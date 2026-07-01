Гликемический индекс макарон: какие можно при сахарном диабете, а какие поднимают сахар

Расскажем о гликемическом индексе пасты, с акцентом на твердые сорта, вареные макароны, альтернативные виды (из полбы, чечевицы), данные по ГИ и ИИ, калорийности и рекомендациями при диабете и правильном питании.

Гликемический индекс макарон зависит от состава муки, степени переработки и способа приготовления.

Макароны из твёрдых сортов пшеницы обладают умеренным ГИ, в отличие от изделий из мягких сортов или сильно переваренных.

Гликемические индексы макарон по видам

Тип ГИ Примечание Макароны из твёрдых сортов пшеницы (сухие) ~40–50 Низко-средний ГИ Из твёрдых сортов (варёные, «аль денте») ~50–55 Умеренно безопасно Переваренные макароны ~65–70 Быстрое усвоение углеводов Макароны из полбы ~35–45 Более низкий ГИ за счёт цельнозерновой структуры Из чечевицы ~25–35 Низкий ГИ, много белка и клетчатки Макароны "Барилла" (цельнозерновые) ~45–50 Зависит от серии (обычные — выше, цельнозерновые — ниже)

Инсулиновый индекс (ИИ) пасты

Макароны из твёрдых сортов — ~50–65,

Чечевичные, бобовые макароны — ~30–45.

ИИ повышается при сочетании с жирными соусами, сыром, кетчупом или мясом с подливкой.

Калорийность и БЖУ, средние значения (100 г варёных макарон из твёрдых сортов)

Калорийность — ~110–130 ккал, Белки — 4–6 г, Жиры — 0,5–1 г, Углеводы — 22–26 г, Клетчатка — 1–2 г (больше в цельнозерновых вариантах).

Можно ли макароны при сахарном диабете?

Да, в умеренном количестве и только правильные виды:

Из твёрдых сортов пшеницы, цельнозерновые, из полбы или бобов,

Варить строго аль денте,

Сочетать с овощами и белком (курица, тунец, яйца),

Избегать жирных и сладких соусов.

Рекомендуемая порция — не более 70–100 г варёных макарон за приём пищи.

Макароны из твёрдых сортов пшеницы имеют умеренный гликемический индекс — около 50–55, особенно если они приготовлены аль денте.

Макароны из чечевицы или полбы — лучший выбор при диабете. Главное — правильный выбор, способ варки и умеренность.

Избегайте