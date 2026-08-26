Годовщины свадеб: их названия по годам и знаковые юбилеи семейной жизни

Годовщина свадьбы напоминает супругам о пройденном пути, общих решениях, радостных событиях и трудностях, которые удалось преодолеть вместе. Каждому периоду семейной жизни приписывается свой символ — от тонкого ситца до прочного металла или драгоценного камня.

Все годовщины свадьбы по годам в таблице

Ниже приведены наиболее распространенные в России названия памятных дат. У некоторых, особенно после 50-летия, могут встречаться альтернативные варианты.

Сколько лет со дня свадьбы Название годовщины От 1 года до 10 лет 1 год Ситцевая 2 года Бумажная 3 года Кожаная 4 года Льняная или восковая 5 лет Деревянная 6 лет Чугунная 7 лет Медная или шерстяная 8 лет Жестяная 9 лет Фаянсовая или ромашковая 10 лет Оловянная или розовая От 11 до 20 лет 11 лет Стальная 12 лет/12,5 лет Никелевая 13 лет Кружевная или ландышевая 14 лет Агатовая 15 лет Хрустальная или стеклянная 16 лет Топазовая 17 лет Розовая или оловянная 18 лет Бирюзовая 19 лет Гранатовая 20 лет Фарфоровая От 21 года до 30 лет 21 год Опаловая 22 года Бронзовая 23 года Берилловая 24 года Атласная 25 лет Серебряная 26 лет Нефритовая 27 лет Свадьба красного дерева 28 лет Никелевая или палладиевая 29 лет Бархатная 30 лет Жемчужная От 31 года до 50 лет 31 год Смуглая или солнечная 32 года Медная 33 года Каменная или клубничная 34 года Янтарная 35 лет Коралловая или полотняная 36 лет Свадьба костяного фарфора 37 лет Муслиновая 38 лет Ртутная 39 лет Креповая 40 лет Рубиновая 41 год Земляная 42 года Перламутровая 43 года Фланелевая 44 года Топазовая 45 лет Сапфировая 46 лет Лавандовая 47 лет Кашемировая 48 лет Аметистовая 49 лет Кедровая 50 лет Золотая От 51 года до 100 лет 51 год Ивовая или вербная 52 года Топазовая; встречается также стеклянная 53 года Урановая 54 года Свадьба Зевса 55 лет Изумрудная 56 лет Бирюзовая или ландышевая 57 лет Алюминиевая или азалиевая 58 лет Единого названия нет; встречается зеленая 59 лет Светлая или малиновая 60 лет Бриллиантовая или алмазная 61 год Богатая или снежная 62 года Аквамариновая 63 года Ртутная 64 года Веселая или вересковая 65 лет Железная 66 лет Неоновая или орхидейная 67 лет Волшебная или каменная 68 лет Ромашковая 69 лет Атласная 70 лет Благодатная 75 лет Коронная 80 лет Дубовая 85 лет Винная или виноградная; встречается лунная 90 лет Гранитная 95 лет Алмазная 100 лет Красная или платиновая

Почему годовщины свадьбы имеют такие названия

Первые даты связываются с тканью, бумагой и кожей, так как юная связь еще уязвима, податлива и нуждается в бережном отношении. Затем появляются более прочные материалы, — древесина, чугун, медь и сталь, — которые символизируют устойчивость семьи с прошествием совместных лет.

Символика и названия большинства годовщин строится по принципу: чем дольше существует семья, тем прочнее и ценнее становится материал

После двадцатилетия в названиях все чаще встречаются благородные металлы и камни: серебро, жемчуг, рубин, сапфир, золото, изумруд и бриллиант. Они подчеркивают ценность союза, который прошел основные трудности и проверку временем.

Подробные списки для каждого юбилея свадьбы окончательно распространились только в XIX–XX веках, причем в разных странах они формировались по-разному. Например, седьмая годовщина в России часто называется медной, а в Великобритании — шерстяной.

Первые годовщины свадьбы: от 1 года до 10 лет

Первые годовщины свадьбы Фото: Unsplash

Первое десятилетие — период, когда супруги формируют общий быт, договариваются о семейных правилах и учатся принимать решения вместе. Поэтому ранние символы одновременно напоминают о хрупкости отношений и об их постепенном укреплении.

1 год: ситцевая свадьба

Ситец — тонкая и яркая ткань символизирует молодой союз, который уже обрел форму, но пока требует бережного отношения. В качестве второго названия иногда используется “марлевая свадьба”.

В этот день на Руси супруги обменивались ситцевыми платочками и завязывали на них по узелку, произнося слова любви и обещания беречь друг друга. Платки могли храниться всю жизнь в качестве оберега. Считалось также хорошей приметой подарить молодой паре ситцевые пеленки с надеждой на скорое появление ребенка.

Хорошей современной традицией станет вечер воспоминаний: можно посмотреть свадебные фотографии, прочитать поздравления гостей или повторить первое совместное свидание.

Некоторые пары открывают бутылку шампанского, оставленную после свадьбы

Что подарить молодой семье:

постельное белье;

скатерть или полотенца;

парные футболки или пижамы;

платки с вышитыми инициалами;

фотокнигу в тканевой обложке.

Сюрприз необязательно должен быть изготовлен именно из ситца. Подойдет любой качественный домашний текстиль, которым супруги будут пользоваться вместе.

2 года: бумажная свадьба

Бумага легко мнется и рвется, но одновременно хранит важные слова, фотографии и планы. Вторая годовщина напоминает супругам о необходимости беречь отношения и продолжать писать общую историю.

На Руси в этот день супруги писали друг другу откровенные письма с признаниями или перечнем обид, чтобы порвать их и забыть. Жена клала купюру в туфлю, чтобы привлечь в дом достаток и финансовое благополучие.

На годовщину можно составить список целей на ближайшие годы, написать друг другу письма или сделать семейную карту желаний.

Что подарить:

книгу;

фотоальбом;

билеты на концерт или спектакль;

сертификат на совместное занятие;

семейный портрет;

деньги в красивом конверте.

Третья годовщина свадьбы Фото: Unsplash

3 года: кожаная свадьба

Кожа прочнее бумаги, но продолжает сохранять гибкость. Спустя три года совместной жизни супруги уже лучше чувствуют настроение друг друга, умеют приспосабливаться к переменам и договариваться.

Накануне годовщины на Руси пара наводила идеальный порядок и выбрасывала всю надбитую или треснувшую посуду. Считалось, что битая утварь приносит в семью беду. Обязательно отдавали все финансовые долги до наступления праздника, чтобы начать новый семейный год в чистоте. А в памятный день муж и жена символически съедали по одному красному яблоку на глазах у гостей, что должно было обеспечить долгую и верную любовь.

Что подарить:

ремень;

сумку или рюкзак;

кошелек;

обложку для документов;

ежедневник в кожаном переплете;

перчатки или чехол для техники.

Хорошо, если на изделии будут инициалы супругов или дата регистрации брака.

4 года: льняная свадьба

Лен — прочная натуральная ткань, которая ассоциируется с чистотой, домашним уютом и достатком. Второе название годовщины — восковая: свеча напоминает о тепле семейного очага.

Утром в годовщину на Руси жена стелила на кровать новую льняную простыню, сотканную своими руками. Старое белье убирали, а новое знаменовало чистоту и обновление чувств. Гости или родители иногда связывали руки мужа и жены льняной веревкой или лентами. Пара должна была легко разорвать путы, показывая, что любые трудности им по плечу, если они вместе.

Что подарить:

постельное белье;

скатерть и салфетки;

полотенца;

льняную одежду;

набор декоративных свечей.

5-летие: деревянная свадьба

Пятилетие — первый серьезный рубеж. Древесина ассоциируется с домом, корнями и продолжением рода. К этому времени у семьи обычно появляются устойчивые привычки, совместные планы на далекое будущее и собственные традиции.

На Руси супруги часто сажали молодое плодовое древо на удачу и долгую жизнь. А мужчина должен был починить или сделать своими руками вещь для дома. Это доказывало его умение заботиться о семье.

Символический способ отметить дату — посадить дерево на даче или комнатное растение. Оно будет расти вместе с семьей и напоминать о первом крупном юбилее свадьбы

Что подарить:

шкатулку;

деревянную посуду;

фоторамку;

мебель или предмет декора;

настольную игру;

семейное древо;

растение в красивом кашпо.

Шестая годовщина свадьбы Фото: Unsplash

6-летие: чугунная свадьба

Чугун кажется тяжелым и надежным, но может расколоться от сильного удара. Шестая годовщина напоминает: семья уже стала крепче, однако невнимательность и затянувшиеся конфликты по-прежнему способны причинить ей вред.

На Руси в день годовщины гости и сами хозяева бросали мелкие монеты в пустой чугунный горшок, чтобы привлечь в дом богатство и достаток.

Что подарить:

сковороду;

казан;

утятницу;

форму для запекания;

мангал;

декоративную подкову.

7-летие: медная свадьба

Медь — прочный, но в тоже время и гибкий металл. Со временем он покрывается естественным налетом и приобретает благородный, дорогой оттенок.

Такой символ показывает, что отношения супругов уже выдержали первые испытания, но для сохранения блеска им нужны внимание и забота

На Руси в этот день супруги дарили друг другу медные монетки, чтобы привлечь в дом богатство, а вечером клали их под подушку. Также муж и жена надевали простые медные кольца и носили их весь год в знак крепкого союза. Еще мужчина заранее прятал где-то во дворе медную подкову, а женщина искала ее на счастье и достаток.

В некоторых странах седьмую годовщину называют шерстяной, поэтому к металлической утвари можно добавить теплые вещи.

Что подарить:

медную посуду;

турку для кофе;

подсвечник;

украшение;

памятную монету;

шерстяной плед.

8-летие: жестяная свадьба

Жесть — легкий и практичный металл. В символическом календаре она связана с обновлением семейной жизни и умением справляться с бытовыми задачами.

На Руси у калитки или порога в годовщину ставили жестяное ведро с хмельным напитком и ковшом. Каждый прохожий мог выпить за счастье семьи и оставить монетку на богатство.

Что подарить на юбилей свадьбы:

набор форм для выпечки;

поднос;

контейнеры;

чай или сладости в жестяной коробке;

бытовую технику;

набор инструментов.

Девятая годовщина свадьбы Фото: Unsplash

9-летие: фаянсовая свадьба

Фаянс — вид керамики с плотным мелкопористым белым черепком, снаружи покрытый глазурью. Он удобен в быту, но требует аккуратного обращения. Фаянс символизирует сложившийся семейный уклад, который нельзя воспринимать как нечто само собой разумеющееся.

В этот день на Руси супруги разбивали старые фаянсовые чашки или тарелки, чтобы избавиться от накопившихся обид, ссор и негативной энергии.

Второе название годовщины — ромашковая. Праздник стараются проводить на природе, а в дом обязательно приносить букеты полевых ромашек как символ верности и нежности.

Что подарить:

чайный или кофейный сервиз;

тарелки;

кружки;

керамическую вазу;

предмет ручной работы;

букет ромашек.

10-летие: оловянная свадьба, или розовая

Десятилетие — первый крупный юбилей семейной жизни. Олово символизирует гибкость и способность находить компромисс, а роза напоминает о любви и романтике.

На десятилетие совместной жизни супругу было необходимо носить небольшую оловянную ложку в кармане весь день, не вынимая. Это служило оберегом от дурного глаза и символом прочного союза. Перед сном мужчине нужно было спрятать эту ложку под подушку жены для сохранения мира и согласия в семье.

Что подарить на юбилей свадьбы:

букет роз;

украшение;

оловянную статуэтку;

набор посуды;

часы или запонки;

совместную поездку;

памятную фотосессию.

Годовщины свадьбы от 11 до 20 лет

Ко второму десятилетию супруги, как правило, уже прошли через первые бытовые кризисы и важные перемены. Их союз стал крепче, поэтому в названиях годовщин появляются сталь, никель, камни, хрусталь и фарфор.

11-летие: стальная свадьба

Сталь символизирует закаленный союз, который выдерживает внешнее давление. На Руси в этот день совершался обряд омовения на рассвете. Муж и жена вставали до восхода солнца и умывались водой из серебряного или металлического ковша, что символизировало очищение от прошлых обид. Также супруги вешали над входной дверью новую стальную подкову рожками вверх, чтобы привлечь в дом достаток и защитить семью от дурного глаза.

В качестве сувенира подойдут металлическая посуда, набор для барбекю, часы, техника или фоторамка.

Дарить ножи нежелательно из-за суеверия, что острые инструменты приносят в дом негативную энергию, ссоры и могут “разрезать” добрые отношения между дарителем и тем, кто принимает презент. В прошлом они были главными элементами в ритуалах и защите от духов, поэтому их наделяли мистической силой. Решить вопрос можно символическим обменом: получатель вручает дарителю монету, и дар формально превращается в покупку.

Двенадцатая годовщина свадьбы Фото: Unsplash

12-летие лет: никелевая свадьба

Блестящая поверхность никеля напоминает, что даже прочные отношения нуждаются в регулярной заботе и ответственном уходе. Одни пары отмечают никелевую свадьбу через 12 лет, другие — через 12,5 года, как ровно половину пути до серебряного юбилея.

Подойдут в качестве презента металлические аксессуары, посуда, зеркало, светильник или полезная техника для дома.

13-летие: кружевная свадьба, или ландышевая

Кружево состоит из множества переплетенных нитей. Оно передает сложность семейных отношений, где доверие, привязанность, общие воспоминания и забота соединяются в единый узор. Также считается, что за 13 лет пара проходит через испытания, но их любовь остается такой же светлой, весенней и трогательной, как первые лесные цветы. Поэтому эта годовщина также называется ландышевой.

В праздник принято дарить скатерти, салфетки, одежду с кружевными элементами, пледы, украшения и цветы. Необычная идея — поездка в Вологду, известную традициями кружевного промысла.

14-летие: агатовая свадьба

Слоистая структура агата показывает, что за 14 лет жизни судьбы мужа и жены переплелись так же плотно, как и узоры минерала. Переливы и полутона камня олицетворяют способность партнеров до сих пор удивлять друг друга и находить новые грани в характере любимого человека.

С давних пор агат считается мощным оберегом от зависти, ссор, дурного глаза и любых опасностей

В памятный день на Руси супруги вместе вглядываются в срез агатового талисмана и пытаются разглядеть в его причудливых узорах образы. Если муж и жена видят одинаковые картины, это знаменует абсолютное взаимопонимание и крепкое будущее. Также по поверьям, в этот день проводится символическое изгнание негатива: женщина подметает углы новым веником, а мужчина рассыпает по углам немного соли.

Сюрпризом могут стать серьги, запонки, браслет, шкатулка или предмет интерьера с агатом.

15-летие: хрустальная свадьба, или стеклянная

Хрусталь символизирует абсолютную чистоту, прозрачность и искренность чувств между мужем и женой, между которыми не осталось тайн. Однако такие отношения остаются очень хрупкими, и их легко разрушить неосторожным словом или поступком.

Необязательно разбивать посуду “на счастье”: этот популярный ритуал можно заменить совместным тостом из новых бокалов

Для презента лучше выбрать бокалы, графины, вазы, салатницы, светильники или стеклянные предметы ручной работы.

Хрустальная свадьба Фото: Unsplash

16-летие: топазовая свадьба

Топаз ассоциируется с чистотой, искренностью, душевным равновесием и прочностью семейных уз, которые за это время стали крепкими и прозрачными, как этот полудрагоценный камень.

В ночь перед годовщиной в графин с чистой водой можно положить настоящий топаз или изделие с ним. Утром этой “заряженной” водой нужно полить комнатные цветы, чтобы в доме всегда царили мир, покой и не было невзгод

В подарок можно выбрать украшение с камнем, голубой текстиль, посуду или совместное путешествие к морю.

17-летие: розовая свадьба

Название повторяет символику десятилетия и напоминает супругам о нежности, любви и крепких чувствах, которые смогли преодолеть колючки быта, как шипы роз.

Муж по традиции дарит жене букет из 17 цветов: 16 красных как символ прожитых лет и одна розовая — надежда на будущее

Дата обычно отмечается без большого застолья, устраивается простой ужин.

18-летие: бирюзовая свадьба

Небесно-голубой цвет бирюзы олицетворяет чистоту, нежность, гармонию и новое дыхание в отношениях, когда супруги могут жить для себя и наслаждаться обществом друг друга. Восемнадцатилетие брака часто совпадает с периодом, когда дети становятся самостоятельнее и у супругов появляется больше времени друг для друга.

Бирюза издавна считалась в восточных и славянских поверьях камнем счастья и победы

Уместны украшения с бирюзой, посуда, текстиль, картина или декор соответствующего оттенка.

19-летие: гранатовая свадьба

Гранат означает прожитые годы, события, детские улыбки и бытовые заботы, которые соединила крепкая семейная оболочка. Насыщенный бордовый или рубиновый оттенок символизирует неугасимый огонь любви и преданность.

Красный цвет и множество зерен олицетворяли зрелую страсть, плодородие, сплоченность семьи и пережитые вместе радости и трудности

В качестве подарка подойдут украшения с камнем, бордовые аксессуары, сервиз или корзина с гранатами.

Фарфоровая свадьба Фото: Unsplash

20-летие: фарфоровая свадьба

На Руси качественный фарфор ценился очень высоко и приравнивался к золоту. Двадцать лет брака показали, что семья приобрела главное богатство — глубокую привязанность и общую судьбу.

Главный тематический сюрприз — новый сервиз. Также можно выбрать вазу, декоративное блюдо, фарфоровую статуэтку или набор чашек.

Годовщины свадьбы от 21 года до 30 лет

21 год: опаловая свадьба

Опал меняет оттенок в зависимости от освещения, поэтому символизирует обновление чувств и способность семьи приспосабливаться к переменам.

В народе опал часто считали непростым камнем, способным вызывать недоверие. Однако в крепком браке его энергетика меняется на созидательную, показывая, что истинной любви не страшны никакие приметы

Обычно преподносятся украшения, перламутровый декор или впечатления для двоих.

22 года: бронзовая свадьба

Бронза символизирует прочность, пластичность и зрелость союза, в котором муж и жена научились гибкости и компромиссам.

Бронза — сплав меди и олова — метафора единения двух разных людей, которые за такое длительное время слились в единое целое

В подарок подойдут часы, статуэтки, подсвечники, подносы и другие интерьерные вещи.

23 года: берилловая свадьба

Берилл объединяет целую группу минералов, включая изумруд и аквамарин. Это значит, что за 23 года совместной жизни отношения стали глубокими, многогранными и успели пережить самые разные периоды.

Берилл символизирует твердость союза, душевное равновесие и защиту домашнего очага

Можно подарить украшение, брошь, письменный набор или предмет зеленого либо голубого цвета.

24 года: атласная свадьба

Гладкий атлас символизирует отношения, в которых многие острые углы, обиды и бурные конфликты уже сгладились и остались в прошлом. Несмотря на то, что ткань кажется тонкой, она очень плотная и порвать ее непросто — так и узы пары стали неразрывными.

Подходящие подарки — постельное белье, халаты, платок, шарф или праздничная одежда.

Серебряная свадьба Фото: Unsplash

25-летие: серебряная свадьба

Серебряная годовщина — один из главных семейных юбилеев. Серебро символизирует благородство, прочность и ценность союза, который длится четверть века.

За 25 лет совместной жизни считается, что пара достигает духовной и материальной крепости

Праздник часто проводится в кругу детей, близких родственников и друзей. Супруги могут обменяться серебряными кольцами и надеть их вместе с обручальными на безымянный палец.

Что подарить на юбилей свадьбы:

серебряные украшения;

столовые приборы;

подсвечники;

памятную монету;

часы;

семейный альбом;

фоторамку с гравировкой.

26-летие: лет: нефритовая свадьба

Нефрит известен прочностью и насыщенным зеленым цветом. Подарить можно небольшую фигурку, вазу, украшение или качественный домашний текстиль природных оттенков.

В народных поверьях зеленый камень защищает от болезней и дарует долголетие, укрепляя здоровье пары, перешагнувшей порог зрелости

Нефрит обладает уникальной вязкостью и прочностью, его практически невозможно расколоть даже ударом молотка. Это олицетворяет брак, прошедший испытания временем. Также минерал способен долго удерживать тепло и быстро нагреваться в руках. Символ того, что супруги за годы жизни не растеряли душевного тепла, нежность и любовь друг к другу.

27-летие: свадьба красного дерева

Красная древесина — редкий, очень прочный и благородный материал, который не гниет и не теряет ценности десятилетиями. Брак за столько времени стал таким же крепким, устойчивым к бурям и непогоде. Глубокий цвет и фактура древесины отражают мудрость супругов, которые научились уступать друг другу и ценить каждый прожитый вместе день.

Хорошим сувениром станет шкатулка, предмет мебели, настенные часы или деревянная рамка с семейной фотографией.

28-летие: палладиевая свадьба

Палладий — редкий благородный металл, который не тускнеет со временем, не боится коррозии и кислот. Это отражает брак, победивший любые жизненные бури.

Дарить можно часы, посуду, технику или стильные металлические аксессуары.ы.

29-летие: бархатная свадьба

Бархат соединяет мягкость, красоту и благородство. Практически тридцатилетние отношения стали бархатистыми, из них ушла резкость, бурные страсти сменились глубоким пониманием и мудростью. Ткань приятна на ощупь и ассоциируется с домашним теплом, защитой от жизненных бурь.

Бархат символизирует кропотливый результат многолетнего совместного труда, когда тонкий ситец юного брака превратился в богатый союз

Жемчужная свадьба Фото: Unsplash

30-летие: жемчужная свадьба

Жемчуг образуется постепенно, слой за слоем. Как песчинка в раковине моллюска годами покрывается перламутром, так и семья за три десятка превращается в драгоценность.

Настоящий жемчуг очень трудно расколоть, что олицетворяет брак, который уже невозможно разрушить

На Руси в день годовщины муж и жена рано утром шли к реке или озеру, брали по одной жемчужине или монетке и бросали их в воду. Они шептали слова верности и загадывали прожить вместе еще столько же. Затем супруги наливали в чашу чистую ключевую воду, клали на дно мелкий жемчуг или серебряную монету и пили из нее по очереди, смывая все обиды прошлого.

Тематическими подарками станут жемчужное украшение, запонки, светлая посуда, шкатулка, фотокнига или семейная реликвия. Необязательно использовать натуральный жемчуг: символику даты можно передать цветом, формой или перламутровым декором.

Крупные и редкие юбилеи свадьбы от 35 до 100 лет

После тридцатилетия особенно торжественно отмечаются даты, кратные пяти или десяти.

35-летие: коралловая свадьба, или полотняная

35-летняя годовщина совместной жизни называется коралловой или полотняной свадьбой. Два названия дополняют друг друга: полотно символизирует долгий и кропотливый труд по обустройству семейного быта и прочность союза, а коралл — здоровье и долголетие. Твердое образование формируется из множества частиц и постепенно разрастается, напоминая семью, в которой появились новые поколения.

40 лет: рубиновая свадьба

Рубин символизирует любовь, огонь, глубокую преданность и прочность уз, которые за четыре десятилетия прошли долгий путь “огранки”. Красный цвет камня также означает кровное родство, которое приобрели муж и жена за столько времени совместной жизни.

45 лет: сапфировая свадьба

Сапфир символизирует крепкую, глубокую и мудрую любовь, которая прошла испытания временем, а также преданность и чистоту отношений, похожие на драгоценный синий минерал.

Считалось, что сапфир защищает от болезней и дарит душевный покой

Дарить принято украшения, синий текстиль, посуду, картину или альбом с архивными фотографиями. Особенно ценно пригласить на торжество людей, которые присутствовали в день регистрации брака.

Золотая свадьба Фото: Unsplash

50-летие: золотая свадьба

Полвека семейной жизни — один из наиболее значимых юбилеев в браке. Золото добывается по крупицам и не тускнеет от времени, как и полувековая любовь доказывает свою стойкость, выдержав испытания и радости.

55-летие: изумрудная свадьба

Блеск ограненного изумруда отражает прочность чувств, которые не угасли спустя 55 лет, а стали чище и крепче со временем.

Зеленый цвет камня символизирует душевное равновесие, жизненную силу, гармонию и глубокое понимание, достигнутое за десятилетия

60-летие: бриллиантовая свадьба, или алмазная

Алмаз считается одним из самых твердых природных материалов, символизирующим первозданную, природную силу чувств и крепость пары, который после огранки превращается в бриллиант.

65-летие: железная свадьба

Железо символизирует исключительную прочность, несгибаемость и нерушимость семейного союза. Тематическим подарком может стать декоративная подкова, металлическая рамка, колокольчик или памятная табличка.

70-летие: благодатная свадьба

Благодатная годовщина символизирует высшую благодать, истинное небесное счастье и награду за прожитые вместе годы, когда супруги смогли пронести любовь через все испытания, вырастив детей, внуков и правнуков.

75-летие: коронная свадьба

Три четверти века вместе называется венцом семейной жизни. Символизирует завершение огромного совместного пути, победу над невзгодами и испытаниями.

Подобно тому как в церкви на венчании над головами молодых держали венцы, спустя 75 лет эти венцы превращаются в заслуженную “корону” мудрости

Дубовая свадьба Фото: Unsplash

80-летие: дубовая свадьба

Дуб ассоциируется с долголетием, глубокими корнями и сильной кроной. Ствол не боится бурь, гроз и сильных ветров. Семья за 80 лет прочно стоит на ногах, став надежной опорой для детей, внуков и правнуков.

85-летие: винная, или виноградная свадьба

Виноградная — отсылает к лозе, что символизирует плодовитость, изобилие, большой и дружный род. Винная же означает, что за 85 лет брак, как дорогое марочное вино, набрал полную крепость, стал чистым, благородным и бесценным.

90 лет: гранитная свадьба

Гранит символизирует непоколебимость и означает, что чувства супругов стали твердыми и незыблемыми, как скала.

95-летие: алмазная свадьба

Название встречается не во всех календарях и частично повторяет символику шестидесятилетия. Дата настолько редкая, что главным событием становится сама возможность собрать семью рядом с юбилярами.

Само слово “алмаз” происходит от греческого adamas, что означает “несокрушимый” или “непобедимый”. Подобно тому как камень рождается глубоко под землей под огромным давлением, семейный союз также прошел все испытания и стал крепче любого камня.

По народным поверьям, пара, дожившая до стольких лет вместе, обладает святой силой, а их благословение передается потомкам до седьмого колена

100-летие: красная, или платиновая свадьба

Столетие брака — в значительной степени символическая дата. В слове “красная” используется старое славянское значение — красивая, лучшая и почетная. Это символ высшей, совершенной и зрелой красоты чувств, которые смогли победить время. Второй подтекст — алый цвет крови и жизни, бьющейся в унисон целый век.

Платина — один из самых прочных, редких и благородных металлов на Земле, который не теряет своего блеска и не поддается коррозии. Такой статус подчеркивает абсолютную неразрушимость, ценность и чистоту союза, прошедшего вековую проверку.

Широко известна пара долгожителей из Лерикского района Азербайджанской ССР — Нифтулла Агаев 126-ти лет и его жена Балабеим 116-ти лет, которые официально отпраздновали век в браке в 2007 году. Другая пара из того же региона — Ильяс и Хатын Джафаровы — задокументировано прожили в браке 104 года, отметив вековой юбилей в 1986 году

Что подарить на годовщину совместной жизни

Что подарить на годовщины Фото: Unsplash

Символ годовщины может вдохновить на выбор подарка, но ни в коем случае им не ограничиваться.

Подарок мужу на годовщину свадьбы

Чтобы действительно сделать ценный подарок супругу на годовщину, лучше вспомнить, чем он увлекается и о какой покупке давно говорил.

Подходящие варианты:

кожаный кошелек, ремень или сумка;

часы с гравировкой;

инструмент или техника для хобби;

коллекционное издание книги;

запонки или браслет;

сертификат на обучение;

билет на матч, концерт или спектакль;

поездка или активный отдых вдвоем.

На драгоценную годовщину можно подобрать аксессуар с соответствующим камнем

Подарок жене на годовщину свадьбы

Можно подарить:

серьги, кольцо, кулон или браслет;

любимый парфюм;

фотокнигу об истории отношений;

спа-день или отдых в загородном отеле;

сумку или предмет одежды;

билет на концерт;

мастер-класс;

путешествие;

вещь, связанную с увлечением.

Не стоит покупать бытовую технику как “подарок жене”, если она предназначена для всей семьи и сама супруга о ней не просила

Что подарить родителям на годовщину совместной жизни

Годовщина свадьбы у родителей Фото: Unsplash

Для родителей особенно важны подарки, которые хранят в себе семейную историю:

генеалогическое древо;

отреставрированные свадебные фотографии;

альбом с пожеланиями детей и внуков;

видеопоздравление;

книга воспоминаний;

совместный семейный портрет;

поездка или отдых;

праздничный ужин, полностью организованный детьми.

При подготовке большого торжества важно заранее спросить родителей, хотят ли они шумный праздник. Не все пары комфортно чувствуют себя в центре внимания

Что подарить друзьям или родственникам

При подготовке подарка друзьям на годовщину удобно ориентироваться на материал или цвет торжества. Например, на серебряную годовщину можно выбрать посеребренные столовые приборы с гравировкой, на жемчужную — светлый сервиз, на рубиновую — подарок бордового оттенка.

Универсальные варианты:

сертификат в ресторан;

набор качественного текстиля;

корзина с продуктами;

посуда;

настольная игра;

билеты;

семейная фотосессия;

денежный подарок;

памятный сувенир с датой свадьбы.

По распространенной примете пустую посуду не дарят: внутрь кладут монету или небольшое угощение

Идеи для праздника вдвоем

Можно:

повторить первое свидание;

вернуться в место знакомства или предложения;

приготовить вместе праздничный ужин;

забронировать номер в загородном отеле;

отправиться на прогулку или небольшое путешествие;

устроить фотосессию;

записать новые совместные цели;

написать друг другу письма;

посмотреть свадебное видео;

начать заполнять ежегодный семейный альбом.

Интересная идея — капсула времени. Супруги пишут письма о событиях прошедшего года и открывают их на следующую годовщину

Как организовать семейное торжество

Семейное торжество на годовщину Фото: Unsplash

Домашний праздник подходит как для некруглой даты, так и для большого юбилея. Оформление можно связать с символом годовщины.

Сценарий семейного вечера может включать:

небольшую фотозону;

просмотр свадебных снимков и видео;

любимые блюда супругов;

музыку, которая звучала в год знакомства;

поздравления детей и внуков;

семейную викторину;

запись пожеланий в памятную книгу;

общее фото нескольких поколений.

Для пожилых юбиляров праздник лучше проводить днем, ограничить его продолжительность и предусмотреть место для отдыха

Повторная свадебная церемония

Супруги могут снова произнести обещания, обменяться кольцами и устроить символическую свадебную регистрацию. Такая церемония не создает новую актовую запись и не заменяет свидетельство о браке, но носит праздничный характер.

Например, в Москве для чествования юбиляров супруги могут обратиться в выбранный дворец бракосочетания и согласовать дату. В других субъектах России порядок записи и перечень юбилейных дат необходимо уточнять в местном ЗАГСе.

В программу могут входить:

торжественный выход супругов;

повторное произнесение обещаний;

обмен памятными кольцами;

подпись в книге юбиляров;

вручение поздравительного свидетельства;

фотосессия в зале.

При желании супруги могут надеть свадебные наряды или использовать отдельные детали прежнего образа: фату, галстук, украшение либо букет

Свадьба Фото: Unsplash

Вопросы о годовщинах свадьбы