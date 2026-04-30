Наферментировали: что такое ферментированные продукты и зачем они нужны в рационе

Контролируемая порча во имя пользы — так можно описать процесс ферментации. Чем живое брожение отличается от агрессивного маринования уксусом, какие витамины прячутся в банке с солеными огурцами и стоит ли бояться ботулизма при домашних экспериментах: изучили тему и ответили на главные вопросы.

Ферментированные продукты: что это такое

Ферментация. Говорят, что ее открыли случайно и очень давно: археологи нашли доказательства, что в 7000 году до нашей эры на территории Китая готовили ферментированные напитки из риса, меда и фруктов [1]. Такие продукты делают с помощью микроорганизмов: бактерий, дрожжей и плесени.

Ферментация Фото: Источник: https://www.freepik.com

Что такое ферментация и как происходит процесс

По сути, ферментация — это управляемое брожение. Нужно создать условия, в которых нужные бактерии чувствуют себя хозяевами положения, а вредные микробы не могут размножаться. Органика при этом меняется, но не портится, а приобретает новые вкус и свойства [2].

Чтобы запустить процесс, бактериям нужна еда. Чаще всего это сахара — они есть почти в любых овощах, фруктах или зерне. Для надежности добавляют соль (обычно около 3–3,5% от веса). Она не дает развиваться гнилостным микроорганизмам, зато лактобактерии ее не боятся и спокойно берутся за работу. Именно они запускают процессы и придают знакомый кисловатый привкус.

Главное в этом деле — контроль. Важно следить за температурой, кислотностью, доступом воздуха и количеством соли с сахаром. Меняя эти параметры, можно управлять тем, какие именно микроорганизмы будут трудиться и как долго продлится процесс. Все идет своим чередом, пока у бактерий есть пища. Как только продукт дошел до нужного состояния, его либо сразу употребляют, либо убирают в холод, а иногда замораживают или прогревают: так результат фиксируется.

Сахар Фото: Источник: https://www.freepik.com

Чем ферментация отличается от маринования, засола и мочения

Это разные способы обработки, как варка и жарка. Выбор зависит от того, какой вкус вы хотите получить.

Ферментация. Когда работают полезные бактерии, они меняют продукт: делают его мягче, придают кислинку и новый аромат.

Засол. Соль вытягивает воду. В такой среде продукт сохраняется, но не бродит.

Маринование. Добавление уксуса или другой кислоты. Кислота убивает микробов и не дает им размножаться. Вкус получается резким, хранится долго [2].

Квашение. Это вид засола, когда еду закрывают от воздуха, чтобы запустить процесс. Так делают огурцы, капусту, иногда рыбу.

Мочение. Фрукты или ягоды выдерживают в рассоле, иногда с сахаром. Получается кисло-сладкая закуска. Раньше такое считалось десертом.

Польза ферментированных продуктов

. Фото: Источник: https://www.freepik.com

Брожение делает пищу легче для переваривания. Сложные вещества в процессе распадаются на более простые, поэтому желудку и кишечнику проще с ними справиться. Регулярное употребление такой еды помогает коже выглядеть лучше, замедляет старение и поддерживает нормальный вес.

Живые бактерии для кишечника. В молочке без добавок (кефире, йогурте, простокваше) содержатся пробиотики — полезные микроорганизмы. Они питаются пребиотиками и вместе налаживают работу кишечника. Они помогают при изжоге, запорах и диарее, снижают нагрузку на печень и даже облегчают боль в суставах [3].

Больше всего живых микроорганизмов в натуральной кисломолочке. Чуть меньше в квашеной капусте, соленых без уксуса огурцах и некоторых сырах.

При регулярном употреблении такая еда:

снижает давление (полезно гипертоникам);

укрепляет иммунитет;

улучшает пищеварение;

понижает уровень холестерина.

Дополнительно организм получает витамины группы B, которые вырабатывают бактерии во время брожения [4].

При проблемах с ЖКТ перед введением такой пищи в рацион лучше посоветоваться с врачом.

Возможный вред и противопоказания

Самая серьезная угроза — ботулизм. Эта инфекция поражает нервную систему и может привести к смерти. Чаще всего заражаются именно от домашних консервов, солений и квашений из мяса, рыбы или овощей.

Плесень Фото: Источник: https://www.freepik.com

Чтобы избежать риска:

нужно тщательно помыть и стерилизовать посуду;

важно соблюдать температурный режим;

не стоит покупать домашние заготовки у незнакомых людей на рынках.

На квашеной капусте, соленых огурцах, йогуртах и хлебе часто появляется плесень. Грибок выделяет вредные вещества, которые накапливаются в организме и ослабляют иммунитет.

Если появилась плесень, блюдо стоит выбросить. Срезать испорченный кусок бесполезно: грибок проникает глубоко внутрь.

. Фото: Источник: https://www.freepik.com

Также не следует есть продукт, если:

крышка вздулась;

упаковка повреждена;

внутри появился конденсат.

Это признаки того, что внутри размножились вредные микроорганизмы [4].

Вино и пиво тоже получают с помощью брожения, но к здоровому питанию они не имеют отношения и пользы от них ждать не стоит.

Какие продукты относятся к ферментированным

Квашеные овощи

Квашеными называют овощи, которые приготовили без добавления уксуса. Самые популярные — капуста, огурцы, помидоры, чеснок, морковь, редис и свекла. Их режут или шинкуют, солят и оставляют бродить в рассоле либо в собственном соку под грузом. Такие заготовки едят и просто так, как закуску, и добавляют в винегреты, салаты или горячие блюда для приятной кислинки.

Квашеные овощи Фото: Источник: https://www.freepik.com

Кисломолочные продукты

К ним относятся йогурт, кефир, простокваша, ряженка, а также некоторые виды творога и сыров. В них есть животный жир, легкоусвояемый белок, углеводы, минералы и витамины (особенно группы B).

Лучше выбирать пастеризованное молоко. Нагревание убивает вредные микроорганизмы, которые могут быть в сыром молоке. Поэтому при покупке йогурта или кефира нужно обращать внимание на пометку "из пастеризованного молока" на упаковке.

Соя

Соевый соус Фото: Источник: https://www.freepik.com

Сброженная соя — основа многих блюд восточной кухни. Правильные бактерии и плесень придают бобам насыщенный вкус и делают их полезнее.

Соевый соус появился в Китае еще в VIII веке до н.э. Готовится он долго: соевые бобы с пшеницей бродят под воздействием плесени несколько месяцев. В составе есть аминокислоты и глутаминовая кислота — она усиливает вкус еды.

Другие соевые блюда:

Натто — японские сброженные бобы с тягучей текстурой.

Доенджан — корейская густая соевая паста.

Тамари — японский соус, похожий на соевый, но с меньшим количеством пшеницы

Паста мисо. Делается из перебродившей сои с добавлением риса, ячменя или других злаков. В мисо много белка и клетчатки, поэтому ее ценят вегетарианцы. Содержит кальций, железо и марганец — полезно для женского здоровья и против анемии. Также мисо помогает выводить токсины и укрепляет иммунитет.

Ферментированные напитки

Чайный гриб Фото: Источник: https://www.freepik.com

Хлебный квас. Традиционный русский напиток. Содержит калий, магний, железо, йод, витамины C и E. Помогает пищеварению, укрепляет иммунитет и успокаивает нервы.

Иван-чай. Листья кипрея сначала ферментируют, потом сушат. Такой чай получается более ароматным и насыщенным, чем просто высушенный. Улучшает обмен веществ и работу желудка. Кстати, почти любой чай проходит ферментацию: чем темнее цвет, тем сильнее он сброжен (кроме некоторых зеленых сортов).

Чайный гриб (комбуча) получается благодаря совместной работе дрожжей и микроорганизмов. Укрепляет сердце и сосуды, снимает воспаления и помогает держать сахар в крови в норме.

Рыба и мясо

Хамон Фото: Источник: https://www.freepik.com

Хамон — испанский вяленый окорок. В древности его ели только богачи, а позже он стал народным блюдом. Готовят из задних ног свиньи: засаливают и долго сушат. В процессе образуются полезные вещества: олеиновая кислота (снижает холестерин), тирозин (помогает обмену веществ) и антиоксиданты (замедляют старение).

Рыба быстро портится, но ферментация позволяет сохранить ее надолго и получить источник омеги-3. Магазинные пресервы в масле — это не всегда ферментация. Настоящие ферментированные блюда — это национальные рецепты: карело-финская квашеная рыба "Кевяткалы" или байкальский "Омуль с душком".

Можно ли ферментировать дома

Да, дома это делать несложно. Технология та же, что на производстве: нужно просто следить за количеством соли и сахара.

Новичкам проще всего начать с двух направлений:

Кисломолочка. Для йогурта или кефира нужны закваска, кипяченое молоко и йогуртница (или мультиварка с нужным режимом).

Овощи. Квашеная капуста и соленые огурцы готовятся в обычной банке или кастрюле. Даже домашнее вино часто получается с первого раза.

Когда вкус устраивает, еду убирают в холодильник или морозилку. Можно использовать вакуумную упаковку или добавить еще соли. Сроки хранения у всех разные: мисо в морозилке лежит месяцами, а ягоды в банке долго не держат — портятся от света.

Продукты для домашней ферментации

Домашний йогурт Фото: Источник: https://www.freepik.com

Капуста, морковь, свекла, чеснок, помидоры.

Фрукты и ягоды.

Крупы: овес, пшеница, рожь, рис.

Орехи и семечки.

Молочка: йогурт, кефир, простокваша.

Бобовые: фасоль и другие.

Мясо и рыба: бастурма, сушеная рыба.

Квас, чайный гриб, молочный гриб.

Работать можно даже с остатками: из фруктового сока получится уксус, а из жмыха после сока подобие мисо-пасты. Главное — не бояться пробовать и соблюдать чистоту.

Основные правила безопасного приготовления

Чистая посуда. Банки, крышки, ножи и доски нужно тщательно помыть и обдать кипятком.

Свежесть. Стоит брать только целые, не подгнившие плоды.

Правильно солить. Соли нужно 2–3% от общего веса с водой.

Следить за температурой. Лучше всего брожение идет при 18–30 °C. В холоде процесс затянется, в жаре может испортиться.

Убрать воздух. Овощи должны быть полностью покрыты рассолом. Сверху можно положить груз или использовать специальную крышку.

Перед работой обязательно вымыть руки с мылом.

Соленья Фото: Источник: https://www.freepik.com

Понять, что продукт уже готов, можно по тому, как он пахнет, выглядит и ощущается на вкус. Запах становится свежим и чуть кислым, без неприятных нот, а вкус мягче, без резкости сырого овоща и без горечи. По текстуре тоже есть изменения: овощи остаются плотными, но их уже легко жевать, а жидкие продукты вроде йогурта или кефира становятся заметно гуще. Внешне рассол может помутнеть: это нормальный процесс, при этом активное бурление постепенно утихает, пузырьков становится меньше, и крышка больше не надувается. Лучше время от времени пробовать: как только вкус начинает нравиться, его стоит убрать в холодильник, чтобы замедлить брожение и сохранить результат таким, каким он получился.

Как хранить ферментированные продукты

. Фото: Источник: https://www.freepik.com

Холодильник. Замедляет работу бактерий. Продукт хранится от пары недель до нескольких месяцев.

Морозилка. Останавливает процессы почти полностью. Можно держать полгода и дольше, но со временем текстура портится из-за кристаллов льда.

Много соли. Если соли около 9% и больше, бактерии перестают размножаться. Например, мисо в закрытой банке хранится очень долго.

Вакуум. Убирает воздух, не дает расти плесени.

Частые вопросы

01 Могут ли ферментированные продукты заменить ферментные препараты? — Ферментированные продукты не могут заменить ферментные препараты, но в какой-то степени способны поддержать пищеварение. В йогурте, кефире или квашеной капусте содержатся живые бактерии, которые в процессе своей жизни выделяют вещества, помогающие расщеплять пищу в кишечнике. Благодаря этому после такой еды может становиться легче, особенно если есть легкий дискомфорт или было переедание. К тому же вместе с этими продуктами организм получает полезные микроорганизмы и витамины, что в целом хорошо сказывается на самочувствии и иммунитете. Однако рассчитывать на них как на полноценную замену лекарств не стоит. В обычной еде невозможно точно определить, сколько именно ферментов вы получите, в отличие от таблеток, где дозировка строго рассчитана. Кроме того, бактерии вырабатывают не только полезные вещества, и у чувствительных людей это иногда может вызывать нежелательные реакции. Состав тоже нестабилен: разные культуры микроорганизмов дают разный эффект, тогда как у лекарств он предсказуем и проверен. Если речь идет о серьезных состояниях, например заболеваниях поджелудочной железы или кишечника, ферментные препараты назначает врач, и это уже часть лечения. В таких случаях еда не может их заменить: ферментированные продукты остаются лишь дополнением к рациону, а не альтернативой терапии. 02 Во всех ли ферментированных продуктах есть ли пробиотики? — Не все ферментированные продукты содержат пробиотики. Живые бактерии сохраняются только в тех случаях, когда продукт после брожения не нагревали и не подвергали дополнительной обработке. Например, они обычно есть в свежем натуральном йогурте или кефире с коротким сроком хранения, в квашеной капусте и огурцах без уксуса, а также в домашних напитках вроде кваса или нефильтрованной комбучи. Иногда на наличие активной микрофлоры указывают пузырьки газа или слегка вздутая крышка, но это лишь косвенный признак и не гарантия пользы. Во многих привычных продуктах пробиотиков уже нет. Если их пастеризовали или сильно обработали, бактерии погибают — это касается, например, консервированной капусты или соевого соуса промышленного производства. При выпечке хлеба на закваске микроорганизмы тоже не выживают из-за высокой температуры. То же самое происходит с маринованными плодами на уксусе, с вином и пивом , где дрожжи либо удаляются, либо разрушаются. Чтобы понять, есть ли в продукте живые бактерии, стоит посмотреть на упаковку: если указано, что он содержит живые культуры и хранится в холодильнике, шанс их наличия высокий. А вот блюда с уксусом в составе или те, что спокойно стоят на обычной полке, как правило, уже не содержат пробиотиков. 03 Можно ли есть их каждый день? — Ферментированные продукты можно есть каждый день, если делать это без фанатизма и учитывать состояние желудка. В небольших количествах они действительно помогают: поддерживают работу кишечника, пища переваривается легче, уходит ощущение тяжести, а заодно организм получает дополнительные витамины, в том числе группы B и K2. Но тут важно не перегибать. В соленых заготовках часто много соли, и при регулярном переедании это может сказаться на давлении. У некоторых людей такие продукты вызывают вздутие или индивидуальные реакции, а при гастрите или язве кислое лучше на время убрать, чтобы не раздражать слизистую. Оптимальный вариант — умеренность. Обычно хватает примерно небольшой порции квашеных овощей или стакана кефира в день. Если раньше в рационе этого не было, лучше начинать с малого и постепенно увеличивать количество, наблюдая за самочувствием. А при хронических проблемах с пищеварением разумнее сначала обсудить это с врачом [5].

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