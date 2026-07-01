Фрукты — это источник витаминов, клетчатки и природных сахаров, но их влияние на уровень глюкозы в крови зависит от гликемического индекса. Особенно это важно при диабете 2 типа, похудении и правильном питании. Расскажем, какие фрукты обладают высоким ГИ, а какие низким, как правильно их употреблять.
Что означает гликемический индекс фрукта
Гликемический индекс показывает, насколько быстро углеводы из продукта повышают уровень сахара в крови.
- Низкий ГИ: до 55,
- Средний ГИ: 56–69,
- Высокий ГИ: от 70 и выше.
Таблица фруктов с низким гликемическим индексом (ГИ ≤ 55) для диабетиков
Эти фрукты медленно повышают сахар, можно включать в рацион при диабете и похудении:
|Фрукт
|ГИ
|Вишня
|22–25
|Грейпфрут
|25–30
|Абрикос (свежий)
|30–35
|Яблоко (свежие сорта)
|35–40
|Груша
|38–42
|Слива
|39–45
|Клубника
|40
|Малина, голубика
|30–40
|Апельсин
|40–45
|Персик
|40–45
|Нектарин
|43–48
|Киви
|50–52
|Монк-фрукт (экстракт)
|~0–1
|Авокадо
|10
Список фруктов со средним и высоким гликемическим индексом
Такие фрукты вызывают более резкое повышение сахара, особенно при больших порциях или в переработанном виде (соки, пюре, сухофрукты).
|Фрукт
|ГИ
|Ананас (свежий)
|59–66
|Банан спелый
|60–65
|Дыня
|65–70
|Арбуз
|72–75
|Изюм
|75–85
|Финики
|90–100
|Пастила фруктовая
|~75+
|Манго
|55–60
|Инжир свежий
|~50–55
|Инжир сушёный
|65–75
Соки, смузи, сиропы (включая сироп из монк-фрукта с добавками) имеют значительно более высокий ГИ, даже если исходный фрукт был «безопасным».
Таблица гликемических индексов популярных фруктов
|Фрукт
|ГИ
|Подходит диабетикам?
|Яблоко
|35–40
|Да
|Груша
|38–42
|Да
|Грейпфрут
|25–30
|Да
|Виноград
|45–55
|Ограниченно
|Банан
|60–65
|Ограниченно
|Арбуз
|72–75
|Нет
|Финики
|90+
|Нет
|Абрикос
|30–35
|Да
|Черника
|40
|Да
|Авокадо
|10
|Да
|Монк-фрукт
|~0
|Да
Рекомендации при диабете 2 типа: как есть фрукты правильно
- Порция: не более 1 среднего фрукта (100–150 г) за приём,
- Ешьте в первой половине дня или после физической активности,
- Не сочетайте с другими сладкими продуктами,
- Целые фрукты лучше соков и пюре — в них больше клетчатки,
- Избегайте: сухофруктов, варенья, сладких фруктовых снеков.
Даже у фруктов с низким ГИ может быть высокая гликемическая нагрузка, если съесть много. Монк-фрукт — натуральный некалорийный подсластитель с ГИ около 0, не повышает сахар.
Гликемический индекс фруктов сильно различается. Диабетикам следует выбирать фрукты с ГИ до 55: яблоки, груши, ягоды, цитрусовые, киви, авокадо.
Избегайте арбуза, бананов, ананаса, изюма и фиников. Главное — контролируйте порции и избегайте переработанных форм.