Горячая линия банка ВТБ: как связаться по телефону и узнать номер оператора

Банк ВТБ обслуживает физических лиц и корпоративных клиентов. В процессе сотрудничества могут возникнуть вопросы по дебетовым картам, переводам, кредитам или приложению банку. Рассказываем, как связаться с информационной поддержкой ВТБ, какие контакты актуальны для клиентов в России и за рубежом.

Телефон горячей линии ВТБ

Номер для физических лиц

Для частных клиентов доступны следующие номера:

8 (800) 100-24-24 — бесплатный звонок по всей России, в том числе и для клиентов Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей;

1000 — короткий номер для звонков с мобильного телефона;

8 (495) 777-24-24 — для Москвы и Московской области.

По этим номерам можно получить консультацию по банковским продуктам, узнать статус заявки, уточнить информацию по счетам и картам, а также решить большинство вопросов дистанционно.

Номер для звонков из-за границы

Клиентам, находящимся за пределами России, необходимо использовать номер: +7 (495) 785-53-05. Вызов на номер горячей линии оплачивается по тарифам оператора связи и в соответствии с условиями роуминга.

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Горячая линия ВТБ для юридических лиц

Для бизнеса предусмотрены отдельные каналы поддержки:

Назначение Номер Поддержка юридических лиц по России 8 (800) 200-77-99 Для жителей Москва и области +7 (495) 739-77-99 Открытие расчетного счета (РКО) 8 (800) 301-46-30 Открытие счета из-за границы +7 (495) 785-53-70

Предприниматели и корпоративные клиенты могут получить консультацию по расчетно-кассовому обслуживанию, эквайрингу, узнать о решении по заявке о кредитовании предприятия и дистанционным сервисам.

Для идентификации сотрудник может запросить ИНН компании, номер счета или кодовое слово.

Поддержка для ИП, ООО и других юрлиц работает круглосуточно. Но для решения плановых обращений лучше обращаться утром или поздно вечером, когда нагрузка на горячую линию минимальная.

Перед разговором со специалистом лучше подготовить:

ИНН компании;

номер расчетного счета;

кодовое слово;

ФИО и должность уполномоченного лица;

номер корпоративной карты, если проблема связана с ней.

Без идентификации сотрудник сможет предоставить только общую справочную информацию.

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По каким вопросам можно обращаться на горячую линию ВТБ

Обращение в контактный центр позволяет быстро решить многие вопросы без посещения офиса. Но важно понимать, что операции, требующие личного присутствия или подписания документов, по телефону не выполняются.

Карты, переводы и счета

По дебетовым поддержка помогает узнать доступный остаток, проверить списания, изменить лимиты, активировать пластик, заказать перевыпуск или срочно заблокировать пластик при потере.

Также можно уточнить остаток по депозитам, запросить историю списаний и зачислений, узнать условия вклада или накопительного счета. Некоторые действия потребуют подтверждения личности и кодового слова.

Кредиты и ипотека

Специалист сможет подсказать сумму долга, дату ближайшего платежа по кредиту, размер минимального платежа и порядок досрочного погашения. Также можно уточнить статус заявки на кредит, на ипотеку или кредитную карту.

Чтобы узнать о решении по заявке о кредитовании также используется номер 8 (800) 200-77-99. Сотрудники контактного центра при необходимости переведут клиента на профильного специалиста.

Технические проблемы и онлайн-сервисы

Если возникли сложности с цифровыми сервисами банка, можно также обратиться в поддержку. Например, когда не работает приложение, не приходят sms-коды, не получается войти в “ВТБ-Онлайн” или восстановить доступ к личному кабинету, банкомат не выдает карту, терминал не принимает оплату или завис перевод между счетами.

Стоимость звонка и время работы горячей линии

Контакты для физических лиц 1000 и 8 (800) 100-24-24 и номер 8 (800) 200-77-99 для бизнес-клиентов бесплатны по России. Если потребитель находится за рубежом, стоимость международного вызова на +7 (495) 785-53-05 будет зависеть от условий роуминга конкретного оператора.

Поддержка работает круглосуточно. Среднее время ожидания на горячей линии — 2–4 минуты. На скорость ответа влияет нагрузка на телефонную сеть. Например, ночью подключение к оператору происходит быстрее, а утром понедельника и после праздников ждать приходится дольше. В конце месяца нагрузка, как правило, на горячую линию банка выше.

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Как связаться с оператором ВТБ

Многих клиентов интересует, как связаться напрямую со специалистом поддержки, минуя длительное общение с роботом.

Как пройти голосовое меню

Как таковой структуры меню нет. После звонка отвечает виртуальный помощник на базе искусственного интеллекта, который распознает живую речь и автоматизирует решение большинства стандартных вопросов. Программа определяет номер телефона пользователя. Если он привязан к личному кабинету, робот сразу понимает, какие в личном кабинете открыты карты, кредитные продукты и вклады.

Не нужно нажимать кнопки и слушать голосовое сообщение робота. Система предлагает клиенту назвать проблему, например, “Узнать баланс”, “Заблокировать карту”, “Платеж по кредиту”, “Не могу войти в приложение ВТБ” или “Оформить ипотеку”. После обработки речи виртуальный помощник либо ответит на названный вопрос, либо перенаправит на оператора в нужный раздел.

Как быстрее дозвониться до живого оператора

Чтобы быстрее попасть на горячую линию поддержки, можно:

звонить с номера, который привязан к личному кабинету банка;

сразу произнести фразу “Соедините с оператором”;

если робот продолжает предлагать варианты меню, повторить запрос;

подготовьте документы для идентификации заранее.

Другие способы связи с ВТБ

Не всегда удобно звонить в контактный центр. Поэтому банк предлагает несколько альтернативных каналов связи.

Если вопрос срочный, например украли карту или пришло подозрительное списание, следует немедленно позвонить на горячую линию и попросить заблокировать счет. После этого можно разбираться с деталями через специалиста или интернет-банк.

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Онлайн-чат в мобильном приложении

Выйти на контакт с поддержкой можно через мобильное приложение “ВТБ Онлайн” или его веб-версию. Удобство чата в том, что можно отправить документы, прикрепить фото ошибки, уточнить статус обращения и получить рекомендации по услугам банка. Также на сайте ВТБ размещена официальная форма обратной связи.

Мессенджеры и социальные сети

Через мессенджеры и официальные каналы в соцсетях удобно получать рекомендации и быть в курсе всех обновлений и акций. Ссылки:

Для запросов по конкретному продукту безопаснее использовать приложение, интернет-банк или городские телефоны поддержки.

Электронная почта

Основные адреса для обращений в банк:

info@vtb.ru — для физлиц;

corp@vtb.ru — для юридических лиц;

pr@vtb.ru — для представителей СМИ.

Через электронную почту в банк можно направлять обращения, предложения и документы.

Куда обращаться при подозрении на мошенничество

Если на личный номер поступил подозрительный вызов или в приложение банка происходят транзакции средств, необходимо немедленно заблокировать карту. После этого незамедлительно обратиться в службу поддержки по номеру 8 (800) 100-24-24 или 1000. Когда соединения с оператором будет установлено стоит подробно рассказать о произошедшем, сотрудник сориентирует по дальнейшим действиям потребителя. При необходимости следует подать заявление в полицию.

Специалист колл-центра не может просить назвать полный номер карты, CVV-код, пароль от приложения или код из sms для “отмены транзакции”. Если такие личные сведения запрашиваются по сотовому, это мошенники. Необходимо завершить вызов и самостоятельно перезвонить в банк по официальному номеру.

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В каких случаях поддержка ВТБ не сможет помочь

Не все проблемы решаются дистанционно. В отделение банка ВТБ придется прийти, если нужно:

изменить паспортные данные;

подписать новый договор;

оформить продукт, где требуется личная идентификация;

решить вопрос с банковской ячейкой;

получить наличные;

провести расчеты с залогом.

Что подготовить перед звонком в ВТБ

Чтобы не тратить время на горячей линии для идентификации, можно заранее подготовить:

паспорт;

номер сотового, привязанный к банку;

кодовое слово;

последние четыре цифры карты;

номер обращения, если вопрос уже рассматривали;

ИНН и расчетный счет — для предпринимателей и компаний.

Чем точнее информация, тем оперативнее сотрудник найдет источник проблемы и поможет ее решить.