Гликемический индекс фруктов и какие можно есть при диабете

Фрукты — это источник витаминов, клетчатки и природных сахаров, но их влияние на уровень глюкозы в крови зависит от гликемического индекса. Особенно это важно при диабете 2 типа, похудении и правильном питании. Расскажем, какие фрукты обладают высоким ГИ, а какие низким, как правильно их употреблять.

Что означает гликемический индекс фрукта

Гликемический индекс показывает, насколько быстро углеводы из продукта повышают уровень сахара в крови.

Низкий ГИ: до 55, Средний ГИ: 56–69, Высокий ГИ: от 70 и выше.

Таблица фруктов с низким гликемическим индексом (ГИ ≤ 55) для диабетиков

Эти фрукты медленно повышают сахар, можно включать в рацион при диабете и похудении:

Фрукт ГИ Вишня 22–25 Грейпфрут 25–30 Абрикос (свежий) 30–35 Яблоко (свежие сорта) 35–40 Груша 38–42 Слива 39–45 Клубника 40 Малина, голубика 30–40 Апельсин 40–45 Персик 40–45 Нектарин 43–48 Киви 50–52 Монк-фрукт (экстракт) ~0–1 Авокадо 10

Список фруктов со средним и высоким гликемическим индексом

Такие фрукты вызывают более резкое повышение сахара, особенно при больших порциях или в переработанном виде (соки, пюре, сухофрукты).

Фрукт ГИ Ананас (свежий) 59–66 Банан спелый 60–65 Дыня 65–70 Арбуз 72–75 Изюм 75–85 Финики 90–100 Пастила фруктовая ~75+ Манго 55–60 Инжир свежий ~50–55 Инжир сушёный 65–75

Соки, смузи, сиропы (включая сироп из монк-фрукта с добавками) имеют значительно более высокий ГИ, даже если исходный фрукт был «безопасным».

Таблица гликемических индексов популярных фруктов

Фрукт ГИ Подходит диабетикам? Яблоко 35–40 Да Груша 38–42 Да Грейпфрут 25–30 Да Виноград 45–55 Ограниченно Банан 60–65 Ограниченно Арбуз 72–75 Нет Финики 90+ Нет Абрикос 30–35 Да Черника 40 Да Авокадо 10 Да Монк-фрукт ~0 Да

Рекомендации при диабете 2 типа: как есть фрукты правильно

Порция: не более 1 среднего фрукта (100–150 г) за приём, Ешьте в первой половине дня или после физической активности, Не сочетайте с другими сладкими продуктами, Целые фрукты лучше соков и пюре — в них больше клетчатки, Избегайте: сухофруктов, варенья, сладких фруктовых снеков.

Даже у фруктов с низким ГИ может быть высокая гликемическая нагрузка, если съесть много. Монк-фрукт — натуральный некалорийный подсластитель с ГИ около 0, не повышает сахар.

Гликемический индекс фруктов сильно различается. Диабетикам следует выбирать фрукты с ГИ до 55: яблоки, груши, ягоды, цитрусовые, киви, авокадо.

Избегайте арбуза, бананов, ананаса, изюма и фиников. Главное — контролируйте порции и избегайте переработанных форм.