“Голодные игры: Рассвет жатвы” — шестая часть франшизы и второй приквел к истории Китнисс Эвердин. На этот раз зрителям покажут, как юный Хеймитч Эбернети (наставник главных героев из оригинальной трилогии) попал на самые кровавые Голодные игры в истории Панема. Рассказываем, когда фильм выйдет в России, как прошла мировая премьера, о чем будет сюжет и кто вошел в актерский состав.

Когда фильм выйдет в России и как прошла мировая премьера

Официальная дата выхода фильма в России — 26 ноября 2026 года. Премьера в Лондоне состоялась 28 октября 2026 года, а 16 ноября картину представили в Нью-Йорке.

Лондонскую премьеру для поклонников провели в торговом центре Westfield: в атриуме почти на месяц открыли бесплатную иммерсивную выставку по мотивам картины, и показ фильма ознаменовал ее торжественное открытие. Пространство украсили под Арену: поставили огромный Рог изобилия, развесили пропагандистские плакаты Капитолия и добавили цветочные инсталляции, чтобы фанаты могли почувствовать себя внутри Панема.

Мировая премьера фильма “Голодные игры: Рассвет жатвы” прошла 16 ноября 2026 года в нью-йоркском зале Alice Tully Hall Линкольн-центра и собрала почти три поколения актеров франшизы. Главным событием вечера стало воссоединение Дженнифер Лоуренс и Джоша Хатчерсона, впервые за 11 лет появившихся вместе на красной дорожке

На сцену также поднимались режиссер Фрэнсис Лоуренс и продюсер Нина Джейкобсон; Лоуренс поблагодарил Сьюзен Коллинз, назвав вечер историческим и отметив, что франшиза длится уже 14 лет его жизни, а среди гостей были Рэйф Файнс, Гленн Клоуз, Джесси Племонс, Эль Фаннинг, Киран Калкин, а также исполнители главных ролей Джозеф Зада и Уитни Пик.

"Голодные игры: Рассвет жатвы" Фото: Мюррей Клоуз / Lionsgate Films

О чем “Голодные игры: Рассвет жатвы”

Это приквел основной трилогии. Действия разворачиваются за 24 года до событий, знакомых нам по сюжету первых “Голодных игр” с Дженнифер Лоуренс. 16-летний Хеймитч живет в Дистрикте 12, у него есть любимая девушка Ленор Дав и планы на мирную жизнь. Во время жатвы его возлюбленная оказывается в опасности, и Хеймитч вступается за нее. В качестве наказания его делают запасным трибутом, и он отправляется на Игры вместо погибшего участника.

Так будущий наставник главных героев попадает на Арену, чтобы сражаться за жизнь в юбилейных 50-х Голодных играх, которые Капитолий превратил в особенно жестокое зрелище.

Чем 50-е Голодные игры отличаются от обычных

По сюжету книги Сьюзен Коллинз, каждые 25 лет Капитолий проводит так называемую “Квартальную бойню”, юбилейные Игры с особыми правилами. 50-е Игры, известные как “Вторая Квартальная бойня”, стали самыми кровавыми за всю историю турнира. Тогда вместо привычных 24 трибутов на Арену отправили 48 участников, по четыре от каждого дистрикта.

На этих Играх Хеймитч столкнется с жестокостью, которая навсегда изменит его и превратит в циничного наставника, которого знают поклонники основной трилогии.

"Голодные игры: Рассвет жатвы" Фото: Мюррей Клоуз / Lionsgate Films

Нужно ли смотреть предыдущие фильмы перед новой частью

"Голодные игры: Рассвет жатвы" можно смотреть как самостоятельную историю, но все-таки это часть большой франшизы. Чтобы заметить детали и понять мотивацию персонажей, лучше освежить в памяти предыдущие части или хотя бы знать основные сюжетные линии. Так, понимание того, кем стал Хеймитч в основной трилогии, делает историю его молодой версии гораздо трагичнее.

Кроме того, в фильме появляются молодые версии многих персонажей, которых зрители знают по основной трилогии: Эффи Тринкет, Цезарь Фликерман, Плутарх Хевенсби, Бити, Уиресс и Мэгс . Если помнить, кем они стали позже, их ранние появления обретают дополнительный смысл — становится видно, как Капитолий меняет даже тех, кто позже примкнет к сопротивлению.

"Голодные игры: Рассвет жатвы" Фото: Мюррей Клоуз / Lionsgate Films

Актеры и роли в фильме "Голодные игры: Рассвет жатвы"

Роль молодого Хеймитча Эбернети исполнил Джозеф Зада. В оригинальной серии этого персонажа играл Вуди Харрельсон. Еще одну центральную роль в фильме сыграла Маккенна Грейс — она воплотила образ девушки-трибута из 12-го округа Мейзили Доннер.

В роли президента Панема Кориолана Сноу появился Рэйф Файнс, известный по фильмам о Гарри Поттере. Джесси Племонс сыграл молодого Плутарха Хевенсби, который позднее станет главным распорядителем Голодных игр. Киран Калкин сыграл телеведущего Цезаря Фликермана, Уитни Пик воплотила образ Ленор Дав, возлюбленной главного героя, Майя Хоук сыграла роль Вайресс, победительницы 49-х Голодных игр, а Гленн Клоуз исполнила роль Друсиллы Сиккл, сопровождающей трибьютов.

В фильме также появляется Эль Фаннинг в роли молодой Эффи Тринкет, эксцентричной наставницы и стилистки из Капитолия.

Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон вернулись к ролям Китнисс Эвердин и Пита Мелларка. Их появление связывает историю Хеймитча с событиями основной серии.

"Голодные игры: Рассвет жатвы" Фото: Мюррей Клоуз / Lionsgate Films

По какой книге снят "Голодные игры: Рассвет жатвы"

Все фильмы серии основаны на романах американской писательницы Сьюзен Коллинз. Первая книга серии вышла 14 сентября 2008 года. Изначально цикл задумывался как трилогия, в которую вошли романы “Голодные игры” (2008), “И вспыхнет пламя” (2009) и “Сойка-пересмешница” (2010). Позже автор выпустила приквелы: "Баллада о змеях и певчих птицах" в 2020 году и "Рассвет жатвы" в 2025 году.

Таким образом, фильм “Голодные игры: Рассвет жатвы” основан на одноименной книге Сьюзен Коллинз 2025 года. Это пятая часть серии "Голодные игры" и второй приквел после "Баллады о змеях и певчих птицах". Экранизацию анонсировали еще 6 июня 2024 года, одновременно с объявлением о выходе новой книги Сьюзен Коллинз.

"Голодные игры: Рассвет жатвы" Фото: Мюррей Клоуз / Lionsgate Films

Кто снял фильм: режиссер, сценаристы и съемки

Режиссером выступил Фрэнсис Лоуренс, который снимал все части основной серии (кроме первой). Для него это уже пятый фильм во франшизе. Сценарий написал Билли Рэй, работавший над предыдущими частями, в соавторстве с Майклом Лессли.

Режиссер Фрэнсис Лоуренс и оператор Джо Уиллемс сознательно отказались от зеленого экрана в пользу реальных локаций, чтобы арена выглядела одновременно красивой и пугающей, как "отравленный рай". Позже производство переместилось в Германию: в Берлине снимали сцены Капитолия (стадион "Олимпиаштадион", аэропорт Темпельхоф, конгресс-центр ICC), а в Дуйсбурге на территории бывшего металлургического завода создали Дистрикт 12.

Съемки "Рассвета жатвы" проходили в сложных природных условиях и начались с самых тяжелых сцен. Они шли с июля по конец ноября 2025 года, а визуально команда стремилась к более насыщенной цветовой палитре с легким отголоском 1970-х, чтобы контраст между красотой природы и жестокостью происходящего ощущался еще острее.

Продюсерами выступили Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон, стоявшие за созданием всех фильмов серии, а производством занималась компания Color Force совместно с Lionsgate.