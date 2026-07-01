Какой гликемический индекс у разных каш на воде и молоке, и можно ли их диабетикам?

Расскажем о гликемическом индексе каш, с таблицей по видам, влиянием способа приготовления (на воде и молоке), сравнением, инсулиновым индексом, калорийностью и рекомендациями при диабете и правильном питании.

Гликемический индекс (ГИ) — показатель того, насколько быстро углеводы в пище повышают уровень сахара в крови. Каши — один из самых популярных источников углеводов, но их ГИ сильно различается в зависимости от зерна, степени обработки и способа приготовления.

Каша ГИ на воде ГИ на молоке Уровень ГИ Ячневая 30–35 40–50 Низкий Перловая 30–35 40–45 Низкий Гречневая 50–55 60–65 Средний Овсяная (геркулес) 55–65 65–70 Средний Пшённая 65–70 70–80 Высокий Пшеничная (крупа) 65–70 75–80 Высокий Кукурузная 70–75 80–85 Высокий Манная 80–90 85–95 Очень высокий Гороховая (цельный горох) 35–45 50–60 Средний Льняная (без добавок) 35–40 40–50 Низкий

Как влияет способ приготовления

На молоке — ГИ выше, особенно с сахаром,

Разваривание — повышает ГИ,

Аль денте / недоваренные крупы — ниже ГИ,

Остывшие каши (особенно гречка, овсянка, рис) содержат резистентный крахмал, который снижает гликемический отклик,

Добавки: сахар, мёд, сухофрукты = рост ГИ блюда

Инсулиновый индекс каш (в среднем)

Низкий ГИ ≠ низкий ИИ. Даже «безопасные» каши могут вызывать средний инсулиновый отклик (ИИ 50–70), особенно если каша без жиров и белков.

Калорийность и БЖУ (на 100 г готовой каши на воде)

Каша Калории Белки Жиры Углеводы Ячневая ~80 2,5 0,4 17 Перловая ~100 3 0,3 22 Гречневая ~110 3,5 1,5 20 Овсяная ~100 3 1,7 17 Пшённая ~120 3 1 23 Манная ~110 2,5 0,3 24

Каши с низким гликемическим индексом

Ячневая,

Перловая,

Цельнозерновая овсянка,

Льняная каша.

Каши с высоким гликемическим индексом

Манная,

Кукурузная,

Пшённая,

Быстрорастворимая овсянка,

Каши из белого риса.

Как сделать кашу безопаснее при диабете и ПП

Варить на воде или растительном молоке,

Избегать сахара и меда,

Добавлять белки и жиры (творог, орехи, масло),

Готовить аль денте и есть остывшими,

Не смешивать с хлебом или сладкими фруктами.