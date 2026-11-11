Интервальное голодание не запрещает продукты, оно задает часы, когда есть можно. Разберем, как устроены схемы, что в них подтверждено, а что пока только предположение, и как начинающим попробовать режим без лишних мучений.
Что такое интервальное голодание простыми словами
Интервальное (прерывистое) голодание — это чередование периодов без еды и периодов, когда есть разрешено.
Обычно выделяют три семейства режимов: ежедневное сокращение "пищевого окна", голодание через день и схему 5/2, где два дня в неделю калорийность резко снижают.
Как работает голодание и что происходит в организме
Что происходит во время перерыва между приемами пищи
После еды организм живет на глюкозе, а излишки откладывает в виде гликогена в печени и мышцах. Если еды нет достаточно долго и запас гликогена в печени подходит к концу (по разным оценкам, спустя 12 часов и больше), тело начинает брать больше энергии из жира, а в крови растет уровень кетонов. Авторы обзора в New England Journal of Medicine называют это метаболическим переключением и считают его одним из ключевых механизмов голодания [2].
Подробно этот механизм описан на животных. У людей данных меньше, а сроки сильно зависят от питания накануне и физической активности.
Как влияет на обмен веществ
В обзоре 2025 года для ограничения времени приемов пищи нашли данные о снижении жировой массы, инсулина натощак и гликированного гемоглобина у людей с избыточным весом [5]. А в 12-недельном испытании на 116 взрослых показатели инсулина и глюкозы натощак не изменились [3].
Часть эффекта, вероятно, объясняется прозаично: в узкое окно человек просто съедает меньше. Диетологи университетского центра UPMC прямо называют это побочным следствием режима, а не его целью [6].
Популярные схемы
Цифры в названии схемы показывают, сколько часов длится перерыв и сколько отведено на еду. Выбирать стоит не самую "сильную", а ту, которую реально удержать в долгосрочной перспективе.
Схемы 12/12 и 14/10
12/12 — 12 часов голодания, 12 часов, когда есть можно. Соответственно, схема 14/10 — 14 часов голодания, 10 часов, когда можно принимать пищу. Ночной перерыв растягивают до 12–14 часов, например, не есть с 20.00 до 8.00. Для многих это просто отказ от позднего ужина и ночных перекусов. Как стартовая точка такие схемы подходят лучше всего.
Схема 16/8
16 часов без еды, 8 часов — окно питания. В большинстве случаев пропускается завтрак или ранний ужин, например, пищевое окно с 11:00 до 19:00. Именно эту схему проверяли в 12-недельном испытании с участием 116 человек: группа ела с 12:00 до 20:00, контрольная — трижды в день без ограничения окна [3].
Схемы 18/6 и 20/4
18/6 — 18 часов голодания, 6 часов отведено для питания. Чем уже окно, тем труднее уложить в него нужный объем белка, овощей и жиров. Данных по таким схемам меньше, чем по 16/8, а ограничения жестче. Поэтому новичку их лучше не брать, а тем, кто все же решил попробовать, стоит заранее согласовать режим с доктором.
Схема 5/2 и ограничение питания через день
В схеме 5/2 пять дней в неделю человек ест как обычно, а в два непоследовательных дня ограничивается примерно 500 ккал [2]. При ограничении питания через день дни строгого ограничения чередуются с днями обычной или повышенной калорийности.
Польза интервального голодания: что говорят исследования
Помогает ли похудеть
Если коротко, то не лучше обычного снижения калорийности. Обзор Cochrane 2026 года объединил 22 исследования с участием 1995 взрослых с избыточным весом. По сравнению с традиционными диетическими рекомендациями разницы в потере веса почти нет [1]. При сравнении с отсутствием вмешательства голодающие теряли около 5% веса, а контрольная группа около 2%, и авторы сочли эту разницу клинически малозначимой [1].
Похожие цифры дают отдельные испытания:
- Китай, 12 месяцев, 139 человек. Ограничение окна питания дало минус 8,0 кг, дневное ограничение калорий минус 6,3 кг. Статистически значимой разницы нет [7].
- США, 12 недель, 116 человек. Схема 16/8: минус 0,94 кг, обычный режим: минус 0,68 кг. Между группами разница недостоверна [3].
- Чикаго, один год, 100 человек. Полное ограничение питания через день дало минус 6,0% веса, ограничение калорий — минус 5,3% [4].
Ограничение окна питания дает заметный эффект на вес и жировую массу у людей с избыточным весом, а схему 5:2 связывают со снижением холестерина ЛПНП [5]. Расхождение объясняется так: в метаанализы входят и короткие исследования, и разные группы, а в самых строгих сравнениях разница с обычной диетой пропадает.
Как интервальное голодание влияет на здоровье
Лучше всего исследованы вес, глюкоза и липиды. Авторы зонтичного обзора 2025 года считают ограничение окна питания перспективным вмешательством, но просят больше данных о долгосрочных эффектах и побочных реакциях [5]. В чикагском испытании у голодавших через день ЛПНП к 12-му месяцу вырос на 11,5 мг/дл, а давление, пульс, триглицериды и глюкоза не отличались от контрольной группы [4].
Интервальное питание и аутофагия: что известно науке
Аутофагия — процесс, в котором клетка перерабатывает собственные поврежденные компоненты. Вокруг нее построено много рекламных обещаний, но прямых доказательств мало: большинство работ проведено на дрожжах, червях, мухах и мышах [9]. Исследовательница Криста Варади на вопрос о том, какие продукты или какая диета включают аутофагию, ответила, что этого пока не знает никто [9].
Вред и противопоказания интервального голодания
Возможные побочные эффекты и риски
В обзоре Cochrane в список нежелательных событий вошли утомляемость, головная боль и тошнота, но насколько это часто, данные оцениваются как очень неопределенные [1]. Специалисты UPMC предупреждают, что пост дольше суток подряд может быть небезопасен и дать лишнюю нагрузку на сердце [6]. К рискам стоит отнести и один практический минус: на строгих схемах люди срываются чаще, чем на мягких, как видно по 38% выбывших из группы голодания через день [4].
Кому нельзя или не рекомендуется интервальное голодание
Врачи и диетологи сходятся в основном на одном списке групп, для которых режим опасен [6][10]:
- люди с расстройствами пищевого поведения (РПП), в том числе в прошлом: поступающая разметка “нельзя” может спровоцировать рецидив;
- беременные, кормящие и планирующие зачатие женщины;
- люди с сахарным диабетом или проблемами с сахаром крови, возможна гипогликемия, особенно на инсулине;
- те, кто пьет лекарства от давления: содержание натрия и калия в крови может снижаться;
- прием препаратов, которые нужно запивать едой утром или перед сном;
- подростки до 18 лет, которым нужны килокалории для роста.
Если у человека есть хроническое заболевание (например расстройства пищеварительной системы) или он регулярно пьет лекарства, необходимо обсудить режим с доктором.
Как начать интервальное голодание новичку
Как выбрать подходящую схему и время приема пищи
Авторы Cochrane советуют оценивать практичность схемы и устойчивость для конкретного человека [1]. На деле это значит простой вопрос: когда мне не помешает перерыв? Тому, кто встает в семь утра и не может без завтрака, окно 11:00–19:00 явно не подойдет. Тому, кто поздно ужинает, удобнее сдвинуть окно на вечер: 12:00–20:00, как в американском испытании [3].
Как постепенно перейти на интервальное голодание
Резкий старт с 16 часов — самый частый путь к срыву. Работает "лестница":
- Первая-вторая неделя: 12/12. Ужин до 20:00, завтрак после 8:00, ночных перекусов нет.
- Третья-четвертая неделя: 14/10. Завтрак сдвигается на 10:00.
- Дальше: 16/8. Первый прием пищи в 11:00–12:00.
В первые дни голод по утрам ощущается сильнее всего. Если кружится голова и трясутся руки, это повод вернуться на шаг назад, а не терпеть.
Как правильно питаться при интервальном голодании
Что можно есть в пищевое окно
Режим не отменяет арифметику питания. UPMC советует не налегать на фастфуд и рафинированные углеводы, добавлять в рацион больше свежих овощей и фруктов [6]. Полезно в каждый прием положить белок (яйца, творог, рыбу, птицу, бобовые) — он дольше держит сытость, а при ограниченном окне мышцам нужен поддерживающий строительный материал.
Отдельных правил для женщин в исследованиях не просматривается: в чикагском эксперименте 86 из 100 участников были женщинами [4]. Особые ограничения связаны с беременностью, кормлением и планированием зачатия.
Пример меню по часам на неделю при интервальном голодании для 16/8
Окно питания — с 11:00 до 19:00, три приема. Килокалории не рассчитаны: это ориентир по набору продуктов, порции подбираются по аппетиту и потребностям. Вода, чай и кофе без сахара — в любое время.
|День
|11:00 — первый прием
|15:00 — основной прием
|18:30 — ужин
|Пн
|Сырники из творога, ягоды
|Гречка, куриная грудка, салат из огурцов
|Запеченная рыба, тушёная цветная капуста
|Вт
|Омлет из двух яиц с шпинатом, цельнозерновой хлеб
|Суп из чечевицы, яблоко
|Индейка с овощами на пару
|Ср
|Овсянка на молоке с орехами
|Рис с фасолью, авокадо, помидоры
|Творог с кефиром и огурцом
|Чт
|Йогурт без добавок, банан, небольшая горсть грецких орехов
|Паста из цельнозерновой муки с индейкой и брокколи
|Салат с тунцом и яйцом
|Пт
|Яичница, овощи, тост
|Плов с говядиной, квашеная капуста
|Запеканка из творога без сахара
|Сб
|Гречневые оладьи с изюмом и творогом
|Рыбный суп, цельнозерновой хлеб
|Куриные тефтели с овощным гарниром
|Вс
|Сырники или яичница с авокадо
|Запеченный картофель с рыбой и салатом
|Чечевичный салат с овощами и сыром
Что можно пить во время интервального голодания
В часы перерыва подходят вода, чай и кофе [6]. Главное условие — без сахара, молока и сиропов: любая калория в кружке превращает перерыв в прием пищи. Соки и газировку с сахаром лучше перенести в окно питания. Если кофе на пустой желудок вызывает тошноту или изжогу, лучше пить его после первого приема пищи.
Почему интервальное голодание не помогает похудеть
Если вес стоит, дело обычно не в “неправильном” ограничении питания. Чаще всего режим просто не создает дефицита калорий, а исследование как раз не нашло у него преимущества перед обычным снижением калорийности [1].
Переедание в период приема пищи
Классический сценарий: днем голодно, вечером холодильник пустеет. В чикагском исследовании участники, голодавшие через день, в "голодные" дни съедали больше назначенного, а в “сытые” меньше [4]. В итоге суточная калорийность выравнивалась, а вместе с ней и результат. Помогает один прием пищи с большой порцией белка и овощей раньше остальных, чтобы не дойти до вечера на пределе.
Слишком строгий режим и неправильный выбор схемы
Чем жестче диета, тем выше риск сорваться: 38% участников чикагского испытания не дошли до конца ограничения питания через день [4]. Стоит вернуться на ступень назад, например с 18/6 на 16/8 или с 16/8 на 14/10.
Недостаток сна и несоответствие режима распорядку дня
Ночные смены, тренировки по вечерам и семейные ужины в 21:00 плохо сочетаются с окном 11:00–19:00. Сначала стоит выписать график приемов пищи на неделе, а потом подобрать схему под эти часы. Если человек плохо спит и ждет утра, чтобы поесть, ему следует начать с 12/12 и держать ее, пока сон не наладится.
Часто задаваемые вопросы
- 01Можно ли заниматься спортом при интервальном голодании?
— Можно, но важно, чтобы после тренировки был шанс поесть. В 12-недельном испытании с режимом 16/8 в небольшой подгруппе из 50 человек индекс мышечной массы конечностей снизился заметнее, чем у участников с обычным режимом, при этом авторы отмечают малую выборку [3]. Силовые тренировки и достаточный белок в окне питания — разумная страховка. Если занятия утром натощак происходят при чувстве голода и слабости, стоит передвинуть окно питания на утро.
- 02Нужно ли считать килокалории при интервальном голодании?
— Строго считать не обязательно, но вес снижается именно при дефиците килокалорий. Режим помогает тем, кто в итоге ест меньше [6][1]. Если вес не уходит за пару месяцев, неделя подсчета покажет, сколько на самом деле помещается в окно.
- 03Можно ли соблюдать интервальное голодание каждый день?
— Исследования шли от 12 недель до года, и данных о более длительном применении нет [1][3]. Здоровым людям мягкие схемы вроде 14/10 и 16/8 обычно не вредят, но делать перерывы на болезнь, отпуск и праздники нормально.
- 04Когда стоит отказаться от интервального голодания или изменить схему?
— Поводы для паузы — постоянная слабость, головокружение, ухудшение сна, навязчивые мысли о еде и срывы с перееданием. Если заметны признаки РПП или подразумевается прием лекарств, которые зависят от еды, стоит обратиться к доктору [6][10]. Если режим проходит легко, но вес и самочувствие не меняются, это тоже нормальный итог: обзор показывает, что у обычного питания с умеренным дефицитом результат не хуже [1].
Источники
- Cochrane. Intermittent fasting for adults with overweight or obesity (CD015610), февраль 2026 1b. Daily Maverick (по материалу The Conversation). Intermittent fasting no more effective than dieting, major review finds (Дата обращения: 03.11.2026)
- de Cabo R., Mattson M.P. Effects of Intermittent Fasting on Health, Aging, and Disease. N Engl J Med, 2019 (Дата обращения: 03.11.2026)
- Lowe D.A. et al. Effects of Time-Restricted Eating on Weight Loss and Other Metabolic Parameters. JAMA Intern Med, 2020 (Дата обращения: 03.11.2026)
- Trepanowski J.F. et al. Effect of Alternate-Day Fasting on Weight Loss, Weight Maintenance, and Cardioprotection. JAMA Intern Med, 2017 (Дата обращения: 03.11.2026)
- Intermittent fasting for weight management and metabolic health: an updated umbrella review. Diabetes Obes Metab, 2025 (Дата обращения: 03.11.2026)
- UPMC HealthBeat. Is fasting safe? (Дата обращения: 03.11.2026)
- Liu D. et al. Calorie Restriction with or without Time-Restricted Eating in Weight Loss. N Engl J Med, 2022 (краткий разбор на 2 Minute Medicine) (Дата обращения: 03.11.2026)
- Epocrates. AHA 2024: окно питания менее 8 часов и сердечно-сосудистая смертность (Дата обращения: 03.11.2026)
- Inverse. Stop trying to trigger autophagy (Дата обращения: 03.11.2026)
- Bastyr University. 5 times you should avoid intermittent fasting (Дата обращения: 03.11.2026)