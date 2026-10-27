Как найти скорость, время и расстояние: основные формулы

Как быстро найти скорость, время или расстояние? Все расчеты строятся на трех простых взаимосвязанных формулах. Разберемся, в чем измеряется скорость, как правильно переводить единицы измерения и как находить неизвестную величину в задачах на движение.

Что такое расстояние (S)

Расстояние (S) — длина пути от начальной точки движения до конечной. Например, если автомобиль проехал от одного города до другого 120 км, это записывается так: S = 120 км.

Что такое время (t)

Время (t) показывает, сколько длится движение. Если поезд был в пути 3 часа, запись будет такой: t = 3 ч.

Что такое скорость (v)

Скорость (v) показывает, какое расстояние объект проходит за единицу времени. Скорость 60 км/ч означает, что за один час автомобиль проходит 60 км.

Единицы измерения скорости, времени и расстояния

Расстояние чаще всего записывается в километрах, метрах или сантиметрах; время — в часах, минутах и секундах; скорость — в км/ч или м/с.

Международная система единиц измерения (СИ) позволяет записывать физические величины единообразно и избегать ошибок при расчетах. По ней величины представлены в таком виде:

расстояние (S) — метр (м);

время (t) — секунда (с);

скорость (v) — метр в секунду (м/с).

Основные соотношения единиц измерений:

1 км = 1000 м;

1 ч = 60 мин = 3600 с;

1 мин = 60 с.

Чтобы перевести км/ч в м/с, скорость нужно поделить на 3,6. Потому что мы одновременно переводим и расстояние, и время: 1 км/ч → 1 км/1ч → 1 000 м/3 600 с → 1 000/3 600 м/с. Если сократить полученную дробь на 1 000, получится 1/3,6. То есть, чтобы узнать скорость в м/с, исходное число в км/ч нужно разделить на 3,6. Например, 72 км/ч = 20 м/с. При обратном переводе из м/с в км/ч значение умножают на 3,6. Например, 15 м/с = 54 км/ч.

Если расстояние уже указано в метрах, меняется только единица времени: 1 м/мин → 1 м/60 с → 1/60 м/с. То есть при переводе м/мин в м/с число делится на 60. Например, 300 м/мин = 5 м/с.

Переводить всегда все данные именно в СИ не требуется. Для решения достаточно, чтобы единицы были согласованы. Например, при скорости в км/ч время нужно выражать в часах, а расстояние — в километрах

Формула связи расстояния, скорости и времени

Между всеми тремя величинами в формулах существует строгая взаимосвязь:

S = v × t — расстояние равно скорости, умноженной на время;

v = S / t — скорость равна расстоянию, деленному на время;

t = S / v — время равно расстоянию, деленному на скорость.

Как оформить условие задачи

Для правильного решения задачи для начала нужно выписать известные величины и обозначить неизвестную.

Пример: автомобиль едет со скоростью 80 км/ч в течение 2 часов. Нужно найти расстояние.

Условия задачи будут выглядеть следующим образом:

v = 80 км/ч

t = 2 ч

S — ?

Если в задаче участвуют два объекта, данные удобнее представить в таблице:

Участник Скорость (v) Время (t) Расстояние (S) Первый объект 60 км/ч 2 ч ? Второй объект 70 км/ч 2 ч ?

Как решать задачи на движение

Алгоритм состоит из пяти шагов:

Разобрать условие. Определить известные значения S, v и t и понять, что требуется найти. Привести единицы к одному виду. Использовать правила перевода из раздела выше. Записать данные. Для простой задачи достаточно краткой записи, для нескольких участников удобнее таблица или уравнение. Выбрать формулу и выполнить расчет. Проверить ответ. Подставить найденное значение в исходную формулу и убедиться, что получается величина из условия.

Задачи на сближение и удаление

В задачах с двумя объектами важно определить, как меняется расстояние между ними: уменьшается или увеличивается.

Встречное движение — сближение

Если объекты движутся навстречу друг другу, расстояние между ними сокращается за счет движения обоих, поэтому их скорости складываются: vсбл = v1 + v2.

Например, при скоростях 60 и 80 км/ч общая скорость перемещения равна 140 км/ч. Это значит, что каждый час расстояние между объектами уменьшается на 140 км.

Движение в противоположных направлениях — удаление

Если два объекта начинают движение из одной точки в разные стороны, расстояние между ними изменяется на сумму пройденных ими путей. Поэтому скорость удаления равна: vуд = v1 + v2.

При скоростях 12 и 15 км/ч расстояние между объектами увеличивается на 27 км каждый час.

Движение в одном направлении — погоня

Если более быстрый объект догоняет более медленный, расстояние между ними сокращается только за счет разницы скоростей: vсбл = v1 − v2.

Например, при скоростях 35 и 15 км/ч скорость встречного движения составляет 20 км/ч.

Если скорости равны, расстояние между объектами не меняется; если догоняющий движется медленнее, оно увеличивается

Примеры решения задач на движение

Задача 1: как найти расстояние

Автомобиль ехал со скоростью 75 км/ч в течение 4 часов. Найти расстояние, которое он проехал.

Дано:

v = 75 км/ч;

t = 4 ч.

Найти: S.

Используем формулу расстояния:

S = v × t → 75 × 4 = 300.

Ответ: 300 км.

Задача 2: как определить скорость

Решение задач на сближение и удааление Фото: Источник: magnific.com

Автобус проехал 240 км за 4 часа. С какой скоростью он ехал?

Дано:

S = 240 км;

t = 4 ч.

Найти: v.

Используем формулу скорости:

v = S / t → 240 / 4 = 60.

Ответ: 60 км/ч.

Задача 3: как найти время

Велосипедисту нужно преодолеть 45 км со скоростью 15 км/ч. Сколько времени понадобится ему для этого?

Дано:

S = 45 км;

v = 15 км/ч.

Найти: t.

Используем формулу времени:

t = S / v → 45 / 15 = 3.

Ответ: 3 часа.

Задача 4: на встречное движение

Из двух городов, между которыми 360 км, одновременно выехали навстречу друг другу два автомобиля со скоростями 70 и 50 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Дано:

S между городами = 360 км;

v1 = 70 км/ч;

v2 = 50 км/ч.

Найти: t, которое они потратят, чтобы встретиться.

Сначала находим скорость встречного движения:

vсбл = v1 + v2 → 70 + 50 = 120 км/ч.

Затем делим расстояние между городами на полученную скорость:

t = S / v → 360 / 120 = 3.

Проверяем себя. За 3 часа первый автомобиль пройдет: 70 км/ч × 3 ч = 210 км. А второй — 50 км/ч × 3 ч = 150 км. Вместе это: 210 + 150 = 360 км.

Ответ: через 3 часа.

Решение задач на движение вдогонку Фото: Источник: magnific.com

Задача 5: на движение вдогонку

Велосипедист находится на 24 км впереди мотоциклиста. Их скорости — 12 и 36 км/ч соответственно. Через сколько времени мотоциклист догонит велосипедиста?

Дано:

S между велосипедистом и мотоциклистом = 24 км;

v велосипедиста = 12 км/ч;

v мотоциклиста = 36 км/ч.

Найти: t, которое потребуется мотоциклисту, чтобы догнать велосипедиста.

Скорость встречного движения равна разнице скоростей:

vсбл = v2 − v1 → 36 − 12 = 24 км/ч.

Делим первоначальный разрыв на полученную скорость:

t = S / v → 24 км / 24 км/ч = 1.

Проверяем себя. Велосипедист стартовал, уже имея 24 км форы. За 1 час он отъехал еще на 12 км вперед. Теперь его общая координата: 24 + 12 = 36 км от места старта мотоциклиста. Мотоциклист за этот же час проехал ровно 36 км. В итоге оба оказались на отметке “36 км”.

Ответ: через 1 час.