Расскажем о гликемическом индексе пасты, с акцентом на твердые сорта, вареные макароны, альтернативные виды (из полбы, чечевицы), данные по ГИ и ИИ, калорийности и рекомендациями при диабете и правильном питании.

Гликемический индекс макарон зависит от состава муки, степени переработки и способа приготовления.

Макароны из твёрдых сортов пшеницы обладают умеренным ГИ, в отличие от изделий из мягких сортов или сильно переваренных.

Гликемические индексы макарон по видам

Тип ГИ Примечание
Макароны из твёрдых сортов пшеницы (сухие) ~40–50 Низко-средний ГИ
Из твёрдых сортов (варёные, «аль денте») ~50–55 Умеренно безопасно
Переваренные макароны ~65–70 Быстрое усвоение углеводов
Макароны из полбы ~35–45 Более низкий ГИ за счёт цельнозерновой структуры
Из чечевицы ~25–35 Низкий ГИ, много белка и клетчатки
Макароны "Барилла" (цельнозерновые) ~45–50 Зависит от серии (обычные — выше, цельнозерновые — ниже)

Инсулиновый индекс (ИИ) пасты

  • Макароны из твёрдых сортов — ~50–65,
  • Чечевичные, бобовые макароны — ~30–45.
  • ИИ повышается при сочетании с жирными соусами, сыром, кетчупом или мясом с подливкой.

Калорийность и БЖУ, средние значения (100 г варёных макарон из твёрдых сортов)

  1. Калорийность — ~110–130 ккал,
  2. Белки — 4–6 г,
  3. Жиры — 0,5–1 г,
  4. Углеводы — 22–26 г,
  5. Клетчатка — 1–2 г (больше в цельнозерновых вариантах).

Можно ли макароны при сахарном диабете?

Да, в умеренном количестве и только правильные виды:

  • Из твёрдых сортов пшеницы, цельнозерновые, из полбы или бобов,
  • Варить строго аль денте,
  • Сочетать с овощами и белком (курица, тунец, яйца),
  • Избегать жирных и сладких соусов.

Рекомендуемая порция — не более 70–100 г варёных макарон за приём пищи.

Макароны из твёрдых сортов пшеницы имеют умеренный гликемический индекс — около 50–55, особенно если они приготовлены аль денте.

Макароны из чечевицы или полбы — лучший выбор при диабете. Главное — правильный выбор, способ варки и умеренность.

Избегайте

  1. Переваренные макароны — вызывают резкий скачок сахара,
  2. Изделия из мягкой муки (Мягкие сорта, "высший сорт", белая мука),
  3. Макароны быстрого приготовления и лапша "быстрорастворимая" — ГИ выше 80.