Из материала вы узнаете о гликемическом индекс картошки в разных видах, с данными об инсулиновом индексе, составе, и влиянии обработки. Также мы сравним его с рисом и бататом по основным показателям.
Картофель обладает высоким гликемическим индексом, но его ГИ сильно зависит от способа приготовления и даже температуры подачи.
Гликемический индекс картофеля по видам
|Вид
|ГИ (в среднем)
|Примечание
|Сырой
|~15
|Токсичен и несъедобен
|Варёный очищенный
|70–80
|Классическое пюре, без кожуры
|Пюре
|80–90
|Один из самых высоких
|Молодой картофель отварной
|60–70
|Чуть ниже, особенно при варке в мундире
|Варёный картофель в мундире
|60–65
|Ниже из-за сохранённой клетчатки
|Жареная картошка / фри
|75–95
|ГИ и калорийность очень высоки
|Запечённая картошка (в духовке)
|70–85
|Зависит от масла и длительности запекания
|Печёная в кожуре (на углях/духовке)
|65–75
|Чуть ниже, если без масла
|Тушёная картошка
|65–75
|Средне-высокий
|Холодный варёный картофель
|55–65
|Ниже из-за образования резистентного крахмала
Феномен "холодной картошки"
После охлаждения варёного картофеля часть крахмала превращается в резистентный (устойчивый) крахмал, который усваивается медленнее и снижает гликемическую нагрузку блюда.
Таким образом, холодный картофель в салате имеет значительно более низкий ГИ, чем свежесваренный или пюре.
Инсулиновый индекс картофеля
В большинстве приготовленных вариантов ИИ составляет 80–90 единиц, то есть очень высокий. Картофель вызывает мощный выброс инсулина, особенно в виде пюре или фри.
Таблица сравнения с другими продуктами
|Продукт
|ГИ
|Белый рис
|70–85
|Батат варёный
|44–50
|Батат запечённый
|60–70
|Картофель
|60–90
Батат полезнее и безопаснее при контроле сахара.
БЖУ и калорийность отварного картофеля (на 100 г)
- Калорийность — 80–90 ккал,
- Белки — 2 г,
- Жиры — 0,1 г,
- Углеводы — 18–20 г,
- Клетчатка — 1,5–2 г (больше в кожуре).
Можно ли картошку при сахарном диабете и на ПП?
Употреблять картофель диабетикам следует со значительными ограничениями:
- В малых порциях (до 100–150 г в готовом виде).
- Предпочтительно: отварной в мундире, охлаждённый, запечённый без масла.
- Избегать: пюре, фри, жарки, добавления масла и муки.
Картофель — продукт с высоким гликемическим и инсулиновым индексами, особенно в пюре и жареном виде. Но при правильной обработке (варка в мундире, охлаждение) его ГИ можно снизить, сделав блюдо допустимым даже при диабете.