Компания "Российские железные дороги" (РЖД) обслуживает как физлиц, так и бизнес-клиентов. Для того чтобы получить необходимую информацию, пользователи услуг могут обратиться на бесплатную горячую линию. Но это не единственная форма связи с компанией, об этом мы поговорим ниже.

Единый телефон горячей линии РЖД

Основной номер, по которому можно обратиться, — 8 800 775-00-00. Звонок бесплатный с мобильного и городского телефона из любого региона России. Также для помощи с электронными билетами можно написать на почту ticket@rzd.ru.

Если клиент находится за границей, ему следует набрать +7 499 605-20-00. Стоимость звонка зависит от условий роуминга и тарифа личного оператора.

При звонке на горячую линию клиенту вначале отвечает голосовой помощник. Робот может попросить выбрать язык, назвать тему обращения или перейти в нужный раздел, нажав на соответствующую цифру. Такая система позволяет перенаправлять звонящего в подходящий отдел, где ему смогут помочь.

Если нужен живой специалист горячей линии РЖД, после вопроса робота можно коротко сказать: “Позови оператора”. Иногда просьбу нужно повторить. После этого звонок переводится на сотрудника поддержки, если линия не перегружена.

График работы справочной РЖД

Единая горячая линия работает круглосуточно: ночью, утром, в праздники и выходные дни.

Отдельные сервисы могут отвечать по своему графику. Например, письменные обращения через сайт или почту обрабатываются в порядке очереди.

Электричка РЖД Фото: Globallookpress

Время ответа и работа операторов горячей линии

Время ожидания оператора на телефонной линии зависит от нагрузки, обычно она составляет 1–5 минут. Но в периоды пиковых нагрузок — в праздники, при старте продаж на лето или сбоях в расписании — оно может увеличиться до 10–15 минут.

Чтобы разговор прошел быстрее, рекомендуем заранее подготовить код заказа, дату поездки, маршрут, номер поезда и ФИО приезжего

Контакты горячей линии по отдельным сервисам центра РЖД

Не все вопросы стоит задавать в общий пассажирский центр. У РЖД есть отдельные линии помощи для грузоперевозок, трудоустройства, работников и справки по подразделениям.

Сервис Контакт и электронная почта Грузовые перевозки 8 800 755-00-00, cargo.support@rzd.ru Грузовые перевозки (связь из-за границы) +7 499 605-06-05 Трудоустройство 8 800 444-44-10, team@rzd.ru Горячая линия для работников 8 800 100-15-20 Справочная телефонов подразделений 8 800 755-50-05 Справочная (для звонков из-за границы) +7 499 266-23-16 Факс РЖД +7 499 262-90-95 Программа “РЖД Бонус” 8 800 100-10-00, bonus@fpc.ru Бонусная программа (связь из-за рубежа) +7 495 660-09-91

Другие способы связи с РЖД

Позвонить на телефонную линию удобно, если проблема требует немедленного решения. Но если необходимо приложить документы, скриншоты, фото или подробно описать ситуацию, лучше использовать письменные каналы связи со службой поддержки.

РЖД Фото: rzd.ru

Онлайн-чат на официальном портале

На сайте РЖД можно можно пообщаться с ботом компании, не переходя в мессенджеры. В “Виртуальном помощнике” есть уже готовые кнопки-подсказки, например, “Маломобильным пассажирам” или “Программа накопления бонусов”, которые сразу переведут в нужный раздел или предоставят исчерпывающую информацию. Также можно ввести свой вопрос в специальную строку и, если бот не сможет решить проблему, появится кнопка переключения на живого специалиста поддержки.

Виртуальному помощнику на сайте можно задать практически любой вопрос, связанный с поездками и услугами железных дорог

Виртуальная приемная на официальном сайте РЖД

Через виртуальную приемную можно задать вопрос, оставить жалобу, предложение или благодарность. Обычно нужно указать имя, контактные данные, тему обращения и текст сообщения, например, с описанием проблемы. Если есть подтверждающие документы, необходимо их прикрепить в виде файлов к письму: чек, скриншот ошибки, фото вагона или пояснение кассы.

По таким обращениям срок рассмотрения может составлять до 30 дней.

Поэтому, если поезд отправляется через несколько часов, быстрее будет решить возникшую проблему через телефонную службу поддержки. Если ситуация уже произошла и нужно официальное рассмотрение, лучше подать письменное обращение и сохранить код заявки.

Личный кабинет пассажира

В личном кабинете на удобно смотреть заказы, электронные билеты и архив поездок. Если вопрос связан с конкретной покупкой, лучше проверить информацию там. Часто код билета, статус возврата и данные поездки уже доступны в профиле.

РЖД приложение Фото: фото: app.rzd.ru, rzd.ru

Мобильное приложение

Официальное приложение называется “РЖД Пассажирам”. В нем можно покупать и возвращать билеты, смотреть расписание, проверять поездки и пользоваться пассажирскими сервисами. Сервис доступен для iOS и Android.

Социальные сети и мессенджеры

У РЖД есть официальные каналы и сообщества:

В соцсетях удобно следить за новостями и уточнять общие вопросы. Но персональные данные и банковские реквизиты лучше не отправлять в комментарии

По каким вопросам можно обратиться в службу поддержки РЖД

Чаще всего клиенты обращаются по таким темам:

расписание, прибытие и отправление поездов;

оформление проездных документов, наличие мест в рейсе;

покупка, обмен и возврат билетов;

багаж, ручная кладь, перевозка животных;

услуги на вокзалах и в поездах;

работа онлайн-сервиса или личного кабинета;

жалобы на обслуживание, вагон, кассу или поездную бригаду;

забытые вещи и спорные ситуации в поездке.

Когда горячая линия РЖД не сможет помочь

Есть темы, где оператор РЖД может только подсказать общий порядок действий:

билет куплен у стороннего агрегатора, и проблема возникла на его сайте;

списание прошло через банк, но заказ у РЖД не появился;

обращение не содержит данные о покупке, даты поездки или маршрута;

запрос относится к иному перевозчику, а не к РЖД или ФПК;

приезжий просит изменить правила перевозки в индивидуальном порядке.

Если деньги списались, а чек не пришел, необходимо проверить заказ в личном кабинете, выписку банка и почту. Затем обращаться туда, где бронировалась поездка: на портал РЖД, в кассу или к агрегатору

Документы Фото: Источник: https://www.magnific.com

Как подготовиться к обращению

Перед тем как позвонить оператору горячей линии РЖД, рекомендуем собрать все имеющиеся данные. Так оператор быстрее найдет нужную поездку и разберется в ситуации.

Подготовить:

ФИО пассажира;

код билета или заказа;

дату поездки;

маршрут;

номер поезда и вагона;

контактные данные, указанные при покупке;

последние четыре цифры карты, если обращение касается оплаты;

скриншоты или фото, если есть ошибка или претензия.

Ни в коем случае не диктовать коды из sms, CVV-код карты и пароли от личного кабинета. Если поддержка требует такие данные — на второй стороне линии мошенники.

Если клиент решил подать письменное обращение, в письме необходимо коротко описать ситуацию: где, когда и что произошло, кто участвовал, какие документы подтверждают произошедшее и какое бы решение удовлетворило. Например, вернуть деньги, проверить работу сотрудника, исправить ошибку в сервисе, предоставить официальное решение.