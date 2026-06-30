Горячая линия “Почты России”: как связаться с оператором и отследить посылку

Голосовой помощник и операторы горячей линии “Почты России” помогут не только отследить посылку, но и ответят на любые вопросы: какие услуги предоставляет компания, как действовать при утере отправления, куда направлять жалобу, где находится ближайшее отделение и многие другие. Номера службы поддержки и альтернативные каналы связи — в материале ИС “Вести”.

Основной телефон горячей линии “Почты России”

Бесплатный номер службы поддержки

Служба поддержки “Почты России” работает круглосуточно, звонок бесплатный для жителей всех регионов России.

Основной номер горячей линии “Почты России”: 8 (800) 100-00-00

Есть и другие контакты:

альтернативный номер: 8 (800) 200-58-88;

для юридических лиц: 8 (800) 100-04-05;

для международных звонков, а также для жителей Москвы и Московской области: +7 (495) 739-47-12;

для связи с пресс-службой: 8 (495) 956-99-62.

При звонке на телефон горячей линии отвечает робот. Он выясняет причину обращения и предоставляет запрашиваемую информацию. После этого, если есть необходимость, система переводит абонента на сотрудника.

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Горячая линия для жалоб и контроля качества

Сообщить о проблеме с посылкой, оставить жалобу или отзыв для контроля качества можно по основному бесплатному номеру горячей линии “Почты России”: 8 (800) 100-00-00.

Позвонить на горячую линию контроля качества доставки пенсий и пособий: 8 (495) 568-03-39.

Оставить жалобу о коррупции и других серьезных нарушениях: 8 (495) 956-20-67 — линия доверия.

Кроме того, оставить обращение по качеству оказания услуг или претензию можно лично в отделении “Почты России” или в онлайне: на официальном сайте и в мобильном приложении.

Куда обращаться при потере или повреждении отправления

Если с посылкой что-то случилось, например, она потерялась или повредилась в ходе доставки, связаться со специалистами российской почтовой сети можно по основному номеру: 8 (800) 100-00-00. Отдельной линии по розыску нет.

Что делать, если посылка потерялась:

Проверить статус отправления по трек-номеру. Направить заявление на розыск, если срок пересылки истек, но заказ так и не был доставлен. Это можно сделать как на сайте, так и лично в отделении, дополнительно предоставив паспорт и чек, выданный вместе с отправлением.

Заявление на розыск внутренних и международных отправлений принимается в течение шести месяцев с даты отправки. Срок сокращается до четырех месяцев для заявлений на розыск международных EMS-отправлений.

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Можно ли узнать телефон конкретного отделения

Все звонки проходят через единую справочную службу — у отделений “Почты России” нет отдельных номеров. Узнать необходимую информацию, в том числе график работы или точный адрес конкретного отделения, можно по основному номеру бесплатной горячей линии: 8 (800) 100-00-00.

На сайте почты доступен сервис поиска отделений и пунктов выдачи. Они отмечены на карте, также там указаны часы работы и их адреса.

Как связаться с оператором напрямую

Голосовой помощник и навигация

Система автоматически распознает, кто звонит на горячую линию, если ранее номер телефона абонента был зарегистрирован в базе почты. Однако сразу поговорить с оператором не получится — сначала отвечает голосовой помощник. В большинстве случает он предоставит ответы на интересующие вопросы без подключения специалиста. Для этого нужно произнести ключевые слова, коротко и ясно: “Отслеживание посылки”, “Потерялся заказ”, “График работы отделения” и тому подобное.

Для разговора с человеком нужно сказать голосовому помощнику: “Соедини с оператором”

Что делать, если линия занята

Горячая линия может быть перегружена, и в таких случаях есть несколько вариантов: подождать, позвонить по другому номеру или воспользоваться альтернативным каналом связи. Например, отправить обращение по электронной почте или написать в чат поддержки в мобильном приложении.

Время работы поддержки и скорость ответа

Горячая линия “Почты России” работает круглосуточно, без перерывов и выходных. Скорость ответа моментальная, учитывая, что абонент автоматически связывается с голосовым помощником. Если нужно поговорить со специалистом, придется подождать, но недолго, около минуты (точное время не обозначено и зависит от нагрузки).

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Другие способы связи с “Почтой России”

Чат на официальном сайте

Связаться со службой поддержки можно на сайте “Почты России” через официальный чат. Он подойдет для быстрых вопросов, например, если нужно уточнить статус отправления, разобраться с услугой или получить помощь по работе сайта.

Перед этим можно открыть страницу “Помощь” и изучить актуальные разделы. Возможно, там и найдется ответ на интересующий вопрос.

Мобильное приложение

В мобильном приложении “Почты России” тоже есть чат, через который можно связаться с поддержкой. Оно доступно в App Store и Google Play.

Для начала нужно авторизоваться в приложении, введя логин и пароль, или пройти регистрацию, затем нажать на значок сообщения в правом верхнем углу — так сразу откроется диалог с электронным помощником. Ему можно задать вопрос, узнать адрес конкретного отделения и часы работы, уточнить информацию об услугах. Также бот может подключить к диалогу специалиста.

Электронная почта

Еще один альтернативный канал связи — электронная почта. Отправить письмо с вопросом или претензией можно по адресу client@russianpost.ru. Таким же способом можно сообщить о проблеме на сайте почты или предложить улучшения по работе ресурса.

Мессенджеры или социальные сети

У “Почты России” есть официальные аккаунты в двух соцсетях: во “ВКонтакте” и в “Одноклассниках”. Кроме того, компания ведет свои Telegram-каналы с новостями.

Сообщество во ”ВКонтакте”. Можно направить личное сообщение или задать вопрос в разделе “Обратная связь”.

”Одноклассники”. Для отправки сообщения нужно нажать на кнопку “Написать” рядом с аватаркой.

Telegram. В мессенджере представлены два канала: основной — t.me/napochte (“Почта России”), с советами для клиентов — t.me/russianpochta (“Вам почта!”).

. Фото: Globallookpress

Какие вопросы можно решить по телефону

Отслеживание посылок и писем

Оператор службы поддержки сможет назвать текущий статус отправления по трек-номеру. Однако эту информацию можно проверить самостоятельно на сайте.

Розыск почтовых отправлений

Если посылка или письмо не пришли в срок либо статус давно не обновлялся, специалист оформит заявление на розыск. Для этого понадобится продиктовать трек-номер, данные отправителя и получателя, паспортные данные.

Уточнение сроков доставки

Оператор горячей линии “Почты России” может назвать конкретные сроки прохождения почты между двумя городами в зависимости от вида отправления (простое, заказное и так далее).

Информация о работе отделений

По телефону можно узнать:

полный адрес и индекс отделения;

актуальный график работы, включая часы открытия, обед и выходные;

изменения в расписании в праздничные дни;

контактный телефон отделения.

. Фото: РИА Новости

Когда поддержка “Почты России” не сможет помочь

В ряде случаев специалист горячей линии “Почты России” может предоставить только справочную информацию, подсказать порядок действий или помочь оформить жалобу или обращение.