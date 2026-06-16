Горячая линия Газпромбанка: как связаться с оператором по телефону или электронной почте

Когда появляются срочные вопросы по кредитам, картам и переводам, горячая линия остается одним из самых востребованных вариантов связи с банком. С ее помощью можно получить информацию по продуктам, операциям и условиям обслуживания. Актуальные контакты Газпромбанка — в материале ИС “Вести”.

Телефон горячей линии Газпромбанка для физических лиц

Служба поддержки Газпромбанка работает круглосуточно и без выходных. Связаться с ней, находясь в России, можно бесплатно по нескольким номерам.

Основной номер горячей линии — 8 (800) 100-07-01. Также есть короткий номер для абонентов “Билайна”, “Мегафона”, МТС и T2 — 400

Владельцы кредитных и дебетовых карт банка могут использовать следующие номера:

8 (495) 913-79-99;

8 (495) 980-41-41;

8 (000) 100-00-89;

0701 — для абонентов МТС, “Мегафона”, “Билайна” и T2.

Отдельные контакты для премиальных клиентов банка:

8 (800) 719-19-11;

8 (495) 719-19-11;

8 (495) 229-88-61 — консьерж-сервис.

Также можно позвонить в банк из-за рубежа по номеру +7 (495) 980-41-41. Звонок платный, тариф зависит от оператора.

. Фото: Unsplash

Горячая линия Газпромбанка для юридических лиц

Юрлица и корпоративные клиенты банка могут позвонить в поддержку по номеру 8 (800) 100-11-89. Звонок бесплатный для всех регионов России. Также предусмотрена альтернативная горячая линия: 8 (495) 42-850-05.

По этим номерам можно получить консультации по:

расчетно-кассовому обслуживанию (РКО);

счетам юрлиц и индивидуальных предпринимателей;

эквайрингу;

банковским гарантиям;

кредитам для бизнеса;

интернет-банку для корпоративных клиентов.

Единая линия брокерского обслуживания: 8 (800) 707-23-65

При звонке на горячую линию для юридических лиц открывается голосовое меню с несколькими опциями:

“1” — система "ГПБ Бизнес-онлайн";

“2” — рассчетно-кассовое обслуживание;

“3” — банковское сопровождение контрактов;

“4” — счета для участия закупочной деятельности в рамках № 44-ФЗ;

“5” — эквайринг;

“6” — бизнес-карты;

“7” — связь со специалистом по внутреннему номеру.

Стоимость звонка и время ожидания ответа

Основной единый телефонный номер банка — 8 (800) 100-07-01 — бесплатный. Звонить можно из любой точки России.

Если человек находится в другой стране, то звонок по номеру 8 (495) 428-50-05 будет платным. Стоимость будет зависеть от тарифа оператора связи.

Среднее время ожидания ответа составляет две минуты. В периоды повышенной нагрузки — до 3–7 минут

. Фото: Unsplash

Как связаться с оператором Газпромбанка

Как пользоваться голосовым меню

При звонке в Газпромбанк клиент не сразу переводится на живого оператора — сначала ему отвечает робот. Система распознает, какая услуга интересует человека, а затем направляет его в нужный отдел. Для соединения с живым специалистом нужно следовать инструкциям автоматического помощника.

Отвечать на вопросы помощника нужно кратко и четко, без лишней информации: “Не могу зайти в личный кабинет”, “Кредит”, “Не получается перевести деньги” и тому подобное. Робот быстро распознает запрос и даст на него ответ. Если решить проблему не удается, то клиент будет перенаправлен к оператору.

Можно миновать вопросы и консультацию робота, несколько раз повторив просьбу: “Соедините с оператором”

Когда удобнее оставить письменное обращение

В некоторых случаях удобнее не звонить, а отправить письмо. Например, когда важно зафиксировать сам факт обращения, получить официальный ответ или приложить документы. Для срочных вопросов, связанных с блокировкой карты, подозрительными операциями и подобным, лучше обращаться на горячую линию. При необходимости можно продублировать обращение письменно, в том числе через приложение банка.

Клавиатура (фото: ТАСС) Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Другие способы связи с Газпромбанком

Электронная почта

Основная почта банка: mailbox@gazprombank.ru. Она предназначена для обращений, жалоб и претензий.

Почта для брокеров: broker@gazprombank.ru.

Адрес почты для инвесторов и акционеров: ir@gazprombank.ru.

Запросить сведения или направить вопросы, связанные с требованиями № 115-ФЗ, можно по адресу: zapros_otvet_fl_115FZ@gazprombank.ru.

Форма обратной связи на сайте

Чтобы направить обращение, жалобу или задать вопрос, можно заполнить форму обратной связи, которая доступна на сайте Газпромбанка. Понадобится выбрать тему обращения, заполнить поля с контактными данными, описать ситуацию и при необходимости прикрепить скриншоты или документы.

Социальные сети и мессенджеры

Газпромбанк имеет официальные аккаунты в нескольких мессенджерах и соцсетях, где публикует новости, информацию о продуктах и ответы на распространенные вопросы:

Однако для решения вопросов по картам, счетам и другим банковским продуктам лучше обращаться на горячую линию банка.

Горячая линия ГПБ Фото: Unsplash

По каким вопросам можно обращаться на горячую линию

Карты, счета и переводы

На линию Газпромбанка можно обращаться практически по всем вопросам, связанным с обслуживанием и банковскими продуктами. Операторы помогут:

узнать баланс счета, информацию по пластиковым картам и денежным переводам;

разблокировать или заблокировать карту;

решить вопросы по переводам через систему быстрых платежей (СБП), по номеру карты или реквизитам;

уточнить информацию о счетах и вкладах;

решить проблемы по спорным операциям и списаниям;

получить информацию о программах лояльности, бонусах и кешбэке;

подать жалобу, претензию или обращение.

Кредиты и другие банковские продукты

Можно позвонить в банк, чтобы:

получить информацию по кредитам, ипотеке и рефинансированию;

уточнить размер задолженности и дату платежа;

досрочно погасить кредит;

узнать условия накопительных счетов и других продуктов;

проконсультироваться по брокерскому обслуживанию и инвестиционным продуктам.

Вопросы по онлайн-сервисам

Регистрация и вход в приложение или на сайт банка.

Восстановление доступа к личному кабинету.

Работа мобильного приложения.

Настройки уведомлений.

Технические ошибки при проведении онлайн-операций.

. Фото: Источник: https://www.magnific.com

В каких случаях поддержка не сможет помочь

Несмотря на широкий спектр услуг, операторы колл-центра не всегда могут решить вопрос по телефону, и нужно физическое присутствие в отделении.

Требуется личное присутствие в офисе. Например, для оформления некоторых банковских продуктов, подписания документов, изменения персональных данных или получения отдельных справок.

Необходимы письменное заявление или документы. В основном это касается претензий, запросов по операциям, вопросов в рамках требований № 115-ФЗ и других ситуаций, когда банку нужно официальное обращение клиента.

Клиент не прошел идентификацию. Если оператор не может подтвердить личность звонящего, доступ к конфиденциальной информации по счетам и операциям будет ограничен.

Нужны юридически значимые действия. По телефону обычно нельзя изменить условия договора, оформить доверенность, закрыть большинство продуктов или подать ряд официальных заявлений.