Гадюка обыкновенная: описание, питание, размножение, отличия от ужа и опасность для человека

Гадюка обыкновенная (Vipera berus) — известная ядовитая змея умеренной зоны Евразии и одна из самых распространенных змей такого типа в России. Именно ее чаще всего имеют в виду, когда говорят “лесная гадюка” или просто “гадюка”.

Вид хорошо приспособлен к прохладному климату, встречается в лесной полосе, на болотах, опушках, вырубках, по берегам водоемов и в зарослях кустарника. В России змея распространена широко: от европейской части страны до Сибири и Дальнего Востока, хотя распределяется не сплошь, а мозаично, в подходящих биотопах.

Как выглядит гадюка обыкновенная

Гадюка обыкновенная — сравнительно небольшая, плотная по телосложению змея с хорошо заметной широкой головой и коротким хвостом. Чаще всего длина взрослой особи составляет около 50–70 см, хотя отдельные экземпляры бывают крупнее.

Голова явно отделена от туловища шейным перехватом, морда слегка закругленная, зрачок вертикальный. Окрас очень изменчив: серый, бурый, коричневый, рыжеватый, иногда почти медный.

Самый узнаваемый признак — темная зигзагообразная полоса вдоль спины, но и она выражена не всегда одинаково.

Полностью черные особи тоже встречаются. Такая форма называется меланистической. Из-за этого люди нередко путают черную обыкновенную гадюку с гадюкой Никольского. Визуально отличить их бывает действительно сложно, потому что у обеих змей окраска может быть почти угольно-черной.

Уж обыкновенный и гадюка обыкновенная: как не перепутать

Сравнение внешнего вида ужа (слева) и гадюки Фото: Сгенерировано нейросетью

Внешне эти змеи часто кажутся похожими. На самом деле есть несколько различий:

у ужа обычно более стройное и длинное тело, голова не так резко отделена от шеи, а зрачок круглый;

у гадюки тело плотнее, хвост короче, голова шире, а зрачок вертикальный;

у обыкновенного ужа часто заметны светлые желтые или оранжевые пятна по бокам головы, хотя этот признак не у всех особей выражен одинаково. У гадюки таких “ушек” нет.

Если говорить про сходство гадюки и ужа обыкновенных, то оно прежде всего связано с общей формой тела, переменчивостью окраса и тем, что обе змеи могут жить рядом с водой, на опушках и в травянистых местах.

Молодых особей особенно легко спутать. Но при внимательном рассмотрении разница заметна: у гадюки силуэт короче и массивнее, а взгляд из-за формы головы и зрачка кажется более хищным. Это не признак агрессии, а просто особенность строения.

Отличия гадюки Никольского и гадюки обыкновенной

Гадюка Никольского считается отдельным таксоном, связанным с юго-западом России, Украиной и востоком Румынии. Ее классический внешний признак — почти полностью черная окраска взрослых особей.

У обыкновенной гадюки черная форма тоже встречается, но в целом вид гораздо более вариативен по цвету и чаще сохраняет зигзаг на спине.

Кроме того, гадюка Никольского обитает в лесостепных местностях и отличается рядом морфологических признаков, которые надежнее определяют специалисты, чем случайные наблюдатели в поле.

Черная гадюка Николького Фото: Сгенерировано нейросетью

Чем питается обыкновенная гадюка

Рацион гадюки меняется с возрастом и условиями среды. Взрослые змеи охотятся в основном на мелких млекопитающих: полевок, мышевидных грызунов, землероек. Также они могут поедать ящериц, лягушек, мелких птиц и птенцов.

Молодые гадюки чаще добывают более мелкую пищу, включая насекомых и беспозвоночных.

Гадюка охотится из засады или совершает короткий бросок, после укуса ждет, пока добыча ослабеет под действием яда, и затем заглатывает ее целиком

Размножение

Размножение гадюк начинается после выхода из зимовки. Брачный период обычно приходится на весну. Самцы могут устраивать характерные “турниры” без настоящего укуса, выясняя, кто получит доступ к самке.

Вид относится к яйцеживородящим: развитие потомства происходит в теле самки, а детеныши появляются на свет в конце лета или в начале осени уже полностью сформированными. Обычно рождается от нескольких до примерно десятка змеенышей, хотя число может меняться в зависимости от размеров и состояния самки.

Молодые змеи с первых дней самостоятельны и уже обладают ядом.

Яд гадюки и опасность укуса

Яд гадюки обыкновенной содержит комплекс биологически активных веществ, которые вызывают местную боль, отек, воспалительную реакцию и общее недомогание. Для здорового взрослого человека укус чаще всего не смертелен, но это не значит, что он безобиден.

Опасна ли гадюка обыкновенная? Да, особенно для детей, пожилых людей, аллергиков, людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также при укусе в область головы, шеи или при множественных укусах. В тяжелых случаях возможны выраженный отек, слабость, тошнота, падение давления и серьезная интоксикация.

Укус этой змеи обычно сопровождается резкой болью и двумя заметными точками от клыков, хотя след может быть и менее очевидным.

Главное правило после укуса — не паниковать и как можно быстрее обратиться за медицинской помощью.

Нельзя прижигать рану, разрезать кожу, накладывать жгут и употреблять алкоголь. Пострадавшему нужен покой, минимальная нагрузка на укушенную конечность и наблюдение врачей.

Сыворотка

Сыворотка против яда обыкновенной гадюки существует, она содержит антитела, нейтрализующие яд, и применяется по медицинским показаниям, особенно при выраженной интоксикации.

Решение о введении сыворотки принимает врач. Самостоятельно использовать ее нельзя: препарат может вызывать тяжелые аллергические реакции, поэтому вводится в условиях, где можно оказать экстренную помощь. Иными словами, сыворотка — это не “походная ампула на всякий случай”, а средство профессиональной терапии.

Змея в природе и рядом с человеком

Свернувшись и затаившись в траве гадюка может стать едва заметной Фото: Сгенерировано нейросетью

Гадюка обыкновенная обычно не нападает первой. В большинстве случаев она старается скрыться, а кусает только при прямой угрозе: если на нее наступили, схватили рукой, пытались убить или случайно прижали в траве.

Лучший способ избежать укуса — смотреть под ноги в высокой траве, не лезть руками в валежник, не переворачивать камни без необходимости и носить плотную закрытую обувь в местах, где встречаются змеи.

В экосистеме гадюка играет полезную роль, регулируя численность мелких грызунов. Уничтожать ее без причины не только опасно, но и вредно для природного баланса. При встрече со змеей достаточно остановиться, не делать резких движений и дать ей возможность уползти. В большинстве случаев именно так все и заканчивается.

Зная описание гадюки обыкновенной, её отличия от ужа, особенности питания, размножения и правила поведения при укусе, можно не только снизить риск неприятной встречи, но и спокойнее относиться к самой змее. Она действительно ядовита, но чаще избегает человека, чем ищет с ним контакт. Главное — уметь распознать ее, не провоцировать и помнить, что при укусе нужна не самодеятельность, а врачебная помощь.