“Альфа-Банк” обслуживает физических лиц и корпоративных клиентов. В процессе сотрудничества могут возникнуть вопросы по дебетовым картам, переводам, кредитам или приложению банку. Рассказываем, как связаться со службой поддержки “Альфа-Банка”, какие контакты актуальны для клиентов в России и за рубежом.

Телефон горячей линии “Альфа-Банка”

Попасть на горячую линию “Альфа-Банка” и дождаться ответа специалиста получится быстрее, если связываться с банком с того сотового, который указан в договоре об оказании услуг. Так компания оперативнее идентифицирует действующего клиента и переведет на специалиста.

Контакты для связи для физических лиц

Основные контакты для частных пользователей:

Контакт Для кого Стоимость 8 (800) 200-00-00 Контакт для регионов России Бесплатно +7 (495) 788-88-78 Для жителей Москвы, Подмосковья и из-за рубежа Зависит от условий телеоператора

При обращении в службу поддержки вкладчик подключается к голосовому помощнику, который может подсказать баланс, статус карты или перевести на специалиста.

Для операций связанных с транзакциями, банк вправе запросить кодовое слово или базовые паспортные данные — это связано с требованиями безопасности и защитой средств вкладчиков.

Также можно совершить звонок и через приложение “Альфа-Онлайн”. Для этого необходимо перейти в чат поддержки или нажать кнопку вызова на главной странице. В этом случае банк сразу идентифицирует пользователя услуг.

Специалист колл-центра не может просить назвать полный номер карты, CVV-код, пароль от приложения или код из sms для “отмены транзакции”. Если такие личные сведения запрашиваются по сотовому, это мошенники.

Номер для звонков из-за границы

Для звонков из другой страны действует отдельный контакт: +7 (495) 788-88-78. Стоимость вызова зависит от условий оператора и условий роуминга.

.

Горячая линия “Альфа-Банка” для юридических лиц

Предприниматели и компании могут обратиться через приложение интернет-банка “Альфа-Бизнес” или по специальным номерам горячей линии поддержки:

Контакты Для кого +7 (495) 755-58-58 Для потребителей из Москвы и Подмосковья 8 800 100-77-33 Для других регионов России

Специалист сориентирует потребителя по вопросам с расчетными платежами, корпоративными картами, зарплатными проектами, налогами, кредитами для предпринимательства и эквайрингом.

Для идентификации могут запросить ИНН компании, номер счета или кодовое слово.

Бизнес-поддержка работает круглосуточно. Но для решения плановых обращений лучше обращаться утром или поздно вечером, когда нагрузка на линию минимальная.

По сотовому можно узнать статус платежей, проверить остаток по счету, уточнить валютные курсы, получить помощь по интернет-банку, подключить или отключить сервисы.

Перед разговором со специалистом лучше подготовить:

ИНН компании;

номер расчетного счета;

кодовое слово;

ФИО и должность уполномоченного лица;

номер корпоративной карты, если проблема связана с ней.

Без идентификации сотрудник сможет предоставить только общую справочную информацию.

По каким вопросам можно обращаться на горячую линию

Служба поддержки помогает решить большинство стандартных банковских задач без визита в офис.

Карты, переводы и счета

По дебетовым поддержка помогает узнать доступный остаток, проверить списания, изменить лимиты, активировать пластик, заказать перевыпуск или срочно заблокировать пластик при потере.

Также можно уточнить остаток по депозитам, запросить историю списаний и зачислений, узнать условия вклада или накопительного счета. Некоторые действия потребуют подтверждения личности и кодового слова.

Кредиты и другие банковские продукты

Специалист сможет подсказать сумму долга, дату ближайшего платежа по кредиту, размер минимального платежа и порядок досрочного погашения. Также можно уточнить статус заявки на кредит, на ипотеку или кредитную карту.

Вопросы по онлайн-сервисам

Если не открывается приложение, не приходит код, не получается войти в “Альфа-Онлайн” или “Альфа-Бизнес Онлайн”, лучше сразу обращаться в поддержку.

.

Стоимость звонка и время ожидания ответа

Контакты Стоимость 8 (800) 200-00-00 бесплатно по России +7 (495) 788-88-78 по условиям оператора роуминга +7 (495) 755-58-58 по условиям оператора 8 (800) 100-77-33 бесплатно по России

Среднее время ожидания ответа — от одной до трех минут, но в часы пик оно может увеличиваться. Поэтому для решения плановых вопросов лучше обращаться в поддержку утром или поздно вечером, также можно воспользоваться чатом в приложении.

Как связаться со специалистом “Альфа-Банка” по мобильному телефону

Как пройти голосовое меню

После звонка отвечает голосовой помощник. Только после него можно будет запросить связь со специалистом. Если вызов поступает с привязанного сотового, авторизация происходит автоматически.

Классического автосекретаря с нажиманием цифр у “Альфа-Банка” нет. Эту систему заменил Робот “Альф”, который обрабатывает сказанный запрос клиента и перенаправляет на нужный раздел. Для начала можно кратко сформулировать запрос для робота. Например, “заблокировать карту”, “платеж по кредиту” или “проблема со входом в приложение”. После робот обработает запрос и может попросить ввести на клавиатуре вызова номер карты, данные паспорта или sms-код для подтверждения личности.

Если робот не решил проблему, нужно сказать команду: “Соедини с оператором”. При необходимости повторить ее несколько раз, чтобы помощник ее распознал.

Для операций по депозитам специалист может попросить кодовое слово и дополнительные сведения. Это нужно для защиты денег и персональной информации.

Когда удобнее писать в чат, а не звонить

Чат лучше выбрать, если запрос не срочный, например, нужна выписка, справка, консультация по тарифу, статус заявки, уточнение комиссии или переписка с фиксацией ответа. Звонить стоит при блокировке карты, подозрении в мошенничестве, срочной проблеме с платежом или доступом в банк.

. Фото: Globallookpress

Другие способы связи с “Альфа-Банком”

Онлайн-чат

Выйти на связь с поддержкой можно через приложение или интернет-банк. Это один из самых быстрых способов общения с банком. Также на сайте “Альфа-Банка” размещена официальная форма обратной связи.

Мобильное приложение

В приложении можно написать в поддержку, позвонить в банк, посмотреть транзакции, заказать справку, изменить настройки карты и проверить статус обращений.

Электронная почта и мессенджеры

Для официальных обращений можно использовать также почту mail@alfabank.ru.

Новости и акции банк дополнительно публикует в своих официальных каналах в соцсетях, включая Telegram и "ВКонтакте". Для запросов по конкретному продукту безопаснее использовать приложение, интернет-банк или городские телефоны поддержки.

В каких случаях поддержка не сможет помочь

Не все проблемы решаются дистанционно. В отделение "Альфа-Банка" придется прийти, если нужно:

изменить важные персональные сведения;

подписать новый договор;

оформить продукт, где требуется личная идентификация;

решить вопрос с банковской ячейкой;

получить наличные;

провести расчеты с залогом.

.

Что подготовить перед звонком в “Альфа-Банк”

Чтобы не тратить время на линии для идентификации, можно заранее подготовить:

паспорт;

номер сотового, привязанный к банку;

кодовое слово;

последние четыре цифры карты;

номер обращения, если вопрос уже рассматривали;

ИНН и расчетный счет — для предпринимателей и компаний.