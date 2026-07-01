Чемпионат мира по футболу уже стартовал, а значит, самое время разобраться в расписании трансляций и понять, где смотреть все матчи турнира. Мы собрали полный календарь игр с указанием дат, времени начала, стадионов и каналов показа для каждой встречи.
Кто показывает чемпионата мира по футболу 2026 года
Права на ЧМ‑2026 в России принадлежат "Газпром-Медиа". Ретрансляция матчей осуществляется на платформе "Смотрим". Все 104 игры покажут на телеканалах: "Матч ТВ", "Матч Премьер", "Матч! Арена", "Матч! Игра". Онлайн-трансляции доступны на "Матч ТВ", Rutube, "Кинопоиске" и Okko.
Расписание трансляций группового этапа ЧМ-2026
Первый тур: даты, время и каналы показа
С 11 по 18 июня 2026 года прошли все встречи первого тура в группах. В этом этапе выступили 48 сборных. Время начала указано московское.
11 июня:
В 22:00 состоялось матч-открытие в Мехико: сборная Мексики приняла команду ЮАР (группа A).
12 июня:
- 05:00, Сапопан: Южная Корея — Чехия (группа A);
- 22:00, Торонто: Канада — Босния и Герцеговина (группа B).
13 июня:
- 04:00, Лос‑Анджелес: США — Парагвай (группа D);
- 22:00, Санта‑Клара: Катар — Швейцария (группа B).
14 июня:
- 01:00, Нью‑Джерси: Бразилия — Марокко (группа C);
- 04:00, Фоксборо: Гаити — Шотландия (группа C);
- 07:00, Ванкувер: Австралия — Турция (группа D);
- 20:00, Хьюстон: Германия — Кюрасао (группа E);
- 23:00, Арлингтон: Нидерланды — Япония (группа F).
15 июня:
- 02:00, Филадельфия: Кот‑д’Ивуар — Эквадор (группа E);
- 05:00, Гуаделупе: Швеция — Тунис (группа F);
- 19:00, Атланта: Испания — Кабо‑Верде (группа H);
- 22:00, Сиэтл: Бельгия — Египет (группа G).
16 июня:
- 01:00, Майами: Саудовская Аравия — Уругвай (группа H);
- 04:00, Лос‑Анджелес: Иран — Новая Зеландия (группа G);
- 22:00, Нью‑Джерси: Франция — Сенегал (группа I).
17 июня:
- 01:00, Фоксборо: Ирак — Норвегия (группа I);
- 04:00, Канзас‑Сити: Аргентина — Алжир (группа J);
- 07:00, Санта‑Клара: Австрия — Иордания (группа J);
- 20:00, Хьюстон: Португалия — ДР Конго (группа K);
- 23:00, Арлингтон: Англия — Хорватия (группа L).
18 июня:
- 02:00, Торонто: Гана — Панама (группа L);
- 05:00, Мехико: Узбекистан — Колумбия (группа K).
Второй тур: матчи, трансляции и онлайн-доступ
18 июня:
- 19:00, Атланта: Чехия — ЮАР (группа A);
- 22:00, Лос‑Анджелес: Швейцария — Босния и Герцеговина (группа A).
19 июня:
- 01:00, Ванкувер: Канада — Катар (группа B);
- 04:00, Сапопан: Мексика — Южная Корея (группа A);
- 22:00, Сиэтл: США — Австралия (группа D).
20 июня:
- 01:00, Фоксборо: Шотландия — Марокко (группа C);
- 04:00, Филадельфия: Бразилия — Гаити (группа C);
- 07:00, Санта‑Клара: Турция — Парагвай (группа D);
- 20:00, Хьюстон: Нидерланды — Швеция (группа F);
- 23:00, Торонто: Германия — Кот‑д’Ивуар (группа E).
21 июня:
- 03:00, Канзас‑Сити: Эквадор — Кюрасао (группа E);
- 07:00, Гуаделупе: Тунис — Япония (группа F);
- 19:00, Атланта: Испания — Саудовская Аравия (группа H);
- 22:00, Лос‑Анджелес: Бельгия — Иран (группа G).
22 июня:
- 01:00, Майами: Уругвай — Кабо‑Верде (группа H);
- 04:00, Ванкувер: Новая Зеландия — Египет (группа G);
- 20:00, Арлингтон: Аргентина — Австрия (группа J).
23 июня:
- 00:00, Филадельфия: Франция — Ирак (группа I);
- 03:00, Торонто: Норвегия — Сенегал (группа I);
- 06:00, Санта‑Клара: Иордания — Алжир (группа J);
- 20:00, Хьюстон: Португалия — Узбекистан (группа K);
- 23:00, Фоксборо: Англия — Гана (группа L).
24 июня:
- 02:00, Фоксборо: Панама — Хорватия (группа L);
- 05:00, Сапопан: Колумбия — ДР Конго (группа K).
Третий тур: параллельные игры и распределение между платформами
24 июня:
- 22:00, Ванкувер: Канада — Швейцария (группа B);
- 22:00, Сиэтл: Босния и Герцеговина — Катар (группа B).
25 июня:
- 01:00, Атланта: Марокко — Гаити (группа C).
- 01:00, Майами: Шотландия — Бразилия (группа C).
- 04:00, Мехико: Мексика — Чехия (группа A).
- 04:00, Гуаделупе: ЮАР — Южная Корея (группа A).
- 23:00, Нью‑Джерси: Эквадор — Германия (группа E).
- 23:00, Филадельфия: Кюрасао — Кот‑д’Ивуар (группа E).
26 июня:
- 02:00, Канзас‑Сити: Тунис — Нидерланды (группа F).
- 02:00, Арлингтон: Япония — Швеция (группа F).
- 05:00, Лос‑Анджелес: США — Турция (группа D).
- 05:00, Санта‑Клара: Парагвай — Австралия (группа D).
- 22:00, Фоксборо: Норвегия — Франция (группа I).
- 22:00, Торонто: Сенегал — Ирак (группа I).
27 июня:
- 03:00, Сапопан: Уругвай — Испания (группа H).
- 03:00, Хьюстон: Кабо‑Верде — Саудовская Аравия (группа H).
- 06:00, Ванкувер: Новая Зеландия — Бельгия (группа G).
- 06:00, Сиэтл: Египет — Иран (группа G).
28 июня:
- 00:00, Нью‑Джерси: Панама — Англия (группа L).
- 00:00, Филадельфия: Хорватия — Гана (группа L).
- 02:30, Майами: Колумбия — Португалия (группа K).
- 02:30, Атланта: ДР Конго — Узбекистан (группа K).
- 05:00, Канзас‑Сити: Алжир — Австрия (группа J).
- 05:00, Арлингтон: Иордания — Аргентина (группа J).
Где смотреть плей-офф чемпионата мира по футболу 2026
Стадия плей‑офф стартует сразу после завершения группового этапа и включает два раунда — 1/16 финала (с 28 июня по 3 июля) и 1/8 финала (с 4 по 7 июля).
Ретрансляцию матчей можно посмотреть на платформе "Смотрим".
1/16 финала
28 июня:
- 22:00, матч №73: 2‑е место группы A — 2‑е место группы B.
29 июня:
- 20:00, №74: победитель группы E — 3‑е место из групп A/B/C/D/F;
- 23:30, №75: победитель группы F — 2‑е место группы C.
30 июня:
- 04:00, №76: победитель группы C — 2‑е место группы F;
- 20:00, №77: победитель группы I — 3‑е место из групп C/D/F/G/H.
1 июля:
- 00:00, №78: 2‑е место группы E — 2‑е место группы I;
- 04:00, №79: победитель группы A — 3‑е место из групп C/E/F/H/I;
- 19:00, №80: победитель группы L — 3‑е место из групп E/H/I/J/K;
- 23:00, №81: победитель группы D — 3‑е место из групп B/E/F/I/J.
2 июля
- 03:00, матч №82: победитель группы G — 3‑е место из групп A/E/H/I/J;
- 22:00, матч №83: 2‑е место группы K — 2‑е место группы L.
3 июля:
- 02:00, №84: победитель группы H — 2‑е место группы J;
- 06:00, №85: победитель группы B — 3‑е место из групп E/F/G/I/J;
- 21:00, №86: победитель группы J — 2‑е место группы H;
- 01:00 (ночь с 3 на 4 июля), №87: победитель группы K — 3‑е место из групп D/E/I/J/L;
- 04:30, №88: 2‑е место группы D — 2‑е место группы G.
1/8 финала
4 июля:
- 20:00, №89: победитель №74 — победитель №77.
5 июля:
- 00:00, №90: победитель №73 — победитель №75;
- 23:00, №91: победитель №76 — победитель №78.
6 июля:
- 03:00, №92: победитель №79 — победитель №80;
- 22:00, №93: победитель №83 — победитель №84.
7 июля
- 03:00, №94: победитель №81 — победитель №82;
- 19:00, №95: победитель №86 — победитель №88;
- 23:00, №96: победитель №85 — победитель №87.
Четвертьфиналы и полуфиналы
После завершения 1/8 финала в борьбу за трофей вступают восемь сильнейших команд. Четвертьфинальные встречи пройдут 9, 10 и 12 июля, а полуфиналы состоятся 14 и 15 июля.
Четвертьфиналы
9 июля:
- 23:00, №97: победитель №89 — победитель №90.
10 июля:
- 22:00, №98: победитель №93 — победитель №94.
12 июля:
- 00:00, №99: победитель №91 — победитель №92.
- 04:00, №100: победитель №95 — победитель №96.
Полуфиналы
14 июля:
- 22:00, матч №101: победитель №97 — победитель №98.
15 июля:
- 22:00, матч №102: победитель №99 — победитель №100.
Матч за третье место и финал
18 июля:
- 00:00, матч за 3‑е место (проигравшие полуфиналисты).
19 июля:
- 22:00, финал.