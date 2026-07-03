Горячая линия СФР: какой режим работы и как связаться с пенсионным фондом

Как быстро узнать о надбавках, проверить стаж или оформить выплаты, не отстаивая огромные очереди? С 2023 года Пенсионный фонд России объединился с Фондом социального страхования в единый СФР. Узнаем актуальные региональные номера телефонов бесплатной горячей линии Социального фонда, точный режим работы операторов и разберем альтернативные каналы связи.

Единый номер информационной службы Социального фонда России

Контакт после объединения ПФР и ФСС в СФР

Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) объединились в Социальный фонд России (СФР) с 1 января 2023 года. С момента создания СФР получил полномочия, которые раньше выполняли две организации предшественники: пенсионное обеспечение, социальное страхование, выплаты семьям с детьми, больничные, материнский капитал и другие меры поддержки.

Сегодня для получения информации звонить нужно в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01.

Сначала может ответить голосовой помощник Яна, который распознает тему обращения. Например, “пенсия”, “пособие”, “материнский капитал”, “СНИЛС”, “запись на прием”. Если нужен сотрудник, необходимо сказать команду “Переключите на оператора”.

По этому номеру можно получить общую консультацию, уточнить, куда обращаться с заявлением и узнать порядок записи в клиентскую службу.

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Режим работы контакт-центра

Единый контакт-центр СФР работает круглосуточно. При этом отдельные региональные справочные службы могут работать только по будням и по местному графику. Например, региональный оператор может принимать звонки с понедельника по четверг полный день, а в пятницу — по сокращенному расписанию.

Бесплатный ли звонок на горячую линию

Звонок на общий номер горячей линии бесплатный для абонентов мобильных и стационарных телефонов на территории России.

Если звонок поступает из-за границы, стоимость зависит от роуминга и тарифа оператора связи. В этом случае лучше использовать электронную приемную, личный кабинет на сайте, “Госуслуги” или письменное обращение.

Региональные номера горячей линии СФР

На сайте организации есть отдельный раздел, где можно выбрать нужный субъект РФ и просмотреть актуальные контакты отделения.

Субъект РФ Номер телефона График работы поддержки Центральный федеральный округ Белгородская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–пятница: 8–17 часов Владимирская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 8–17 часов пятница: 8–16 часов Воронежская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 9–18 часов пятница: 9:00–16:45 часов Липецкая область 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 8:30–17:30 часов пятница: 8:30–16:30 часов Москва и Московская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 9:00–17:45 часов пятница: 9:00–16:30 часов Смоленская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 9–18 часов пятница: 9:00–16:45 часов Тверская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 8:30–17:30 часов пятница: 8:30–16:30 часов Тульская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 9–18 часов пятница: 9:00–16:45 часов Брянская область 8 (800) 200-07-30 понедельник–четверг: 8:30–17:45 часов пятница: 8:30–16:30 часов Ивановская область 8 (800) 200-02-49 понедельник–четверг: 8:15–17:30 часов пятница: 8:15–16:16 часов Калужская область 8 (800) 200-01-95 понедельник–четверг: 8–17 часов пятница: 8:00–15:45 часов Костромская область 8 (800) 200-07-44 понедельник–четверг: 8–17 часов пятница: 8–16 часов Курская область 8 (800) 200-09-79 понедельник–пятница: 9–18 часов Орловская область 8 (800) 200-12-14 понедельник–четверг: 9–18 часов пятница: 9:00–16:45 часов Рязанская область 8 (800) 200-03-01 понедельник–четверг: 9–18 часов пятница: 9:00–16:45 часов Тамбовская область 8 (800) 200-08-07 понедельник–четверг: 8:30–17:30 часов пятница: 8:30–16:30 часов Ярославская область 8 (800) 200-10-53 понедельник–четверг: 8–17 часов пятница: 9–16 часов Северо-Западный федеральный округ Калининградская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 8–17 часов пятница: 8:00–15:30 часов Санкт-Петербург и Ленинградская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 9–18 часов пятница: 9:00–16:30 часов Республика Коми 8 (800) 200-07-66 понедельник–четверг: 8:30–16:45 часов пятница: 8:30–16:30 часов Республика Карелия 8 (800) 200-07-57 понедельник–четверг: 8:45–17:00 часов пятница: 8:45–16:45 часов Архангельская область и Ненецкий АО 8 (800) 200-01-16 понедельник–четверг: 8:30–16:45 часов пятница: 8:30–16:30 часов Вологодская область 8 (800) 200-00-41 понедельник–четверг: 8–17 часов пятница: 8–16 часов Мурманская область 8 (800) 200-12-60 понедельник–четверг: 8:30–17:00 часов пятница: 8:30–15:00 часов Новгородская область 8 (800) 200-02-59 понедельник–четверг: 8:30–17:30 часов пятница: 8:30–17:00 часов Псковская область 8 (800) 200-00-98 понедельник–четверг: 8:30–18:00 часов пятница: 8:30–15:30 часов Южный федеральный округ Астраханская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–пятница: 8–17 часов Краснодарский край 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 8:30–17:00 часов пятница: 8:30–16:00 часов Волгоградская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 8–17 часов пятница: 8–16 часов Ростовская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 9–18 часов пятница: 9:00–16:45 часов Республика Крым 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 9–18 часов пятница: 9:00–16:45 часов Город Севастополь 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 9–18 часов пятница: 9:00–16:45 часов Республика Адыгея 8 (800) 200-01-48 понедельник–четверг: 9–18 часов пятница: 9–17 часов Республика Калмыкия 8 (800) 200-02-97 понедельник–четверг: 8:45–18:00 часов пятница: 8:45–16:45 часов Северо-Кавказский федеральный округ Республика Ингушетия 8 (800) 200-08-71 понедельник–пятница: 9–18 часов Кабардино-Балкарская Республика 8 (800) 200-06-70 понедельник–четверг: 9–18 часов пятница: 9:00–16:45 часов Карачаево-Черкесская Республика 8 (800) 200-02-61 понедельник–пятница: 8–17 часов Республике Северная Осетия-Алания 8 (800) 200-07-81 понедельник–четверг: 9–18 часов пятница: 9:00–16:45 часов Республика Дагестан 8 (800) 200-03-39 понедельник–четверг: 9–18 часов пятница: 9:00–16:45 часов Чеченская Республика 8 (800) 200-08-70 понедельник–четверг: 9–18 часов пятница: 9–17 часов Ставропольский край 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 8:30–17:30 часов пятница: 8:30–16:15 часов Приволжский федеральный округ Кировская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 8–17 часов пятница: 8:00–15:45 часов Оренбургская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 9–18 часов пятница: 9:00–16:45 часов Пензенская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 8:00–17:00 часов пятница: 8:00–15:45 часов Республика Башкортостан 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 9–18 часов пятница: 9:00–16:45 часов Республика Татарстан 8 (800) 100-00-01 понедельник–пятница: 8:00–17:30 часов Чувашская Республика 8 (800) 100-00-01 понедельник–пятница: 8–17 часов Республика Марий Эл 8 (800) 200-11-70 понедельник–пятница: 8–17 часов Республика Мордовия 8 (800) 200-01-88 понедельник–четверг: 8:30–17:30 часов пятница: 8:30–16:30 часов Самарская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 8:30–17:30 часов пятница: 8:30–16:30 часов Ульяновская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 8–17 часов пятница: 8–16 часов Удмуртская Республика 8 (800) 200-13-16 понедельник–четверг: 8:30–17:30 часов пятница: 8:30–16:30 часов Нижегородская область 8 (800) 200-02-80 понедельник–четверг: 8–17 часов пятница: 8–16 часов Пермский край 8 (800) 200-08-82 понедельник–четверг: 9–18 часов пятница: 9:00–16:45 часов Саратовская область 8 (800) 200-13-14 понедельник–четверг: 8–17 часов пятница: 8–16 часов Уральский федеральный округ Курганская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–пятница: 8–17 часов Свердловская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 8:30–17:30 часов пятница: 8:30–16:30 часов Тюменская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–пятница: 8–17 часов Челябинская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 8–17 часов пятница: 8:00–15:45 часов Ханты-Мансийский АО - Югра 8 (800) 100-00-01 понедельник–пятница: круглосуточно суббота–воскресенье: 7–17 часов Ямало-Ненецкий АО 8 (800) 200-03-21 понедельник: 8:30–18:00 вторник–пятница: 8:30–17:00 часов (перерыв 12:30–14:00 часов) Сибирский федеральный округ Алтайский край 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 8–17 часов пятница: 8–16 часов Иркутская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 9–18 часов пятница: 9:00–16:45 часов Красноярский край 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 8–17 часов пятница: 8–16 часов Томская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 8–17 часов пятница: 8:00–15:45 часов Кемеровская область 8 (800) 200-10-02 понедельник–четверг: 8:30–17:30 часов пятница: 8:30–16:30 часов Новосибирская область 8 (800) 200-05-02 понедельник–четверг: 8:30–17:15 часов пятница: 8:30–16:00 часов Омская область 8 (800) 200-13-31 понедельник–четверг: 8:30–17:45 часов пятница: 8:30–16:30 часов Республика Алтай 8 (800) 200-04-96 понедельник–пятница: 8–17 часов Республика Тыва 8 (800) 200-05-43 понедельник–пятница: 8–17 часов Республика Хакасия 8 (800) 200-04-95 понедельник–пятница: 8–17 часов Дальневосточный федеральный округ Амурская область 8 (800) 100-00-01 понедельник–пятница: 8–17 часов Приморский край 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 8:30–17:30 часов пятница: 8:30–16:15 часов Республика Бурятия 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 8:30–17:30 часов пятница: 8:30–16:15 часов Республика Саха (Якутия) 8 (800) 100-00-01 понедельник–пятница: 9–18 часов Хабаровский край и Еврейская Автономная область 8 (800) 100-00-01 понедельник–четверг: 8:45–18:00 часов пятница: 9–17 часов Город Байконур 8 (336) 227-34-37 понедельник–четверг: 9–18 часов пятница: 9:00–16:45 часов Забайкальский край 8 (800) 200-07-02 понедельник–четверг: 8:30–17:45 часов пятница: 8:30–16:30 часов Камчатский край 8 (800) 200-04-97 понедельник–пятница: 9–18 часов Магаданская область 8 (800) 200-05-38 понедельник–пятница: 9–17 часов Сахалинская область 8 (800) 200-06-92 понедельник–пятница: 9–17 часов Чукотский автономный округ 8 (800) 200-08-37 понедельник–четверг: 8:30–17:15 часов пятница: 8:30–17:00 часов

Региональные контакты и график приема могут меняться, поэтому обязательно перед тем, как связаться со службой поддержкой, стоит проверить актуальность данных.

. Фото: РИА Новости

Какие проблемы можно решить по горячей линии

Пенсии, индексация и перерасчет выплат

Через службу поддержки можно уточнить, какие документы нужны для назначения пенсии, как записаться на прием, куда обращаться при задержке выплаты и как подать заявление на перерасчет. Также можно спросить, почему изменилась дата начисления средств или как выбрать способ доставки пенсии.

Если запрос касается конкретной суммы, стажа, пенсионных коэффициентов или индивидуального расчета, оператору понадобится идентификация. Без нее он даст только общую информацию.

Пособия, льготы и социальные выплаты

Контакт-центр консультирует по единому пособию, выплатам семьям с детьми, пособиям по беременности и родам, больничным, мерам поддержки инвалидов и другой материальной помощи нуждающимся. По номеру можно уточнить порядок оформления, сроки рассмотрения заявления и возможные причины отказа.

Но если нужно разобрать конкретное заявление, увидеть персональные сведения или исправить ошибку, лучше обращаться через онлайн-приемную или “Госуслуги”.

Материнский капитал, СНИЛС и личный кабинет

По горячей линии можно узнать, как оформить сертификат на материнский капитал, где посмотреть остаток средств, как направить маткапитал на жилье, образование или другие разрешенные цели. Также можно уточнить, как получить СНИЛС, восстановить документ, войти в личный кабинет и заказать выписку.

СНИЛС используется для идентификации на портале “Госуслуги” и для получения государственных услуг, поэтому при ошибках в данных лучше не ограничиваться звонком, а обратиться в клиентскую службу или подать заявление через доступный электронный сервис.

. Фото: РИА Новости

Как получить персональную информацию по горячей линии

Персональные данные через телефонный разговор не раскрываются просто по просьбе звонящего. Это защита от мошенников и случайной передачи сведений третьим лицам.

Какие данные могут запросить для идентификации

Оператор может попросить данные для проверки личности. Обычно это ФИО, дата рождения, СНИЛС, паспортные данные и кодовое слово. Если проверка последнего пункта была пройдена и звонок поступает с номера, указанного в заявлении, дополнительных сведений может не потребоваться.

Если звонят “из фонда” и просят номер карты, ПИН-код, пароль от личного кабинета в “Госуслугах” или коды из sms, разговор лучше сразу прекратить. Скорее всего, это мошенники.

Что такое кодовое слово и зачем оно нужно

Кодовое слово — это набор букв, цифр, слово или фраза, которые человек заранее устанавливает для телефонной идентификации. Оно заменяет личное присутствие в тех случаях, когда нужно получить персональную консультацию через звонок.

Почему оператор может отказать в предоставлении сведений

Оператор вправе отказать, если личность звонящего не подтверждена, кодовое слово не установлено, данные не совпадают или человек просит сведения о третьем лице.

Нельзя узнать размер пенсии родственника, статус чужого заявления или чужой СНИЛС. В таких случаях нужно оформить доверенность и обратиться лично в отделение СФР.

Какие проблемы не получится решить через справочную службу

С помощью звонка в справочную службу обычно нельзя:

подать заявление на назначение выплаты;

передать документы;

изменить паспортные данные, адрес или реквизиты счета;

получить официальный письменный ответ;

оформить доверенность;

запросить сведения о другом человеке без полномочий;

решить спор, если требуется проверка документов;

обжаловать решение фонда только устно.

В клиентскую службу стоит идти, если нужно подать оригиналы документов, исправить ошибку в персональных данных, подтвердить стаж, оформить доверенность или получить подробный расчет.

Через телефонный звонок нельзя отправить паспорт, трудовую книжку, справки о стаже, документы о рождении детей, банковские реквизиты, заявление на перерасчет или жалобу с приложениями. Оператор только объяснит, куда и как их передать: через “Госуслуги”, онлайн-приемную, клиентскую службу, МФЦ или почтой.

. Фото: Источник: blog.nebopro.ru

Другие каналы связи с Социальным фондом

Электронная приемная СФР

Если запрос связан с персональными данными, спорной ситуацией, жалобой или необходимостью получить официальный ответ, лучше использовать онлайн-приемную. Ответ на электронное обращение предоставляется в течение 30 дней на указанную электронную почту.

В обращении нужно указать ФИО, контакты, регион, суть обращения и при необходимости приложить документы. Необходимо корректно описать, что произошло, когда было подано заявление, какой ответ получен, что требуется от фонда.

Онлайн-чат на официальном сайте

На сайте СФР работает онлайн-помощник, который подходит для типовых запросов: как записаться на прием, где найти услугу, какой номер контакт-центра, как выбрать регион.

Обращение через “Госуслуги”

Многие заявления в СФР можно подать через “Госуслуги”, например, по пенсиям, пособиям, материнскому капиталу и сведениям о лицевом счете. Статус рассмотрения обращения можно отслеживать онлайн в личном кабинете.

Если по заявлению пришел отказ или требуется уточнение, горячая линия поможет понять общую причину и объяснит дальнейшие шаги.

Социальные сети, почта и письменные обращения

У СФР есть официальные страницы во “ВКонтакте”, в “Одноклассниках” и в Telegram. Однако они подходят для общих запросов, но не для передачи персональных данных.

Письменное обращение можно отправить почтой в центральный аппарат СФР: 119991, Москва, ул. Шаболовка, д. 4, Социальный фонд России. Заявления регистрируются в течение трех дней и рассматриваются до 30 дней с момента регистрации. В исключительных случаях срок могут продлить еще максимум на месяц, но заявителя должны уведомить.

. Фото: РИА Новости

Как подготовиться к звонку в СФР

Какие документы и данные держать под рукой

Перед звонком следует подготовить:

паспорт;

СНИЛС;

кодовое слово, если оно установлено;

номер заявления, если вы уже подавали документы;

адрес электронной почты;

краткое описание проблемы.

Лучше заранее записать суть обращения в 2–3 предложениях. Так оператор быстрее поймет ситуацию.

Что делать, если не удалось дозвониться до оператора горячей линии

Если линия перегружена, стоит позвонить позже или использовать другой способ коммуникации. Для справочной информации подойдет онлайн-помощник или соцсети. Для запросов, связанных с персональными данными, — онлайн-приемная, “Госуслуги” или клиентская служба. Если нужен официальный ответ, лучше направить электронное или письменное обращение.

Частые вопросы о информационной службы СФР