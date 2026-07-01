Расскажем о гликемическом индексе каш, с таблицей по видам, влиянием способа приготовления (на воде и молоке), сравнением, инсулиновым индексом, калорийностью и рекомендациями при диабете и правильном питании.
Гликемический индекс (ГИ) — показатель того, насколько быстро углеводы в пище повышают уровень сахара в крови. Каши — один из самых популярных источников углеводов, но их ГИ сильно различается в зависимости от зерна, степени обработки и способа приготовления.
|Каша
|ГИ на воде
|ГИ на молоке
|Уровень ГИ
|Ячневая
|30–35
|40–50
|Низкий
|Перловая
|30–35
|40–45
|Низкий
|Гречневая
|50–55
|60–65
|Средний
|Овсяная (геркулес)
|55–65
|65–70
|Средний
|Пшённая
|65–70
|70–80
|Высокий
|Пшеничная (крупа)
|65–70
|75–80
|Высокий
|Кукурузная
|70–75
|80–85
|Высокий
|Манная
|80–90
|85–95
|Очень высокий
|Гороховая (цельный горох)
|35–45
|50–60
|Средний
|Льняная (без добавок)
|35–40
|40–50
|Низкий
Как влияет способ приготовления
- На молоке — ГИ выше, особенно с сахаром,
- Разваривание — повышает ГИ,
- Аль денте / недоваренные крупы — ниже ГИ,
- Остывшие каши (особенно гречка, овсянка, рис) содержат резистентный крахмал, который снижает гликемический отклик,
- Добавки: сахар, мёд, сухофрукты = рост ГИ блюда
Инсулиновый индекс каш (в среднем)
Низкий ГИ ≠ низкий ИИ. Даже «безопасные» каши могут вызывать средний инсулиновый отклик (ИИ 50–70), особенно если каша без жиров и белков.
Калорийность и БЖУ (на 100 г готовой каши на воде)
|Каша
|Калории
|Белки
|Жиры
|Углеводы
|Ячневая
|~80
|2,5
|0,4
|17
|Перловая
|~100
|3
|0,3
|22
|Гречневая
|~110
|3,5
|1,5
|20
|Овсяная
|~100
|3
|1,7
|17
|Пшённая
|~120
|3
|1
|23
|Манная
|~110
|2,5
|0,3
|24
Каши с низким гликемическим индексом
- Ячневая,
- Перловая,
- Цельнозерновая овсянка,
- Льняная каша.
Каши с высоким гликемическим индексом
- Манная,
- Кукурузная,
- Пшённая,
- Быстрорастворимая овсянка,
- Каши из белого риса.
Как сделать кашу безопаснее при диабете и ПП
- Варить на воде или растительном молоке,
- Избегать сахара и меда,
- Добавлять белки и жиры (творог, орехи, масло),
- Готовить аль денте и есть остывшими,
- Не смешивать с хлебом или сладкими фруктами.
Каши — разные по гликемическому индексу. От очень безопасных (ячневая, перловая) до гликемически опасных (манка, кукурузная). Всё зависит от выбора крупы, способа приготовления и комбинации с другими продуктами.