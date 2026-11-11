Что такое интервальное голодание: схемы, режим 16/8 для начинающих и меню на неделю

Интервальное голодание не запрещает продукты, оно задает часы, когда есть можно. Разберем, как устроены схемы, что в них подтверждено, а что пока только предположение, и как начинающим попробовать режим без лишних мучений.

Что такое интервальное голодание простыми словами

Интервальное (прерывистое) голодание — это чередование периодов без еды и периодов, когда есть разрешено.

Обычно выделяют три семейства режимов: ежедневное сокращение "пищевого окна", голодание через день и схему 5/2, где два дня в неделю калорийность резко снижают.

Как работает голодание и что происходит в организме

Что происходит во время перерыва между приемами пищи

После еды организм живет на глюкозе, а излишки откладывает в виде гликогена в печени и мышцах. Если еды нет достаточно долго и запас гликогена в печени подходит к концу (по разным оценкам, спустя 12 часов и больше), тело начинает брать больше энергии из жира, а в крови растет уровень кетонов. Авторы обзора в New England Journal of Medicine называют это метаболическим переключением и считают его одним из ключевых механизмов голодания [2].

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Подробно этот механизм описан на животных. У людей данных меньше, а сроки сильно зависят от питания накануне и физической активности.

Как влияет на обмен веществ

В обзоре 2025 года для ограничения времени приемов пищи нашли данные о снижении жировой массы, инсулина натощак и гликированного гемоглобина у людей с избыточным весом [5]. А в 12-недельном испытании на 116 взрослых показатели инсулина и глюкозы натощак не изменились [3].

Часть эффекта, вероятно, объясняется прозаично: в узкое окно человек просто съедает меньше. Диетологи университетского центра UPMC прямо называют это побочным следствием режима, а не его целью [6].

Популярные схемы

Цифры в названии схемы показывают, сколько часов длится перерыв и сколько отведено на еду. Выбирать стоит не самую "сильную", а ту, которую реально удержать в долгосрочной перспективе.

Схемы 12/12 и 14/10

12/12 — 12 часов голодания, 12 часов, когда есть можно. Соответственно, схема 14/10 — 14 часов голодания, 10 часов, когда можно принимать пищу. Ночной перерыв растягивают до 12–14 часов, например, не есть с 20.00 до 8.00. Для многих это просто отказ от позднего ужина и ночных перекусов. Как стартовая точка такие схемы подходят лучше всего.

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Схема 16/8

16 часов без еды, 8 часов — окно питания. В большинстве случаев пропускается завтрак или ранний ужин, например, пищевое окно с 11:00 до 19:00. Именно эту схему проверяли в 12-недельном испытании с участием 116 человек: группа ела с 12:00 до 20:00, контрольная — трижды в день без ограничения окна [3].

Схемы 18/6 и 20/4

18/6 — 18 часов голодания, 6 часов отведено для питания. Чем уже окно, тем труднее уложить в него нужный объем белка, овощей и жиров. Данных по таким схемам меньше, чем по 16/8, а ограничения жестче. Поэтому новичку их лучше не брать, а тем, кто все же решил попробовать, стоит заранее согласовать режим с доктором.

Схема 5/2 и ограничение питания через день

В схеме 5/2 пять дней в неделю человек ест как обычно, а в два непоследовательных дня ограничивается примерно 500 ккал [2]. При ограничении питания через день дни строгого ограничения чередуются с днями обычной или повышенной калорийности.

Польза интервального голодания: что говорят исследования

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Помогает ли похудеть

Если коротко, то не лучше обычного снижения калорийности. Обзор Cochrane 2026 года объединил 22 исследования с участием 1995 взрослых с избыточным весом. По сравнению с традиционными диетическими рекомендациями разницы в потере веса почти нет [1]. При сравнении с отсутствием вмешательства голодающие теряли около 5% веса, а контрольная группа около 2%, и авторы сочли эту разницу клинически малозначимой [1].

Похожие цифры дают отдельные испытания:

Китай, 12 месяцев, 139 человек. Ограничение окна питания дало минус 8,0 кг, дневное ограничение калорий минус 6,3 кг. Статистически значимой разницы нет [7].

США, 12 недель, 116 человек. Схема 16/8: минус 0,94 кг, обычный режим: минус 0,68 кг. Между группами разница недостоверна [3].

Чикаго, один год, 100 человек. Полное ограничение питания через день дало минус 6,0% веса, ограничение калорий — минус 5,3% [4].

Ограничение окна питания дает заметный эффект на вес и жировую массу у людей с избыточным весом, а схему 5:2 связывают со снижением холестерина ЛПНП [5]. Расхождение объясняется так: в метаанализы входят и короткие исследования, и разные группы, а в самых строгих сравнениях разница с обычной диетой пропадает.

Как интервальное голодание влияет на здоровье

Лучше всего исследованы вес, глюкоза и липиды. Авторы зонтичного обзора 2025 года считают ограничение окна питания перспективным вмешательством, но просят больше данных о долгосрочных эффектах и побочных реакциях [5]. В чикагском испытании у голодавших через день ЛПНП к 12-му месяцу вырос на 11,5 мг/дл, а давление, пульс, триглицериды и глюкоза не отличались от контрольной группы [4].

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Интервальное питание и аутофагия: что известно науке

Аутофагия — процесс, в котором клетка перерабатывает собственные поврежденные компоненты. Вокруг нее построено много рекламных обещаний, но прямых доказательств мало: большинство работ проведено на дрожжах, червях, мухах и мышах [9]. Исследовательница Криста Варади на вопрос о том, какие продукты или какая диета включают аутофагию, ответила, что этого пока не знает никто [9].

Вред и противопоказания интервального голодания

Возможные побочные эффекты и риски

В обзоре Cochrane в список нежелательных событий вошли утомляемость, головная боль и тошнота, но насколько это часто, данные оцениваются как очень неопределенные [1]. Специалисты UPMC предупреждают, что пост дольше суток подряд может быть небезопасен и дать лишнюю нагрузку на сердце [6]. К рискам стоит отнести и один практический минус: на строгих схемах люди срываются чаще, чем на мягких, как видно по 38% выбывших из группы голодания через день [4].

Кому нельзя или не рекомендуется интервальное голодание

Врачи и диетологи сходятся в основном на одном списке групп, для которых режим опасен [6][10]:

люди с расстройствами пищевого поведения (РПП), в том числе в прошлом: поступающая разметка “нельзя” может спровоцировать рецидив;

беременные, кормящие и планирующие зачатие женщины;

люди с сахарным диабетом или проблемами с сахаром крови, возможна гипогликемия, особенно на инсулине;

те, кто пьет лекарства от давления: содержание натрия и калия в крови может снижаться;

прием препаратов, которые нужно запивать едой утром или перед сном;

подростки до 18 лет, которым нужны килокалории для роста.

Если у человека есть хроническое заболевание (например расстройства пищеварительной системы) или он регулярно пьет лекарства, необходимо обсудить режим с доктором.

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Как начать интервальное голодание новичку

Как выбрать подходящую схему и время приема пищи

Авторы Cochrane советуют оценивать практичность схемы и устойчивость для конкретного человека [1]. На деле это значит простой вопрос: когда мне не помешает перерыв? Тому, кто встает в семь утра и не может без завтрака, окно 11:00–19:00 явно не подойдет. Тому, кто поздно ужинает, удобнее сдвинуть окно на вечер: 12:00–20:00, как в американском испытании [3].

Как постепенно перейти на интервальное голодание

Резкий старт с 16 часов — самый частый путь к срыву. Работает "лестница":

Первая-вторая неделя: 12/12. Ужин до 20:00, завтрак после 8:00, ночных перекусов нет. Третья-четвертая неделя: 14/10. Завтрак сдвигается на 10:00. Дальше: 16/8. Первый прием пищи в 11:00–12:00.

В первые дни голод по утрам ощущается сильнее всего. Если кружится голова и трясутся руки, это повод вернуться на шаг назад, а не терпеть.

Как правильно питаться при интервальном голодании

Что можно есть в пищевое окно

Режим не отменяет арифметику питания. UPMC советует не налегать на фастфуд и рафинированные углеводы, добавлять в рацион больше свежих овощей и фруктов [6]. Полезно в каждый прием положить белок (яйца, творог, рыбу, птицу, бобовые) — он дольше держит сытость, а при ограниченном окне мышцам нужен поддерживающий строительный материал.

Отдельных правил для женщин в исследованиях не просматривается: в чикагском эксперименте 86 из 100 участников были женщинами [4]. Особые ограничения связаны с беременностью, кормлением и планированием зачатия.

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Пример меню по часам на неделю при интервальном голодании для 16/8

Окно питания — с 11:00 до 19:00, три приема. Килокалории не рассчитаны: это ориентир по набору продуктов, порции подбираются по аппетиту и потребностям. Вода, чай и кофе без сахара — в любое время.

День 11:00 — первый прием 15:00 — основной прием 18:30 — ужин Пн Сырники из творога, ягоды Гречка, куриная грудка, салат из огурцов Запеченная рыба, тушёная цветная капуста Вт Омлет из двух яиц с шпинатом, цельнозерновой хлеб Суп из чечевицы, яблоко Индейка с овощами на пару Ср Овсянка на молоке с орехами Рис с фасолью, авокадо, помидоры Творог с кефиром и огурцом Чт Йогурт без добавок, банан, небольшая горсть грецких орехов Паста из цельнозерновой муки с индейкой и брокколи Салат с тунцом и яйцом Пт Яичница, овощи, тост Плов с говядиной, квашеная капуста Запеканка из творога без сахара Сб Гречневые оладьи с изюмом и творогом Рыбный суп, цельнозерновой хлеб Куриные тефтели с овощным гарниром Вс Сырники или яичница с авокадо Запеченный картофель с рыбой и салатом Чечевичный салат с овощами и сыром

Что можно пить во время интервального голодания

В часы перерыва подходят вода, чай и кофе [6]. Главное условие — без сахара, молока и сиропов: любая калория в кружке превращает перерыв в прием пищи. Соки и газировку с сахаром лучше перенести в окно питания. Если кофе на пустой желудок вызывает тошноту или изжогу, лучше пить его после первого приема пищи.

Почему интервальное голодание не помогает похудеть

Если вес стоит, дело обычно не в “неправильном” ограничении питания. Чаще всего режим просто не создает дефицита калорий, а исследование как раз не нашло у него преимущества перед обычным снижением калорийности [1].

Переедание в период приема пищи

Классический сценарий: днем голодно, вечером холодильник пустеет. В чикагском исследовании участники, голодавшие через день, в "голодные" дни съедали больше назначенного, а в “сытые” меньше [4]. В итоге суточная калорийность выравнивалась, а вместе с ней и результат. Помогает один прием пищи с большой порцией белка и овощей раньше остальных, чтобы не дойти до вечера на пределе.

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Слишком строгий режим и неправильный выбор схемы

Чем жестче диета, тем выше риск сорваться: 38% участников чикагского испытания не дошли до конца ограничения питания через день [4]. Стоит вернуться на ступень назад, например с 18/6 на 16/8 или с 16/8 на 14/10.

Недостаток сна и несоответствие режима распорядку дня

Ночные смены, тренировки по вечерам и семейные ужины в 21:00 плохо сочетаются с окном 11:00–19:00. Сначала стоит выписать график приемов пищи на неделе, а потом подобрать схему под эти часы. Если человек плохо спит и ждет утра, чтобы поесть, ему следует начать с 12/12 и держать ее, пока сон не наладится.

Часто задаваемые вопросы

01 Можно ли заниматься спортом при интервальном голодании? — Можно, но важно, чтобы после тренировки был шанс поесть. В 12-недельном испытании с режимом 16/8 в небольшой подгруппе из 50 человек индекс мышечной массы конечностей снизился заметнее, чем у участников с обычным режимом, при этом авторы отмечают малую выборку [3]. Силовые тренировки и достаточный белок в окне питания — разумная страховка. Если занятия утром натощак происходят при чувстве голода и слабости, стоит передвинуть окно питания на утро. 02 Нужно ли считать килокалории при интервальном голодании? — Строго считать не обязательно, но вес снижается именно при дефиците килокалорий. Режим помогает тем, кто в итоге ест меньше [6][1]. Если вес не уходит за пару месяцев, неделя подсчета покажет, сколько на самом деле помещается в окно. 03 Можно ли соблюдать интервальное голодание каждый день? — Исследования шли от 12 недель до года, и данных о более длительном применении нет [1][3]. Здоровым людям мягкие схемы вроде 14/10 и 16/8 обычно не вредят, но делать перерывы на болезнь, отпуск и праздники нормально. 04 Когда стоит отказаться от интервального голодания или изменить схему? — Поводы для паузы — постоянная слабость, головокружение, ухудшение сна, навязчивые мысли о еде и срывы с перееданием. Если заметны признаки РПП или подразумевается прием лекарств, которые зависят от еды, стоит обратиться к доктору [6][10]. Если режим проходит легко, но вес и самочувствие не меняются, это тоже нормальный итог: обзор показывает, что у обычного питания с умеренным дефицитом результат не хуже [1].

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