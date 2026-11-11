Интервальное голодание не запрещает продукты, оно задает часы, когда есть можно. Разберем, как устроены схемы, что в них подтверждено, а что пока только предположение, и как начинающим попробовать режим без лишних мучений.

Что такое интервальное голодание простыми словами

Интервальное (прерывистое) голодание — это чередование периодов без еды и периодов, когда есть разрешено.

Обычно выделяют три семейства режимов: ежедневное сокращение "пищевого окна", голодание через день и схему 5/2, где два дня в неделю калорийность резко снижают.

Как работает голодание и что происходит в организме

Что происходит во время перерыва между приемами пищи

После еды организм живет на глюкозе, а излишки откладывает в виде гликогена в печени и мышцах. Если еды нет достаточно долго и запас гликогена в печени подходит к концу (по разным оценкам, спустя 12 часов и больше), тело начинает брать больше энергии из жира, а в крови растет уровень кетонов. Авторы обзора в New England Journal of Medicine называют это метаболическим переключением и считают его одним из ключевых механизмов голодания [2].

Диета Фото: Unsplash

Подробно этот механизм описан на животных. У людей данных меньше, а сроки сильно зависят от питания накануне и физической активности.

Как влияет на обмен веществ

В обзоре 2025 года для ограничения времени приемов пищи нашли данные о снижении жировой массы, инсулина натощак и гликированного гемоглобина у людей с избыточным весом [5]. А в 12-недельном испытании на 116 взрослых показатели инсулина и глюкозы натощак не изменились [3].

Часть эффекта, вероятно, объясняется прозаично: в узкое окно человек просто съедает меньше. Диетологи университетского центра UPMC прямо называют это побочным следствием режима, а не его целью [6].

Популярные схемы

Цифры в названии схемы показывают, сколько часов длится перерыв и сколько отведено на еду. Выбирать стоит не самую "сильную", а ту, которую реально удержать в долгосрочной перспективе.

Схемы 12/12 и 14/10

12/12 — 12 часов голодания, 12 часов, когда есть можно. Соответственно, схема 14/10 — 14 часов голодания, 10 часов, когда можно принимать пищу. Ночной перерыв растягивают до 12–14 часов, например, не есть с 20.00 до 8.00. Для многих это просто отказ от позднего ужина и ночных перекусов. Как стартовая точка такие схемы подходят лучше всего.

. Фото: Unsplash

Схема 16/8

16 часов без еды, 8 часов — окно питания. В большинстве случаев пропускается завтрак или ранний ужин, например, пищевое окно с 11:00 до 19:00. Именно эту схему проверяли в 12-недельном испытании с участием 116 человек: группа ела с 12:00 до 20:00, контрольная — трижды в день без ограничения окна [3].

Схемы 18/6 и 20/4

18/6 — 18 часов голодания, 6 часов отведено для питания. Чем уже окно, тем труднее уложить в него нужный объем белка, овощей и жиров. Данных по таким схемам меньше, чем по 16/8, а ограничения жестче. Поэтому новичку их лучше не брать, а тем, кто все же решил попробовать, стоит заранее согласовать режим с доктором.

Схема 5/2 и ограничение питания через день

В схеме 5/2 пять дней в неделю человек ест как обычно, а в два непоследовательных дня ограничивается примерно 500 ккал [2]. При ограничении питания через день дни строгого ограничения чередуются с днями обычной или повышенной калорийности.

Польза интервального голодания: что говорят исследования

Похудение Фото: Unsplash

Помогает ли похудеть

Если коротко, то не лучше обычного снижения калорийности. Обзор Cochrane 2026 года объединил 22 исследования с участием 1995 взрослых с избыточным весом. По сравнению с традиционными диетическими рекомендациями разницы в потере веса почти нет [1]. При сравнении с отсутствием вмешательства голодающие теряли около 5% веса, а контрольная группа около 2%, и авторы сочли эту разницу клинически малозначимой [1].

Похожие цифры дают отдельные испытания:

  • Китай, 12 месяцев, 139 человек. Ограничение окна питания дало минус 8,0 кг, дневное ограничение калорий минус 6,3 кг. Статистически значимой разницы нет [7].
  • США, 12 недель, 116 человек. Схема 16/8: минус 0,94 кг, обычный режим: минус 0,68 кг. Между группами разница недостоверна [3].
  • Чикаго, один год, 100 человек. Полное ограничение питания через день дало минус 6,0% веса, ограничение калорий — минус 5,3% [4].

Ограничение окна питания дает заметный эффект на вес и жировую массу у людей с избыточным весом, а схему 5:2 связывают со снижением холестерина ЛПНП [5]. Расхождение объясняется так: в метаанализы входят и короткие исследования, и разные группы, а в самых строгих сравнениях разница с обычной диетой пропадает.

Как интервальное голодание влияет на здоровье

Лучше всего исследованы вес, глюкоза и липиды. Авторы зонтичного обзора 2025 года считают ограничение окна питания перспективным вмешательством, но просят больше данных о долгосрочных эффектах и побочных реакциях [5]. В чикагском испытании у голодавших через день ЛПНП к 12-му месяцу вырос на 11,5 мг/дл, а давление, пульс, триглицериды и глюкоза не отличались от контрольной группы [4].

. Фото: Unsplash

Интервальное питание и аутофагия: что известно науке

Аутофагия — процесс, в котором клетка перерабатывает собственные поврежденные компоненты. Вокруг нее построено много рекламных обещаний, но прямых доказательств мало: большинство работ проведено на дрожжах, червях, мухах и мышах [9]. Исследовательница Криста Варади на вопрос о том, какие продукты или какая диета включают аутофагию, ответила, что этого пока не знает никто [9].

Вред и противопоказания интервального голодания

Возможные побочные эффекты и риски

В обзоре Cochrane в список нежелательных событий вошли утомляемость, головная боль и тошнота, но насколько это часто, данные оцениваются как очень неопределенные [1]. Специалисты UPMC предупреждают, что пост дольше суток подряд может быть небезопасен и дать лишнюю нагрузку на сердце [6]. К рискам стоит отнести и один практический минус: на строгих схемах люди срываются чаще, чем на мягких, как видно по 38% выбывших из группы голодания через день [4].

Кому нельзя или не рекомендуется интервальное голодание

Врачи и диетологи сходятся в основном на одном списке групп, для которых режим опасен [6][10]:

  • люди с расстройствами пищевого поведения (РПП), в том числе в прошлом: поступающая разметка “нельзя” может спровоцировать рецидив;
  • беременные, кормящие и планирующие зачатие женщины;
  • люди с сахарным диабетом или проблемами с сахаром крови, возможна гипогликемия, особенно на инсулине;
  • те, кто пьет лекарства от давления: содержание натрия и калия в крови может снижаться;
  • прием препаратов, которые нужно запивать едой утром или перед сном;
  • подростки до 18 лет, которым нужны килокалории для роста.

Если у человека есть хроническое заболевание (например расстройства пищеварительной системы) или он регулярно пьет лекарства, необходимо обсудить режим с доктором.

. Фото: Unsplash

Как начать интервальное голодание новичку

Как выбрать подходящую схему и время приема пищи

Авторы Cochrane советуют оценивать практичность схемы и устойчивость для конкретного человека [1]. На деле это значит простой вопрос: когда мне не помешает перерыв? Тому, кто встает в семь утра и не может без завтрака, окно 11:00–19:00 явно не подойдет. Тому, кто поздно ужинает, удобнее сдвинуть окно на вечер: 12:00–20:00, как в американском испытании [3].

Как постепенно перейти на интервальное голодание

Резкий старт с 16 часов — самый частый путь к срыву. Работает "лестница":

  1. Первая-вторая неделя: 12/12. Ужин до 20:00, завтрак после 8:00, ночных перекусов нет.
  2. Третья-четвертая неделя: 14/10. Завтрак сдвигается на 10:00.
  3. Дальше: 16/8. Первый прием пищи в 11:00–12:00.

В первые дни голод по утрам ощущается сильнее всего. Если кружится голова и трясутся руки, это повод вернуться на шаг назад, а не терпеть.

Как правильно питаться при интервальном голодании

Что можно есть в пищевое окно

Режим не отменяет арифметику питания. UPMC советует не налегать на фастфуд и рафинированные углеводы, добавлять в рацион больше свежих овощей и фруктов [6]. Полезно в каждый прием положить белок (яйца, творог, рыбу, птицу, бобовые) — он дольше держит сытость, а при ограниченном окне мышцам нужен поддерживающий строительный материал.

Отдельных правил для женщин в исследованиях не просматривается: в чикагском эксперименте 86 из 100 участников были женщинами [4]. Особые ограничения связаны с беременностью, кормлением и планированием зачатия.

Диета Фото: Unsplash

Пример меню по часам на неделю при интервальном голодании для 16/8

Окно питания — с 11:00 до 19:00, три приема. Килокалории не рассчитаны: это ориентир по набору продуктов, порции подбираются по аппетиту и потребностям. Вода, чай и кофе без сахара — в любое время.

День 11:00 — первый прием 15:00 — основной прием 18:30 — ужин
Пн Сырники из творога, ягоды Гречка, куриная грудка, салат из огурцов Запеченная рыба, тушёная цветная капуста
Вт Омлет из двух яиц с шпинатом, цельнозерновой хлеб Суп из чечевицы, яблоко Индейка с овощами на пару
Ср Овсянка на молоке с орехами Рис с фасолью, авокадо, помидоры Творог с кефиром и огурцом
Чт Йогурт без добавок, банан, небольшая горсть грецких орехов Паста из цельнозерновой муки с индейкой и брокколи Салат с тунцом и яйцом
Пт Яичница, овощи, тост Плов с говядиной, квашеная капуста Запеканка из творога без сахара
Сб Гречневые оладьи с изюмом и творогом Рыбный суп, цельнозерновой хлеб Куриные тефтели с овощным гарниром
Вс Сырники или яичница с авокадо Запеченный картофель с рыбой и салатом Чечевичный салат с овощами и сыром

Что можно пить во время интервального голодания

В часы перерыва подходят вода, чай и кофе [6]. Главное условие — без сахара, молока и сиропов: любая калория в кружке превращает перерыв в прием пищи. Соки и газировку с сахаром лучше перенести в окно питания. Если кофе на пустой желудок вызывает тошноту или изжогу, лучше пить его после первого приема пищи.

Почему интервальное голодание не помогает похудеть

Если вес стоит, дело обычно не в “неправильном” ограничении питания. Чаще всего режим просто не создает дефицита калорий, а исследование как раз не нашло у него преимущества перед обычным снижением калорийности [1].

Переедание в период приема пищи

Классический сценарий: днем голодно, вечером холодильник пустеет. В чикагском исследовании участники, голодавшие через день, в "голодные" дни съедали больше назначенного, а в “сытые” меньше [4]. В итоге суточная калорийность выравнивалась, а вместе с ней и результат. Помогает один прием пищи с большой порцией белка и овощей раньше остальных, чтобы не дойти до вечера на пределе.

Диета Фото: Unsplash

Слишком строгий режим и неправильный выбор схемы

Чем жестче диета, тем выше риск сорваться: 38% участников чикагского испытания не дошли до конца ограничения питания через день [4]. Стоит вернуться на ступень назад, например с 18/6 на 16/8 или с 16/8 на 14/10.

Недостаток сна и несоответствие режима распорядку дня

Ночные смены, тренировки по вечерам и семейные ужины в 21:00 плохо сочетаются с окном 11:00–19:00. Сначала стоит выписать график приемов пищи на неделе, а потом подобрать схему под эти часы. Если человек плохо спит и ждет утра, чтобы поесть, ему следует начать с 12/12 и держать ее, пока сон не наладится.

Часто задаваемые вопросы

01Можно ли заниматься спортом при интервальном голодании?

— Можно, но важно, чтобы после тренировки был шанс поесть. В 12-недельном испытании с режимом 16/8 в небольшой подгруппе из 50 человек индекс мышечной массы конечностей снизился заметнее, чем у участников с обычным режимом, при этом авторы отмечают малую выборку [3]. Силовые тренировки и достаточный белок в окне питания — разумная страховка. Если занятия утром натощак происходят при чувстве голода и слабости, стоит передвинуть окно питания на утро.

02Нужно ли считать килокалории при интервальном голодании?

— Строго считать не обязательно, но вес снижается именно при дефиците килокалорий. Режим помогает тем, кто в итоге ест меньше [6][1]. Если вес не уходит за пару месяцев, неделя подсчета покажет, сколько на самом деле помещается в окно.

03Можно ли соблюдать интервальное голодание каждый день?

— Исследования шли от 12 недель до года, и данных о более длительном применении нет [1][3]. Здоровым людям мягкие схемы вроде 14/10 и 16/8 обычно не вредят, но делать перерывы на болезнь, отпуск и праздники нормально.

04Когда стоит отказаться от интервального голодания или изменить схему?

— Поводы для паузы — постоянная слабость, головокружение, ухудшение сна, навязчивые мысли о еде и срывы с перееданием. Если заметны признаки РПП или подразумевается прием лекарств, которые зависят от еды, стоит обратиться к доктору [6][10]. Если режим проходит легко, но вес и самочувствие не меняются, это тоже нормальный итог: обзор показывает, что у обычного питания с умеренным дефицитом результат не хуже [1].

Источники

  1. Cochrane. Intermittent fasting for adults with overweight or obesity (CD015610), февраль 2026 1b. Daily Maverick (по материалу The Conversation). Intermittent fasting no more effective than dieting, major review finds (Дата обращения: 03.11.2026)
  2. de Cabo R., Mattson M.P. Effects of Intermittent Fasting on Health, Aging, and Disease. N Engl J Med, 2019 (Дата обращения: 03.11.2026)
  3. Lowe D.A. et al. Effects of Time-Restricted Eating on Weight Loss and Other Metabolic Parameters. JAMA Intern Med, 2020 (Дата обращения: 03.11.2026)
  4. Trepanowski J.F. et al. Effect of Alternate-Day Fasting on Weight Loss, Weight Maintenance, and Cardioprotection. JAMA Intern Med, 2017 (Дата обращения: 03.11.2026)
  5. Intermittent fasting for weight management and metabolic health: an updated umbrella review. Diabetes Obes Metab, 2025 (Дата обращения: 03.11.2026)
  6. UPMC HealthBeat. Is fasting safe? (Дата обращения: 03.11.2026)
  7. Liu D. et al. Calorie Restriction with or without Time-Restricted Eating in Weight Loss. N Engl J Med, 2022 (краткий разбор на 2 Minute Medicine) (Дата обращения: 03.11.2026)
  8. Epocrates. AHA 2024: окно питания менее 8 часов и сердечно-сосудистая смертность (Дата обращения: 03.11.2026)
  9. Inverse. Stop trying to trigger autophagy (Дата обращения: 03.11.2026)
  10. Bastyr University. 5 times you should avoid intermittent fasting (Дата обращения: 03.11.2026)