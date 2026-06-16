Когда появляются срочные вопросы по кредитам, картам и переводам, горячая линия остается одним из самых востребованных вариантов связи с банком. С ее помощью можно получить информацию по продуктам, операциям и условиям обслуживания. Актуальные контакты Газпромбанка — в материале ИС “Вести”.
Телефон горячей линии Газпромбанка для физических лиц
Служба поддержки Газпромбанка работает круглосуточно и без выходных. Связаться с ней, находясь в России, можно бесплатно по нескольким номерам.
Основной номер горячей линии — 8 (800) 100-07-01. Также есть короткий номер для абонентов “Билайна”, “Мегафона”, МТС и T2 — 400
Владельцы кредитных и дебетовых карт банка могут использовать следующие номера:
- 8 (495) 913-79-99;
- 8 (495) 980-41-41;
- 8 (000) 100-00-89;
- 0701 — для абонентов МТС, “Мегафона”, “Билайна” и T2.
Отдельные контакты для премиальных клиентов банка:
- 8 (800) 719-19-11;
- 8 (495) 719-19-11;
- 8 (495) 229-88-61 — консьерж-сервис.
Также можно позвонить в банк из-за рубежа по номеру +7 (495) 980-41-41. Звонок платный, тариф зависит от оператора.
Горячая линия Газпромбанка для юридических лиц
Юрлица и корпоративные клиенты банка могут позвонить в поддержку по номеру 8 (800) 100-11-89. Звонок бесплатный для всех регионов России. Также предусмотрена альтернативная горячая линия: 8 (495) 42-850-05.
По этим номерам можно получить консультации по:
- расчетно-кассовому обслуживанию (РКО);
- счетам юрлиц и индивидуальных предпринимателей;
- эквайрингу;
- банковским гарантиям;
- кредитам для бизнеса;
- интернет-банку для корпоративных клиентов.
Единая линия брокерского обслуживания: 8 (800) 707-23-65
При звонке на горячую линию для юридических лиц открывается голосовое меню с несколькими опциями:
- “1” — система "ГПБ Бизнес-онлайн";
- “2” — рассчетно-кассовое обслуживание;
- “3” — банковское сопровождение контрактов;
- “4” — счета для участия закупочной деятельности в рамках № 44-ФЗ;
- “5” — эквайринг;
- “6” — бизнес-карты;
- “7” — связь со специалистом по внутреннему номеру.
Стоимость звонка и время ожидания ответа
Основной единый телефонный номер банка — 8 (800) 100-07-01 — бесплатный. Звонить можно из любой точки России.
Если человек находится в другой стране, то звонок по номеру 8 (495) 428-50-05 будет платным. Стоимость будет зависеть от тарифа оператора связи.
Среднее время ожидания ответа составляет две минуты. В периоды повышенной нагрузки — до 3–7 минут
Как связаться с оператором Газпромбанка
Как пользоваться голосовым меню
При звонке в Газпромбанк клиент не сразу переводится на живого оператора — сначала ему отвечает робот. Система распознает, какая услуга интересует человека, а затем направляет его в нужный отдел. Для соединения с живым специалистом нужно следовать инструкциям автоматического помощника.
Отвечать на вопросы помощника нужно кратко и четко, без лишней информации: “Не могу зайти в личный кабинет”, “Кредит”, “Не получается перевести деньги” и тому подобное. Робот быстро распознает запрос и даст на него ответ. Если решить проблему не удается, то клиент будет перенаправлен к оператору.
Можно миновать вопросы и консультацию робота, несколько раз повторив просьбу: “Соедините с оператором”
Когда удобнее оставить письменное обращение
В некоторых случаях удобнее не звонить, а отправить письмо. Например, когда важно зафиксировать сам факт обращения, получить официальный ответ или приложить документы. Для срочных вопросов, связанных с блокировкой карты, подозрительными операциями и подобным, лучше обращаться на горячую линию. При необходимости можно продублировать обращение письменно, в том числе через приложение банка.
Другие способы связи с Газпромбанком
Электронная почта
- Основная почта банка: mailbox@gazprombank.ru. Она предназначена для обращений, жалоб и претензий.
- Почта для брокеров: broker@gazprombank.ru.
- Адрес почты для инвесторов и акционеров: ir@gazprombank.ru.
- Запросить сведения или направить вопросы, связанные с требованиями № 115-ФЗ, можно по адресу: zapros_otvet_fl_115FZ@gazprombank.ru.
Форма обратной связи на сайте
Чтобы направить обращение, жалобу или задать вопрос, можно заполнить форму обратной связи, которая доступна на сайте Газпромбанка. Понадобится выбрать тему обращения, заполнить поля с контактными данными, описать ситуацию и при необходимости прикрепить скриншоты или документы.
Социальные сети и мессенджеры
Газпромбанк имеет официальные аккаунты в нескольких мессенджерах и соцсетях, где публикует новости, информацию о продуктах и ответы на распространенные вопросы:
Однако для решения вопросов по картам, счетам и другим банковским продуктам лучше обращаться на горячую линию банка.
По каким вопросам можно обращаться на горячую линию
Карты, счета и переводы
На линию Газпромбанка можно обращаться практически по всем вопросам, связанным с обслуживанием и банковскими продуктами. Операторы помогут:
- узнать баланс счета, информацию по пластиковым картам и денежным переводам;
- разблокировать или заблокировать карту;
- решить вопросы по переводам через систему быстрых платежей (СБП), по номеру карты или реквизитам;
- уточнить информацию о счетах и вкладах;
- решить проблемы по спорным операциям и списаниям;
- получить информацию о программах лояльности, бонусах и кешбэке;
- подать жалобу, претензию или обращение.
Кредиты и другие банковские продукты
Можно позвонить в банк, чтобы:
- получить информацию по кредитам, ипотеке и рефинансированию;
- уточнить размер задолженности и дату платежа;
- досрочно погасить кредит;
- узнать условия накопительных счетов и других продуктов;
- проконсультироваться по брокерскому обслуживанию и инвестиционным продуктам.
Вопросы по онлайн-сервисам
- Регистрация и вход в приложение или на сайт банка.
- Восстановление доступа к личному кабинету.
- Работа мобильного приложения.
- Настройки уведомлений.
- Технические ошибки при проведении онлайн-операций.
В каких случаях поддержка не сможет помочь
Несмотря на широкий спектр услуг, операторы колл-центра не всегда могут решить вопрос по телефону, и нужно физическое присутствие в отделении.
Требуется личное присутствие в офисе. Например, для оформления некоторых банковских продуктов, подписания документов, изменения персональных данных или получения отдельных справок.
Необходимы письменное заявление или документы. В основном это касается претензий, запросов по операциям, вопросов в рамках требований № 115-ФЗ и других ситуаций, когда банку нужно официальное обращение клиента.
Клиент не прошел идентификацию. Если оператор не может подтвердить личность звонящего, доступ к конфиденциальной информации по счетам и операциям будет ограничен.
Нужны юридически значимые действия. По телефону обычно нельзя изменить условия договора, оформить доверенность, закрыть большинство продуктов или подать ряд официальных заявлений.