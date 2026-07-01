Расписание трансляций чемпионата мира по футболу 2026 года: где смотреть все матчи

Чемпионат мира по футболу уже стартовал, а значит, самое время разобраться в расписании трансляций и понять, где смотреть все матчи турнира. Мы собрали полный календарь игр с указанием дат, времени начала, стадионов и каналов показа для каждой встречи.

Кто показывает чемпионата мира по футболу 2026 года

Права на ЧМ‑2026 в России принадлежат "Газпром-Медиа". Ретрансляция матчей осуществляется на платформе "Смотрим". Все 104 игры покажут на телеканалах: "Матч ТВ", "Матч Премьер", "Матч! Арена", "Матч! Игра". Онлайн-трансляции доступны на "Матч ТВ", Rutube, "Кинопоиске" и Okko.

Расписание трансляций группового этапа ЧМ-2026

Первый тур: даты, время и каналы показа

С 11 по 18 июня 2026 года прошли все встречи первого тура в группах. В этом этапе выступили 48 сборных. Время начала указано московское.

11 июня:

В 22:00 состоялось матч-открытие в Мехико: сборная Мексики приняла команду ЮАР (группа A).

12 июня:

05:00, Сапопан: Южная Корея — Чехия (группа A);

22:00, Торонто: Канада — Босния и Герцеговина (группа B).

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

13 июня:

04:00, Лос‑Анджелес: США — Парагвай (группа D);

22:00, Санта‑Клара: Катар — Швейцария (группа B).

14 июня:

01:00, Нью‑Джерси: Бразилия — Марокко (группа C);

04:00, Фоксборо: Гаити — Шотландия (группа C);

07:00, Ванкувер: Австралия — Турция (группа D);

20:00, Хьюстон: Германия — Кюрасао (группа E);

23:00, Арлингтон: Нидерланды — Япония (группа F).

15 июня:

02:00, Филадельфия: Кот‑д’Ивуар — Эквадор (группа E);

05:00, Гуаделупе: Швеция — Тунис (группа F);

19:00, Атланта: Испания — Кабо‑Верде (группа H);

22:00, Сиэтл: Бельгия — Египет (группа G).

16 июня:

01:00, Майами: Саудовская Аравия — Уругвай (группа H);

04:00, Лос‑Анджелес: Иран — Новая Зеландия (группа G);

22:00, Нью‑Джерси: Франция — Сенегал (группа I).

17 июня:

01:00, Фоксборо: Ирак — Норвегия (группа I);

04:00, Канзас‑Сити: Аргентина — Алжир (группа J);

07:00, Санта‑Клара: Австрия — Иордания (группа J);

20:00, Хьюстон: Португалия — ДР Конго (группа K);

23:00, Арлингтон: Англия — Хорватия (группа L).

18 июня:

02:00, Торонто: Гана — Панама (группа L);

05:00, Мехико: Узбекистан — Колумбия (группа K).

Второй тур: матчи, трансляции и онлайн-доступ

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

18 июня:

19:00, Атланта: Чехия — ЮАР (группа A);

22:00, Лос‑Анджелес: Швейцария — Босния и Герцеговина (группа A).

19 июня:

01:00, Ванкувер: Канада — Катар (группа B);

04:00, Сапопан: Мексика — Южная Корея (группа A);

22:00, Сиэтл: США — Австралия (группа D).

20 июня:

01:00, Фоксборо: Шотландия — Марокко (группа C);

04:00, Филадельфия: Бразилия — Гаити (группа C);

07:00, Санта‑Клара: Турция — Парагвай (группа D);

20:00, Хьюстон: Нидерланды — Швеция (группа F);

23:00, Торонто: Германия — Кот‑д’Ивуар (группа E).

21 июня:

03:00, Канзас‑Сити: Эквадор — Кюрасао (группа E);

07:00, Гуаделупе: Тунис — Япония (группа F);

19:00, Атланта: Испания — Саудовская Аравия (группа H);

22:00, Лос‑Анджелес: Бельгия — Иран (группа G).

22 июня:

01:00, Майами: Уругвай — Кабо‑Верде (группа H);

04:00, Ванкувер: Новая Зеландия — Египет (группа G);

20:00, Арлингтон: Аргентина — Австрия (группа J).

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

23 июня:

00:00, Филадельфия: Франция — Ирак (группа I);

03:00, Торонто: Норвегия — Сенегал (группа I);

06:00, Санта‑Клара: Иордания — Алжир (группа J);

20:00, Хьюстон: Португалия — Узбекистан (группа K);

23:00, Фоксборо: Англия — Гана (группа L).

24 июня:

02:00, Фоксборо: Панама — Хорватия (группа L);

05:00, Сапопан: Колумбия — ДР Конго (группа K).

Третий тур: параллельные игры и распределение между платформами

24 июня:

22:00, Ванкувер: Канада — Швейцария (группа B);

22:00, Сиэтл: Босния и Герцеговина — Катар (группа B).

25 июня:

01:00, Атланта: Марокко — Гаити (группа C).

01:00, Майами: Шотландия — Бразилия (группа C).

04:00, Мехико: Мексика — Чехия (группа A).

04:00, Гуаделупе: ЮАР — Южная Корея (группа A).

23:00, Нью‑Джерси: Эквадор — Германия (группа E).

23:00, Филадельфия: Кюрасао — Кот‑д’Ивуар (группа E).

26 июня:

02:00, Канзас‑Сити: Тунис — Нидерланды (группа F).

02:00, Арлингтон: Япония — Швеция (группа F).

05:00, Лос‑Анджелес: США — Турция (группа D).

05:00, Санта‑Клара: Парагвай — Австралия (группа D).

22:00, Фоксборо: Норвегия — Франция (группа I).

22:00, Торонто: Сенегал — Ирак (группа I).

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

27 июня:

03:00, Сапопан: Уругвай — Испания (группа H).

03:00, Хьюстон: Кабо‑Верде — Саудовская Аравия (группа H).

06:00, Ванкувер: Новая Зеландия — Бельгия (группа G).

06:00, Сиэтл: Египет — Иран (группа G).

28 июня:

00:00, Нью‑Джерси: Панама — Англия (группа L).

00:00, Филадельфия: Хорватия — Гана (группа L).

02:30, Майами: Колумбия — Португалия (группа K).

02:30, Атланта: ДР Конго — Узбекистан (группа K).

05:00, Канзас‑Сити: Алжир — Австрия (группа J).

05:00, Арлингтон: Иордания — Аргентина (группа J).

Где смотреть плей-офф чемпионата мира по футболу 2026

Стадия плей‑офф стартует сразу после завершения группового этапа и включает два раунда — 1/16 финала (с 28 июня по 3 июля) и 1/8 финала (с 4 по 7 июля).

Ретрансляцию матчей можно посмотреть на платформе "Смотрим".

1/16 финала

28 июня:

22:00, матч №73: 2‑е место группы A — 2‑е место группы B.

29 июня:

20:00, №74: победитель группы E — 3‑е место из групп A/B/C/D/F;

23:30, №75: победитель группы F — 2‑е место группы C.

30 июня:

04:00, №76: победитель группы C — 2‑е место группы F;

20:00, №77: победитель группы I — 3‑е место из групп C/D/F/G/H.

1 июля:

00:00, №78: 2‑е место группы E — 2‑е место группы I;

04:00, №79: победитель группы A — 3‑е место из групп C/E/F/H/I;

19:00, №80: победитель группы L — 3‑е место из групп E/H/I/J/K;

23:00, №81: победитель группы D — 3‑е место из групп B/E/F/I/J.

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

2 июля

03:00, матч №82: победитель группы G — 3‑е место из групп A/E/H/I/J;

22:00, матч №83: 2‑е место группы K — 2‑е место группы L.

3 июля:

02:00, №84: победитель группы H — 2‑е место группы J;

06:00, №85: победитель группы B — 3‑е место из групп E/F/G/I/J;

21:00, №86: победитель группы J — 2‑е место группы H;

01:00 (ночь с 3 на 4 июля), №87: победитель группы K — 3‑е место из групп D/E/I/J/L;

04:30, №88: 2‑е место группы D — 2‑е место группы G.

1/8 финала

4 июля:

20:00, №89: победитель №74 — победитель №77.

5 июля:

00:00, №90: победитель №73 — победитель №75;

23:00, №91: победитель №76 — победитель №78.

6 июля:

03:00, №92: победитель №79 — победитель №80;

22:00, №93: победитель №83 — победитель №84.

7 июля

03:00, №94: победитель №81 — победитель №82;

19:00, №95: победитель №86 — победитель №88;

23:00, №96: победитель №85 — победитель №87.

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

Четвертьфиналы и полуфиналы

После завершения 1/8 финала в борьбу за трофей вступают восемь сильнейших команд. Четвертьфинальные встречи пройдут 9, 10 и 12 июля, а полуфиналы состоятся 14 и 15 июля.

Четвертьфиналы

9 июля:

23:00, №97: победитель №89 — победитель №90.

10 июля:

22:00, №98: победитель №93 — победитель №94.

12 июля:

00:00, №99: победитель №91 — победитель №92.

04:00, №100: победитель №95 — победитель №96.

Полуфиналы

14 июля:

22:00, матч №101: победитель №97 — победитель №98.

15 июля:

22:00, матч №102: победитель №99 — победитель №100.

Матч за третье место и финал

18 июля:

00:00, матч за 3‑е место (проигравшие полуфиналисты).

19 июля: