанности посещения органа местного военного управления, а может служить лишь основанием для переноса даты явки.

Если россиянин пребывает за границей дольше шести месяцев, ему требуется сообщить об этом военкомату: отправить письмо (можно в электронной форме через "Госуслуги") или написать заявление через доверенное лицо. Необходимо подготовить доказательства, например, копии билетов, штампы в паспорте о пересечении границы и тому подобное, а также указать сроки возвращения.

Граждане России, проживающие за границей на постоянной основе, не подлежат призыву на службу. Чтобы это подтвердить, необходимо встать на консульский учет, подготовить документы о ПМЖ и снятии с воинского учета, если это уже сделано.

Человек может быть признан уклоняющимся от службы, если выезд за пределы страны совпадает с тем временем, когда он обязан явиться в комиссариат для прохождения призывных мероприятий. Также может быть наложен штраф и введены ограничения.

Можно ли удалить аккаунт на “Госуслугах”, чтобы избежать повестки

Личный кабинет на портале “Госуслуги” — лишь один из ресурсов для получения электронного уведомления. После появления в реестре врученных повесток, оно считается автоматически врученным через семь дней, даже если военнообязанный не ознакомился с документом. Так, если удалить свою учетную запись, повестка все равно будет считаться полученной.