Гликемический индекс разных видов муки, и какую можно употреблять при диабете?

Кратко расскажем о гликемическом индексе муки — от классической пшеничной до низкоуглеводных и безглютеновых вариантов. Для тех, кто следит за уровнем сахара в крови, находится на диете или питается осознанно.

Мука — это основа большинства углеводных продуктов. Но гликемический индекс разных видов муки может отличаться в 3–4 раза, в зависимости от зерна, степени обработки и состава.При диабете, ИР или снижении веса выбор муки критически важен.

Таблица гликемических индексов разной муки

Вид муки ГИ Подходит при диабете? Комментарий Пшеничная мука высшего сорта 85–95 нет Один из самых высоких ГИ Пшеничная 1 сорта ~80 нет Немного лучше, но всё ещё высокий Пшеничная 2 сорта ~75 ограниченно Умеренно лучше Обойная (цельнозерновая) 65–70 с контролем Больше клетчатки Полбяная 45–50 да Медленные углеводы Гречневая 40–45 да Без глютена, умеренный ГИ Мука из зелёной гречки 35–40 да Ещё ниже ГИ Кокосовая 35–45 да Много клетчатки, мало углеводов Миндальная 25–30 да Очень низкий ГИ, много жиров и белка Льняная 25–35 да Почти не влияет на глюкозу Амарантовая 35–45 да Белковая, без глютена Соевая ~25 да Низкий ГИ, много белка Тыквенная 25–35 да Белок, жиры, мало углеводов Конопляная ~30 да Полноценный растительный белок Черёмуховая ~35 да Ароматная и безопасная Кукурузная 65–70 ограниченно Высокий ГИ Мука из твёрдых сортов (дурум) 55–65 умеренно Лучше, чем обычная пшеничная

Самый низкий ГИ — у миндальной, льняной, соевой и кокосовой муки.

Самый высокий ГИ — у рафинированной пшеничной и кукурузной муки.

Пищевая ценность муки (на 100 г, усреднено)

Вид муки Калории Углеводы Клетчатка Белки Жиры Пшеничная в/с ~340 ~72 г ~2 г 10 г 1 г Миндальная ~550 ~10 г ~11 г 21 г 50 г Кокосовая ~400 ~20 г ~35 г 20 г 12 г Льняная ~400 ~15 г ~27 г 35 г 10 г Гречневая ~335 ~60 г ~10 г 12 г 3 г

Рекомендации при диабете и ИР

Можно:

Миндальная, льняная, кокосовая, гречневая, соевая, полбяная мука, Для выпечки, панировки, блинчиков, кето-десертов.

Ограничить:

Пшеничная, кукурузная, рисовая мука,

Особенно если мука — основа блюда.

Важно:

Не ориентируйтесь только на "безглютеновую" метку — многие безглютеновые виды муки имеют высокий ГИ (например, рисовая, тапиоковая).