Как связаться с горячей линией “Сбербанка”: телефонный номер оператора

Служба поддержки “Сбера” работает круглосуточно — даже ночью, в выходные и праздничные дни. Операторы помогают блокировать карты, узнать баланс на счетах, восстанавливать доступ к услугам сервиса и консультируют по продуктам банка. Разберемся, как позвонить в “Сбербанк”, какие проблемы можно решить по телефону и как связаться с оператором, минуя автоответчик.

Телефон горячей линии “Сбербанка”

Номер для физических лиц

Для клиентов “Сбербанка” доступны основные номера поддержки:

900 — бесплатный короткий номер для звонков по России;

8 (800) 555-55-50 — федеральная бесплатная линия;

+7 (495) 500-55-50 — телефон для Москвы и регионов.

Номер для звонков из-за границы

Если клиент находится за пределами России, воспользоваться коротким номером 900 для связи с поддержкой не получится. В этом случае нужно звонить на: +7 (495) 500-55-50. Стоимость вызова и минут зависит от тарифа оператора и условий роуминга.

Во время путешествий лучше заранее сохранить международный номер поддержки. Это поможет быстро решить вопрос в случае блокировки карты или подозрительного списания денег.

Если нет возможности позвонить, можно использовать интернет-звонок через приложение “Сбербанк Онлайн” при подключении к Wi-Fi. Как это сделать, мы поговорим ниже.

. Фото: sberbank.ru

Горячая линия “Сбербанка” для юридических лиц

Для бизнеса и предпринимателей круглосуточно работает отдельная программа поддержки для юридических лиц

Тип соединения Номер С мобильного 0321 С городского телефона 8 (800) 555-57-77 Из-за границы +7 (495) 665-57-77

Специалист “Сбербизнеса” сориентирует потребителя по вопросам с расчетными платежами, корпоративными картами, зарплатными проектами, налогами, кредитами для предпринимательства и эквайрингом.

Дополнительные команды:

добавочный 6 — по вопросам финмониторинга и противодействия отмыванию доходов;

добавочный 913 — соединяет с линией технической поддержки по приему безналичных платежей, могут помочь с проблемами торговых, мобильных или онлайн-терминалами.

Если клиент не знает, куда именно обращаться, можно сначала позвонить на общий номер оператора поддержки. Но для решения плановых обращений лучше обращаться утром или поздно вечером, когда нагрузка на сеть минимальная.

По сотовому можно узнать статус платежей, проверить остаток по счету, уточнить валютные курсы, получить инструкции по пользованию мобильным банком, подключить или отключить услуги сервиса “Сбербизнес”.

Перед разговором с работником колл-центра лучше подготовить:

ИНН компании;

номер расчетного счета;

кодовое слово;

ФИО и должность уполномоченного лица;

номер корпоративной карты, если проблема связана с ней.

Без идентификации сотрудник сможет предоставить только общую справочную информацию.

. Фото: t.me/sberbank

По каким вопросам можно обращаться на горячую линию “Сбера”

Контакт-центр помогает решить большинство вопросов без посещения клиентом офиса.

Карты, переводы и счета

На тему дебетовых поддержка помогает узнать доступный остаток, проверить списания, изменить лимиты, оспорить подозрительный платеж, активировать пластик, заказать перевыпуск или срочно заблокировать счет при потере физического носителя.

Также можно уточнить остаток по депозитам, запросить историю списаний и зачислений, узнать условия вклада или накопительного счета.

Если речь идет о личной информации по переводам или картам, оператор может запросить паспортные данные и кодовое слово для подтверждения личности клиента.

Банковские продукты и кредиты

Банковский работник сможет подсказать размер ежемесячного платежа, остаток в личном кабинете, дату списания и условия долгосрочного погашения. Также проверить или уточнить информацию по статусу заявку по ипотеке, депозите и страховкам.

Консультации по кредитам отдельно доступны по номеру: 8 (800) 555-55-50/

Также для вопросов, связанных с долговыми обязательствами действуют отдельные контакты:

Тема В каких ситуациях обращаться Номер телефона Урегулирование кредитных платежей На данный момент есть финансовые трудности, которые не позволяют покрыть платеж по кредиту. Для этого можно попросить реструктуризацию или кредитные каникулы и предложить мировое соглашение. 8 (800) 200–82−00 Погашение просроченного платежа Есть просрочка, которую на данный момент есть возможность закрыть. 8 (800) 333–31−38 или +7 (495) 668−31−38 По задолженности ведется исполнительное производство За просрочку платежей вынесено судебное решение и дело передали приставам. 8 (800) 302−31−38 или 7 (495) 668−31–38

Вопросы по сервисам

Поддержка помогает решить проблемы с сервисами банка. Например, когда не работает приложение, не приходят СМС-коды, банкомат не выдает карту, терминал не принимает оплату или завис перевод между счетами.

Во многих случаях проблему удается решить прямо во время разговора.

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Стоимость звонка и какое время ожидания ответа

Контакты 900 и 8 (800) 555-55-50 бесплатны для звонков по России. Если клиент находится за рубежом, стоимость международного звонка на +7 (495) 500-55-50 будет зависеть от условий роуминга конкретного оператора. Иногда дешевле воспользоваться звонком через приложение.

Среднее время ожидания ответа — 2–4 минуты. На скорость ответа влияет нагрузка на телефонную сеть. Например, ночью оператор отвечает быстрее, а утром понедельника и после праздников ждать приходится дольше. В конце месяца нагрузка, как правило, на колл-центр выше.

Как связаться с оператором “Сбербанка”

Как пройти голосовое меню

После звонка отвечает голосовой помощник. Только после него можно будет запросить разговор с живым персоналом. Если вызов поступает с привязанного сотового, авторизация происходит автоматически.

Чтобы не слушать робота и сразу перейти к конкретному вопросу, можно указать цифры нужного раздела на клавиатуре вызова:

“1” — блокировка или разблокировка банковской карты при утере или краже;

“2” — информация по кредитам и долговым обязательствам;

“3” — вопросы по банковским картам, счетам и депозитам;

“4” — переводы, платежи и сервисы мобильного банка.

Есть необходимо сразу переключиться на живого специалиста стоит попробовать один из способов:

нажать “0”;

нажать “#”;

произнести фразу “соедини с оператором”.

Голосовой помощник “Сбера” умеет распознавать команды, он переведет клиента на сотрудника, если не сможет решить задачу автоматически.

Для решения вопроса по депозитам работник колл-центра может попросить сказать кодовое слово и дополнительные сведения. Это нужно для защиты денег и персональной информации.

Когда удобнее писать в чат, а не звонить

Чат лучше выбрать, если запрос не срочный. Например:

нужно уточнить условия тарифа, статус заявки;

требуется отправить скриншот;

нет возможности разговаривать по телефону;

нужна выписка, справка;

необходимо сохранить переписку с фиксацией ответа.

Звонить стоит при блокировке карты, подозрении в мошенничестве, при передачи злоумышленникам коды из СМС, срочной проблеме с платежом или доступом к другим услугам.

. Фото: Источник: www.sberbank.ru

Другие способы связи со “Сбербанком”

Телефон — не единственный способ обратиться в техподдержку.

Онлайн-чат

Выйти на контакт с поддержкой можно через приложение “Сбербанк Онлайн” или его веб-версии. Удобство чата в том, что можно отправить документы, прикрепить фото ошибки, уточнить статус обращения и получить рекомендации по услугам банка.

Мобильное приложение

Связаться с представителями банка можно напрямую через мобильное приложение “Сбербанк Онлайн”. Для этого нужно открыть профиль, выбрать раздел “Поддержка Сбера” и нажать кнопку “Позвонить”. Вызов пройдет через интернет-соединение. Звонок таким способом удобен при слабой мобильной связи или за границей.

Для слабовидящих пользователей поддерживаются функции VoiceOver и TalkBack, также доступен сурдоперевод. Для получения такой видеоконсультации необходимо:

Открыть приложение и нажать на аватарку в верхнем левом углу. Перейти в раздел “Профиль” → “Связь с банком”. Выбрать опцию “Видеозвонок на жестовом языке”. Нажать “Продолжить”, а затем “Начать видеозвонок”. Ожидать ответа оператора.

Электронная почта и мессенджеры

Для обращений в поддержку еще можно использовать электронные адреса:

Направления Email Общие обращения sberbank@sberbank.ru Помощь клиентам help@sberbank.ru Для инвесторов ir@sberbank.ru Для СМИ media@sberbank.ru

Через мессенджеры и официальные каналы в социальных сетях удобно получать рекомендации и быть в курсе всех обновлений и акций банка. Ссылки:

Для запросов по конкретному продукту безопаснее использовать приложение, веб-версию "Сбера" или городские телефоны поддержки.

. Фото: РИА Новости

В каких случаях поддержка “Сбера” не сможет помочь

Некоторые вопросы нельзя решить дистанционно. Придется посетить отделение “Сбербанка”, если:

требуется подписание документов;

нужно оформить доверенность;

необходима личная идентификация;

требуется перевыпуск отдельных продуктов;

нужно подать письменное заявление.

Что подготовить перед звонком в “Сбербанк”

Чтобы сотрудник идентифицировал вас и быстрее помог решить вопрос, можно заранее подготовить данные. Оператор может попросить:

паспортные данные;

дату рождения;

кодовое слово;

контрольную информацию.

Также пригодятся:

номер карты или счета;

дата операции;

сумма списания или перевода;

примерное время операции.