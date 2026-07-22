Если возник вопрос по налоговой задолженности, декларации или вычету, не всегда нужно сразу идти в инспекцию. Во многих случаях достаточно позвонить на горячую линию налоговой службы. Объясняем, по какому номеру связаться с ФНС, как подготовиться к разговору и что делать, если решить вопрос по телефону нельзя.

Единый контакт-центр ФНС России

Основной телефон горячей линии

8 (800) 222-22-22 — единый номер горячей линии Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Позвонить по нему можно из любого региона в течение рабочего времени. Горячая линия доступна как для физических, так и для юридических лиц.

Для звонков из Москвы или из-за границы предусмотрен дополнительный контакт: +7 (495) 276-22-22.

Стоимость звонка и график работы

Все звонки в контакт-центр по номеру 8 (800) 222-22-22 бесплатны. Горячая линия ФНС работает в будние дни:

по понедельникам и средам — с 9.00 до 18.00;

по вторникам и четвергам — с 9.00 до 20.00;

по пятницам — с 9.00 до 16.45.

Если позвонить на горячую линию в нерабочее время, ответит автоинформатор.

ФНС Фото: РИА Новости

Как устроена навигация по горячей линии

При звонке на горячую линию налоговой службы отвечает голосовой помощник. Он предлагает дождаться подключения специалиста или сразу выбрать один из пунктов меню на предложенную тему, по которой возник вопрос:

“1” — национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ);

“2” — порядок получения вычетов и декларирование доходов физлиц;

“3” — имущественные налоги, льготы и задолженность;

“4” — единый налоговый счет;

“5” — справочная информация;

“6” — вопросы государственной регистрации;

“7” — самозанятость;

“8” — ошибки в работе сайта или сервисов.

Как подготовиться к звонку или обращению

Перед обращением стоит определить, какой вопрос нужно решить: узнать о начислениях или наличии задолженностей, разобраться с налоговым уведомлением, проверить статус декларации или получить консультацию по работе сервиса. Это поможет быстрее выбрать нужный канал связи: контакт-центр, обращение на сайте, письмо или личный визит в ИФНС.

Перед разговором нужно подготовить паспорт, ИНН, номер налогового уведомления, заявления, декларации или другого документа, по которому возник вопрос

Время ответа и работа специалистов

На звонок в контакт-центр автоматически отвечает робот. Для связи с сотрудником контакт-центра сначала понадобится прослушать рекомендации, которые озвучит голосовой помощник, и выбрать пункт меню. Это занимает примерно 1–2 минуты.

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Как связаться с конкретной налоговой инспекцией

Как найти телефон и адрес своей ИФНС

Адрес, контакты и реквизиты инспекции по месту учета можно проверить с помощью сервиса “Определение реквизитов ИФНС” на сайте налоговой службы. Понадобится ввести адрес своего места пребывания или места нахождения недвижимого имущества.

Есть еще два способа:

позвонить в налоговую по номеру 8 (800) 222-22-22;

проверить информацию на сайте ФНС России в личном кабинете.

Также на сайте есть карта инспекций и подразделений — там можно выбрать ближайший орган.

Как записаться на личный прием

Сайт. Записаться можно через сервис “Онлайн-запись на прием в инспекции”. Нужно будет указать тип налогоплательщика, личные и контактные данные, выбрать ИФНС, услугу, дату и время визита. Сервис доступен физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и представителям организаций.

Запись открывается в пределах ближайших 14 дней

Портал “Госуслуги”. Пошаговая инструкция для записи:

Авторизоваться на “Госуслугах”. Перейти к услуге записи на прием. Проверить персональные данные и выбрать нужную услугу. Выбрать нужную инспекцию, дату и время приема. Подтвердить запись.

После этого в кабинет на “Госуслугах” придут уведомление о записи и пин-код, который понадобится ввести в терминале электронной очереди при посещении.

Перед визитом нужно подготовить паспорт, ИНН, номер заявления, требования, уведомления или другого документа, если вопрос связан с конкретным начислением, декларацией, вычетом, льготой или задолженностью

Приложения Фото: Globallookpress

Обращение по месту учета

Можно обратиться в ИФНС по месту своего учета согласно графику работу или предварительно записавшись на прием. Для физических лиц это обычно инспекция по адресу регистрации, для ИП — по месту жительства, для организаций — по месту нахождения компании. Узнать ее номер, адрес и реквизиты можно на сайте через сервис поиска по адресу.

Если вопрос не привязан к конкретной ИФНС, например нужен ИНН или справочная информация, можно обратиться в любую из них.

По каким вопросам можно обратиться в налоговую

Налоги, задолженности и сроки уплаты. Налоги — конечно же, первый же вопрос, по которому можно обратиться на горячую линию. Граждане могут уточнить информацию о начисленных налогах, задолженности, пенях, сроках уплаты и порядке погашения долга. Также на горячую линию стоит звонить, если налоговое уведомление не пришло или поступило, но сумма в нем кажется неверной, платеж не отразился в системе или возникли вопросы по единому налоговому счету.

Декларации, вычеты и льготы. Можно обратиться по вопросам подачи декларации 3-НДФЛ, возврата налога, оформления имущественных, социальных, инвестиционных и других вычетов. Также можно уточнить, какие документы нужно приложить к декларации, как исправить ошибку и как узнать статус камеральной проверки. Отдельная категория обращений — налоговые льготы.

Электронные сервисы ФНС. Обратиться на горячую линию налоговой можно с вопросами, которые касаются работы сайта, приложения и других ее сервисов. Например, если не получается войти в аккаунт, не отображаются начисления, не отправляется декларация.

Регистрация ИП, организаций и самозанятых. Можно обратиться по вопросам регистрации, изменения сведений и прекращения деятельности индивидуального предпринимателя или организации. Специалисты консультируют по подаче документов, внесению изменений в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, ликвидации компании и другим вопросам.

Самозанятые могут обращаться по вопросам постановки на учет, снятия с учета, работы приложения “Мой налог”, формирования чеков, справок и уплаты налога на профессиональный доход.

Налговая декларация Фото: РИА Новости

Когда оператор ФНС не сможет помочь

Вопрос требует идентификации. Сотрудник контакт-центра может предоставить общую консультацию, но официальные письменные ответы требуют прохождения строгой идентификации.

Нужно отменить платеж или ускорить банковские операции. Оператор не может вернуть деньги напрямую на карту после отправки. Если средства списались, но платеж еще не отображается в профиле, это не всегда означает ошибку: сведения проходят через несколько систем, поэтому отражение платежа может занять время.

Налогоплательщик не согласен с требованием, начислением, отказом в вычете или решением инспекции. В этих случаях телефонного разговора обычно недостаточно: в контакт-центре могут объяснить порядок действий, но не отменит решение и не проведет полноценное рассмотрение спора по звонку. Для таких ситуаций нужно направлять письменное или электронное обращение, заявление, жалобу либо обращаться через личный кабинет.

Другие способы обращения в ФНС

Обращение через официальный сайт

Направить обращение в Федеральную налоговую службу можно на официальном сайте. Для этого предусмотрен сервис “Обратиться в ФНС России”: он подходит для вопросов по налогам, начислениям, задолженностям, декларациям, льготам и другим ситуациям, когда нужен письменный ответ от органа.

В обращении нужно указать суть вопроса, что произошло и какой ответ или действие требуется от службы. При необходимости можно приложить подтверждающие документы.

Сообщение через личный кабинет налогоплательщика

Обращение можно направить через личный кабинет налогоплательщика. Это удобный способ для тех, у кого возникли вопросы, связанные с начислениями, задолженностями, декларациями или другими данными, которые уже отображаются в кабинете. К сообщению можно приложить все необходимые документы. Ответ будет виден в разделе “Сообщения” или “Архив сообщений”.

Для организаций и предпринимателей также предусмотрены обращения через личные кабинеты. Предприниматели могут использовать разделы с жизненными ситуациями и обратной связью, а юридические лица — вкладки “Обратная связь” или “Обратиться в налоговый орган” в кабинете организации.

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Письменное обращение по почте

В Федеральную налоговую службу можно обратиться в письменном виде, отправив письмо по адресу центрального аппарата (127381, город Москва, улица Неглинная, дом 23) или территориальных органов. Проверить их список и найти нужный можно на сайте.

В письменном обращении нужно указать ФИО, почтовый адрес для ответа, суть вопроса и личную подпись. Если обращение касается конкретного налога, уведомления, требования, декларации, вычета или задолженности, нужно указать ИНН, номер документа и период, за который возник вопрос. К письму можно приложить копии подтверждающих бумаг.

Письменные обращения регистрируются в течение трех дней после поступления, а рассматриваются в течение 30 дней.

Обращение по ТКС для организаций и ИП

Организации и индивидуальные предприниматели могут взаимодействовать по телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через оператора электронного документооборота. Этот способ подходит для отправки отчетности, уведомлений, ответов на требования, жалоб и других документов, для которых предусмотрен утвержденный электронный формат. Они направляются с применением усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) через оператора ЭДО.

С 2026 года подать жалобу по ТКС можно только в строгом соответствии с утвержденными форматами — обращения в свободной форме не принимаются

Как отправить обращение по ТКС:

Подготовить документ в электронном виде и подписать его УКЭП. Создать файл обращения или жалобы в учетной системе своего оператора. Отправить через оператора пакет документов.

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Телефон доверия ФНС

Телефон доверия предназначен для оперативного реагирования на сообщения граждан о коррупционных правонарушениях и преступлениях в налоговой сфере.

Телефон доверия центрального аппарата ФНС: +7 (495) 198-46-23

Линия работает круглосуточно, все обращения анонимны.

Номер УФНС России зависит от региона. Для Москвы: +7 (495) 198-43-52

По этим номерам можно сообщить о вымогательстве, злоупотреблении полномочиями, конфликте интересов или другом возможном коррупционном поведении сотрудника органа.

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Частые вопросы