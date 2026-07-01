Кратко расскажем о гликемическом индексе муки — от классической пшеничной до низкоуглеводных и безглютеновых вариантов. Для тех, кто следит за уровнем сахара в крови, находится на диете или питается осознанно.
Мука — это основа большинства углеводных продуктов. Но гликемический индекс разных видов муки может отличаться в 3–4 раза, в зависимости от зерна, степени обработки и состава.При диабете, ИР или снижении веса выбор муки критически важен.
Таблица гликемических индексов разной муки
|Вид муки
|ГИ
|Подходит при диабете?
|Комментарий
|Пшеничная мука высшего сорта
|85–95
|нет
|Один из самых высоких ГИ
|Пшеничная 1 сорта
|~80
|нет
|Немного лучше, но всё ещё высокий
|Пшеничная 2 сорта
|~75
|ограниченно
|Умеренно лучше
|Обойная (цельнозерновая)
|65–70
|с контролем
|Больше клетчатки
|Полбяная
|45–50
|да
|Медленные углеводы
|Гречневая
|40–45
|да
|Без глютена, умеренный ГИ
|Мука из зелёной гречки
|35–40
|да
|Ещё ниже ГИ
|Кокосовая
|35–45
|да
|Много клетчатки, мало углеводов
|Миндальная
|25–30
|да
|Очень низкий ГИ, много жиров и белка
|Льняная
|25–35
|да
|Почти не влияет на глюкозу
|Амарантовая
|35–45
|да
|Белковая, без глютена
|Соевая
|~25
|да
|Низкий ГИ, много белка
|Тыквенная
|25–35
|да
|Белок, жиры, мало углеводов
|Конопляная
|~30
|да
|Полноценный растительный белок
|Черёмуховая
|~35
|да
|Ароматная и безопасная
|Кукурузная
|65–70
|ограниченно
|Высокий ГИ
|Мука из твёрдых сортов (дурум)
|55–65
|умеренно
|Лучше, чем обычная пшеничная
- Самый низкий ГИ — у миндальной, льняной, соевой и кокосовой муки.
- Самый высокий ГИ — у рафинированной пшеничной и кукурузной муки.
Пищевая ценность муки (на 100 г, усреднено)
|Вид муки
|Калории
|Углеводы
|Клетчатка
|Белки
|Жиры
|Пшеничная в/с
|~340
|~72 г
|~2 г
|10 г
|1 г
|Миндальная
|~550
|~10 г
|~11 г
|21 г
|50 г
|Кокосовая
|~400
|~20 г
|~35 г
|20 г
|12 г
|Льняная
|~400
|~15 г
|~27 г
|35 г
|10 г
|Гречневая
|~335
|~60 г
|~10 г
|12 г
|3 г
Рекомендации при диабете и ИР
Можно:
- Миндальная, льняная, кокосовая, гречневая, соевая, полбяная мука,
- Для выпечки, панировки, блинчиков, кето-десертов.
Ограничить:
- Пшеничная, кукурузная, рисовая мука,
- Особенно если мука — основа блюда.
Важно:
Не ориентируйтесь только на "безглютеновую" метку — многие безглютеновые виды муки имеют высокий ГИ (например, рисовая, тапиоковая).
Гликемический индекс муки может колебаться от 25 до 95. Для здоровья и стабильного сахара выбирайте низкоуглеводные, богатые клетчаткой варианты: миндальную, кокосовую, льняную, полбяную, соевую. Избегайте рафинированной пшеничной и кукурузной муки.