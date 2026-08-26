Годовщина свадьбы напоминает супругам о пройденном пути, общих решениях, радостных событиях и трудностях, которые удалось преодолеть вместе. Каждому периоду семейной жизни приписывается свой символ — от тонкого ситца до прочного металла или драгоценного камня.
Все годовщины свадьбы по годам в таблице
Ниже приведены наиболее распространенные в России названия памятных дат. У некоторых, особенно после 50-летия, могут встречаться альтернативные варианты.
|Сколько лет со дня свадьбы
|Название годовщины
|От 1 года до 10 лет
|1 год
|Ситцевая
|2 года
|Бумажная
|3 года
|Кожаная
|4 года
|Льняная или восковая
|5 лет
|Деревянная
|6 лет
|Чугунная
|7 лет
|Медная или шерстяная
|8 лет
|Жестяная
|9 лет
|Фаянсовая или ромашковая
|10 лет
|Оловянная или розовая
|От 11 до 20 лет
|11 лет
|Стальная
|12 лет/12,5 лет
|Никелевая
|13 лет
|Кружевная или ландышевая
|14 лет
|Агатовая
|15 лет
|Хрустальная или стеклянная
|16 лет
|Топазовая
|17 лет
|Розовая или оловянная
|18 лет
|Бирюзовая
|19 лет
|Гранатовая
|20 лет
|Фарфоровая
|От 21 года до 30 лет
|21 год
|Опаловая
|22 года
|Бронзовая
|23 года
|Берилловая
|24 года
|Атласная
|25 лет
|Серебряная
|26 лет
|Нефритовая
|27 лет
|Свадьба красного дерева
|28 лет
|Никелевая или палладиевая
|29 лет
|Бархатная
|30 лет
|Жемчужная
|От 31 года до 50 лет
|31 год
|Смуглая или солнечная
|32 года
|Медная
|33 года
|Каменная или клубничная
|34 года
|Янтарная
|35 лет
|Коралловая или полотняная
|36 лет
|Свадьба костяного фарфора
|37 лет
|Муслиновая
|38 лет
|Ртутная
|39 лет
|Креповая
|40 лет
|Рубиновая
|41 год
|Земляная
|42 года
|Перламутровая
|43 года
|Фланелевая
|44 года
|Топазовая
|45 лет
|Сапфировая
|46 лет
|Лавандовая
|47 лет
|Кашемировая
|48 лет
|Аметистовая
|49 лет
|Кедровая
|50 лет
|Золотая
|От 51 года до 100 лет
|51 год
|Ивовая или вербная
|52 года
|Топазовая; встречается также стеклянная
|53 года
|Урановая
|54 года
|Свадьба Зевса
|55 лет
|Изумрудная
|56 лет
|Бирюзовая или ландышевая
|57 лет
|Алюминиевая или азалиевая
|58 лет
|Единого названия нет; встречается зеленая
|59 лет
|Светлая или малиновая
|60 лет
|Бриллиантовая или алмазная
|61 год
|Богатая или снежная
|62 года
|Аквамариновая
|63 года
|Ртутная
|64 года
|Веселая или вересковая
|65 лет
|Железная
|66 лет
|Неоновая или орхидейная
|67 лет
|Волшебная или каменная
|68 лет
|Ромашковая
|69 лет
|Атласная
|70 лет
|Благодатная
|75 лет
|Коронная
|80 лет
|Дубовая
|85 лет
|Винная или виноградная; встречается лунная
|90 лет
|Гранитная
|95 лет
|Алмазная
|100 лет
|Красная или платиновая
Почему годовщины свадьбы имеют такие названия
Первые даты связываются с тканью, бумагой и кожей, так как юная связь еще уязвима, податлива и нуждается в бережном отношении. Затем появляются более прочные материалы, — древесина, чугун, медь и сталь, — которые символизируют устойчивость семьи с прошествием совместных лет.
Символика и названия большинства годовщин строится по принципу: чем дольше существует семья, тем прочнее и ценнее становится материал
После двадцатилетия в названиях все чаще встречаются благородные металлы и камни: серебро, жемчуг, рубин, сапфир, золото, изумруд и бриллиант. Они подчеркивают ценность союза, который прошел основные трудности и проверку временем.
Подробные списки для каждого юбилея свадьбы окончательно распространились только в XIX–XX веках, причем в разных странах они формировались по-разному. Например, седьмая годовщина в России часто называется медной, а в Великобритании — шерстяной.
Первые годовщины свадьбы: от 1 года до 10 лет
Первое десятилетие — период, когда супруги формируют общий быт, договариваются о семейных правилах и учатся принимать решения вместе. Поэтому ранние символы одновременно напоминают о хрупкости отношений и об их постепенном укреплении.
1 год: ситцевая свадьба
Ситец — тонкая и яркая ткань символизирует молодой союз, который уже обрел форму, но пока требует бережного отношения. В качестве второго названия иногда используется “марлевая свадьба”.
В этот день на Руси супруги обменивались ситцевыми платочками и завязывали на них по узелку, произнося слова любви и обещания беречь друг друга. Платки могли храниться всю жизнь в качестве оберега. Считалось также хорошей приметой подарить молодой паре ситцевые пеленки с надеждой на скорое появление ребенка.
Хорошей современной традицией станет вечер воспоминаний: можно посмотреть свадебные фотографии, прочитать поздравления гостей или повторить первое совместное свидание.
Некоторые пары открывают бутылку шампанского, оставленную после свадьбы
Что подарить молодой семье:
- постельное белье;
- скатерть или полотенца;
- парные футболки или пижамы;
- платки с вышитыми инициалами;
- фотокнигу в тканевой обложке.
Сюрприз необязательно должен быть изготовлен именно из ситца. Подойдет любой качественный домашний текстиль, которым супруги будут пользоваться вместе.
2 года: бумажная свадьба
Бумага легко мнется и рвется, но одновременно хранит важные слова, фотографии и планы. Вторая годовщина напоминает супругам о необходимости беречь отношения и продолжать писать общую историю.
На Руси в этот день супруги писали друг другу откровенные письма с признаниями или перечнем обид, чтобы порвать их и забыть. Жена клала купюру в туфлю, чтобы привлечь в дом достаток и финансовое благополучие.
На годовщину можно составить список целей на ближайшие годы, написать друг другу письма или сделать семейную карту желаний.
Что подарить:
- книгу;
- фотоальбом;
- билеты на концерт или спектакль;
- сертификат на совместное занятие;
- семейный портрет;
- деньги в красивом конверте.
3 года: кожаная свадьба
Кожа прочнее бумаги, но продолжает сохранять гибкость. Спустя три года совместной жизни супруги уже лучше чувствуют настроение друг друга, умеют приспосабливаться к переменам и договариваться.
Накануне годовщины на Руси пара наводила идеальный порядок и выбрасывала всю надбитую или треснувшую посуду. Считалось, что битая утварь приносит в семью беду. Обязательно отдавали все финансовые долги до наступления праздника, чтобы начать новый семейный год в чистоте. А в памятный день муж и жена символически съедали по одному красному яблоку на глазах у гостей, что должно было обеспечить долгую и верную любовь.
Что подарить:
- ремень;
- сумку или рюкзак;
- кошелек;
- обложку для документов;
- ежедневник в кожаном переплете;
- перчатки или чехол для техники.
Хорошо, если на изделии будут инициалы супругов или дата регистрации брака.
4 года: льняная свадьба
Лен — прочная натуральная ткань, которая ассоциируется с чистотой, домашним уютом и достатком. Второе название годовщины — восковая: свеча напоминает о тепле семейного очага.
Утром в годовщину на Руси жена стелила на кровать новую льняную простыню, сотканную своими руками. Старое белье убирали, а новое знаменовало чистоту и обновление чувств. Гости или родители иногда связывали руки мужа и жены льняной веревкой или лентами. Пара должна была легко разорвать путы, показывая, что любые трудности им по плечу, если они вместе.
Что подарить:
- постельное белье;
- скатерть и салфетки;
- полотенца;
- льняную одежду;
- набор декоративных свечей.
5-летие: деревянная свадьба
Пятилетие — первый серьезный рубеж. Древесина ассоциируется с домом, корнями и продолжением рода. К этому времени у семьи обычно появляются устойчивые привычки, совместные планы на далекое будущее и собственные традиции.
На Руси супруги часто сажали молодое плодовое древо на удачу и долгую жизнь. А мужчина должен был починить или сделать своими руками вещь для дома. Это доказывало его умение заботиться о семье.
Символический способ отметить дату — посадить дерево на даче или комнатное растение. Оно будет расти вместе с семьей и напоминать о первом крупном юбилее свадьбы
Что подарить:
- шкатулку;
- деревянную посуду;
- фоторамку;
- мебель или предмет декора;
- настольную игру;
- семейное древо;
- растение в красивом кашпо.
6-летие: чугунная свадьба
Чугун кажется тяжелым и надежным, но может расколоться от сильного удара. Шестая годовщина напоминает: семья уже стала крепче, однако невнимательность и затянувшиеся конфликты по-прежнему способны причинить ей вред.
На Руси в день годовщины гости и сами хозяева бросали мелкие монеты в пустой чугунный горшок, чтобы привлечь в дом богатство и достаток.
Что подарить:
- сковороду;
- казан;
- утятницу;
- форму для запекания;
- мангал;
- декоративную подкову.
7-летие: медная свадьба
Медь — прочный, но в тоже время и гибкий металл. Со временем он покрывается естественным налетом и приобретает благородный, дорогой оттенок.
Такой символ показывает, что отношения супругов уже выдержали первые испытания, но для сохранения блеска им нужны внимание и забота
На Руси в этот день супруги дарили друг другу медные монетки, чтобы привлечь в дом богатство, а вечером клали их под подушку. Также муж и жена надевали простые медные кольца и носили их весь год в знак крепкого союза. Еще мужчина заранее прятал где-то во дворе медную подкову, а женщина искала ее на счастье и достаток.
В некоторых странах седьмую годовщину называют шерстяной, поэтому к металлической утвари можно добавить теплые вещи.
Что подарить:
- медную посуду;
- турку для кофе;
- подсвечник;
- украшение;
- памятную монету;
- шерстяной плед.
8-летие: жестяная свадьба
Жесть — легкий и практичный металл. В символическом календаре она связана с обновлением семейной жизни и умением справляться с бытовыми задачами.
На Руси у калитки или порога в годовщину ставили жестяное ведро с хмельным напитком и ковшом. Каждый прохожий мог выпить за счастье семьи и оставить монетку на богатство.
Что подарить на юбилей свадьбы:
- набор форм для выпечки;
- поднос;
- контейнеры;
- чай или сладости в жестяной коробке;
- бытовую технику;
- набор инструментов.
9-летие: фаянсовая свадьба
Фаянс — вид керамики с плотным мелкопористым белым черепком, снаружи покрытый глазурью. Он удобен в быту, но требует аккуратного обращения. Фаянс символизирует сложившийся семейный уклад, который нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся.
В этот день на Руси супруги разбивали старые фаянсовые чашки или тарелки, чтобы избавиться от накопившихся обид, ссор и негативной энергии.
Второе название годовщины — ромашковая. Праздник стараются проводить на природе, а в дом обязательно приносить букеты полевых ромашек как символ верности и нежности.
Что подарить:
- чайный или кофейный сервиз;
- тарелки;
- кружки;
- керамическую вазу;
- предмет ручной работы;
- букет ромашек.
10-летие: оловянная свадьба, или розовая
Десятилетие — первый крупный юбилей семейной жизни. Олово символизирует гибкость и способность находить компромисс, а роза напоминает о любви и романтике.
На десятилетие совместной жизни супругу было необходимо носить небольшую оловянную ложку в кармане весь день, не вынимая. Это служило оберегом от дурного глаза и символом прочного союза. Перед сном мужчине нужно было спрятать эту ложку под подушку жены для сохранения мира и согласия в семье.
Что подарить на юбилей свадьбы:
- букет роз;
- украшение;
- оловянную статуэтку;
- набор посуды;
- часы или запонки;
- совместную поездку;
- памятную фотосессию.
Годовщины свадьбы от 11 до 20 лет
Ко второму десятилетию супруги, как правило, уже прошли через первые бытовые кризисы и важные перемены. Их союз стал крепче, поэтому в названиях годовщин появляются сталь, никель, камни, хрусталь и фарфор.
11-летие: стальная свадьба
Сталь символизирует закаленный союз, который выдерживает внешнее давление. На Руси в этот день совершался обряд омовения на рассвете. Муж и жена вставали до восхода солнца и умывались водой из серебряного или металлического ковша, что символизировало очищение от прошлых обид. Также супруги вешали над входной дверью новую стальную подкову рожками вверх, чтобы привлечь в дом достаток и защитить семью от дурного глаза.
В качестве сувенира подойдут металлическая посуда, набор для барбекю, часы, техника или фоторамка.
Дарить ножи нежелательно из-за суеверия, что острые инструменты приносят в дом негативную энергию, ссоры и могут “разрезать” добрые отношения между дарителем и тем, кто принимает презент. В прошлом они были главными элементами в ритуалах и защите от духов, поэтому их наделяли мистической силой. Решить вопрос можно символическим обменом: получатель вручает дарителю монету, и дар формально превращается в покупку.
12-летие лет: никелевая свадьба
Блестящая поверхность никеля напоминает, что даже прочные отношения нуждаются в регулярной заботе и ответственном уходе. Одни пары отмечают никелевую свадьбу через 12 лет, другие — через 12,5 года, как ровно половину пути до серебряного юбилея.
Подойдут в качестве презента металлические аксессуары, посуда, зеркало, светильник или полезная техника для дома.
13-летие: кружевная свадьба, или ландышевая
Кружево состоит из множества переплетенных нитей. Оно передает сложность семейных отношений, где доверие, привязанность, общие воспоминания и забота соединяются в единый узор. Также считается, что за 13 лет пара проходит через испытания, но их любовь остается такой же светлой, весенней и трогательной, как первые лесные цветы. Поэтому эта годовщина также называется ландышевой.
В праздник принято дарить скатерти, салфетки, одежду с кружевными элементами, пледы, украшения и цветы. Необычная идея — поездка в Вологду, известную традициями кружевного промысла.
14-летие: агатовая свадьба
Слоистая структура агата показывает, что за 14 лет жизни судьбы мужа и жены переплелись так же плотно, как и узоры минерала. Переливы и полутона камня олицетворяют способность партнеров до сих пор удивлять друг друга и находить новые грани в характере любимого человека.
С давних пор агат считается мощным оберегом от зависти, ссор, дурного глаза и любых опасностей
В памятный день на Руси супруги вместе вглядываются в срез агатового талисмана и пытаются разглядеть в его причудливых узорах образы. Если муж и жена видят одинаковые картины, это знаменует абсолютное взаимопонимание и крепкое будущее. Также по поверьям, в этот день проводится символическое изгнание негатива: женщина подметает углы новым веником, а мужчина рассыпает по углам немного соли.
Сюрпризом могут стать серьги, запонки, браслет, шкатулка или предмет интерьера с агатом.
15-летие: хрустальная свадьба, или стеклянная
Хрусталь символизирует абсолютную чистоту, прозрачность и искренность чувств между мужем и женой, между которыми не осталось тайн. Однако такие отношения остаются очень хрупкими, и их легко разрушить неосторожным словом или поступком.
Необязательно разбивать посуду “на счастье”: этот популярный ритуал можно заменить совместным тостом из новых бокалов
Для презента лучше выбрать бокалы, графины, вазы, салатницы, светильники или стеклянные предметы ручной работы.
16-летие: топазовая свадьба
Топаз ассоциируется с чистотой, искренностью, душевным равновесием и прочностью семейных уз, которые за это время стали крепкими и прозрачными, как этот полудрагоценный камень.
В ночь перед годовщиной в графин с чистой водой можно положить настоящий топаз или изделие с ним. Утром этой “заряженной” водой нужно полить комнатные цветы, чтобы в доме всегда царили мир, покой и не было невзгод
В подарок можно выбрать украшение с камнем, голубой текстиль, посуду или совместное путешествие к морю.
17-летие: розовая свадьба
Название повторяет символику десятилетия и напоминает супругам о нежности, любви и крепких чувствах, которые смогли преодолеть колючки быта, как шипы роз.
Муж по традиции дарит жене букет из 17 цветов: 16 красных как символ прожитых лет и одна розовая — надежда на будущее
Дата обычно отмечается без большого застолья, устраивается простой ужин.
18-летие: бирюзовая свадьба
Небесно-голубой цвет бирюзы олицетворяет чистоту, нежность, гармонию и новое дыхание в отношениях, когда супруги могут жить для себя и наслаждаться обществом друг друга. Восемнадцатилетие брака часто совпадает с периодом, когда дети становятся самостоятельнее и у супругов появляется больше времени друг для друга.
Бирюза издавна считалась в восточных и славянских поверьях камнем счастья и победы
Уместны украшения с бирюзой, посуда, текстиль, картина или декор соответствующего оттенка.
19-летие: гранатовая свадьба
Гранат означает прожитые годы, события, детские улыбки и бытовые заботы, которые соединила крепкая семейная оболочка. Насыщенный бордовый или рубиновый оттенок символизирует неугасимый огонь любви и преданность.
Красный цвет и множество зерен олицетворяли зрелую страсть, плодородие, сплоченность семьи и пережитые вместе радости и трудности
В качестве подарка подойдут украшения с камнем, бордовые аксессуары, сервиз или корзина с гранатами.
20-летие: фарфоровая свадьба
На Руси качественный фарфор ценился очень высоко и приравнивался к золоту. Двадцать лет брака показали, что семья приобрела главное богатство — глубокую привязанность и общую судьбу.
Главный тематический сюрприз — новый сервиз. Также можно выбрать вазу, декоративное блюдо, фарфоровую статуэтку или набор чашек.
Годовщины свадьбы от 21 года до 30 лет
21 год: опаловая свадьба
Опал меняет оттенок в зависимости от освещения, поэтому символизирует обновление чувств и способность семьи приспосабливаться к переменам.
В народе опал часто считали непростым камнем, способным вызывать недоверие. Однако в крепком браке его энергетика меняется на созидательную, показывая, что истинной любви не страшны никакие приметы
Обычно преподносятся украшения, перламутровый декор или впечатления для двоих.
22 года: бронзовая свадьба
Бронза символизирует прочность, пластичность и зрелость союза, в котором муж и жена научились гибкости и компромиссам.
Бронза — сплав меди и олова — метафора единения двух разных людей, которые за такое длительное время слились в единое целое
В подарок подойдут часы, статуэтки, подсвечники, подносы и другие интерьерные вещи.
23 года: берилловая свадьба
Берилл объединяет целую группу минералов, включая изумруд и аквамарин. Это значит, что за 23 года совместной жизни отношения стали глубокими, многогранными и успели пережить самые разные периоды.
Берилл символизирует твердость союза, душевное равновесие и защиту домашнего очага
Можно подарить украшение, брошь, письменный набор или предмет зеленого либо голубого цвета.
24 года: атласная свадьба
Гладкий атлас символизирует отношения, в которых многие острые углы, обиды и бурные конфликты уже сгладились и остались в прошлом. Несмотря на то, что ткань кажется тонкой, она очень плотная и порвать ее непросто — так и узы пары стали неразрывными.
Подходящие подарки — постельное белье, халаты, платок, шарф или праздничная одежда.
25-летие: серебряная свадьба
Серебряная годовщина — один из главных семейных юбилеев. Серебро символизирует благородство, прочность и ценность союза, который длится четверть века.
За 25 лет совместной жизни считается, что пара достигает духовной и материальной крепости
Праздник часто проводится в кругу детей, близких родственников и друзей. Супруги могут обменяться серебряными кольцами и надеть их вместе с обручальными на безымянный палец.
Что подарить на юбилей свадьбы:
- серебряные украшения;
- столовые приборы;
- подсвечники;
- памятную монету;
- часы;
- семейный альбом;
- фоторамку с гравировкой.
26-летие: лет: нефритовая свадьба
Нефрит известен прочностью и насыщенным зеленым цветом. Подарить можно небольшую фигурку, вазу, украшение или качественный домашний текстиль природных оттенков.
В народных поверьях зеленый камень защищает от болезней и дарует долголетие, укрепляя здоровье пары, перешагнувшей порог зрелости
Нефрит обладает уникальной вязкостью и прочностью, его практически невозможно расколоть даже ударом молотка. Это олицетворяет брак, прошедший испытания временем. Также минерал способен долго удерживать тепло и быстро нагреваться в руках. Символ того, что супруги за годы жизни не растеряли душевного тепла, нежность и любовь друг к другу.
27-летие: свадьба красного дерева
Красная древесина — редкий, очень прочный и благородный материал, который не гниет и не теряет ценности десятилетиями. Брак за столько времени стал таким же крепким, устойчивым к бурям и непогоде. Глубокий цвет и фактура древесины отражают мудрость супругов, которые научились уступать друг другу и ценить каждый прожитый вместе день.
Хорошим сувениром станет шкатулка, предмет мебели, настенные часы или деревянная рамка с семейной фотографией.
28-летие: палладиевая свадьба
Палладий — редкий благородный металл, который не тускнеет со временем, не боится коррозии и кислот. Это отражает брак, победивший любые жизненные бури.
Дарить можно часы, посуду, технику или стильные металлические аксессуары.ы.
29-летие: бархатная свадьба
Бархат соединяет мягкость, красоту и благородство. Практически тридцатилетние отношения стали бархатистыми, из них ушла резкость, бурные страсти сменились глубоким пониманием и мудростью. Ткань приятна на ощупь и ассоциируется с домашним теплом, защитой от жизненных бурь.
Бархат символизирует кропотливый результат многолетнего совместного труда, когда тонкий ситец юного брака превратился в богатый союз
30-летие: жемчужная свадьба
Жемчуг образуется постепенно, слой за слоем. Как песчинка в раковине моллюска годами покрывается перламутром, так и семья за три десятка превращается в драгоценность.
Настоящий жемчуг очень трудно расколоть, что олицетворяет брак, который уже невозможно разрушить
На Руси в день годовщины муж и жена рано утром шли к реке или озеру, брали по одной жемчужине или монетке и бросали их в воду. Они шептали слова верности и загадывали прожить вместе еще столько же. Затем супруги наливали в чашу чистую ключевую воду, клали на дно мелкий жемчуг или серебряную монету и пили из нее по очереди, смывая все обиды прошлого.
Тематическими подарками станут жемчужное украшение, запонки, светлая посуда, шкатулка, фотокнига или семейная реликвия. Необязательно использовать натуральный жемчуг: символику даты можно передать цветом, формой или перламутровым декором.
Крупные и редкие юбилеи свадьбы от 35 до 100 лет
После тридцатилетия особенно торжественно отмечаются даты, кратные пяти или десяти.
35-летие: коралловая свадьба, или полотняная
35-летняя годовщина совместной жизни называется коралловой или полотняной свадьбой. Два названия дополняют друг друга: полотно символизирует долгий и кропотливый труд по обустройству семейного быта и прочность союза, а коралл — здоровье и долголетие. Твердое образование формируется из множества частиц и постепенно разрастается, напоминая семью, в которой появились новые поколения.
40 лет: рубиновая свадьба
Рубин символизирует любовь, огонь, глубокую преданность и прочность уз, которые за четыре десятилетия прошли долгий путь “огранки”. Красный цвет камня также означает кровное родство, которое приобрели муж и жена за столько времени совместной жизни.
45 лет: сапфировая свадьба
Сапфир символизирует крепкую, глубокую и мудрую любовь, которая прошла испытания временем, а также преданность и чистоту отношений, похожие на драгоценный синий минерал.
Считалось, что сапфир защищает от болезней и дарит душевный покой
Дарить принято украшения, синий текстиль, посуду, картину или альбом с архивными фотографиями. Особенно ценно пригласить на торжество людей, которые присутствовали в день регистрации брака.
50-летие: золотая свадьба
Полвека семейной жизни — один из наиболее значимых юбилеев в браке. Золото добывается по крупицам и не тускнеет от времени, как и полувековая любовь доказывает свою стойкость, выдержав испытания и радости.
55-летие: изумрудная свадьба
Блеск ограненного изумруда отражает прочность чувств, которые не угасли спустя 55 лет, а стали чище и крепче со временем.
Зеленый цвет камня символизирует душевное равновесие, жизненную силу, гармонию и глубокое понимание, достигнутое за десятилетия
60-летие: бриллиантовая свадьба, или алмазная
Алмаз считается одним из самых твердых природных материалов, символизирующим первозданную, природную силу чувств и крепость пары, который после огранки превращается в бриллиант.
65-летие: железная свадьба
Железо символизирует исключительную прочность, несгибаемость и нерушимость семейного союза. Тематическим подарком может стать декоративная подкова, металлическая рамка, колокольчик или памятная табличка.
70-летие: благодатная свадьба
Благодатная годовщина символизирует высшую благодать, истинное небесное счастье и награду за прожитые вместе годы, когда супруги смогли пронести любовь через все испытания, вырастив детей, внуков и правнуков.
75-летие: коронная свадьба
Три четверти века вместе называется венцом семейной жизни. Символизирует завершение огромного совместного пути, победу над невзгодами и испытаниями.
Подобно тому как в церкви на венчании над головами молодых держали венцы, спустя 75 лет эти венцы превращаются в заслуженную “корону” мудрости
80-летие: дубовая свадьба
Дуб ассоциируется с долголетием, глубокими корнями и сильной кроной. Ствол не боится бурь, гроз и сильных ветров. Семья за 80 лет прочно стоит на ногах, став надежной опорой для детей, внуков и правнуков.
85-летие: винная, или виноградная свадьба
Виноградная — отсылает к лозе, что символизирует плодовитость, изобилие, большой и дружный род. Винная же означает, что за 85 лет брак, как дорогое марочное вино, набрал полную крепость, стал чистым, благородным и бесценным.
90 лет: гранитная свадьба
Гранит символизирует непоколебимость и означает, что чувства супругов стали твердыми и незыблемыми, как скала.
95-летие: алмазная свадьба
Название встречается не во всех календарях и частично повторяет символику шестидесятилетия. Дата настолько редкая, что главным событием становится сама возможность собрать семью рядом с юбилярами.
Само слово “алмаз” происходит от греческого adamas, что означает “несокрушимый” или “непобедимый”. Подобно тому как камень рождается глубоко под землей под огромным давлением, семейный союз также прошел все испытания и стал крепче любого камня.
По народным поверьям, пара, дожившая до стольких лет вместе, обладает святой силой, а их благословение передается потомкам до седьмого колена
100-летие: красная, или платиновая свадьба
Столетие брака — в значительной степени символическая дата. В слове “красная” используется старое славянское значение — красивая, лучшая и почетная. Это символ высшей, совершенной и зрелой красоты чувств, которые смогли победить время. Второй подтекст — алый цвет крови и жизни, бьющейся в унисон целый век.
Платина — один из самых прочных, редких и благородных металлов на Земле, который не теряет своего блеска и не поддается коррозии. Такой статус подчеркивает абсолютную неразрушимость, ценность и чистоту союза, прошедшего вековую проверку.
Широко известна пара долгожителей из Лерикского района Азербайджанской ССР — Нифтулла Агаев 126-ти лет и его жена Балабеим 116-ти лет, которые официально отпраздновали век в браке в 2007 году. Другая пара из того же региона — Ильяс и Хатын Джафаровы — задокументировано прожили в браке 104 года, отметив вековой юбилей в 1986 году
Что подарить на годовщину совместной жизни
Символ годовщины может вдохновить на выбор подарка, но ни в коем случае им не ограничиваться.
Подарок мужу на годовщину свадьбы
Чтобы действительно сделать ценный подарок супругу на годовщину, лучше вспомнить, чем он увлекается и о какой покупке давно говорил.
Подходящие варианты:
- кожаный кошелек, ремень или сумка;
- часы с гравировкой;
- инструмент или техника для хобби;
- коллекционное издание книги;
- запонки или браслет;
- сертификат на обучение;
- билет на матч, концерт или спектакль;
- поездка или активный отдых вдвоем.
На драгоценную годовщину можно подобрать аксессуар с соответствующим камнем
Подарок жене на годовщину свадьбы
Можно подарить:
- серьги, кольцо, кулон или браслет;
- любимый парфюм;
- фотокнигу об истории отношений;
- спа-день или отдых в загородном отеле;
- сумку или предмет одежды;
- билет на концерт;
- мастер-класс;
- путешествие;
- вещь, связанную с увлечением.
Не стоит покупать бытовую технику как “подарок жене”, если она предназначена для всей семьи и сама супруга о ней не просила
Что подарить родителям на годовщину совместной жизни
Для родителей особенно важны подарки, которые хранят в себе семейную историю:
- генеалогическое древо;
- отреставрированные свадебные фотографии;
- альбом с пожеланиями детей и внуков;
- видеопоздравление;
- книга воспоминаний;
- совместный семейный портрет;
- поездка или отдых;
- праздничный ужин, полностью организованный детьми.
При подготовке большого торжества важно заранее спросить родителей, хотят ли они шумный праздник. Не все пары комфортно чувствуют себя в центре внимания
Что подарить друзьям или родственникам
При подготовке подарка друзьям на годовщину удобно ориентироваться на материал или цвет торжества. Например, на серебряную годовщину можно выбрать посеребренные столовые приборы с гравировкой, на жемчужную — светлый сервиз, на рубиновую — подарок бордового оттенка.
Универсальные варианты:
- сертификат в ресторан;
- набор качественного текстиля;
- корзина с продуктами;
- посуда;
- настольная игра;
- билеты;
- семейная фотосессия;
- денежный подарок;
- памятный сувенир с датой свадьбы.
По распространенной примете пустую посуду не дарят: внутрь кладут монету или небольшое угощение
Идеи для праздника вдвоем
Можно:
- повторить первое свидание;
- вернуться в место знакомства или предложения;
- приготовить вместе праздничный ужин;
- забронировать номер в загородном отеле;
- отправиться на прогулку или небольшое путешествие;
- устроить фотосессию;
- записать новые совместные цели;
- написать друг другу письма;
- посмотреть свадебное видео;
- начать заполнять ежегодный семейный альбом.
Интересная идея — капсула времени. Супруги пишут письма о событиях прошедшего года и открывают их на следующую годовщину
Как организовать семейное торжество
Домашний праздник подходит как для некруглой даты, так и для большого юбилея. Оформление можно связать с символом годовщины.
Сценарий семейного вечера может включать:
- небольшую фотозону;
- просмотр свадебных снимков и видео;
- любимые блюда супругов;
- музыку, которая звучала в год знакомства;
- поздравления детей и внуков;
- семейную викторину;
- запись пожеланий в памятную книгу;
- общее фото нескольких поколений.
Для пожилых юбиляров праздник лучше проводить днем, ограничить его продолжительность и предусмотреть место для отдыха
Повторная свадебная церемония
Супруги могут снова произнести обещания, обменяться кольцами и устроить символическую свадебную регистрацию. Такая церемония не создает новую актовую запись и не заменяет свидетельство о браке, но носит праздничный характер.
Например, в Москве для чествования юбиляров супруги могут обратиться в выбранный дворец бракосочетания и согласовать дату. В других субъектах России порядок записи и перечень юбилейных дат необходимо уточнять в местном ЗАГСе.
В программу могут входить:
- торжественный выход супругов;
- повторное произнесение обещаний;
- обмен памятными кольцами;
- подпись в книге юбиляров;
- вручение поздравительного свидетельства;
- фотосессия в зале.
При желании супруги могут надеть свадебные наряды или использовать отдельные детали прежнего образа: фату, галстук, украшение либо букет
Вопросы о годовщинах свадьбы
- 01Какие годовщины свадьбы считаются юбилейными
— В строгом смысле юбилеем можно назвать любую круглую дату: 5 лет совместной жизни— деревянную свадьбу; 10 — оловянную свадьбу, или розовую; 15 — хрустальную свадьбу; 20 со свадьбы — фарфоровую; 25 со свадьбы — серебряную; 30 со свадьбы — жемчужную; 35 — коралловую; 40 — рубиновую свадьбу; 45 со свадьбы — сапфировую; 50 со свадьбы — золотую; 55 со свадьбы — изумрудную; 60 — бриллиантовую свадьбу; 65 со свадьбы — железную; 70 со свадьбы — благодатную; 75 со свадьбы — коронную; 80 со свадьбы — дубовую; 90 со свадьбы — гранитную и 100 — красную свадьбу.
- 02Какие годовщины свадьбы не принято отмечать
— Существуют суеверия, что годовщины на 16, 17, 19, 28 лет и 32 года якобы нельзя праздновать, так как по нумерологии эти числа имеют темную энергетику. Но общепринятых запретов нет.
- 03Можно ли отмечать годовщину совместной жизни заранее
— Если точная дата приходится на рабочий день, праздник можно перенести на ближайшие выходные. Есть суеверие о том, что раннее празднование способно “спугнуть счастье”. Однако юридических, религиозных или общепринятых светских запретов для этого нет.
- 04Почему названия годовщин отличаются в разных источниках
— Календарь годовщин формировался из немецких, британских, французских, американских и восточноевропейских традиций, а позже дополнялся авторами справочников и производителями подарков. Но подробный список так и не был утвержден государством, церковью или единой международной организацией. Поэтому одна дата может иметь несколько названий.