Как избавиться от плесени в ванной: разбираемся с экспертом

Плесень в ванной — это не просто косметический дефект. Вдыхаемые споры грибка способны вызвать кашель, насморк, головные боли, обострение астмы и аллергические реакции. Разберем, как уничтожить мицелий плесени и что нужно сделать, чтобы защитить ванную комнату от повторного заражения.

Как убрать плесень в ванной комнате

Удаление плесени начинается с устранения самого грибка.

Первый шаг — механическая очистка. Жесткой щеткой или шпателем необходимо счистить видимый слой плесени со швов, стыков и поверхностей.

Второй шаг — обработка химическим средством. Наиболее эффективны против грибка хлорсодержащие средства, например, “Белизна”, которые уничтожают споры и обесцвечивают пятна. Есть и специализированные противогрибковые составы, которые действуют мягче и без стойкого запаха. Требуется нанести средство на поверхность, оставить на 15–30 минут, затем тщательно смыть и просушить зону. После обработки важно проветрить помещение.

Уксус, перекись водорода, пищевая сода и нашатырный спирт — популярные народные средства. Они могут помочь при свежих небольших очагах плесени на гладких поверхностях, но против глубоко въевшегося грибка в швах или под герметиком они бессильны. Для таких зон лучше использовать химические средства с хлором или медным купоросом Гаврикин Михаил Врач-кинезиолог

При работе с любыми средствами нужно обязательно использовать перчатки и респиратор, чтобы не вдыхать споры и пары химикатов. Чтобы удалить плесень с занавесок, их можно замочить в растворе уксуса и воды на несколько часов, а затем постирать.

Как убрать плесень в ванной Фото: Unsplash

Как предотвратить появление плесени в будущем

Плесень не будет появляться там, где сухо, поэтому для профилактики необходимо:

Обеспечить вентиляцию помещения с повышенной влажностью. Проветривать ванную следует после каждого использования минимум 15–20 минут. Если вентиляция плохая, нужно установить вентилятор или осушитель воздуха. Также важно регулярно проверять работу самой вентиляции и прочищать ее при необходимости. Убирать лишнюю влагу — протирать стены и поверхности после душа или ванны, особенно стыки между плиткой и сантехникой. Также не стоит оставлять внутри надолго мокрые полотенца. Сушить их по возможности нужно вне ванной комнаты. Профилактически обрабатывать стыки и швы раз в месяц противогрибковым составом или протирать их уксусом. Это предотвращает появление новых очагов. Следить за состоянием герметика. Если он потемнел или потрескался, его нужно срезать и заменить новым, иначе плесень будет возвращаться. При замене герметика лучше выбирать санитарный герметик с противогрибковыми добавками.

Почему появляется плесень

Причина появления плесени всегда одна — избыточная влажность в сочетании с плохой вентиляцией. В ванной она появляется на швах плитки, под герметиком на стыках ванны и раковины, за стиральной машиной, на занавесках и в углах с плохой циркуляцией воздуха. Если не убрать источник влаги, плесень будет возвращаться снова и снова. Также грибок может развиваться на деревянных поверхностях, если они регулярно контактируют с водой Гаврикин Михаил Врач-кинезиолог

Почему появляется плесень в ванной Фото: Unsplash

Чем опасна плесень

Токсигенные виды плесени выделяют миллионы невидимых спор и ядовитые вещества, — микотоксины — которые человек ежедневно может вдыхать. К таким относятся черный, зеленый и серый, а также сине-зеленый грибки. В условиях высокой влажности и тепла грибок распространяется быстрее, а замкнутое пространство повышает концентрацию ядовитых спор в воздухе.

Основные опасности для здоровья:

Постоянное вдыхание спор при приеме душа. Горячий пар расширяет бронхи и поры кожи. Человек вдыхает концентрированное облако спор грибка гораздо глубже, чем в сухом помещении, что способно привести к хроническому кашлю, заложенности носа и астме. Развитие тяжелой аллергии. Горячий вода и пар в ванной размягчают кожу, а мыло смывает ее защитный липидный слой. Облегчается проникновение спор плесени, что может спровоцировать дерматиты, экземы, зуд кожи и появление сыпи сразу после водных процедур. Поражение кожи и ногтей. Грибок со стен и швов плитки легко попадает на коврики, полотенца и поверхности ванны. При контакте с распаренной кожей возможно развитие грибка стопы, ногтей и молочницы. Черная плесень, как правило, селится на герметике и стыках. Она выделяет микотоксины, которые способны вызвать головные боли, головокружение и тошноту из-за постоянной интоксикации.

Также присутствует опасность и для самой ванной комнаты. Грибок въедается под плитку и разрушает затирку, штукатурку и бетон. Со временем керамическое покрытие начинает отваливаться. Грибок способен завестись и внутри стиральной машины на резиновом уплотнителе, из-за чего белье после стирки будет пахнуть сыростью.