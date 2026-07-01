Гликемический индекс картофеля при разных способах приготовления,и можно ли его диабетикам?

Из материала вы узнаете о гликемическом индекс картошки в разных видах, с данными об инсулиновом индексе, составе, и влиянии обработки. Также мы сравним его с рисом и бататом по основным показателям.

Картофель обладает высоким гликемическим индексом, но его ГИ сильно зависит от способа приготовления и даже температуры подачи.

Гликемический индекс картофеля по видам

Вид ГИ (в среднем) Примечание Сырой ~15 Токсичен и несъедобен Варёный очищенный 70–80 Классическое пюре, без кожуры Пюре 80–90 Один из самых высоких Молодой картофель отварной 60–70 Чуть ниже, особенно при варке в мундире Варёный картофель в мундире 60–65 Ниже из-за сохранённой клетчатки Жареная картошка / фри 75–95 ГИ и калорийность очень высоки Запечённая картошка (в духовке) 70–85 Зависит от масла и длительности запекания Печёная в кожуре (на углях/духовке) 65–75 Чуть ниже, если без масла Тушёная картошка 65–75 Средне-высокий Холодный варёный картофель 55–65 Ниже из-за образования резистентного крахмала

Феномен "холодной картошки"

После охлаждения варёного картофеля часть крахмала превращается в резистентный (устойчивый) крахмал, который усваивается медленнее и снижает гликемическую нагрузку блюда.

Таким образом, холодный картофель в салате имеет значительно более низкий ГИ, чем свежесваренный или пюре.

Инсулиновый индекс картофеля

В большинстве приготовленных вариантов ИИ составляет 80–90 единиц, то есть очень высокий. Картофель вызывает мощный выброс инсулина, особенно в виде пюре или фри.

Таблица сравнения с другими продуктами

Продукт ГИ Белый рис 70–85 Батат варёный 44–50 Батат запечённый 60–70 Картофель 60–90

Батат полезнее и безопаснее при контроле сахара.

БЖУ и калорийность отварного картофеля (на 100 г)

Калорийность — 80–90 ккал,

Белки — 2 г,

Жиры — 0,1 г,

Углеводы — 18–20 г,

Клетчатка — 1,5–2 г (больше в кожуре).

Можно ли картошку при сахарном диабете и на ПП?

Употреблять картофель диабетикам следует со значительными ограничениями:

В малых порциях (до 100–150 г в готовом виде). Предпочтительно: отварной в мундире, охлаждённый, запечённый без масла. Избегать: пюре, фри, жарки, добавления масла и муки.