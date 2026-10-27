Виды и образцы ходатайств: что это такое, как правильно написать и подать

Ходатайство может понадобиться почти в любом споре: в суде, налоговой, при расследовании дела. Хорошо составленный документ помогает приобщить доказательства, получить отсрочку процессуального действия (суда, вынесения приговора) или ознакомиться с материалами дела. Разбираем, какие бывают виды ходатайств, как оно устроено, и показываем готовые образцы, которые можно адаптировать под свою ситуацию.

Что такое ходатайство

Ходатайство — это письменная или устная просьба участника процесса к суду, следователю или другому органу совершить определенное действие или принять решение. Так человек пользуется своими процессуальными правами и влияет на ход дела. Например, можно:

приобщить к делу доказательства;

истребовать документы, назначить экспертизу, вызвать свидетеля;

перенести заседание;

заявить отвод судье, эксперту, переводчику;

продлить срок или восстановить пропущенный;

изменить меру пресечения (в уголовном процессе).

Орган, которому адресовано ходатайство, обязан его рассмотреть и дать мотивированный ответ: удовлетворить или отказать.

Суд

Кто может заявить ходатайство. Круг лиц зависит от вида процесса, но в целом это:

стороны дела (истец и ответчик; подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец и ответчик в уголовном процессе);

представители сторон и защитники, включая адвокатов;

третьи лица;

прокурор;

эксперт и специалист, если закон наделяет их таким правом.

Когда можно подать. Как правило, на любой стадии, пока не принято итоговое решение. Для некоторых ходатайств закон устанавливает сроки: например, об отводе обычно нужно заявить до начала рассмотрения дела по существу, если основания были известны заранее.

Устно или письменно:

Устное ходатайство можно заявить во время судебного заседания или следственного действия. Секретарь или следователь записывает его в протокол. Это удобно для простых вопросов, которые возникли по ходу дела: например, попросить объявить перерыв или допросить дополнительного свидетеля.

Письменное ходатайство подходит для любых вопросов и особенно важно для сложных. У него несколько преимуществ: оно остается в материалах дела, к нему можно приложить документы, а если в нем откажут, отказ проще обжаловать.

Письменная форма ходатайства Фото: Unsplash

Когда нужна только письменная форма:

Дела об административных правонарушениях. Закон прямо требует подавать ходатайство письменно (КоАП, ст. 24.4). Рассматривают его сразу.

Ходатайства, которые нельзя заявить "на ходу". Это восстановление пропущенного срока (подается вместе с жалобой, с обоснованием и документами), отсрочка или рассрочка исполнения решения, отсрочка или рассрочка уплаты налога, рассмотрение дела в отсутствие ответчика. Закон не везде прямо называет форму, но на практике нужен документ с обоснованием и приложениями.

Обращения вне заседания. Если отправить ходатайство в суд, налоговую или следователю по почте или через личный кабинет, оно будет письменным по определению.

Единых сроков для рассмотрения ходатайств нет: ГПК, КАС, АПК, КоАП, УПК предусматривают различные сроки и процедуры разрешения тех или иных ходатайств. Например ходатайство о приобщении доказательств рассматривается по ГПК, КАС, АПК в судебном заседании с учетом мнения сторон. Юрий Александров Юрист

Куда подавать ходатайство и какие виды бывают

Судебное ходатайство

Ходатайство в суде оформляется по-разному в зависимости от вида судопроизводства. Логика везде одна: заявитель просит суд совершить процессуальное действие, а требования к форме, срокам и порядку рассмотрения устанавливает соответствующий кодекс.

Ходатайство по гражданскому делу (ГПК РФ). Им можно просить об истребовании доказательств, назначении экспертизы, вызове свидетелей, обеспечении иска, отложении заседания, приостановлении или прекращении производства и так далее. Суд обязан рассмотреть его и вынести определение об удовлетворении или отказе. После отказа ходатайство можно заявить повторно, если появились новые обстоятельства.

Ходатайство в арбитражный суд (АПК РФ). Правила схожи, но есть особенности: многие ходатайства подаются в электронном виде через "Мой арбитр", а копию документа нужно заранее направить другой стороне. Типичные просьбы: отложить заседание, истребовать документы, приобщить доказательства, назначить экспертизу. Заявители: стороны спора, их представители и третьи лица.

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Ходатайство по административному делу (КАС РФ). Административные дела рассматриваются по правилам КАС РФ. К ним относятся обжалование решений и действий государственных органов, оспаривание нормативных актов, дела об административном надзоре. Ходатайства подают административный истец и ответчик, заинтересованные лица и их представители. Чаще всего просят истребовать доказательства, вызвать свидетелей и специалистов, приостановить производство или принять меры предварительной защиты. Форма письменная или устная, устное ходатайство заносится в протокол.

Ходатайство по делу об административном правонарушении (КоАП РФ). Его вправе заявить привлекаемое к ответственности лицо, потерпевший, их защитники и представители на любой стадии: от возбуждения дела до обжалования постановления. Просить можно о приобщении доказательств, вызове свидетелей, отложении рассмотрения, рассмотрении дела по месту жительства. Судья или должностное лицо обязаны рассмотреть ходатайство немедленно, в момент заявления, и вынести определение.

Ходатайство по уголовному делу (УПК РФ). Право заявить его есть у подозреваемого, обвиняемого, их защитников, потерпевшего, гражданского истца и ответчика и иных участников. Подать его можно на любой стадии: от предварительного расследования до обжалования приговора. Круг вопросов широк: об изменении меры пресечения, проведении следственных действий, признании доказательства недопустимым, вызове дополнительных свидетелей, особом порядке судебного разбирательства. Дознаватель, следователь, прокурор или суд обязаны рассмотреть ходатайство в установленный законом срок и уведомить заявителя о результате.

Ходатайство следователю, дознавателю или судебному приставу

Ходатайство следователю или дознавателю заявляется в рамках уголовного дела. Им можно просить, например об очной ставке, о том, чтобы ознакомиться с материалами дела, чтобы изменить меры пресечения, прекратить уголовное преследование. Подать его вправе подозреваемый, обвиняемый, их защитники, потерпевший и его представитель.

Ходатайство судебному приставу-исполнителю подается в рамках исполнительного производства, его регулирует Федеральный закон "Об исполнительном производстве". Взыскатель и должник вправе просить, в частности, отложить исполнительные действия, разыскать должника или его имущество, снять или наложить арест на имущество, предоставить информацию о ходе производства. Отсрочку или рассрочку исполнения предоставляет суд, поэтому заявление об этом подают туда.

Ходатайство в налоговую инспекцию

В налоговых правоотношениях ходатайство подает налогоплательщик (организация или гражданин) в связи с проверкой, привлечением к ответственности или взысканием задолженности. Типичные просьбы:

снизить штраф с учетом смягчающих обстоятельств;

продлить срок представления документов по требованию налоговой;

отозвать или приостановить требование об уплате налога.

Ходатайство подается письменно: лично, по почте, через личный кабинет налогоплательщика или систему электронного документооборота (например "Мой арбитр"). В нем указываются реквизиты заявителя, о чем просит и почему.

Работодателю. Трудовое законодательство чаще говорит о служебной записке, но на практике встречается и ходатайство: о переводе сотрудника, поощрении работника, предоставлении отпуска или иных условий труда. Его подают письменно на имя руководителя организации.

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При банкротстве (Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)"). Ходатайства подают должник, кредиторы, арбитражный управляющий и уполномоченные органы. С их помощью просят включить долг в реестр требований кредиторов, ввести или продлить процедуру банкротства, отстранить арбитражного управляющего, истребовать документы у должника. Дела о банкротстве рассматривает арбитражный суд, ходатайства в них разбираются по общим правилам арбитражного процесса.

В другие органы. Ходатайство применяют и вне судебных и надзорных процедур. Его можно подать в миграционных органах (о гражданстве, разрешении на временное проживание), в органах опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних, вышестоящим органам власти. Принцип общий: письменное или устное обращение с обоснованной просьбой, на которое орган обязан дать ответ по существу в установленный срок.

Как написать ходатайство: форма и структура документа

Для большинства ходатайств единой формы нет: содержание зависит от инстанции. Во всех случаях оно обязательно должно содержать:

сведения об отправителе (ФИО, адрес, телефон, электронная почта);

сведения о получателе (наименование суда, ФИО судьи);

описание ситуации, суть просьбы и аргументы;

дата составления (при необходимости и место);

подпись составителя.

Граждане могут написать ходатайство от руки или распечатать на принтере. Организации и должностные лица обычно используют фирменный бланк с реквизитами, исходящим номером и датой регистрации.

Ходатайство суду или иному процессуальному органу лучше структурировать подробнее:

наименование суда, органа или должностного лица;

сведения о заявителе и его процессуальном статусе (истец, ответчик, обвиняемый, потерпевший);

номер дела или производства;

обстоятельства и основания просьбы;

четко сформулированная просительная часть: что именно нужно сделать;

ссылки на документы и доказательства;

перечень приложений;

дата и подпись заявителя или его представителя с реквизитами доверенности.

Чем конкретнее и логичнее просительная часть, тем выше шанс на удовлетворение.

Образец ходатайства

О вызове свидетеля

О проведении экспертизы

О рассмотрении дела в отсутствие ответчика

Об ознакомлении с материалами дела

О восстановлении пропущенного срока

О приобщении документов к делу

Об отложении судебного заседания

О приостановлении или прекращении производства

Короткие образцы просительной части

Для других ситуаций структура остается той же. Меняются основание и просительная часть:

об истребовании доказательств: "Прошу истребовать у [организации, адрес] [документ]. Самостоятельно получить его не могу, так как [причина]. Документ подтверждает [обстоятельство]" (ст. 57 ГПК РФ);

о привлечении третьего лица: "Прошу привлечь к участию в деле в качестве третьего лица [ФИО], так как решение может повлиять на его права и обязанности" (ст. 43 ГПК РФ);

о снижении штрафа: "Прошу снизить размер штрафа с учетом смягчающих обстоятельств: [тяжелое материальное положение, признание вины, отсутствие ущерба]";

о продлении срока: "Прошу продлить срок [представления документов / исполнения требования] до [дата] в связи с [причина]".

Как подать ходатайство

Способ подачи зависит от инстанции и стадии дела. Обычно доступны такие варианты:

лично через канцелярию: заявитель или его представитель приносит ходатайство в канцелярию суда или органа и получает отметку о принятии на своем экземпляре;

в судебном заседании: ходатайство заявляется устно, и секретарь заносит его в протокол, либо передается суду в письменном виде прямо в зале;

заказным письмом: с описью вложения и уведомлением о вручении, которые подтверждают факт и дату отправки;

через представителя по доверенности (для граждан) или на основании документов, подтверждающих полномочия (для представителей организаций);

через систему суда или государственный портал, когда это предусмотрено: "Мой арбитр" для арбитражных судов, ГАС "Правосудие" для судебного органа общей юрисдикции, портал "Госуслуг".

Сайт Госуслуги

Сроки подачи и порядок рассмотрения ходатайства

В какой срок можно подать ходатайство

Единого срока подачи ходатайства нет. По общему правилу его можно заявить на любой стадии, пока дело не разрешено по существу: при подготовке к рассмотрению, в заседании, а иногда и при обжаловании. Но для некоторых видов ходатайств закон устанавливает сроки:

об отводе судьи или иного участника судебного процесса: до начала рассмотрения дела по существу, если основания были известны заранее;

о восстановлении пропущенного срока: одновременно с действием, для которого срок был пропущен (например, вместе с апелляционной жалобой). Поэтому перед подачей стоит проверить, нет ли для выбранного вида ходатайства специального срока в соответствующем процессуальном кодексе.

Срок рассмотрения ходатайства

Срок рассмотрения просьбы зависит от вида производства:

гражданский и арбитражный процесс: как правило, на том же заседании, где просьба заявлена;

дела об административных правонарушениях: немедленно, в момент заявления;

уголовный процесс: следователь, дознаватель или прокурор обязаны рассмотреть ее не позднее трех суток со дня заявления.

В любом случае орган не вправе оставить обращение без ответа: он обязан вынести решение и довести его до заявителя.

Решение по ходатайству: удовлетворение или отказ

Как оформляется результат. По итогам рассмотрения выносится процессуальный документ: определение суда или постановление следователя, дознавателя либо иного должностного лица. В нем указываются суть просьбы, мотивы решения и, при отказе, конкретные основания. Немотивированный отказ незаконен и подлежит обжалованию.

Ходатайство Фото: Unsplash

Возможно ли частичное удовлетворение. Да. Если просьба состоит из нескольких самостоятельных требований, орган вправе удовлетворить одни и отказать в других: например, приобщить часть документов, а в вызове свидетеля отказать из-за недостаточного обоснования.

Что делать при отказе. Отказ можно обжаловать в вышестоящей инстанции, если это предусмотрено для данного вида решения. Также можно обратиться повторно, если появились новые обстоятельства или доказательства, устраняющие причины отказа.

Можно ли обратиться повторно. Да, запрета нет, особенно если изменились обстоятельства или заявитель добавил новые аргументы и доказательства. Формальный повтор без новых оснований судебный орган, как правило, отклоняет по тем же мотивам.

Чем ходатайство отличается от заявления, жалобы и петиции

Все четыре понятия объединяет то, что это формы обращения к органу власти, судебному органу или должностному лицу, но у каждого свое назначение и правовой режим.

Признак Ходатайство Заявление Жалоба Петиция Суть обращения Просьба совершить процессуальное действие или принять решение в рамках уже начатого дела Просьба реализовать право, зарегистрировать факт, инициировать процедуру Просьба устранить нарушение прав, отменить или изменить решение, действие (бездействие) Коллективное обращение по вопросу, значимому для общества Кто заявляет Участник конкретного дела или производства Любое лицо, у которого возникло право на обращение Лицо, чьи права нарушены, либо его представитель Один человек, группа граждан, инициативная группа Кому адресовано Суду, следователю, дознавателю или иному органу, который ведет дело Суду или органу, который должен начать процедуру или зарегистрировать факт Вышестоящему органу или должностному лицу, а также суду (при обжаловании решения) Органу власти или публичной площадке: администрации, парламенту, сервису для сбора подписей Когда подается В ходе уже возбужденного дела/производства Как правило, до начала процедуры (например, подать заявление о возбуждении дела) После того как решение принято, действие совершено или, наоборот, не совершено Вне рамок конкретного судебного или административного дела Правовые последствия Суд/орган обязан рассмотреть и вынести определение или постановление Влечет начало соответствующей процедуры Влечет проверку законности решения/действия и возможную его отмену Обычно носит рекомендательный, общественно-политический характер Пример Ходатайство о приобщении доказательств Заявление о возбуждении дела о банкротстве Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении Петиция за изменение городского благоустройства

Частые ошибки при составлении и подаче ходатайства

Чаще всего ходатайство отклоняется по четырем причинам. Неверно сформулирован предмет просьбы: например, при заявлении о фальсификации человек спорит с содержанием документа, а не говорит о его подделке. Не подтверждено, что документ нельзя получить самостоятельно, когда просят суд его истребовать. Повторно подано то же ходатайство, хотя новых оснований нет. Копии не отправлены другим участникам процесса, хотя это требуется. Алла Ворсунова Адвокат

Неверный адресат. Ходатайство направлено не в тот орган или не тому должностному лицу, которое ведет дело на этой стадии.

Нет четкой просьбы. Вместо конкретного требования ("прошу приобщить к делу следующие документы...") указано расплывчатое "прошу учесть обстоятельства дела".

Не указаны номер дела и статус заявителя. Без них обращение сложно соотнести с производством, и рассмотрение затягивается.

Слабое обоснование. Нет фактических обстоятельств и норм права, на которые опирается просьба, и суд отклоняет ее как немотивированную.

Нет подтверждающих документов. Ссылки на доказательства есть, а самих документов нет, поэтому просьбу нельзя проверить.

Ошибки в реквизитах. Неверно указаны название судебного органа, ФИО судьи, данные заявителя или другой стороны.

Пропущен процессуальный срок. Ходатайство подано поздно, без заявления о восстановлении срока и без уважительных причин.

Нет подтверждения отправки другим участникам. Не приложено доказательство, что копию направили другой стороне, хотя закон этого требует (особенно в арбитражном процессе).

Неподходящий образец. Шаблон из гражданского процесса применен в уголовном или административном деле без учета различий в терминологии, статусе сторон и требованиях кодекса.

Вопросы и ответы о ходатайстве