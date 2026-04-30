Контролируемая порча во имя пользы — так можно описать процесс ферментации. Чем живое брожение отличается от агрессивного маринования уксусом, какие витамины прячутся в банке с солеными огурцами и стоит ли бояться ботулизма при домашних экспериментах: изучили тему и ответили на главные вопросы.

Ферментированные продукты: что это такое

Ферментация. Говорят, что ее открыли случайно и очень давно: археологи нашли доказательства, что в 7000 году до нашей эры на территории Китая готовили ферментированные напитки из риса, меда и фруктов [1]. Такие продукты делают с помощью микроорганизмов: бактерий, дрожжей и плесени.

Ферментация Фото: Источник: https://www.freepik.com

Что такое ферментация и как происходит процесс

По сути, ферментация — это управляемое брожение. Нужно создать условия, в которых нужные бактерии чувствуют себя хозяевами положения, а вредные микробы не могут размножаться. Органика при этом меняется, но не портится, а приобретает новые вкус и свойства [2].

Чтобы запустить процесс, бактериям нужна еда. Чаще всего это сахара — они есть почти в любых овощах, фруктах или зерне. Для надежности добавляют соль (обычно около 3–3,5% от веса). Она не дает развиваться гнилостным микроорганизмам, зато лактобактерии ее не боятся и спокойно берутся за работу. Именно они запускают процессы и придают знакомый кисловатый привкус.

Главное в этом деле — контроль. Важно следить за температурой, кислотностью, доступом воздуха и количеством соли с сахаром. Меняя эти параметры, можно управлять тем, какие именно микроорганизмы будут трудиться и как долго продлится процесс. Все идет своим чередом, пока у бактерий есть пища. Как только продукт дошел до нужного состояния, его либо сразу употребляют, либо убирают в холод, а иногда замораживают или прогревают: так результат фиксируется.

Сахар Фото: Источник: https://www.freepik.com

Чем ферментация отличается от маринования, засола и мочения

Это разные способы обработки, как варка и жарка. Выбор зависит от того, какой вкус вы хотите получить.

  • Ферментация. Когда работают полезные бактерии, они меняют продукт: делают его мягче, придают кислинку и новый аромат.
  • Засол. Соль вытягивает воду. В такой среде продукт сохраняется, но не бродит.
  • Маринование. Добавление уксуса или другой кислоты. Кислота убивает микробов и не дает им размножаться. Вкус получается резким, хранится долго [2].
  • Квашение. Это вид засола, когда еду закрывают от воздуха, чтобы запустить процесс. Так делают огурцы, капусту, иногда рыбу.
  • Мочение. Фрукты или ягоды выдерживают в рассоле, иногда с сахаром. Получается кисло-сладкая закуска. Раньше такое считалось десертом.

Польза ферментированных продуктов

. Фото: Источник: https://www.freepik.com

Брожение делает пищу легче для переваривания. Сложные вещества в процессе распадаются на более простые, поэтому желудку и кишечнику проще с ними справиться. Регулярное употребление такой еды помогает коже выглядеть лучше, замедляет старение и поддерживает нормальный вес.

Живые бактерии для кишечника. В молочке без добавок (кефире, йогурте, простокваше) содержатся пробиотики — полезные микроорганизмы. Они питаются пребиотиками и вместе налаживают работу кишечника. Они помогают при изжоге, запорах и диарее, снижают нагрузку на печень и даже облегчают боль в суставах [3].

Больше всего живых микроорганизмов в натуральной кисломолочке. Чуть меньше в квашеной капусте, соленых без уксуса огурцах и некоторых сырах.

При регулярном употреблении такая еда:

  • снижает давление (полезно гипертоникам);
  • укрепляет иммунитет;
  • улучшает пищеварение;
  • понижает уровень холестерина.

Дополнительно организм получает витамины группы B, которые вырабатывают бактерии во время брожения [4].

При проблемах с ЖКТ перед введением такой пищи в рацион лучше посоветоваться с врачом.

Возможный вред и противопоказания

Самая серьезная угроза — ботулизм. Эта инфекция поражает нервную систему и может привести к смерти. Чаще всего заражаются именно от домашних консервов, солений и квашений из мяса, рыбы или овощей.

Плесень Фото: Источник: https://www.freepik.com

Чтобы избежать риска:

  • нужно тщательно помыть и стерилизовать посуду;
  • важно соблюдать температурный режим;
  • не стоит покупать домашние заготовки у незнакомых людей на рынках.

На квашеной капусте, соленых огурцах, йогуртах и хлебе часто появляется плесень. Грибок выделяет вредные вещества, которые накапливаются в организме и ослабляют иммунитет.

Если появилась плесень, блюдо стоит выбросить. Срезать испорченный кусок бесполезно: грибок проникает глубоко внутрь.

. Фото: Источник: https://www.freepik.com

Также не следует есть продукт, если:

  • крышка вздулась;
  • упаковка повреждена;
  • внутри появился конденсат.

Это признаки того, что внутри размножились вредные микроорганизмы [4].

Вино и пиво тоже получают с помощью брожения, но к здоровому питанию они не имеют отношения и пользы от них ждать не стоит.

Какие продукты относятся к ферментированным

Квашеные овощи

Квашеными называют овощи, которые приготовили без добавления уксуса. Самые популярные — капуста, огурцы, помидоры, чеснок, морковь, редис и свекла. Их режут или шинкуют, солят и оставляют бродить в рассоле либо в собственном соку под грузом. Такие заготовки едят и просто так, как закуску, и добавляют в винегреты, салаты или горячие блюда для приятной кислинки.

Квашеные овощи Фото: Источник: https://www.freepik.com

Кисломолочные продукты

К ним относятся йогурт, кефир, простокваша, ряженка, а также некоторые виды творога и сыров. В них есть животный жир, легкоусвояемый белок, углеводы, минералы и витамины (особенно группы B).

Лучше выбирать пастеризованное молоко. Нагревание убивает вредные микроорганизмы, которые могут быть в сыром молоке. Поэтому при покупке йогурта или кефира нужно обращать внимание на пометку "из пастеризованного молока" на упаковке.

Соя

Соевый соус Фото: Источник: https://www.freepik.com

Сброженная соя — основа многих блюд восточной кухни. Правильные бактерии и плесень придают бобам насыщенный вкус и делают их полезнее.

Соевый соус появился в Китае еще в VIII веке до н.э. Готовится он долго: соевые бобы с пшеницей бродят под воздействием плесени несколько месяцев. В составе есть аминокислоты и глутаминовая кислота — она усиливает вкус еды.

Другие соевые блюда:

  • Натто — японские сброженные бобы с тягучей текстурой.
  • Доенджан — корейская густая соевая паста.
  • Тамари — японский соус, похожий на соевый, но с меньшим количеством пшеницы
  • Паста мисо. Делается из перебродившей сои с добавлением риса, ячменя или других злаков. В мисо много белка и клетчатки, поэтому ее ценят вегетарианцы. Содержит кальций, железо и марганец — полезно для женского здоровья и против анемии. Также мисо помогает выводить токсины и укрепляет иммунитет.

Ферментированные напитки

Чайный гриб Фото: Источник: https://www.freepik.com

Хлебный квас. Традиционный русский напиток. Содержит калий, магний, железо, йод, витамины C и E. Помогает пищеварению, укрепляет иммунитет и успокаивает нервы.

Иван-чай. Листья кипрея сначала ферментируют, потом сушат. Такой чай получается более ароматным и насыщенным, чем просто высушенный. Улучшает обмен веществ и работу желудка. Кстати, почти любой чай проходит ферментацию: чем темнее цвет, тем сильнее он сброжен (кроме некоторых зеленых сортов).

Чайный гриб (комбуча) получается благодаря совместной работе дрожжей и микроорганизмов. Укрепляет сердце и сосуды, снимает воспаления и помогает держать сахар в крови в норме.

Чайный гриб и комбуча: польза и вред напитка
Чайный гриб и комбуча: польза и вред напитка

Рыба и мясо

Хамон Фото: Источник: https://www.freepik.com

Хамон — испанский вяленый окорок. В древности его ели только богачи, а позже он стал народным блюдом. Готовят из задних ног свиньи: засаливают и долго сушат. В процессе образуются полезные вещества: олеиновая кислота (снижает холестерин), тирозин (помогает обмену веществ) и антиоксиданты (замедляют старение).

Рыба быстро портится, но ферментация позволяет сохранить ее надолго и получить источник омеги-3. Магазинные пресервы в масле — это не всегда ферментация. Настоящие ферментированные блюда — это национальные рецепты: карело-финская квашеная рыба "Кевяткалы" или байкальский "Омуль с душком".

Можно ли ферментировать дома

Да, дома это делать несложно. Технология та же, что на производстве: нужно просто следить за количеством соли и сахара.

Новичкам проще всего начать с двух направлений:

  • Кисломолочка. Для йогурта или кефира нужны закваска, кипяченое молоко и йогуртница (или мультиварка с нужным режимом).
  • Овощи. Квашеная капуста и соленые огурцы готовятся в обычной банке или кастрюле. Даже домашнее вино часто получается с первого раза.

Когда вкус устраивает, еду убирают в холодильник или морозилку. Можно использовать вакуумную упаковку или добавить еще соли. Сроки хранения у всех разные: мисо в морозилке лежит месяцами, а ягоды в банке долго не держат — портятся от света.

Продукты для домашней ферментации

Домашний йогурт Фото: Источник: https://www.freepik.com
  • Капуста, морковь, свекла, чеснок, помидоры.
  • Фрукты и ягоды.
  • Крупы: овес, пшеница, рожь, рис.
  • Орехи и семечки.
  • Молочка: йогурт, кефир, простокваша.
  • Бобовые: фасоль и другие.
  • Мясо и рыба: бастурма, сушеная рыба.
  • Квас, чайный гриб, молочный гриб.

Работать можно даже с остатками: из фруктового сока получится уксус, а из жмыха после сока подобие мисо-пасты. Главное — не бояться пробовать и соблюдать чистоту.

Основные правила безопасного приготовления

  • Чистая посуда. Банки, крышки, ножи и доски нужно тщательно помыть и обдать кипятком.
  • Свежесть. Стоит брать только целые, не подгнившие плоды.
  • Правильно солить. Соли нужно 2–3% от общего веса с водой.
  • Следить за температурой. Лучше всего брожение идет при 18–30 °C. В холоде процесс затянется, в жаре может испортиться.
  • Убрать воздух. Овощи должны быть полностью покрыты рассолом. Сверху можно положить груз или использовать специальную крышку.
  • Перед работой обязательно вымыть руки с мылом.
Соленья Фото: Источник: https://www.freepik.com

Понять, что продукт уже готов, можно по тому, как он пахнет, выглядит и ощущается на вкус. Запах становится свежим и чуть кислым, без неприятных нот, а вкус мягче, без резкости сырого овоща и без горечи. По текстуре тоже есть изменения: овощи остаются плотными, но их уже легко жевать, а жидкие продукты вроде йогурта или кефира становятся заметно гуще. Внешне рассол может помутнеть: это нормальный процесс, при этом активное бурление постепенно утихает, пузырьков становится меньше, и крышка больше не надувается. Лучше время от времени пробовать: как только вкус начинает нравиться, его стоит убрать в холодильник, чтобы замедлить брожение и сохранить результат таким, каким он получился.

Как хранить ферментированные продукты

. Фото: Источник: https://www.freepik.com
  • Холодильник. Замедляет работу бактерий. Продукт хранится от пары недель до нескольких месяцев.
  • Морозилка. Останавливает процессы почти полностью. Можно держать полгода и дольше, но со временем текстура портится из-за кристаллов льда.
  • Много соли. Если соли около 9% и больше, бактерии перестают размножаться. Например, мисо в закрытой банке хранится очень долго.
  • Вакуум. Убирает воздух, не дает расти плесени.

Частые вопросы

01Могут ли ферментированные продукты заменить ферментные препараты?

Ферментированные продукты не могут заменить ферментные препараты, но в какой-то степени способны поддержать пищеварение. В йогурте, кефире или квашеной капусте содержатся живые бактерии, которые в процессе своей жизни выделяют вещества, помогающие расщеплять пищу в кишечнике. Благодаря этому после такой еды может становиться легче, особенно если есть легкий дискомфорт или было переедание. К тому же вместе с этими продуктами организм получает полезные микроорганизмы и витамины, что в целом хорошо сказывается на самочувствии и иммунитете. Однако рассчитывать на них как на полноценную замену лекарств не стоит. В обычной еде невозможно точно определить, сколько именно ферментов вы получите, в отличие от таблеток, где дозировка строго рассчитана. Кроме того, бактерии вырабатывают не только полезные вещества, и у чувствительных людей это иногда может вызывать нежелательные реакции. Состав тоже нестабилен: разные культуры микроорганизмов дают разный эффект, тогда как у лекарств он предсказуем и проверен. Если речь идет о серьезных состояниях, например заболеваниях поджелудочной железы или кишечника, ферментные препараты назначает врач, и это уже часть лечения. В таких случаях еда не может их заменить: ферментированные продукты остаются лишь дополнением к рациону, а не альтернативой терапии.

02Во всех ли ферментированных продуктах есть ли пробиотики?

— Не все ферментированные продукты содержат пробиотики. Живые бактерии сохраняются только в тех случаях, когда продукт после брожения не нагревали и не подвергали дополнительной обработке. Например, они обычно есть в свежем натуральном йогурте или кефире с коротким сроком хранения, в квашеной капусте и огурцах без уксуса, а также в домашних напитках вроде кваса или нефильтрованной комбучи. Иногда на наличие активной микрофлоры указывают пузырьки газа или слегка вздутая крышка, но это лишь косвенный признак и не гарантия пользы. Во многих привычных продуктах пробиотиков уже нет. Если их пастеризовали или сильно обработали, бактерии погибают — это касается, например, консервированной капусты или соевого соуса промышленного производства. При выпечке хлеба на закваске микроорганизмы тоже не выживают из-за высокой температуры. То же самое происходит с маринованными плодами на уксусе, с вином и пивом , где дрожжи либо удаляются, либо разрушаются. Чтобы понять, есть ли в продукте живые бактерии, стоит посмотреть на упаковку: если указано, что он содержит живые культуры и хранится в холодильнике, шанс их наличия высокий. А вот блюда с уксусом в составе или те, что спокойно стоят на обычной полке, как правило, уже не содержат пробиотиков.

03Можно ли есть их каждый день?

Ферментированные продукты можно есть каждый день, если делать это без фанатизма и учитывать состояние желудка. В небольших количествах они действительно помогают: поддерживают работу кишечника, пища переваривается легче, уходит ощущение тяжести, а заодно организм получает дополнительные витамины, в том числе группы B и K2. Но тут важно не перегибать. В соленых заготовках часто много соли, и при регулярном переедании это может сказаться на давлении. У некоторых людей такие продукты вызывают вздутие или индивидуальные реакции, а при гастрите или язве кислое лучше на время убрать, чтобы не раздражать слизистую. Оптимальный вариант — умеренность. Обычно хватает примерно небольшой порции квашеных овощей или стакана кефира в день. Если раньше в рационе этого не было, лучше начинать с малого и постепенно увеличивать количество, наблюдая за самочувствием. А при хронических проблемах с пищеварением разумнее сначала обсудить это с врачом [5].

Источники:

  1. https://www.smithsonianmag.com/science-nature/ancient-european-hunters-carved-human-bones-weapons-180976570/ (Дата обращения: 13.04.2026)
  2. Fermented foods for better gut health - Harvard Health (Дата обращения: 13.04.2026)
  3. Fermented foods can add depth to your diet - Harvard Health (Дата обращения: 13.04.2026)
  4. Why Eat Fermented Foods? | Nutrition (Дата обращения: 13.04.2026)
  5. Fermented Foods: Definitions and Characteristics, Impact on the Gut Microbiota and Effects on Gastrointestinal Health and Disease - PubMed (Дата обращения: 13.04.2026)